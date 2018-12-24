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Кругом армейцы! Топ-10 подорожавших игроков РПЛ за 2018 год

вчера, 19:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник

Прошел год, который вобрал в себя массу футбольных событий во главе с чемпионатом мира. «Соккер.ру» отдает должное футболистам РПЛ, которые вышли на новый уровень в 2018-м.

10 место. Ильзат Ахметов (ЦСКА; Россия; 20 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 6 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 5.5 млн. евро (1100%)

Ильзат «сидел на печи» в «Рубине», где в последнее время совсем не играл и числился работником отдела кадров, но переход в ЦСКА возродил в Ахметове футболиста. И, как оказалось, футболиста весьма серьезного. Хавбек стал основным в обновленной банде армейцев, сыграл в Лиге чемпионов, получил вызов в сборную России от Станислава Черчесова и удостоился премии «Первая пятерка»

9 место. Родриго Бекао (ЦСКА; Бразилия; 22 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 6.5 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 6.3 млн. евро (3150%)

ЦСКА за копейки взял в аренду никому не известного бразильца Бекао, а теперь это основной игрок сильнейшей обороны РПЛ и парень, дважды обыгрывавший «Реал» в Лиге чемпионов. Прирост в цене у Родриго потрясает, а локти сейчас кусают в клубе «Баия», который в арендное соглашение с ЦСКА включил пункт о приоритетном праве выкупа для армейцев по окончании аренды.

8 место. Леандро Паредес («Зенит»; Аргентина; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 25 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 7 млн. евро (38.9%)

Паредес не валяет дурака в Санкт-Петербурге, хотя эмоции иногда мешают ему действовать хладнокровно и приводят к ненужным карточкам, но классом Леандро выделяется на уровне РПЛ, и не удивительно, что постоянно ведутся разговоры о его отъезде обратно в Италию. Паредес – исключительный полузащитник, вокруг которого образуется игровая система в «Зените».

7 место. Артём Дзюба («Зенит»; Россия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 13 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 7 млн. евро (116.7%)

Прорывной год для Дзюбы, который сейчас, вероятно, на пике своей стоимости, ведь ему уже 30 и дальше пойдет на снижение. Кто бы мог подумать, что для Артема все сложится настолько сказочно. В начале года Дзюба с боем покинул «Зенит», чтобы иметь игровую практику перед чемпионатом мира, результативно выступил в Туле, а потом зажег на домашнем мундиале, заткнув Федора Смолова за пояс. Заслуженное подорожание акций Дзюбы.

6 место. Роман Зобнин («Спартак»; Россия; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 13 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 7 млн. евро (116.7%)

Зобнин восстановился после тяжелой травмы, которая испортила ему вторую половину 2017 года, вернулся в стартовый состав «Спартака» и сборной России, с которой пошумел на мундиале, войдя в восьмерку сильнейших команд планеты. Романом интересовались клубы из АПЛ и Бундеслиги, и это не шутки: хавбек «Спартака» молод, на поле он полностью отдается игре и не по-человечески работоспособен, а также является истинным профессионалом.

5 место. Антон Миранчук («Локомотив»; Россия; 23 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 7.5 млн. евро (300%)

Отрадно, что Антон не сбился с пути прогресса, ведь по итогам 2017 года он тоже был в топ-10 подорожавших футболистов РПЛ. Тогда Миранчук совершил скачок с 250 тысяч евро до 2.5 миллионов, в год чемпионство «Локомотива» умножил на четыре получившуюся сумму и приблизился к брату Алексею (14 миллионов евро).

4 место. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 14 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 9 млн. евро (180%)

С момента приезда в Россию швед только и делает, что прогрессирует. Это один из лучших трансферов последних лет в РПЛ по соотношению «цена-качество». В прошлом году Классон прибавил 3.5 миллиона к тем полутора, что у него уже были, в 2018-м подорожал солиднее и сейчас стоит 14 миллионов евро. Виктор – главный актив «Краснодара», который осенью мудро продлил контракт со шведом

3 место. Фёдор Чалов (ЦСКА; Россия; 20 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 9 млн. евро (900%)

Еще недавно Чалов проигрывал конкуренцию в нападении ЦСКА опорному полузащитнику Понтусу Вернблуму, и эта ситуация, как позже рассказывал Виктор Ганчаренко, подхлестнула молодого форварда. Федор стал одним из лидеров обновленного ЦСКА, а на зимнюю паузу он ушел в статусе лучшего бомбардира РПЛ.

2 место. Марио Фернандес (ЦСКА; Россия; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 26 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 10 млн. евро (62.5%)

Как вы уже обратили внимание, ЦСКА – команда с самыми прогрессирующими игроками, цены на армейцев растут, как на дрожжах, и это еще в топ-10 не все вошли. Фернандес – самый дорогой футболист РПЛ, сделать очередной скачок ему помог не только клуб, но и чемпионат мира, где Марио чудесно выступил в составе сборной России.

1 место. Никола Влашич (ЦСКА; Хорватия; 21 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 18 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 10 млн. евро (125%)

Никола Влашич ни на секунду не пожалел, что присоединился к ЦСКА на правах аренды. Армейцы предоставили ему возможность играть в Лиге чемпионов и забивать голы в ворота «Реала» в победных матчах, Влашич обрел уверенность в себе и доказал, что силен по-настоящему. ЦСКА будет трудно удержать игрока такого калибра, но Никола всегда будет благодарен «красно-синим» за науку и возможность сделать такой рывок в карьере.

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Alexfun94
Alexfun94
   635 / 793
сегодня в 08:12
"Попросить он,может,и попросит,да кто ж ему даст..."
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил FILL3286
   93 / 793
сегодня в 07:46
стыдно за галавина и дырку43
А чего это тут пиггимены разьюморились? Сидели бы и тихонько радовались, что Чистяков не опубликовал топ-10 самых деградировавших игроков РПЛ - уж в нём-то СпаМ точно был бы безоговорочным лидером.😂😂😂😂😂
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   21 / 793
сегодня в 00:15
А самый главный и ощутимый прирост - это 41 милл. евро, которые заработал ЦСКА в ЛЧ!

ЦСКА дважды смог обыграть «Реал» в группе — 1:0 в Москве и 3:0 в Мадриде. Это принесло армейцам 5,4 миллиона евро. Не самые маленькие деньги, в скромном (даже по меркам чемпионата России) бюджете будут не лишними.

Всего же заработок ЦСКА за участие в этом розыгрыше Лиги составил 36 миллионов 550 тысяч евро. Плюс к этому около пяти миллионов евро принесла билетная программа домашних матчей (без учета доходов точек питания и продажи атрибутики). Таким образом, шесть матчей в Европе принесли более 41 миллиона евро! Это очень мощные цифры для российского клуба.

Помимо денег, ЦСКА вошел в историю и игровыми рекордами — еще никто в истории выступления «Реала» в еврокубках не побеждал мадридцев на их поле больше чем в два мяча. И вот после 252 игр на европейской арене первый разгром. 44 матча составила в итоге серия «Реала» с голами в домашних матчах, последний раз «сливочные» не смогли забить в далеком уже 2011 году, уступив в полуфинале Лиги чемпионов «Барселоне» 0:2.

Игорь Акинфеев стал четвертым в истории вратарем, который в одном розыгрыше еврокубка смог дважды сыграть на ноль против «Реала». До Акинфеева это удавалось лишь Эдвину ван дер Сару в середине 90-х, Йенсу Леманну и Пепе Рейне уже в нулевых. ЦСКА стал первым российским клубом, кто в рамках еврокубков смог дважды на выезде обыграть двух грандов испанского и мирового футбола, причем и «Барселоне», и «Реалу» москвичи забивали по три мяча. И эти цифры впечатляют не меньше тех, что пополнят банковский счет армейцев.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   21 / 793
вчера в 23:54
Вот, что значит дважды подряд обыграть победителя последних трёх финалов ЛЧ Реал. Это вам не Вильярреалу проигрывать в ЛЕ и устанавливать антирекорд, как спартак.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Питермен
   100 / 793
вчера в 23:46
Может быть. Набиьулин ещё молодой и у него есть куда расти а комбаров уже стар он и в молодости был неахти
mangoх12
mangoх12
   10 / 793
вчера в 23:08
Гинер с нуля делает прибыли с 4-х значными процентами) федун столько же теряет на судей)))))))) Все что вам нажо знать о самом провальном проекте в РПЛ))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Питермен
   42 / 793
вчера в 22:23
В принципе согласен, но скоро Семак поработает с Набиуллиным на сборах, тогда посмотрим, кто лучший будет
Весна покажет, а пока, что имеем, то и имеем - ЦСКА лучший клуб РПЛ.
FILL3286
FILL3286
   29 / 793
вчера в 22:17
стыдно за галавина и дырку43
Jum13
Jum13 ответил Питермен
   11 / 793
вчера в 22:11
В принципе согласен, но скоро Семак поработает с Набиуллиным на сборах, тогда посмотрим, кто лучший будет
Да - вторая часть чемпионата обещает быть интересной )))
Питермен
Питермен ответил ЦСКА 06
   185 / 793
вчера в 22:09
С тобой мне о чем спорить. Марио это лучший атакующий защитник в России, а комбаров даже в Спартаке не лучший
В принципе согласен, но скоро Семак поработает с Набиуллиным на сборах, тогда посмотрим, кто лучший будет
Klassе
Klassе
   774 / 793
вчера в 22:06
Клаудио Маркизио
Клаудио Маркизио. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Клаудио Маркизио. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Клуб: "Зенит"

Возраст: 32 года

Цена на декабрь 2017: 18 миллионов*

Цена на декабрь 2018: 5,5 миллиона

Потеря: 12,5 миллиона (69,4%)

АХАХАХА ВСЕ ДУМАЛИ ИГАРЬ В РОССИИ РЕКОРДСМЕН, А ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ОБЫЧНЫЙ НЕТРАДИЦИОННЫЙ ЗИНАИДОВИЦ))))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
   100 / 793
вчера в 22:04
С тобой мне о чем спорить. Марио это лучший атакующий защитник в России, а комбаров даже в Спартаке не лучший
Фата лист
Фата лист
   196 / 793
вчера в 21:29
Справедливо
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил 25процентный клоун
   42 / 793
вчера в 21:27
рано вы песни поете(с начала сезона) пока что четвертое место в ЛЧ и куча спорных матчей в рпл и слитый кубок. Вам победа в своих воротах над опустевшим Реалом вскружила голову ,кроме нее и вспомнить нечего
А СпаМу есть чем гордиться? Ах, да, "рекордом" в ЛЕ !!! Гордитесь, его нельзя превзойти, можно только повторить))))))).
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   9 / 793
вчера в 21:27
АХАХАХАХАХАХА
Марсело не умеет навешивать как Комбаров
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Нойеру до 7е7ихова как до 7уны
Роналду в подмётки Зе луишу не годится
Модрич? А кто это? Знаю Самедова

У меня все федунботы под колпаком!😎
SHMEL
SHMEL
   52 / 793
вчера в 21:15
Вот что значит праильный подход к трансферам и трениовочному процессу.Из десяи пяь армейцы!Браво руоводство ЦСКА,скауты,тренерский состав,ну и сами игроки!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Jum13
   162 / 793
вчера в 21:12
За первое крепко держитесь? А то пафосу много - а на деле чуть пшик полный не вышел. И да - покорители Реала. Не завидуй - может лет через 20 и у вас что-то подобное получится
Им и через 20 лет не повторить достижение ЦСКА, дважды подряд обыграть Реал да еще трешку отгрузить.
Ваня лучший
Ваня лучший
   5 / 793
вчера в 21:12
Уважаемые, не забывайте, что трансферная стоимость игроков растет не сама по себе. Это результат работы прежде всего тренерского состава. да и менеджмента клуба тоже.. Эти цифры публикуются не для продажи, они характеризуют уровень клуба. И здесь все предельно ясно.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Ангел неБесГрешен
   162 / 793
вчера в 21:10
гинер запустил предпродажную подготовку. Покорители Реала и четвертого места...
Заработать на покорителях Динамо (Минск), Мольде, Копенгаген, Славия, Бордо будет проблематично....Эти европейские середняки тебе не великий Реал...и заработки во второсортном турнире, где мучается Зенит не сопоставим с заработками в самом престижном турнире ЛЧ..
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил 25процентный клоун
   182 / 793
вчера в 21:09
стоимость Головина по-прежнему..... дальше просто ору)))
    Jum13
    Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
       11 / 793
    вчера в 21:08
    гинер запустил предпродажную подготовку. Покорители Реала и четвертого места...
    За первое крепко держитесь? А то пафосу много - а на деле чуть пшик полный не вышел.
    И да - покорители Реала. Не завидуй - может лет через 20 и у вас что-то подобное получится
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ЦСКА 06
       8 / 793
    вчера в 21:06
    Комбаров с Большой буквы пишется ,это раз. во вторых глянь на спортсе стату обоих ,вернись и извинись перед коллегой и Димой)))) ахах ,да Дима бомбил по 10-20 результативных действий за сезон и ноль привозов за сборную))))))) Ноль ,а Фернандеш уже привез ,Жирков тоже
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
       100 / 793
    вчера в 21:00
    Конечно вам это надоест. Зато болельщикам ЦСКА не надоест. А в ЦСКА никто не хочет чтобы Марио уходил и не сравнивал с комбаровым даже самый ярый фанат не будет сравнивать его с комбаровым
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       14 / 793
    вчера в 20:58
    гинер запустил предпродажную подготовку. Покорители Реала и четвертого места...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Дед за ЦСКА
       8 / 793
    вчера в 20:56
    рано вы песни поете(с начала сезона) пока что четвертое место в ЛЧ и куча спорных матчей в рпл и слитый кубок. Вам победа в своих воротах над опустевшим Реалом вскружила голову ,кроме нее и вспомнить нечего
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил AmIIIeR89
       8 / 793
    вчера в 20:53
    стоимость Головина по-прежнему..... дальше просто ору)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 793
    вчера в 20:52
    пХах,Феррари,ну тя жжешь ,мне то вот статистику гуглить не надо я смотрю футбол и вижу что Дима творил в свои лучшие годы . А ты глянь,сколько он забил и сколько отдал ,и как отдал ,я то помню,не на три метра как Фернандеш ,а свои коронные навесы ,большую часть которых напы тупо мазали ,а они были шедевральны . Марселло так не умеет 100% ,а Фернандеш и подавно. Давай,иди гугли статистику,а лучше посмотри игру Димы 12-15 года и где там бразильяшка будет?)))? под столом
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответил МКС
       182 / 793
    вчера в 20:50
    Откуда они берут эти приросты, отросты? Че за бред? Вот сколько например приросло к Головину? А сколько отросло от Глушакова?
    Зайди на Трансфермаркет, в чем твоя проблема? Все ориентировочные стоимости берутся оттуда. Свинси 6 лямов например скинул в стоимости за пару месяцев. Стоимость Головина по прежнему 30 лямов. Глушак с 6 лямов до 3.5 упал за 5 месяцев
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       42 / 793
    вчера в 20:45
    А сомневаться в том, что ЦСКА является лучшим клубом в России могут только безтрофейные болельщики СпаМа. Их клуб тратит деньги на покупку шлака, а ЦСКА растит таланты. Учитесь у ЦСКА.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       9 / 793
    вчера в 20:37
    Такое ощущение, что 27процентная клоунесса под колпаком у Гинера. Ибо про "навесы уровня Комбарова", которых Марио век не видать, это сильно, сильно. Я очень НАДЕЮСЬ, что Фернандес НИКОГДА не будет играть на уровне Комбарова. Просто не дай Бог.
    Уже свою же тарасовку разыгрывает к-н.
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