Клопп против Эмери. Кто сегодня победит? 

Не спешите отвечать, ведь в личной встрече таблица не играет значения. «Арсенал», как и «Ливерпуль», может похвастаться прогрессом на «Соккер.ру».
У «Ливерпуля» на целых 13 пунктов больше после первого круга. Значит ли это, что «красные» намного сильнее «канониров»? Выясним, сравнив показатели, ведь те помогают понять как характер команд, так и оценить качество футбола.
Сегодня Клопп не сможет махать распечатанной таблицей на бровке, его команде надо классно сыграть против ребят Эмери, а ведь у испанца была очень длинная серия из поражений. Кроме того, Унаи не проиграл «Ливерпулю» в первом круге в Лондоне.
Удары и реализация шансов
Думаете, «Арсенал» не умеет забивать? По голам соперники близко - 43:41. Удивляет после такого, что «канониры» на десятой строчке в АПЛ по общему количеству ударов – 241 попытка. «Ливерпуль» на третьей позиции, с тремя сотнями ударов уступают «Челси» и МС, но заметно опережают «Саутгемптон» и остальных ударников английской лиги.
По выстрелам за игру Клопп выше Эмери – 15.8 против 12.7. Но разница по попаданиям уже меньше – 6.3 против 4.8. У «Ливерпуля» 40 % ударов идут в створ (неплохая меткость), а у «Арсенала» - 38 %. А если перейти к реализации точных выстрелов, то КПД ударов «канониров» целых 44.5 %. У их соперников промахов больше – всего 35.8 % метких выстрелов приводят к голам.
Результат: ничья.
Эффективность в защите
Хотя у вратарей «Арсенала» больше сэйвов, здесь уместны комплименты Алиссону, ван Дейку и всему «Ливерпулю». Пропустить 7 мячей в 19 играх АПЛ – подвиг. Особенно для команды, которая всего год назад на таком отрезке допустила двадцать три ошибки, в три раза больше. Вирджил и его братья по оружию не пропускали, даже когда соперники имели верные шансы.
Вся соль в позиционной игре, ведь прессинг у «Арсенала» агрессивнее – больше отборов и перехватов, чем у «Ливерпуля». Но «красные» играют чище. «Канониры» пропустили не 7, а 25 мячей, разница огромная. Зато по заблокированным ударам, пасам, прострелам лондонцы или равны, или выше. Но есть разница. Все защитники «Ливерпуля» совершили 8 критических ошибок, но только 2 завершились голами. У «Арсенала» таких ошибок 16, и 5 раз пропустили.
Результат: победа «Ливерпуля».
Форма и класс игроков
«Арсенал» поверил в себя, и такого не было давно. Крут не только Обамеянг, команда забила целых 4 мяча после ударов из-за штрафных, а «Ливерпулю» приходится подбираться ближе, ведь у них только 1 артиллерийский выстрел. Но по голам после стандартов счет 13:6 в пользу команды Клоппа, по пенальти – 2:1. А вот по мячам с игры все наоборот - 21:29 в пользу Эмери. «Арсенал» - играющая, бегущая команда.
Следовательно, хотя Робертсон сильнее Колашинаца, Салах круче, чем любой плеймейкер или вингер «Арсенала», а ван Дейк ошибается намного реже, чем Сократис, не на всех позициях «Ливерпуль» доминирует. Например, сегодня не будет Озила, но и Рэмзи может сыграть круто – если ему доверят место в составе. А Торрейра, Гендузи и Джака способны на равных бороться с тройкой хавбеков Клоппа. Впрочем, если суммировать всех, то «Ливерпуль» окажется мощнее.
Результат: победа «Ливерпуля».
Типы и характер передач
У «Ливерпуля» 11 689 передач, у «Арсенала» - 10 800. Разница немаленькая, но если глянуть на пасы вперед, то «канониры» отстают не сильно – на 112. Игроки Клоппа часто отдают передачи в стороны, на фланги, развивая атаки – на 300 таких передач больше. У хозяев «Энфилда» намного больше передач назад – на 505 штук, то есть тактически разный подход.
«Арсенал» вертикален, «Ливерпуль» подключает горизонтальный футбол. Хотя не забывают о длинных забросах – их на 40 больше, хотя у «канониров» целых 493 «лонгболла». Понятно, у кого больше «кроссов» - у «Ливерпуля». Но когда оцениваем среднюю длину паса, то получаем равенство – 16 с копейками метров. Более того, точность передач одинаковая – 84 %. С мячом оба соперника дружат.
Результат: ничья.
Командные моменты и ассисты
По созданным шансам «Ливерпуль» и «Арсенал» различаются, но не сильно – 213 пасов под удары у футболистов Клоппа, и 182 таких передачи у парней из команды Эмери. При этом по сумме ассистов получаем перевес уже «Арсенала», ведь у них 30 ассистов, а у «Ливерпуля» 24 голевые передачи.
В команде Клоппа голы чаще строятся на исполнительском мастерстве одного человека (44 %), а у «Арсенала» - реже (27 %). Также любопытно отметить, что у «канониров» сразу у 12 футболистов есть голевые передачи, а у «Ливерпуля» таких ребят 10, причем первым идет не хавбек, как Рэмзи у лондонцев, а форвард Салах, и он же является лучшим снайпером.
Результат: победа «Арсенала».
Оценка по ожидаемым голам
«Ливерпуль» не является главным конвейером по созданию качественных моментов, и вы с первой попытки назовете лидера – этот «Манчестер Сити». Но «красные» создали моментов на 40 голов, а забили 43 раза. Зато в обороне первые – соперники придумали шансов на 15 голов, а Алиссон пропустил 7 раз, а мог даже меньше.
У «Арсенала» все иначе. По суммарному качеству своих моментов всего девятые в АПЛ – ниже МЮ и «Борнмута». То есть Обамеянг и компания дико эффективные, забивают из ничего – 41 гол после шансов на 28 мячей. Также у «канониров» спартаковский подход к обороне, ведь идут на 7-й строчке в Лиге по xGA. Причем показатель почти совпадает с количеством пропущенных мячей – скушали 25 голов.
Результат: победа «Ливерпуля».
Влияние домашней арены
Из десяти последних матчей «Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» всего трижды. «Канониры» 5 раз подписывали ничьи, а победили лишь 2 раза. Но важнее оценивать то, что происходит на «Энфилд Роуд». «Красные» - домашняя команда, у них в родных стенах 8 побед и 1 ничья в АПЛ, а у «канониров» на выезде 3 ничьих и 2 поражения в 9 матчах.
Зато Эмери не уступал Клоппу - «Севилья» обыграла «Ливерпуль» в финале ЛЕ, а в первом круге была ничья 1:1, хотя линия атаки «канониров» сыграла неважно, да и вратарь тоже. В любом случае, «Ливерпуль» не победил, хотя дома в 5 последних встречах с «Арсеналом» трижды его бил – 5:1, 3:1 и 4:0. Неудобный выезд для столичной команды. Или ничьи в стиле 2:2 и 3:3, или так. Не побеждали с 2012 года.
Результат: победа «Ливерпуля».
Общий счет. «Ливерпуль» - «Арсенал» - 6:3
«Канониры» по многим параметрам ближе к команде Клоппа, чем хотелось бы лидеру АПЛ. Остается важный фактор «Энфилд Роуд», фактор лидерства «Ливерпуля» или свежих осечек «Арсенала».
Однако первое место команды, которая никогда не выигрывала АПЛ, лишь подогревает интерес соперников. «Ливерпуль» в рамках лиги не знает поражений в 30 последних домашних матчах, собрал 12 «сухарей» в 14 поединках. Но «Арсенал» проиграл однажды в последних 17 матчах АПЛ.
Сегодня встречаются крутые соперники. И хотя понятно, что большинство ставок будут на «Ливерпуль», это еще один их показательный чемпионский тест. Надо отбегать против не старой, задорной, атакующей и веселой команды. Хочется, чтобы этот матч стал подарком на Новый год для поклонников футбола.
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И даже сюда спартак притянули за уши. Стыдно.
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И даже сюда спартак притянули за уши. Стыдно.
Так что, команда Клоппа победит!
Так что, команда Клоппа победит!