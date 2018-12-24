Кругом армейцы! Топ-10 подорожавших игроков РПЛ за 2018 год

вчера, 19:30

Прошел год, который вобрал в себя массу футбольных событий во главе с чемпионатом мира. «Соккер.ру» отдает должное футболистам РПЛ , которые вышли на новый уровень в 2018-м.

10 место. Ильзат Ахметов ( ЦСКА ; Россия; 20 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 6 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 5.5 млн. евро (1100%)

Ильзат «сидел на печи» в «Рубине», где в последнее время совсем не играл и числился работником отдела кадров, но переход в ЦСКА возродил в Ахметове футболиста. И, как оказалось, футболиста весьма серьезного. Хавбек стал основным в обновленной банде армейцев, сыграл в Лиге чемпионов, получил вызов в сборную России от Станислава Черчесова и удостоился премии «Первая пятерка».

9 место. Родриго Бекао ( ЦСКА ; Бразилия; 22 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 6.5 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 6.3 млн. евро (3150%)

ЦСКА за копейки взял в аренду никому не известного бразильца Бекао, а теперь это основной игрок сильнейшей обороны РПЛ и парень, дважды обыгрывавший «Реал» в Лиге чемпионов. Прирост в цене у Родриго потрясает, а локти сейчас кусают в клубе «Баия», который в арендное соглашение с ЦСКА включил пункт о приоритетном праве выкупа для армейцев по окончании аренды.

8 место. Леандро Паредес («Зенит»; Аргентина; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 25 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 7 млн. евро (38.9%)

Паредес не валяет дурака в Санкт-Петербурге, хотя эмоции иногда мешают ему действовать хладнокровно и приводят к ненужным карточкам, но классом Леандро выделяется на уровне РПЛ , и не удивительно, что постоянно ведутся разговоры о его отъезде обратно в Италию. Паредес – исключительный полузащитник, вокруг которого образуется игровая система в «Зените».

7 место. Артём Дзюба («Зенит»; Россия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 13 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 7 млн. евро (116.7%)

Прорывной год для Дзюбы, который сейчас, вероятно, на пике своей стоимости, ведь ему уже 30 и дальше пойдет на снижение. Кто бы мог подумать, что для Артема все сложится настолько сказочно. В начале года Дзюба с боем покинул «Зенит», чтобы иметь игровую практику перед чемпионатом мира, результативно выступил в Туле, а потом зажег на домашнем мундиале, заткнув Федора Смолова за пояс. Заслуженное подорожание акций Дзюбы.

6 место. Роман Зобнин («Спартак»; Россия; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 13 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 7 млн. евро (116.7%)

Зобнин восстановился после тяжелой травмы, которая испортила ему вторую половину 2017 года, вернулся в стартовый состав «Спартака» и сборной России, с которой пошумел на мундиале, войдя в восьмерку сильнейших команд планеты. Романом интересовались клубы из АПЛ и Бундеслиги, и это не шутки: хавбек «Спартака» молод, на поле он полностью отдается игре и не по-человечески работоспособен, а также является истинным профессионалом.

5 место. Антон Миранчук («Локомотив»; Россия; 23 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 7.5 млн. евро (300%)

Отрадно, что Антон не сбился с пути прогресса, ведь по итогам 2017 года он тоже был в топ-10 подорожавших футболистов РПЛ . Тогда Миранчук совершил скачок с 250 тысяч евро до 2.5 миллионов, в год чемпионство «Локомотива» умножил на четыре получившуюся сумму и приблизился к брату Алексею (14 миллионов евро).

4 место. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 14 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 9 млн. евро (180%)

С момента приезда в Россию швед только и делает, что прогрессирует. Это один из лучших трансферов последних лет в РПЛ по соотношению «цена-качество». В прошлом году Классон прибавил 3.5 миллиона к тем полутора, что у него уже были, в 2018-м подорожал солиднее и сейчас стоит 14 миллионов евро. Виктор – главный актив «Краснодара», который осенью мудро продлил контракт со шведом.

3 место. Фёдор Чалов ( ЦСКА ; Россия; 20 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 9 млн. евро (900%)

Еще недавно Чалов проигрывал конкуренцию в нападении ЦСКА опорному полузащитнику Понтусу Вернблуму, и эта ситуация, как позже рассказывал Виктор Ганчаренко, подхлестнула молодого форварда. Федор стал одним из лидеров обновленного ЦСКА , а на зимнюю паузу он ушел в статусе лучшего бомбардира РПЛ .

2 место. Марио Фернандес ( ЦСКА ; Россия; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 26 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 10 млн. евро (62.5%)

Как вы уже обратили внимание, ЦСКА – команда с самыми прогрессирующими игроками, цены на армейцев растут, как на дрожжах, и это еще в топ-10 не все вошли. Фернандес – самый дорогой футболист РПЛ , сделать очередной скачок ему помог не только клуб, но и чемпионат мира, где Марио чудесно выступил в составе сборной России.

1 место. Никола Влашич ( ЦСКА ; Хорватия; 21 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 18 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 10 млн. евро (125%)