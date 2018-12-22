Триумф бледных. «Бавария» Юппа Хайнкеса. Сезон-88/89

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Про-Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Турция. Супер-Лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1:2 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.85 2.95 5.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Эвертон -:-  Тоттенхэм - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.35 3.45 2.82
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 1.55 4.2 5.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 6.5 4.8 1.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.45 3.2 2.85
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Вольфсбург 2.6 3.2 2.8
20:00 сегодня  Хоффенхайм -:-  Майнц 1.5 4.7 5.7
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.7 3.1 2.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 2.45 3.2 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.3 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.75 3.6 4.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.05 3.3 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.18 6.5 13.5
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.85 3.1 4.7
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.15 6.5 17
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.8 2.8 2.7
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.15 6.5 17
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Валенсия -:-  Уэска 1.35 4.7 9.7
18:15 сегодня  Леганес -:-  Севилья 3.1 3.15 2.4
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леванте 2.15 3.65 3.15
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 4.55 2.95 1.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.63 3.35 5.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.75 3.1 5.35
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.4 3.07 3.05
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.15 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.72 3.27 5.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2 3.1 4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 2.85 2.72
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.95 3.12 4.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 2.85 3.5 2.25
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 5.9 4.45 1.48
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 5.25 4.45 1.53
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.4 3.45 2.75
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1.17 7 14
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 3.5 3.7 1.95
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.2 3.1 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1.55 4 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.7 3.9 4.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Бордо -:-  Амьен 1.65 3.35 6.5
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
ГлавнаяБлогиЭто было недавно, это было давно

Триумф бледных. «Бавария» Юппа Хайнкеса. Сезон-88/89

вчера, 20:22

Как растерять всех лидеров и стать чемпионами - в рассказе «Соккер.ру».

Летом 1987 года в «Баварии» произошли интересные перемены. Тренер Удо Латтек, выигравший с мюнхенцами три чемпионских титула подряд, был отравлен в отставку. Так руководство отреагировало на поражение в финале Кубка чемпионов «Порту». Вакантное место занял 42-летний Юпп Хайнкес.

Смена караула

Неожиданностью стало не только увольнение Латтека, но и назначение Хайнкеса. Ведь в 70-е годы жёсткого противостояния «Баварии» и мёнхенгладбахской «Боруссии» Юпп находился по ту сторону фронта. И не просто находился, но и был примой «жеребцов», их лучшим бомбардиром. Закончив играть, Хайнкес несколько лет тренировал «Боруссию», но выше третьего места с ней не поднимался. Не та «Боруссия» была в восьмидесятые, увы, не та. В какое-то время Юпп понял, что достиг с друзьями потолка и принял предложение недругов. А те в свою очередь решили, что и Латтек исчерпал себя в роли тренера. А молодой и перспективный тренер в силах провести и смену поколений, и выиграть что-нибудь европейское. Да и «засолки» домашних трофеев в Мюнхене никогда не забывали.

Но в первом же сезоне под командованием Хайнкеса баварцы сложили свои чемпионские полномочия, заняв второе место вслед за «Вердером». В Кубке чемпионов мюнхенцы дошли до четвертьфинала, где уступили дорогу мадридскому «Реалу». Поход за Кубком Германии тоже завершился на стадии 1/4 финала. Раком, пойманным на безрыбье, стал Суперкубок Германии.

Но самое сложное наступило летом 1988 года, после домашнего чемпионата Европы, на котором немцы рассчитывали больше чем на третье место. Мюнхен покинули сразу несколько игроков. Двое, Лотар Маттеус и Андреас Бреме, были проданы «Интеру». Норберт Эдер решил поиграть перед пенсией в спокойной Швейцарии и подался в «Аарау». Постаревший вратарь Жан-Мари Пфафф затосковал по Бельгии и подписал контракт с «Лирсом».  Кончилась аренда Марка Хьюза и валлийца вернули в «Барселону». Михаэль Румменигге перешёл в дортмундскую «Боруссию». Конечно, Михаэль был не столь сильным нападающим, как его старший брат Карл-Хайнц. Но в предыдущем сезоне Румменигге-младший забил 10 мячей.

Балу и Кобра

Из покинувшего элиту «Шальке» пришёл центральный защитник Олаф Тон. Сразу два игрока были куплены у «Нюрнберга» - защитник Штефан Ройтер и опорный полузащитник Роланд Грахаммер. Плюс два молодых скандинава - норвежский защитник Эрланд Йонсен и швед Джонни Экстрём, действовавший на фланге.  Сравните уход и приход.

После ухода Пфаффа ворота перешли в полное ведение Балу - Раймонда Ауманна. Воспитанник клуба и бельгиец враждовали между собой. Балу, получивший своё прозвище в честь медведя из сказки про Маугли, считал Пфаффа клоуном и не стеснялся об этом говорить. Конфликт двух вратарей вряд ли способствовал хорошей атмосфере внутри коллектива. На правый фланг обороны отправился Штефан Ройтер, за левый отвечал Ханси Пфлюглер. Пару центральных защитников составили Клаус Аугенталер и Олаф Тон. В центре полузащиты расположились Ролан Грахаммер и Норберт Нахтвай. Ближе к линии атаки действовали два тёзки Ханси Флик и Ганс Дорфнер. И нападающие - Роланд Вольфарт и Юрген Вегманн, он же Кобра. Иногда последнего заменял Людвиг Кёгль. Футболист незабивной, но весьма полезный как ассистент. Ближайший резерв составляли вратарь Свен Шойер, защитник Эрланд Йонсен, полузащитник Джонни Экстрём и Гельмут Винкльхофер, нападающий Джонни Экстрём.

Скажите честно, многие ли футболисты вам знакомы? Наверняка слышали имена Аугенталера, Тона и Ройтера, возможно, вспомните Вольфарта и Ауманна. А остальные, вероятно, забылись, ведь после них в Мюнхене играло столько звёзд. Состав баварцев и тогда виделся не самым сильным. «Какие-то они бледные», - писал летом 1988-го популярный немецкий журнал «Киккер».

Бегом от «козлов»

Эти «бледные» перед сезоном отправились в Лондон на коммерческий турнир, где проиграли сначала «Милану» 0:1, а потом и «Арсеналу» 0:3. Но в следующий раз «Бавария» покинула поле побеждённой три месяца спустя. В матче Кубка УЕФА с «Интером». В бундеслиге баварцы оставались непобеждёнными вплоть до апреля. Правда в начале чемпионата команда Хайнкеса чередовала победы с ничьими, поэтому и шла то первой, то второй. Но уже в октябре мюнхенцы обосновались на первой строчке и уже её не покидали.

Первым, кому удалось обыграть «Баварию», стал родной клуб Хайнкеса. Произошло это в 24 туре. Но вопрос о чемпионстве оставался открытым. Преимущество над «Кёльном» составляло всего три очка. За победу тогда давали два. За пять туров до финиша «козлы» приблизились вплотную. Всё решилось в 31 туре, в очной встрече, прошедшей в Кёльне. Три точных удара Вольфарта по воротам нового голкипера сборной ФРГ Бодо Ильггнера убили интригу в чемпионате. Через неделю «Бавария» жестоко обошлась с «Юрдингеном» - 5:0. По два мяча забили Ханси Флик и Ганс Дорфнер, но золотым оказался гол Джонни Экстрёма. Всё стало на свои места - «Бавария» первая (в 11 раз вообще и в 10 в формате Бундеслиги), «Кёльн» - второй. Спор двух бомбардиров команд - Роланда Вольфарта и Томаса Аллофса завершился вничью 17:17. Оба нападающих поделили приз лучшему снайперу. 

Дела европейские

В Кубке Германии «Бавария» дошла до 1/8 финала, где неожиданно проиграла дома «Карлсруэ» 3:4. Баварцы вели 3:2, но пропустили два мяча в конце. Яркой выдалась кампания в Кубке УЕФА. Двое первых соперников, польская «Легия» и чехословацкая «Дунайска Стреда», проблем не доставили. Особенно эффектно немецкий клуб разобрался с поляками 3:1 дома и 7:3 в Варшаве. Мацей Щесны, отец стража ворот «Ювентуса» до сих пор, наверное, вспоминает эти встречи. Ведь все десять мячей влетели в его ворота. Со словаками поступили гуманнее 3:1 и 2:0.

А потом была 1/8 финала с «Интером», где обосновались Маттеус и Бреме. Оба вышли в сине-чёрных футболках на поле мюнхенского «Олимпияштадион». Сами не забивали, за них это сделали товарищи Альдо Серена и Никола Берти. Домашние 0:2 выглядели как катастрофа. Но пациент оказался скорее жив. В Милане дефицит голов был ликвидирован за 40 минут благодаря точным попаданиям Вольфарта, Аугенталера и Вегманна. Но Серена один гол отыграл и началась игра на нервах. Ещё один гол «Интера» и дальше бы шла команда Маттеуса и Бреме. Но Балу уберёг свои ворота, а баварцы вышли в четвертьфинал.  Навстречу к шотландскому «Харт оф Мидлоушн». «Хартс» выиграл в Эдинбурге за счёт единственного гола Йана Фергюсона. В Мюнхене Аугенталер довольно быстро сравнял суммарный счёт, а со вторым голом у баварцев как-то не клеилось. Пока не вышел на поле Джонни Экстрём. Он то и забил мяч, выведший мюнхенцев в полуфинал.

Тот редкий случай, когда фаворитом пары была не «Бавария». «Наполи», в котором блистали Диего Марадона и Карека, уверенно шёл к своему первом европейскому трофею. Сам Марадона не забил. Но Карека в первом тайме и Андреа Карневале во втором забили по мячу, чем создали хороший задел перед игрой в Мюнхене. 

Но «Бавария» не была безнадёжна, и ответная встреча обещала быть горячей. Время шло, на табло горели нули, и было важно, кто погасит первый ноль. Это сделали гости. Цели достиг удар Кареки. Теперь мюнхенцам нужно было забивать не два, а четыре. После быстрого ответного гола Вольфарта три. Но снова Карека заставил баварцев начать с центра поля. Всё, что удалось команде Хайнкеса, уйти от домашнего поражения. В финал вышел «Наполи», который и стал победителем турнира.

Но вернёмся к «Баварии». Несмотря на вылет из Кубка УЕФА, сезон получился лучше, чем ожидалось. И во всяком случае лучше прежнего. Юпп Хайнкес уже уверенно чувствовал себя в Мюнхене. Если он смог выжать больше ста процентов из не самых сильных игроков, то если ему купить футболистов высокого класса он способен горы свернуть. Он их потом и свернул.

А игроки оказались не такими бледными. Сразу пять стали чемпионами мира через год - Ауманн, Тон, Аугенталер, Ройтер и Пфлюглер. Сильно провели сезон Вольфарт с Вегманном, забившие 44 мяча на двоих  23 и 21 (во всех турнирах). Не менее грозным для чужих вратарей стала пара центральных защитников - Клаус Аугенталер забил 9 мячей, а Олаф Тон в два раза больше. 

В дальнейшей тренерской биографии Юппа Хайнкеса было много интересного. Да и в истории мюнхенского клуба немало произошло. Но сезон-88/89 заслужил того, чтобы его вспоминали. Ведь он стал в какой-то степени поворотным.

Поделиться
Другие материалы по теме
Новый гол Пёнтека и неудачи миланских клубов. Итоги 17-го тура Серии А
Сегодня, 00:41 Комментарии6
Санчес приехал на базу «Ман Юнайтед» под песню «Теперь мы свободны»
Вчера, 16:38 Комментарии12
Озил выйдет с капитанской повязкой в матче с «Бернли»
Вчера, 14:42 Комментарии5
Найдем применение Моуриньо
21 декабряСергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии18
Санчес отрицает, что ставил деньги на увольнение Моуриньо из МЮ
21 декабря Комментарии8
СлухиМоуриньо может возглавить «Бока Хуниорс»
21 декабря Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил benderivan
   44 / 858
сегодня в 09:56
Кто-нибудь сделает уже статью про парня, который 20 мячей в 17 играх забил в Турции?) Никаких новостей нет.
Мбайе Диане? Надо будет подумать над ним. Просто в формат блога он не вписывается, а и Касымпаша пока знаменит тем, что играет на стадионе имени Эрдогана. Диане несколько лет находился в системе Ювентуса, его гоняли по арендам, потом в Китай продали. Видимо, в Юве его чему-то научили.
benderivan
benderivan
   479 / 858
сегодня в 00:03
Кто-нибудь сделает уже статью про парня, который 20 мячей в 17 играх забил в Турции?) Никаких новостей нет.
Правдин Семён
Правдин Семён
   53 / 858
вчера в 22:44
А ещё случай, который рассказал сам Юпп.Дело было в прошлом сезоне.Он ехал в лифте с пожилой супружеской парой.Увидев на его саквояже эмблему Баварии,женщина спросила:"Вы фанат Баварии?"(дело было за пределами Мюнхена,где Баварию мало кто любит).Сдавливая смех,Хайнкес ответил:"В общем-да".
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил Scuderia Ferrari
   44 / 858
вчера в 22:05
А я видел Баварию Хайнкеса сезона 2012-13 :D Это мощно, что аж 24 года разницы между сезонами. Впрочем, позже 1989 из стартового состава Баварии в финале ЛЧ 2013 родился только Алаба (1992). Специально посмотрел, думал, там немало таких будет, но потом понял, что Бавария вроде как исторически возрастная команда, для них 24 года - юниор :)
Я долго думал с какой версии Баварии начать, и выбрал самую малоизученную. Когда Бавария не снимала сливки с бундеслиги, а напротив играла весьма скромным составом. Натуральная такая Бавария. Опять же Клаус Аугенталер, один из моих любимых игроков. И Балу в воротах, незаслуженно забытая фигура.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   11 / 858
вчера в 21:57
А я видел Баварию Хайнкеса сезона 2012-13 :D Это мощно, что аж 24 года разницы между сезонами. Впрочем, позже 1989 из стартового состава Баварии в финале ЛЧ 2013 родился только Алаба (1992). Специально посмотрел, думал, там немало таких будет, но потом понял, что Бавария вроде как исторически возрастная команда, для них 24 года - юниор :)
Олег Лыткин
Олег Лыткин
   44 / 858
вчера в 21:50
Мне очень понравилось, как он с Реалом ЛЧ выиграл.
Правдин Семён
Правдин Семён
   53 / 858
вчера в 21:43
Хайнкес очень интересный дядька.Замечательный человек. Удивляет его характер.Из последнего пришествия в Баварию.Журналист:"говорят,Вы всё ещё не подписали предложенный клубом контракт? "-"Всё время забываю зайти поставить подпись-некогда,так много работы с командой "..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100