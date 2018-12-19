Упрямые «короли». Забег Месси и форвардов «Реала»

вчера, 18:15

Кто эффективнее, Лионель или все форварды «Реала» в сезоне без Роналду? «Соккер.ру» оценивает атаку фаворита Клубного ЧМ .

Лионель сокрушил команду Карима

Раньше в отдельных странах Азии чаще, чем по миру, разбивались самолеты. Причина была в культурном коде – традиции запрещали перечить старшему по статусу или возрасту. Не могли понять причину, пока один помощник пилота не выжил после крушения и не рассказал правду. Добросили других – оказалось, все так поступали, но иногда везло.

У испанской диктатуры другие традиции – «Реалу» даже подсказки не помогли бы, монарх очень упрямый и в себе не сомневается. Например, на Клубном ЧМ снова ощутят себя королями футбола в 2018 году. Сегодня вряд ли проиграют японскому клубу «Касима Антлерс». А поскольку «Ривер Плейт» вылетел от «Аль-Аина» - «Реалу» будет еще проще.

При этом их атакующая линия не выдерживает сравнения с одним Месси. Лионелю уже 31 год – одногодок Сеска, которого многие считают ветераном. Аргентинцу вчера вручили пятую «Золотую бутсу» как лучшему снайперу европейских первенств, сейчас претендует на шестую. Дело не всегда в возрасте, что доказывает и Роналду в «Ювентусе».

Атака «Реала» хуже одного Месси – счет 14:14 по голам в Ла Лиге является удивительной ничьей, ведь здесь один против шестерых. Со стороны «Реала» все игроки линии атаки с точными ударами - Бензема (6 голов), Бэйл (4 мяча), Лукас Васкес, Иско, Асенсио и Винисиус (по 1 голу). У аргентинца была 1 141 минута, а у названной шестерки – 3 982.

Победа Лионеля удивляет еще и потому, что у Бензема и компании хорошие моменты. По качеству шансов Месси заметно уступает даже коллеге Суаресу – тот чаще на удачных позициях. Но аргентинец забил 14 мячей, имея 9.6 xG в сумме (хвала штрафным), а Бензема с коллегами собрали шансов на 16 голов, а забили 13 раз.

Кроме того, Месси разрывает атакующий костяк «Реала» и в качестве диспетчера – форвард «Барселоны» сделал 10 ассистов в Ла Лиге, а у Иско, Бэйла, Бензема, Модрича, Васкеса и Асенсио в сумме тоже 10 таких пасов. Шесть на одного – ничья как поражение.

А если посчитать командую статистику, то проще понять, насколько Месси возвышает «Барселону» над «Реалом» без Роналду. Оказывается, всего 13 голов «сливочных» создали после передач напарников. А у каталонцев из 46 мячей сразу 34 командных атаки. 34:13 не 5:1 по соотношению, но тоже разгром.

Без Роналду «Реал» стал беззубым

При всем уважении к Акинфееву – его команду в ЛЧ никто не боялся. Особенно когда речь доходила до защиты. Но «Реал» за два матча против ЦСКА создал фактически два-три опасных момента. Ни разу без Роналду не забили.

А как там старина Криштиану поживает? Не упустил Пёнтека в гонке снайперов Серии А – 11 мячей против 12 у поляка. Забивает 33 % мячей «Ювентуса» в чемпионате. У Бензема, для сравнения, вклад в показатели «Реала» в Ла Лиге куда скромнее – 25 %. А ведь теперь француза на острие никто не ущемляет.

«Эгоист» Криштиану не мешает атакующей линии «Реала» раскрепоститься. Но где реализация, классные атаки, живой футбол и победы? «Барселоне» сокрушительно проигрывали и при Роналду, но раньше не было таких ужасных матчей в атаке, как против «Уэски», ЦСКА , «Райо Вальекано» или «Эйбара».

А если были, то реже. Дошло до того, что против аутсайдера Примеры на «Сантьяго Бернабеу» у основного состава «Реала» может быть меньше ударов за игру, чем у соперника. В прошлом сезоне, когда у Роналду была сухая серия и дисквалификация, после 16 туров «Реал» забил 30 раз (сейчас 24), а xG был 40 (сейчас 27.38).

То, что Перес допустил в «Реале» - катастрофа. «Сливочные» сильнее похожи на «Спартак» в системе управления, чем кажется. Флорентино никто не может возразить – как Федуну, и это плохо сказывается на клубе. Ведь никто не подсказал, что уход Роналду надо компенсировать покупкой дикого снайпера.

Если в случае с пилотами это стоило жизней пассажиров – дикость, что человек молчал, видя ошибку, подвергая риску жизни других из-за традиции подчиняться, то здесь просто футбольный позор, который пытаются перекрыть блестящими кубками в руках Модрича и Рамоса.

2018 год для «Реала» может начаться и закончиться международными трофеями – команда готовится к матчам Клубного ЧМ , где нет команд ее класса. Но здесь как в кино – взрывное устройство спрятано, обратный отсчет начался. А героя, который спасет «сливочный» мир, нет и близко.

Кейн привык забивать, когда идет командная игра – в плей-офф ЧМ -18 Харри показал, что его результативность сильно падает, если не все получается у самой команды. А у «Реала» нет даже своего Манджукича – опытного нападающего с чемпионским характером и важными голами.

Если зимой не привезут сильно нападающего, Месси может за чемпионат Испании в одиночку забить не многим меньше, чем все форварды «Реала» вместе. А на пару с другом Суаресом не сильно отстанут – пока счет 28:24 в пользу пары форвардов «Барселоны».

Причем учтите, что мадридцы в Ла Лиге за 38 матчей забивали от 94 до 118 голов. Сейчас 16 попыток и всего 24 мяча. Если не изменят темп, то соберут всего 57 голов, в два раза меньше рекордных показателей. С Роналду был «Реал», без него – «Вильярреал», ведь именно у «субмарины» было 57 мячей в прошлом сезоне.

Дед Мороз не подарит спасителя

Роналду тоже бил мимо, но затем мстил новым соперникам за свои ошибки. Такого человека в команде больше нет. Фалькао, может, и приедет, но точно не Кейн. И причина в природе человека. Одной из существенных проблем при создании искусственного интеллекта является отсутствие следования алгоритмам в человеческом сознании.

Как записать, что мысль одновременно в двух случайных местах? В математике правильный каждый вывод, сделанный на основе безошибочной цепочки. Если сразу доказать работающую теорему не удается – позже найдется свой Перельман. А вот с сознанием сложнее. Когда человек выстраивает линию убеждений и приходит к выводу, может сохранить ошибочные взгляды, даже если ему показать, где просчитался.

Мы ошибаемся, даже если осознаем, что неправы. Как помощник пилота, который подозревает, что рискует жизнями всех на самолете, но слепо подчиняется старшему. У людей нет четкого следования правильным алгоритмам. Похоже, и Переса поймали на уловку Шредингера – в его сознании «Реал» одновременно успешный и голый король. Но даже если Флорентино понимает, что причина провалов в том, что больше нет своего Месси, президент клуба будет упрямиться.

Дело не в деньгах, невозможности выкупить контракт Икарди (вставьте любое имя), а именно в отказе признавать свою личную ошибку. Упрямый вывод Переса таков: «Реал» не развалится без Зидана и Роналду. Не только Рамос артикулировал мысль, что клуб больше, чем любая звезда. Но как «Барселона» без Месси может стать намного более уязвимой, так «сливочные» без форварда, который за 9 лет забил 450 голов – по 50 за сезон, заметно сбавили.

Для всех извне кажется сумасшествием, что «Реал» позволяет себя так показательно унижать – один Месси забил столько же, как все атакующие игроки мадридцев в Ла Лиге вместе взятые. Суммарно у Лионеля и его друга Суареса во всех турнирах 31 мяч, а у всего «Реала» лишь на 5 больше. Но не исключено, что в Мадриде попросту не понимают, почему их так критикуют.

В «Реале» вспоминают победный финал ЛЧ . Сегодня должны забить «Касима Антлерс», а затем и в решающей игре Клубного ЧМ победят. Искренне считают, что против «Атлетико», «Севильи», «Барселоны», ЦСКА , «Депортиво» или «Эйбара» им просто не повезло. Звезды уровня Бензема, Бэйла и Модрича не допускают, что Роналду влиял сильнее, чем им казалось.

В прошлом сезоне 31 мяч из 94 в Ла Лиге ударами и пасами создал именно португалец, и это не лучший его чемпионат. Но Пересу и его команде сложно признать, что один человек имел такое влияние, а второй – Зидан, формировал видение футбола, позволявшее уничтожать аутсайдеров, а не проигрывать им, закидав шапками. «Реал» без Роналду – и это парадокс, стал высокомернее.

Также ленивее, ведь в прошлом сезоне грузили чужие ворота солидными ударами, претендуя на 2.4 гола за матч. Сейчас скатились до 1.7 xG90 (1.5 – средняя результативность). Месси забил 14 мячей, имея 68 ударов. А Бэйл, Бензема, Асенсио, Мариано, Иско, Лукас Васкес и Винисиус заслужили 148 ударов, но забили столько же.

Получается, слишком часто в футбольном мире издеваются над Куртуа и слишком редко над Бензема и его коллегами? Один Месси эффективнее всей атаки «Реала», разница в 117 %. Впечатляет! Не исключено, что ситуация уникальная – впервые в истории двух клубов. «Реал» в любом составе без Роналду бездарно сыграл в атаке, в чем убедиться смогли не только свидетели двух его поражения от ЦСКА .

Клубы из Японии и Эмиратов можно обыграть по 4:0, но это не отменит математический факт – Месси начал сезон успешнее всех форвардов «Реала» вместе взятых.