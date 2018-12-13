«Краснодар» и «Спартак», делай, как «Зенит»! 

13 декабря 2018, 19:00

«Зенит» уже в плей-офф Лиги Европы с первого места, а вот «Краснодару» и «Спартаку» предстоит выдержать испытания Испанией. «Соккер.ру» - о последнем туре ЛЕ для клубов РПЛ .

«Вильярреал» - «Спартак»

Когда и где? В Вильярреале в 20:55 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

Что нужно для выхода из группы? Только победа! Она 100% выведет «Спартак» на второе место.

В первой серии соперничества с «Вильярреалом». О, это было очень весело! «Спартак» дважды уступал в счете, но уже на 80-х минутах предпринял рывок и вышел вперед 3:2 после голов Зе Луиша и Мельгарехо. На тренерском мостике был все еще Массимо Каррера, под которым уже качалось кресло, и победа была очень нужна «Спартаку» и итальянскому тренеру. Но в дебрях компенсированного времени второго тайма судья назначил пенальти в ворота «Спартака», а Санти Касорла исполнил приговор. В итоге, только ничья.

Текущее состояние. С приходом Олега Кононова «Спартак» воспрянул духом, выиграл три подряд матча в РПЛ и вернулся в чемпионскую гонку. Правда, в мидуики при новом тренере «красно-белые» пока играют неудачно – поражение от «Рапида» в Лиге Европы и ничья с «Уралом» в Кубке России. Прервется ли эта традиция в Испании? Времени на подготовку к матчу было более чем достаточно, предыдущую игру в чемпионате «Спартак» провел в прошлую субботу, а впереди отпуск, так что экономить силы не нужно. Соперник у москвичей тоже не может похвастаться стабильностью, накануне матча со «Спартаком» у «Вильярреала», ведущего борьбу за выживание в Примере, появился новый тренер. Между прочим, «Спартак» никогда в истории не выигрывал у соперников, которые меняли тренера накануне игры. А таких случаев уже накопился недобрый десяток.

Прогноз «Соккер.ру»: чудес не бывает, «Спартак», может быть, и не проиграет «Вильярреалу», но в весеннюю часть Лиги Европы не попадет, потому что победа – это слишком много. И вообще, предположу, что испанцы выиграют 2:1.

«Севилья» - «Краснодар»

Когда и где? В Севилье в 20:55 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч!».

Что нужно для выхода из группы? Нельзя проигрывать со счетом 0:4 или с более крупной разницей. Ничья гарантирует первое место.

В первой серии соперничества с «Севильей». В начале октября «Севилья» приехала в Краснодар с четырехматчевой победной серией за плечами, в рамках которой было забито 17 мячей, в том числе разгромлен мадридский «Реал». Хотя, этим-то кого сейчас удивишь? В общем, «Севилью» встречали как явного фаворита, и испанцы до поры подтверждали свой статус, уйдя на перерыв при счете 1:0 в свою пользу. Но во втором тайме «Краснодар», как делает это постоянно в нынешнем сезоне, перевернул ход матча с ног на голову и выиграл 2:1. Маурисио Перейра забил на 72-й минуте, а Торнике Окриашвили вырвал победу для «быков» бисиклетой на 88-й. По наполнению игры, интриги, качеству исполнения и красоте голов был один из красивейших матчей группового этапа Лиги Европы.

Текущее состояние. Из-за метаморфоз календаря «Краснодар» перед игрой с «Севильей» провел в рамках разных турниров восемь встреч подряд в родных стенах. Полтора месяца «быки» не играли вне своего роскошного Колизея. Выиграли пять раз, трижды сыграли вничью, и если бы победили «Уфу» в последнем туре РПЛ в 2018-м году, то ушли бы на зимние каникулы лидерами турнирной таблицы. Но даже без этого видно, что «Краснодар» сохранил силы и настроение на концовку года. В свою очередь, «Севилья» тоже занимает вторую строчку в своем чемпионате, ненадолго даже вырывалась в лидеры, но после ничьих с «Алавесом» и «Валенсией» смотрит на «Барселону» снизу вверх. Между делом, андалусийцы еще и «Стандарду» проиграли. Последние результаты намекают на некий кризис идей, вот и забитые голы даются нелегко. Это, конечно, шанс для «Краснодара».

Прогноз «Соккер.ру»: надеемся, не придется считать разницу и болеть за некрупное поражение. «Краснодару» по силам справиться с «Севильей», но подопечные Пабло Мачина прижаты к стене турнирной ситуацией и постараются взять реванш. Думаю, в упорной борьбе испанцы победят 1:0.

«Славия» - «Зенит»

Когда и где? В Праге в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч!» и «Матч Премьер».

Что нужно для выхода из группы? Все уже сделано заранее: «Зенит» выходит из группы, причем с первой строчки.

В первой серии соперничества со «Славией». «Зенит» отвратительно выступил в домашнем матче против «Славии», позволив чешскому клубу доминировать на глазах у собственных болельщиков. Гости нанесли 27 ударов по воротам Андрея Лунева и 12 раз попали в створ, в то время как «Зенит» ответил всего лишь пятью выстрелами, два из которых получились точными, а один обернулся голом. Это вышедший на замену Кокорин на 80-й минуте принес «сине-бело-голубым» нелогичную, но очень важную победу. Сегодня Александр тоже с радостью вышел бы и помог «Зениту», но, чтобы выйти на поле, нужно сначала выйти на свободу. А его не отпускают.

Текущее состояние. «Зенит» провалил концовку года и растерял накопленное преимущество в РПЛ после поражений «Арсеналу» и «Рубину». Команда не в лучшем психологическом состоянии и явно уже мечтает уйти в отпуск, как Дзюба, но матч со «Славией», не несущий никакой турнирной интриги, пока не отпускает. Сергею Семаку будет трудно мотивировать своих подопечных на игру в Праге против дерзкого соперника, который лидирует в чемпионате Чехии и накануне матча с «Зенитом» одержал две веселые победы со счетом 3:2. Расстроило «Славию» поражение от «Бордо» двухнедельной давности, но судьба путевки в плей-офф Лиги Европы по-прежнему в руках пражан, которых устроит даже ничья в заключительном туре.

Прогноз «Соккер.ру»: играющая «Славия» пробьется в 1/16 финала вместе с «Зенитом», причем не ограничится ничьей в 6-м туре Лиги Европы. Футболисты «Зенита» мозгами уже в отпуске и сегодня, скорее всего, проиграют. Скажем, 1:3.