«Бёртон» против грандов. Четыре претендента на Кубок Лиги

вчера, 13:00

В 1/4 Кубка Лиги состоялось северолондонское дерби, победы фаворитов и сенсация в матче команд из трясин. «Соккер.ру» - о претендентах на первый трофей английского сезона.

Шедевр Де Брюйне и паненка Стерлинга. «Ман Сити» работает над защитой титула

«Манчестер Сити» - действующий обладатель Кубка Лиги и самый успешный клуб этого турнира последних лет: три победы за пять розыгрышей. Всего на счету этой команды из Манчестера пять побед в Кубке Лиге, столько же у «Астон Виллы», «Челси» и МЮ , больше только у «Ливерпуля» (8 трофеев). Таким образом, новый успех позволит выйти на чистое второе место в общем зачете.

Пеп Гвардиола в матчах Кубка Лиги обкатывает резервистов и молодежь. Так, в стартовом составе на игру с «Лестером» вышел 20-летний вратарь Мурич, 17-летний защитник Гарсия, а также еще два парня, которым меньше 20 лет – Брахим Диас и Фил Фоден. На 13-й минуте счет классным ударом открыл Кевин Де Брюйне, у которого нынешний сезон получается скомканным из-за травм. Собственно, это всего лишь третье появление бельгийца с первых минут в текущей кампании «Ман Сити» и дебютный гол.

Символично, что «горожане» пропустили в ответ сразу после замены Де Брюйне в середине второго тайма от Марка Олбрайтона. Это был последний гол с игры, полуфиналист Кубка Лиги определялся в серии пенальти. Рахим Стерлинг взялся бить паненкой и не попал в створ ворот – лютый фейл, но «Ман Сити» не был наказан за это: Ариджанет «Стальные нервы» Мурич совершил два сэйва, а Александр Зинченко забил победный пенальти. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает борьбу за все доступные трофеи.

«Бёртон» и его сюрприз

Одну из путевок в полуфинал оспаривали «Мидлсбро» - добротный представитель Чемпионшипа, пару сезонов назад выступавший в АПЛ , а ныне ведущий борьбу за возвращение в элиту, и «Бёртон», который по итогам прошлого сезона вылетел в Лигу 1, третий по силе английский дивизион, и влачит там жизнь середняка (15-е место из 24). И путевка в полуфинал досталась именно «пивоварам», которым хватило одного гола в исполнении Джейка Хескета в дебюте второго тайма. «Бёртон» попал в представительную компанию из грандов АПЛ , кстати, руководит этой командой Найджел Клаф, в прошлом полузащитник «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и сборной Англии, а также младший сын легендарного тренера Брайана Клафа.

И бутылка. Месть «Тоттенхэма» «Арсеналу»

В начале декабря «Арсенал» и «Тоттенхэм» встречались в рамках АПЛ . Тогда «шпоры» нашли ответы на быстрый гол Обамеянга с пенальти и вели 2:1 после первого тайма, но после перерыва пропустили три мяча подряд и проиграли 2:4. В новое путешествие на «Эмирейтс» команда Маурисио Почеттино привезла все те же два гола, но при этом отказалась пропускать в ответ – 2:0 и выход в полуфинал.

Это первая гостевая победа «Тоттенхэма» над «Арсеналом» за восемь лет и первая сухая виктория на территории принципиального противника за 31 год. Что касается «Арсенала», то серию из 22 матчей без поражений «канониры» закрывают уже вторым поражением за три дня: проиграли в воскресенье «Саутгемптону» 2:3, а теперь и соседа по Северу Лондона порадовали, выбыв из борьбы за трофей.

И да – бутылка. Она прилетела в голову автора второго гола и главного героя встречи Деле Алли после того, как он установил окончательный счет матча – 2:0. Полузащитник в первом тайме ассистировал корейцу Сону, на исходе часа игры отличился сам, а на инцидент с бутылкой отреагировал достойно: после прямого попадания в голову не стал корчиться от боли, а показал трибуне счет матча на пальцах. После игры Алли заявил, что произошедшее только подсластило его гол и победу «Тоттенхэма».

Спасибо Азару. Трудная дежурная победа «Челси»

«Челси» на пути в полуфинал Кубка Лиги должен был убрать со своего пути «Борнмут». Маурицио Сарри провел определенную ротацию, но до смелых экспериментов Гвардиолы ему было очень далеко: некоторые лидеры получили отдых, но «алленаторе» не решился бросить в бой безусых юнцов. Тем не менее, фавориту пришлось нелегко, а единственный мяч «синие» смогли забить только на 84-й минуте усилиями Эдена Азара, который вышел на замену на последние полчаса. Притаившийся поначалу в засаде лидер все-таки сделал результат: «Челси» пробился в полуфинал.

Что дальше?