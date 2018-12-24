Кругом армейцы! Топ-10 подорожавших игроков РПЛ за 2018 год

Прошел год, который вобрал в себя массу футбольных событий во главе с чемпионатом мира. «Соккер.ру» отдает должное футболистам РПЛ, которые вышли на новый уровень в 2018-м.
10 место. Ильзат Ахметов (ЦСКА; Россия; 20 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 6 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 5.5 млн. евро (1100%)
Ильзат «сидел на печи» в «Рубине», где в последнее время совсем не играл и числился работником отдела кадров, но переход в ЦСКА возродил в Ахметове футболиста. И, как оказалось, футболиста весьма серьезного. Хавбек стал основным в обновленной банде армейцев, сыграл в Лиге чемпионов, получил вызов в сборную России от Станислава Черчесова и удостоился премии «Первая пятерка».
9 место. Родриго Бекао (ЦСКА; Бразилия; 22 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 6.5 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 6.3 млн. евро (3150%)
ЦСКА за копейки взял в аренду никому не известного бразильца Бекао, а теперь это основной игрок сильнейшей обороны РПЛ и парень, дважды обыгрывавший «Реал» в Лиге чемпионов. Прирост в цене у Родриго потрясает, а локти сейчас кусают в клубе «Баия», который в арендное соглашение с ЦСКА включил пункт о приоритетном праве выкупа для армейцев по окончании аренды.
8 место. Леандро Паредес («Зенит»; Аргентина; 24 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 25 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 7 млн. евро (38.9%)
Паредес не валяет дурака в Санкт-Петербурге, хотя эмоции иногда мешают ему действовать хладнокровно и приводят к ненужным карточкам, но классом Леандро выделяется на уровне РПЛ, и не удивительно, что постоянно ведутся разговоры о его отъезде обратно в Италию. Паредес – исключительный полузащитник, вокруг которого образуется игровая система в «Зените».
7 место. Артём Дзюба («Зенит»; Россия; 30 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 13 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 7 млн. евро (116.7%)
Прорывной год для Дзюбы, который сейчас, вероятно, на пике своей стоимости, ведь ему уже 30 и дальше пойдет на снижение. Кто бы мог подумать, что для Артема все сложится настолько сказочно. В начале года Дзюба с боем покинул «Зенит», чтобы иметь игровую практику перед чемпионатом мира, результативно выступил в Туле, а потом зажег на домашнем мундиале, заткнув Федора Смолова за пояс. Заслуженное подорожание акций Дзюбы.
6 место. Роман Зобнин («Спартак»; Россия; 24 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 13 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 7 млн. евро (116.7%)
Зобнин восстановился после тяжелой травмы, которая испортила ему вторую половину 2017 года, вернулся в стартовый состав «Спартака» и сборной России, с которой пошумел на мундиале, войдя в восьмерку сильнейших команд планеты. Романом интересовались клубы из АПЛ и Бундеслиги, и это не шутки: хавбек «Спартака» молод, на поле он полностью отдается игре и не по-человечески работоспособен, а также является истинным профессионалом.
5 место. Антон Миранчук («Локомотив»; Россия; 23 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 7.5 млн. евро (300%)
Отрадно, что Антон не сбился с пути прогресса, ведь по итогам 2017 года он тоже был в топ-10 подорожавших футболистов РПЛ. Тогда Миранчук совершил скачок с 250 тысяч евро до 2.5 миллионов, в год чемпионство «Локомотива» умножил на четыре получившуюся сумму и приблизился к брату Алексею (14 миллионов евро).
4 место. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция; 26 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 14 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 9 млн. евро (180%)
С момента приезда в Россию швед только и делает, что прогрессирует. Это один из лучших трансферов последних лет в РПЛ по соотношению «цена-качество». В прошлом году Классон прибавил 3.5 миллиона к тем полутора, что у него уже были, в 2018-м подорожал солиднее и сейчас стоит 14 миллионов евро. Виктор – главный актив «Краснодара», который осенью мудро продлил контракт со шведом.
3 место. Фёдор Чалов (ЦСКА; Россия; 20 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 9 млн. евро (900%)
Еще недавно Чалов проигрывал конкуренцию в нападении ЦСКА опорному полузащитнику Понтусу Вернблуму, и эта ситуация, как позже рассказывал Виктор Ганчаренко, подхлестнула молодого форварда. Федор стал одним из лидеров обновленного ЦСКА, а на зимнюю паузу он ушел в статусе лучшего бомбардира РПЛ.
2 место. Марио Фернандес (ЦСКА; Россия; 28 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 26 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 10 млн. евро (62.5%)
Как вы уже обратили внимание, ЦСКА – команда с самыми прогрессирующими игроками, цены на армейцев растут, как на дрожжах, и это еще в топ-10 не все вошли. Фернандес – самый дорогой футболист РПЛ, сделать очередной скачок ему помог не только клуб, но и чемпионат мира, где Марио чудесно выступил в составе сборной России.
1 место. Никола Влашич (ЦСКА; Хорватия; 21 год)
Ориентировочная трансферная стоимость: 18 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 10 млн. евро (125%)
Никола Влашич ни на секунду не пожалел, что присоединился к ЦСКА на правах аренды. Армейцы предоставили ему возможность играть в Лиге чемпионов и забивать голы в ворота «Реала» в победных матчах, Влашич обрел уверенность в себе и доказал, что силен по-настоящему. ЦСКА будет трудно удержать игрока такого калибра, но Никола всегда будет благодарен «красно-синим» за науку и возможность сделать такой рывок в карьере.
ЦСКА дважды смог обыграть «Реал» в группе — 1:0 в Москве и 3:0 в Мадриде. Это принесло армейцам 5,4 миллиона евро. Не самые маленькие деньги, в скромном (даже по меркам чемпионата России) бюджете будут не лишними.
Всего же заработок ЦСКА за участие в этом розыгрыше Лиги составил 36 миллионов 550 тысяч евро. Плюс к этому около пяти миллионов евро принесла билетная программа домашних матчей (без учета доходов точек питания и продажи атрибутики). Таким образом, шесть матчей в Европе принесли более 41 миллиона евро! Это очень мощные цифры для российского клуба.
Помимо денег, ЦСКА вошел в историю и игровыми рекордами — еще никто в истории выступления «Реала» в еврокубках не побеждал мадридцев на их поле больше чем в два мяча. И вот после 252 игр на европейской арене первый разгром. 44 матча составила в итоге серия «Реала» с голами в домашних матчах, последний раз «сливочные» не смогли забить в далеком уже 2011 году, уступив в полуфинале Лиги чемпионов «Барселоне» 0:2.
Игорь Акинфеев стал четвертым в истории вратарем, который в одном розыгрыше еврокубка смог дважды сыграть на ноль против «Реала». До Акинфеева это удавалось лишь Эдвину ван дер Сару в середине 90-х, Йенсу Леманну и Пепе Рейне уже в нулевых. ЦСКА стал первым российским клубом, кто в рамках еврокубков смог дважды на выезде обыграть двух грандов испанского и мирового футбола, причем и «Барселоне», и «Реалу» москвичи забивали по три мяча. И эти цифры впечатляют не меньше тех, что пополнят банковский счет армейцев.
ЦСКА дважды смог обыграть «Реал» в группе — 1:0 в Москве и 3:0 в Мадриде. Это принесло армейцам 5,4 миллиона евро. Не самые маленькие деньги, в скромном (даже по меркам чемпионата России) бюджете будут не лишними.
Всего же заработок ЦСКА за участие в этом розыгрыше Лиги составил 36 миллионов 550 тысяч евро. Плюс к этому около пяти миллионов евро принесла билетная программа домашних матчей (без учета доходов точек питания и продажи атрибутики). Таким образом, шесть матчей в Европе принесли более 41 миллиона евро! Это очень мощные цифры для российского клуба.
Помимо денег, ЦСКА вошел в историю и игровыми рекордами — еще никто в истории выступления «Реала» в еврокубках не побеждал мадридцев на их поле больше чем в два мяча. И вот после 252 игр на европейской арене первый разгром. 44 матча составила в итоге серия «Реала» с голами в домашних матчах, последний раз «сливочные» не смогли забить в далеком уже 2011 году, уступив в полуфинале Лиги чемпионов «Барселоне» 0:2.
Игорь Акинфеев стал четвертым в истории вратарем, который в одном розыгрыше еврокубка смог дважды сыграть на ноль против «Реала». До Акинфеева это удавалось лишь Эдвину ван дер Сару в середине 90-х, Йенсу Леманну и Пепе Рейне уже в нулевых. ЦСКА стал первым российским клубом, кто в рамках еврокубков смог дважды на выезде обыграть двух грандов испанского и мирового футбола, причем и «Барселоне», и «Реалу» москвичи забивали по три мяча. И эти цифры впечатляют не меньше тех, что пополнят банковский счет армейцев.
Клаудио Маркизио. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Клаудио Маркизио. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Клуб: "Зенит"
Возраст: 32 года
Цена на декабрь 2017: 18 миллионов*
Цена на декабрь 2018: 5,5 миллиона
Потеря: 12,5 миллиона (69,4%)
АХАХАХА ВСЕ ДУМАЛИ ИГАРЬ В РОССИИ РЕКОРДСМЕН, А ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ОБЫЧНЫЙ НЕТРАДИЦИОННЫЙ ЗИНАИДОВИЦ))))
Клаудио Маркизио. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Клаудио Маркизио. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Клуб: "Зенит"
Возраст: 32 года
Цена на декабрь 2017: 18 миллионов*
Цена на декабрь 2018: 5,5 миллиона
Потеря: 12,5 миллиона (69,4%)
АХАХАХА ВСЕ ДУМАЛИ ИГАРЬ В РОССИИ РЕКОРДСМЕН, А ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ОБЫЧНЫЙ НЕТРАДИЦИОННЫЙ ЗИНАИДОВИЦ))))
Марсело не умеет навешивать как Комбаров
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Нойеру до 7е7ихова как до 7уны
Роналду в подмётки Зе луишу не годится
Модрич? А кто это? Знаю Самедова
У меня все федунботы под колпаком!😎
Марсело не умеет навешивать как Комбаров
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Нойеру до 7е7ихова как до 7уны
Роналду в подмётки Зе луишу не годится
Модрич? А кто это? Знаю Самедова
У меня все федунботы под колпаком!😎
И да - покорители Реала. Не завидуй - может лет через 20 и у вас что-то подобное получится
И да - покорители Реала. Не завидуй - может лет через 20 и у вас что-то подобное получится
Уже свою же тарасовку разыгрывает к-н.
Уже свою же тарасовку разыгрывает к-н.