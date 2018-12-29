Клопп против Эмери. Кто сегодня победит? 

вчера, 16:00

Не спешите отвечать, ведь в личной встрече таблица не играет значения. «Арсенал», как и «Ливерпуль», может похвастаться прогрессом на «Соккер.ру».

У «Ливерпуля» на целых 13 пунктов больше после первого круга. Значит ли это, что «красные» намного сильнее «канониров»? Выясним, сравнив показатели, ведь те помогают понять как характер команд, так и оценить качество футбола.

Сегодня Клопп не сможет махать распечатанной таблицей на бровке, его команде надо классно сыграть против ребят Эмери, а ведь у испанца была очень длинная серия из поражений. Кроме того, Унаи не проиграл «Ливерпулю» в первом круге в Лондоне.

Удары и реализация шансов

Думаете, «Арсенал» не умеет забивать? По голам соперники близко - 43:41. Удивляет после такого, что «канониры» на десятой строчке в АПЛ по общему количеству ударов – 241 попытка. «Ливерпуль» на третьей позиции, с тремя сотнями ударов уступают «Челси» и МС , но заметно опережают «Саутгемптон» и остальных ударников английской лиги.

По выстрелам за игру Клопп выше Эмери – 15.8 против 12.7. Но разница по попаданиям уже меньше – 6.3 против 4.8. У «Ливерпуля» 40 % ударов идут в створ (неплохая меткость), а у «Арсенала» - 38 %. А если перейти к реализации точных выстрелов, то КПД ударов «канониров» целых 44.5 %. У их соперников промахов больше – всего 35.8 % метких выстрелов приводят к голам.

Результат: ничья.

Эффективность в защите

Хотя у вратарей «Арсенала» больше сэйвов, здесь уместны комплименты Алиссону, ван Дейку и всему «Ливерпулю». Пропустить 7 мячей в 19 играх АПЛ – подвиг. Особенно для команды, которая всего год назад на таком отрезке допустила двадцать три ошибки, в три раза больше. Вирджил и его братья по оружию не пропускали, даже когда соперники имели верные шансы.

Вся соль в позиционной игре, ведь прессинг у «Арсенала» агрессивнее – больше отборов и перехватов, чем у «Ливерпуля». Но «красные» играют чище. «Канониры» пропустили не 7, а 25 мячей, разница огромная. Зато по заблокированным ударам, пасам, прострелам лондонцы или равны, или выше. Но есть разница. Все защитники «Ливерпуля» совершили 8 критических ошибок, но только 2 завершились голами. У «Арсенала» таких ошибок 16, и 5 раз пропустили.

Результат: победа «Ливерпуля».

Форма и класс игроков

«Арсенал» поверил в себя, и такого не было давно. Крут не только Обамеянг, команда забила целых 4 мяча после ударов из-за штрафных, а «Ливерпулю» приходится подбираться ближе, ведь у них только 1 артиллерийский выстрел. Но по голам после стандартов счет 13:6 в пользу команды Клоппа, по пенальти – 2:1. А вот по мячам с игры все наоборот - 21:29 в пользу Эмери. «Арсенал» - играющая, бегущая команда.

Следовательно, хотя Робертсон сильнее Колашинаца, Салах круче, чем любой плеймейкер или вингер «Арсенала», а ван Дейк ошибается намного реже, чем Сократис, не на всех позициях «Ливерпуль» доминирует. Например, сегодня не будет Озила, но и Рэмзи может сыграть круто – если ему доверят место в составе. А Торрейра, Гендузи и Джака способны на равных бороться с тройкой хавбеков Клоппа. Впрочем, если суммировать всех, то «Ливерпуль» окажется мощнее.

Результат: победа «Ливерпуля».

Типы и характер передач

У «Ливерпуля» 11 689 передач, у «Арсенала» - 10 800. Разница немаленькая, но если глянуть на пасы вперед, то «канониры» отстают не сильно – на 112. Игроки Клоппа часто отдают передачи в стороны, на фланги, развивая атаки – на 300 таких передач больше. У хозяев «Энфилда» намного больше передач назад – на 505 штук, то есть тактически разный подход.

«Арсенал» вертикален, «Ливерпуль» подключает горизонтальный футбол. Хотя не забывают о длинных забросах – их на 40 больше, хотя у «канониров» целых 493 «лонгболла». Понятно, у кого больше «кроссов» - у «Ливерпуля». Но когда оцениваем среднюю длину паса, то получаем равенство – 16 с копейками метров. Более того, точность передач одинаковая – 84 %. С мячом оба соперника дружат.

Результат: ничья.

Командные моменты и ассисты

По созданным шансам «Ливерпуль» и «Арсенал» различаются, но не сильно – 213 пасов под удары у футболистов Клоппа, и 182 таких передачи у парней из команды Эмери. При этом по сумме ассистов получаем перевес уже «Арсенала», ведь у них 30 ассистов, а у «Ливерпуля» 24 голевые передачи.

В команде Клоппа голы чаще строятся на исполнительском мастерстве одного человека (44 %), а у «Арсенала» - реже (27 %). Также любопытно отметить, что у «канониров» сразу у 12 футболистов есть голевые передачи, а у «Ливерпуля» таких ребят 10, причем первым идет не хавбек, как Рэмзи у лондонцев, а форвард Салах, и он же является лучшим снайпером.

Результат: победа «Арсенала».

Оценка по ожидаемым голам

«Ливерпуль» не является главным конвейером по созданию качественных моментов, и вы с первой попытки назовете лидера – этот «Манчестер Сити». Но «красные» создали моментов на 40 голов, а забили 43 раза. Зато в обороне первые – соперники придумали шансов на 15 голов, а Алиссон пропустил 7 раз, а мог даже меньше.

У «Арсенала» все иначе. По суммарному качеству своих моментов всего девятые в АПЛ – ниже МЮ и «Борнмута». То есть Обамеянг и компания дико эффективные, забивают из ничего – 41 гол после шансов на 28 мячей. Также у «канониров» спартаковский подход к обороне, ведь идут на 7-й строчке в Лиге по xGA. Причем показатель почти совпадает с количеством пропущенных мячей – скушали 25 голов.

Результат: победа «Ливерпуля».

Влияние домашней арены

Из десяти последних матчей «Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» всего трижды. «Канониры» 5 раз подписывали ничьи, а победили лишь 2 раза. Но важнее оценивать то, что происходит на «Энфилд Роуд». «Красные» - домашняя команда, у них в родных стенах 8 побед и 1 ничья в АПЛ , а у «канониров» на выезде 3 ничьих и 2 поражения в 9 матчах.

Зато Эмери не уступал Клоппу - «Севилья» обыграла «Ливерпуль» в финале ЛЕ , а в первом круге была ничья 1:1, хотя линия атаки «канониров» сыграла неважно, да и вратарь тоже. В любом случае, «Ливерпуль» не победил, хотя дома в 5 последних встречах с «Арсеналом» трижды его бил – 5:1, 3:1 и 4:0. Неудобный выезд для столичной команды. Или ничьи в стиле 2:2 и 3:3, или так. Не побеждали с 2012 года.

Результат: победа «Ливерпуля».

Общий счет. «Ливерпуль» - «Арсенал» - 6:3

«Канониры» по многим параметрам ближе к команде Клоппа, чем хотелось бы лидеру АПЛ . Остается важный фактор «Энфилд Роуд», фактор лидерства «Ливерпуля» или свежих осечек «Арсенала».

Однако первое место команды, которая никогда не выигрывала АПЛ , лишь подогревает интерес соперников. «Ливерпуль» в рамках лиги не знает поражений в 30 последних домашних матчах, собрал 12 «сухарей» в 14 поединках. Но «Арсенал» проиграл однажды в последних 17 матчах АПЛ .

Сегодня встречаются крутые соперники. И хотя понятно, что большинство ставок будут на «Ливерпуль», это еще один их показательный чемпионский тест. Надо отбегать против не старой, задорной, атакующей и веселой команды. Хочется, чтобы этот матч стал подарком на Новый год для поклонников футбола.