Триумф бледных. «Бавария» Юппа Хайнкеса. Сезон-88/89

вчера, 20:22

Как растерять всех лидеров и стать чемпионами - в рассказе «Соккер.ру».

Летом 1987 года в «Баварии» произошли интересные перемены. Тренер Удо Латтек, выигравший с мюнхенцами три чемпионских титула подряд, был отравлен в отставку. Так руководство отреагировало на поражение в финале Кубка чемпионов «Порту». Вакантное место занял 42-летний Юпп Хайнкес.

Смена караула

Неожиданностью стало не только увольнение Латтека, но и назначение Хайнкеса. Ведь в 70-е годы жёсткого противостояния «Баварии» и мёнхенгладбахской «Боруссии» Юпп находился по ту сторону фронта. И не просто находился, но и был примой «жеребцов», их лучшим бомбардиром. Закончив играть, Хайнкес несколько лет тренировал «Боруссию», но выше третьего места с ней не поднимался. Не та «Боруссия» была в восьмидесятые, увы, не та. В какое-то время Юпп понял, что достиг с друзьями потолка и принял предложение недругов. А те в свою очередь решили, что и Латтек исчерпал себя в роли тренера. А молодой и перспективный тренер в силах провести и смену поколений, и выиграть что-нибудь европейское. Да и «засолки» домашних трофеев в Мюнхене никогда не забывали.

Но в первом же сезоне под командованием Хайнкеса баварцы сложили свои чемпионские полномочия, заняв второе место вслед за «Вердером». В Кубке чемпионов мюнхенцы дошли до четвертьфинала, где уступили дорогу мадридскому «Реалу». Поход за Кубком Германии тоже завершился на стадии 1/4 финала. Раком, пойманным на безрыбье, стал Суперкубок Германии.

Но самое сложное наступило летом 1988 года, после домашнего чемпионата Европы, на котором немцы рассчитывали больше чем на третье место. Мюнхен покинули сразу несколько игроков. Двое, Лотар Маттеус и Андреас Бреме, были проданы «Интеру». Норберт Эдер решил поиграть перед пенсией в спокойной Швейцарии и подался в «Аарау». Постаревший вратарь Жан-Мари Пфафф затосковал по Бельгии и подписал контракт с «Лирсом». Кончилась аренда Марка Хьюза и валлийца вернули в «Барселону». Михаэль Румменигге перешёл в дортмундскую «Боруссию». Конечно, Михаэль был не столь сильным нападающим, как его старший брат Карл-Хайнц. Но в предыдущем сезоне Румменигге-младший забил 10 мячей.

Балу и Кобра

Из покинувшего элиту «Шальке» пришёл центральный защитник Олаф Тон. Сразу два игрока были куплены у «Нюрнберга» - защитник Штефан Ройтер и опорный полузащитник Роланд Грахаммер. Плюс два молодых скандинава - норвежский защитник Эрланд Йонсен и швед Джонни Экстрём, действовавший на фланге. Сравните уход и приход.

После ухода Пфаффа ворота перешли в полное ведение Балу - Раймонда Ауманна. Воспитанник клуба и бельгиец враждовали между собой. Балу, получивший своё прозвище в честь медведя из сказки про Маугли, считал Пфаффа клоуном и не стеснялся об этом говорить. Конфликт двух вратарей вряд ли способствовал хорошей атмосфере внутри коллектива. На правый фланг обороны отправился Штефан Ройтер, за левый отвечал Ханси Пфлюглер. Пару центральных защитников составили Клаус Аугенталер и Олаф Тон. В центре полузащиты расположились Ролан Грахаммер и Норберт Нахтвай. Ближе к линии атаки действовали два тёзки Ханси Флик и Ганс Дорфнер. И нападающие - Роланд Вольфарт и Юрген Вегманн, он же Кобра. Иногда последнего заменял Людвиг Кёгль. Футболист незабивной, но весьма полезный как ассистент. Ближайший резерв составляли вратарь Свен Шойер, защитник Эрланд Йонсен, полузащитник Джонни Экстрём и Гельмут Винкльхофер, нападающий Джонни Экстрём.

Скажите честно, многие ли футболисты вам знакомы? Наверняка слышали имена Аугенталера, Тона и Ройтера, возможно, вспомните Вольфарта и Ауманна. А остальные, вероятно, забылись, ведь после них в Мюнхене играло столько звёзд. Состав баварцев и тогда виделся не самым сильным. «Какие-то они бледные», - писал летом 1988-го популярный немецкий журнал «Киккер».

Бегом от «козлов»

Эти «бледные» перед сезоном отправились в Лондон на коммерческий турнир, где проиграли сначала «Милану» 0:1, а потом и «Арсеналу» 0:3. Но в следующий раз «Бавария» покинула поле побеждённой три месяца спустя. В матче Кубка УЕФА с «Интером». В бундеслиге баварцы оставались непобеждёнными вплоть до апреля. Правда в начале чемпионата команда Хайнкеса чередовала победы с ничьими, поэтому и шла то первой, то второй. Но уже в октябре мюнхенцы обосновались на первой строчке и уже её не покидали.

Первым, кому удалось обыграть «Баварию», стал родной клуб Хайнкеса. Произошло это в 24 туре. Но вопрос о чемпионстве оставался открытым. Преимущество над «Кёльном» составляло всего три очка. За победу тогда давали два. За пять туров до финиша «козлы» приблизились вплотную. Всё решилось в 31 туре, в очной встрече, прошедшей в Кёльне. Три точных удара Вольфарта по воротам нового голкипера сборной ФРГ Бодо Ильггнера убили интригу в чемпионате. Через неделю «Бавария» жестоко обошлась с «Юрдингеном» - 5:0. По два мяча забили Ханси Флик и Ганс Дорфнер, но золотым оказался гол Джонни Экстрёма. Всё стало на свои места - «Бавария» первая (в 11 раз вообще и в 10 в формате Бундеслиги), «Кёльн» - второй. Спор двух бомбардиров команд - Роланда Вольфарта и Томаса Аллофса завершился вничью 17:17. Оба нападающих поделили приз лучшему снайперу.

Дела европейские

В Кубке Германии «Бавария» дошла до 1/8 финала, где неожиданно проиграла дома «Карлсруэ» 3:4. Баварцы вели 3:2, но пропустили два мяча в конце. Яркой выдалась кампания в Кубке УЕФА . Двое первых соперников, польская «Легия» и чехословацкая «Дунайска Стреда», проблем не доставили. Особенно эффектно немецкий клуб разобрался с поляками 3:1 дома и 7:3 в Варшаве. Мацей Щесны, отец стража ворот «Ювентуса» до сих пор, наверное, вспоминает эти встречи. Ведь все десять мячей влетели в его ворота. Со словаками поступили гуманнее 3:1 и 2:0.

А потом была 1/8 финала с «Интером», где обосновались Маттеус и Бреме. Оба вышли в сине-чёрных футболках на поле мюнхенского «Олимпияштадион». Сами не забивали, за них это сделали товарищи Альдо Серена и Никола Берти. Домашние 0:2 выглядели как катастрофа. Но пациент оказался скорее жив. В Милане дефицит голов был ликвидирован за 40 минут благодаря точным попаданиям Вольфарта, Аугенталера и Вегманна. Но Серена один гол отыграл и началась игра на нервах. Ещё один гол «Интера» и дальше бы шла команда Маттеуса и Бреме. Но Балу уберёг свои ворота, а баварцы вышли в четвертьфинал. Навстречу к шотландскому «Харт оф Мидлоушн». «Хартс» выиграл в Эдинбурге за счёт единственного гола Йана Фергюсона. В Мюнхене Аугенталер довольно быстро сравнял суммарный счёт, а со вторым голом у баварцев как-то не клеилось. Пока не вышел на поле Джонни Экстрём. Он то и забил мяч, выведший мюнхенцев в полуфинал.

Тот редкий случай, когда фаворитом пары была не «Бавария». «Наполи», в котором блистали Диего Марадона и Карека, уверенно шёл к своему первом европейскому трофею. Сам Марадона не забил. Но Карека в первом тайме и Андреа Карневале во втором забили по мячу, чем создали хороший задел перед игрой в Мюнхене.

Но «Бавария» не была безнадёжна, и ответная встреча обещала быть горячей. Время шло, на табло горели нули, и было важно, кто погасит первый ноль. Это сделали гости. Цели достиг удар Кареки. Теперь мюнхенцам нужно было забивать не два, а четыре. После быстрого ответного гола Вольфарта три. Но снова Карека заставил баварцев начать с центра поля. Всё, что удалось команде Хайнкеса, уйти от домашнего поражения. В финал вышел «Наполи», который и стал победителем турнира.

Но вернёмся к «Баварии». Несмотря на вылет из Кубка УЕФА , сезон получился лучше, чем ожидалось. И во всяком случае лучше прежнего. Юпп Хайнкес уже уверенно чувствовал себя в Мюнхене. Если он смог выжать больше ста процентов из не самых сильных игроков, то если ему купить футболистов высокого класса он способен горы свернуть. Он их потом и свернул.

А игроки оказались не такими бледными. Сразу пять стали чемпионами мира через год - Ауманн, Тон, Аугенталер, Ройтер и Пфлюглер. Сильно провели сезон Вольфарт с Вегманном, забившие 44 мяча на двоих 23 и 21 (во всех турнирах). Не менее грозным для чужих вратарей стала пара центральных защитников - Клаус Аугенталер забил 9 мячей, а Олаф Тон в два раза больше.

В дальнейшей тренерской биографии Юппа Хайнкеса было много интересного. Да и в истории мюнхенского клуба немало произошло. Но сезон-88/89 заслужил того, чтобы его вспоминали. Ведь он стал в какой-то степени поворотным.