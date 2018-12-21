Найдем применение Моуриньо

вчера, 22:44

Редко на рынке тренеров надолго задерживаются такие величины в свободном доступе. «Соккер.ру» анализирует волну слухов о будущем Жозе Моуриньо.

Есть распространенная поговорка о том, что свято место пусто не бывает. Справедлив и ее обратный вариант, подразумевающий, что большой специалист без работы долго не сидит. К Жозе Моуриньо можно по-разному относиться, однако нельзя отрицать очевидный факт: это один из самых успешных и выдающихся тренеров современности, кто еще не отошел от дел.

Поэтому освобождение такого человека от контракта автоматически активизирует рынок и заставляет менеджеров клубов обратить внимание на тренера. Как бы он бесславно ни расстался со своим предыдущим клубом. Заслуг Моуриньо не отнять, весь кредит доверия как специалист он не успел растратить, так что может пойти за еще одним шансом и, возможно, успешно. Так считает и хорошо его знающий Фрэнк Лэмпард:

Сможет ли Моуриньо в будущем возглавить английский топ-клуб? Возможно. Ведь это Жозе. Случиться может все что угодно. Он будет востребован, так как является прекрасным тренером. Моуриньо точно вернется в игру. Это может быть Премьер-лига или любой другой чемпионат, но он снова возглавит топ-клуб, потому что является топ-тренером. Что касается увольнения Жозе, то таков современный мир футбола. Было бы глупо считать, что его не могут уволить, ведь речь идет о «Манчестер Юнайтед». Команда не выиграла столько матчей, сколько нужно было. Я не считаю, что в проблемах «красных дьяволов» была вина только Моуриньо. Он замечательный тренер. Но это уже произошло. Теперь Жозе и «Манчестер Юнайтед» нужно двигаться дальше.

А куда дальше двигаться Моуриньо? Португалец вряд ли долго останется без предложений. И пресса уже называет места предполагаемой работы. Давайте пробежимся по вариантам.

«Реал»

О том, что Флорентино Перес мечтает вернуть «Реалу» высокий результат приглашением яркого Моуриньо, говорят достаточно давно. Такой вариант обсуждался еще летом и был чуть ли не одним из главных рабочих. Но тогда Моуриньо очень хотел проявить себя в Англии с МЮ . Теперь же он совершенно свободен и может подключиться к возрождению величия «Реала». Особенно с учетом того, что для его назначения из мадридского клуба не придется гнать какого-то именитого специалиста на ровном месте.

Конечно, никто не станет просто так вышвыривать Сантьяго Солари, особенно помня об успехе Зинедина Зидана, который тоже пришел в свое время из «Кастильи» в роли легенды-игрока на роль тренера. Однако как часто снаряд попадает в одну воронку? Стоит Солари оступиться, и у Переса зачешутся руки набрать знакомый номер Моуриньо. Сантьяго журналисты уже спросили про эти слухи, но он считает, что это бредовая мысль, и подчеркнул, что даже не думает о каких-то таких сценариях, а просто работает и занимается своим делом.

Действительно, раздумья на эту тему не дадут улучшения в игре и сами по себе не повлияют на будущее, а только отвлекут от работы. Так что Солари все делает правильно. И все же поговаривают, что тайные переговоры между Пересом и Моуриньо прошли, и последний дал принципиальное согласие на возвращение, ибо ему посулили зарплату 20 миллионов евро в год и большую свободу в трансферах. Очевидно, Флорентино беспокоится, что конкуренты уведут Жозе, пока он ждет результата от Солари.

«Интер»

А среди конкурентов ходит еще один бывший Моуриньо. Экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти вроде как неплохо справляется со своей работой в «Интере». Однако руководство миланского клуба хочет качественного скачка, прорыва, чтобы «нерадзурри» боролись не только за место в Лиге чемпионов, но и наседали на «Ювентус». При Спаллетти это движение вперед замедлилось. К тому же из Лиги чемпионов вылетели миланцы на групповой стадии. Если в Серии А начнутся пробуксовки, «Интер» не удержится от соблазна вернуться к тому, с кем связаны последние громкие успехи клуба. Тем более что Диего Симеоне, которого «нерадзурри» давно хотят, все никак не расстанется с «Атлетико».

«Бавария»

А это уже что-то новенькое для Моуриньо. И прекрасная возможность поставить еще одну успешную галочку в биографии с относительно низкими затратами. Никто же не станет спорить с тем, что в Германии конкуренция куда ниже, чем в Англии. Тому же Хосепу Гвардиоле удавалось с «Баварией» побеждать заметно легче, чем с «Манчестер Сити». Да, сейчас сильна дортмундская «Боруссия», но и Моуриньо не новичок. К тому же в Мюнхене назревают масштабные перестановки, связанные с обновлением состава, омоложением. Нико Ковач пока справляется с большим трудом и имеет проблемы с коллективом, с результатами. Если осечки в чемпионате продолжатся, а в Лиге чемпионов случится неудача, то с Ковачем могут расстаться, а Моуриньо – привлекательный вариант для большого амбициозного клуба, который хочет обновиться. Уж Жозе-то им трансферы насоветует.

ПСЖ

Руководство ПСЖ хватает все, что блестит и плохо лежит. Моуриньо – в самый раз для парижан. Они хотели его заполучить еще до перехода португальца в МЮ . Сейчас есть прекрасная возможность, по авторитету и звездности он явно превосходит Томаса Тухеля. Но к немцу пока не за что предъявить претензии. Хотя это до вылета из Лиги чемпионов. Внутренние успехи уже давно не интересуют боссов ПСЖ – им подавай Лигу чемпионов. Можно быть уверенными, что Тухель окажется на грани вылета из команды, если та бесславно покинет еврокубок.

«Бока Хуниорс»

Но все предыдущие варианты сложно назвать мгновенными. Вряд ли ПСЖ , «Реал», «Интер» и «Бавария» будут увольнять своих тренеров прямо сейчас на ровном месте только потому, что освободился Моуриньо. Поэтому те варианты подходят, если португалец захочет взять паузу, отдохнуть, дождется завершающего отрезка сезона и приедет как спаситель. А вот вариант с «Бока Хуниорс» готов уже сейчас.

Финалист Кубка Либертадорес решил пойти по пути обновления и не продлил контракт с главным тренером Гильермо Скелотто. А на пост спортивного директора для поиска нового наставника был назначен небезызвестный Николас Бурдиссо. Он работал с Моуриньо в «Интере» и может вполне поспособствовать появлению экзотической фигуры португальца в «Боке». Представляем, как это всколыхнет интерес к южноамериканскому футболу в Европе. Но потянет ли клуб финансово? Или Моуриньо пойдет на скидки просто ради смены обстановки и нового эксперимента?

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Еще один экзотический вариант, который может возникнуть у Моуриньо. Правда, если он пойдет на этот шаг, то у многих сложится мнение, что португалец завязал с большим футболом и отправился дорабатывать лежа в гамаке. Конечно, это не Китай и не Ближний Восток – поездка туда совершенно точно это означала бы. Из США еще можно вернуться и успешно поработать снова в Европе, перезагрузив мозги и перезарядив батарейки. Тут вопрос в том, насколько Моуриньо мотивирован к работе в МЛС . Да, американская жизнь сама по себе многих привлекает, но вскоре Моуриньо заскучает по жесткому европейскому информационному полю, войнам с журналистами и Лиге чемпионов.

Нет сомнений в том, что телефон Моуриньо, точнее его агента, не лежит спокойно. И как бы мы ни относились к португальцу, с ним футбол в любом случае веселее, чем без него. Поэтому ждем возвращения!