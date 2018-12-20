«Бёртон» против грандов. Четыре претендента на Кубок Лиги

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
13:00 88’ Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 0:2 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 32 5.2 1.19
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Ливерпуль - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.35 5 7.3
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Боруссия М 1.55 4.8 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.9 3.4 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 1.5 4 6.3
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.5 4 6
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:30 сегодня  Жирона -:-  Хетафе 2.8 2.9 2.8
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Алавес - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 2.65 2.8 2.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.85 2.97 2.63
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 2.47 3.45 2.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.5 3.2 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 2.3 3.2 3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.5 3.3 2.05
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 1.95 3.1 4.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 2.85 2.95 2.55
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.25 2.8 3.6
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.6 2.9 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.75 3.1 5.4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.2 3.1 2.25
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«Бёртон» против грандов. Четыре претендента на Кубок Лиги

вчера, 13:00

В 1/4 Кубка Лиги состоялось северолондонское дерби, победы фаворитов и сенсация в матче команд из трясин. «Соккер.ру» - о претендентах на первый трофей английского сезона.

Шедевр Де Брюйне и паненка Стерлинга. «Ман Сити» работает над защитой титула

«Манчестер Сити» - действующий обладатель Кубка Лиги и самый успешный клуб этого турнира последних лет: три победы за пять розыгрышей. Всего на счету этой команды из Манчестера пять побед в Кубке Лиге, столько же у «Астон Виллы», «Челси» и МЮ, больше только у «Ливерпуля» (8 трофеев). Таким образом, новый успех позволит выйти на чистое второе место в общем зачете.

Пеп Гвардиола в матчах Кубка Лиги обкатывает резервистов и молодежь. Так, в стартовом составе на игру с «Лестером» вышел 20-летний вратарь Мурич, 17-летний защитник Гарсия, а также еще два парня, которым меньше 20 лет – Брахим Диас и Фил Фоден. На 13-й минуте счет классным ударом открыл Кевин Де Брюйне, у которого нынешний сезон получается скомканным из-за травм. Собственно, это всего лишь третье появление бельгийца с первых минут в текущей кампании «Ман Сити» и дебютный гол

Символично, что «горожане» пропустили в ответ сразу после замены Де Брюйне в середине второго тайма от Марка Олбрайтона. Это был последний гол с игры, полуфиналист Кубка Лиги определялся в серии пенальти. Рахим Стерлинг взялся бить паненкой и не попал в створ ворот – лютый фейл, но «Ман Сити» не был наказан за это: Ариджанет «Стальные нервы» Мурич совершил два сэйва, а Александр Зинченко забил победный пенальти. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает борьбу за все доступные трофеи.

«Бёртон» и его сюрприз

Одну из путевок в полуфинал оспаривали «Мидлсбро» - добротный представитель Чемпионшипа, пару сезонов назад выступавший в АПЛ, а ныне ведущий борьбу за возвращение в элиту, и «Бёртон», который по итогам прошлого сезона вылетел в Лигу 1, третий по силе английский дивизион, и влачит там жизнь середняка (15-е место из 24). И путевка в полуфинал досталась именно «пивоварам», которым хватило одного гола в исполнении Джейка Хескета в дебюте второго тайма. «Бёртон» попал в представительную компанию из грандов АПЛ, кстати, руководит этой командой Найджел Клаф, в прошлом полузащитник «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и сборной Англии, а также младший сын легендарного тренера Брайана Клафа.

И бутылка. Месть «Тоттенхэма» «Арсеналу»

В начале декабря «Арсенал» и «Тоттенхэм» встречались в рамках АПЛ. Тогда «шпоры» нашли ответы на быстрый гол Обамеянга с пенальти и вели 2:1 после первого тайма, но после перерыва пропустили три мяча подряд и проиграли 2:4. В новое путешествие на «Эмирейтс» команда Маурисио Почеттино привезла все те же два гола, но при этом отказалась пропускать в ответ – 2:0 и выход в полуфинал.

Это первая гостевая победа «Тоттенхэма» над «Арсеналом» за восемь лет и первая сухая виктория на территории принципиального противника за 31 год. Что касается «Арсенала», то серию из 22 матчей без поражений «канониры» закрывают уже вторым поражением за три дня: проиграли в воскресенье «Саутгемптону» 2:3, а теперь и соседа по Северу Лондона порадовали, выбыв из борьбы за трофей.

И да – бутылка. Она прилетела в голову автора второго гола и главного героя встречи Деле Алли после того, как он установил окончательный счет матча – 2:0. Полузащитник в первом тайме ассистировал корейцу Сону, на исходе часа игры отличился сам, а на инцидент с бутылкой отреагировал достойно: после прямого попадания в голову не стал корчиться от боли, а показал трибуне счет матча на пальцах. После игры Алли заявил, что произошедшее только подсластило его гол и победу «Тоттенхэма».

Спасибо Азару. Трудная дежурная победа «Челси»

«Челси» на пути в полуфинал Кубка Лиги должен был убрать со своего пути «Борнмут». Маурицио Сарри провел определенную ротацию, но до смелых экспериментов Гвардиолы ему было очень далеко: некоторые лидеры получили отдых, но «алленаторе» не решился бросить в бой безусых юнцов. Тем не менее, фавориту пришлось нелегко, а единственный мяч «синие» смогли забить только на 84-й минуте усилиями Эдена Азара, который вышел на замену на последние полчаса. Притаившийся поначалу в засаде лидер все-таки сделал результат: «Челси» пробился в полуфинал.

Что дальше?

Уже состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Лиги. Естественно, каждый из трех грандов АПЛ желал получить в соперники по следующему раунду «Бёртон», и счастье улыбнулось «Манчестер Сити», а вот «Челси» и «Тоттенхэм» оспорят билет в финал между собой. Месяц назад лондонские клубы встречались в рамках АПЛ, и тогда «шпоры» одержали убедительную победу 3:1. Теперь у «синих» появляется шанс на реванш. Полуфинальная стадия в Кубке английской Лиги играется по системе «дома и в гостях», матчи пройдут в январе будущего года, а 24 февраля 2019-го на «Уэмбли» определится новый обладатель Кубка Лиги. Кто из оставшихся в розыгрыше четырех команд дотянется до трофея?

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Все комментарии
Медив
Медив ответил sihafazatron
   175 / 879
вчера в 21:23
да я согласен игр много. но раньше в апл вообще не было отдыха, хоть немного, но должно быть легче
Я к тому, что единственный шанс далеко зайти в ЛЧ у английских клубов - это сливать напалмом все внутренние кубки, как Ливерпуль
sihafazatron
sihafazatron ответил Медив
   36 / 879
вчера в 20:53
Да, но у Челси будет две игры в ЛЕ, плюс в феврале сыграют финал Кубка Лиги и два раунда Кубка Англии. Набегает довольно много игр
да я согласен игр много. но раньше в апл вообще не было отдыха, хоть немного, но должно быть легче
Медив
Медив ответил sihafazatron
   175 / 879
вчера в 20:42
в фервале будет 2 недели отдыха в апл
Да, но у Челси будет две игры в ЛЕ, плюс в феврале сыграют финал Кубка Лиги и два раунда Кубка Англии. Набегает довольно много игр
sihafazatron
sihafazatron ответил Медив
   36 / 879
вчера в 20:36
Ну теперь Челси вместо шести матчей в январе сыграет восемь. Если проявят себя, в феврали их будет ждать еще восемь игр... Что конечно не так круто, как девять матчей, которые Челси сыграл(сыграет) в декабре, но все же переигровками в Кубке Англии можно добрать и до девяти. Это к разговору, почему английские клубы полумертвые весной. Когда средний неанглийский клуб играет за зиму матчей 14-15, английские команды спокойно могут сыграть в районе 25
в фервале будет 2 недели отдыха в апл
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   47 / 879
вчера в 15:01
Ман сити повезло с Бертоном можно играть с резервом,лишние матчи конкурентов это хорошо
bublikyo
bublikyo ответил Медив
   277 / 879
вчера в 14:27
В середине нулевых это не мешало бомбить Европу в ЛЧ
Медив
Медив
   175 / 879
вчера в 14:13
Ну теперь Челси вместо шести матчей в январе сыграет восемь. Если проявят себя, в феврали их будет ждать еще восемь игр... Что конечно не так круто, как девять матчей, которые Челси сыграл(сыграет) в декабре, но все же переигровками в Кубке Англии можно добрать и до девяти.
Это к разговору, почему английские клубы полумертвые весной. Когда средний неанглийский клуб играет за зиму матчей 14-15, английские команды спокойно могут сыграть в районе 25
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