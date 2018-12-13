«Спартак» и «Краснодар», не подведите! Даём расклад в Лиге Европы

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.75 3.75 4.3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.25 3.5 2.1
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 3.4 3.3 2.05
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.2 7.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.27 4.9 9.4
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 3.55 3.5 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.4 4.2 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.6 3.2 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2 3.2 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.05 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.15 3.3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2 3.3 3.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.68 3.8 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.35 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2.2 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.05 3.3 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.15 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.4 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.3 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.95 3.3 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Ньюкасл 2.5 3 3.1
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Борнмут 1.9 3.5 4.1
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Кардифф 1.62 3.8 5.7
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Бернли 1.17 7.5 14
20:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вест Хэм 2.85 3.45 2.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2 3.4 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.15 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 4.9 3.6 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.35 3.15 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.2 2.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.8 3.6 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 3.6 3.5 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2 3.4 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.3 4.6 9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 4.7 3.5 1.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.7 3.4 5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 2.65 2.95 2.75
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 4 3.45 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.82 3.55 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.55 3.05 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фортуна -:-  Фрайбург 2.75 3.3 2.55
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Бавария 10.2 6.25 1.25
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Шальке-04 2.5 3.25 2.85
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Герта 2.75 3.4 2.5
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Боруссия М 1.95 4.15 3.3
20:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Вердер 1.37 5.2 7.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.8 3.65 4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.68 3.5 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2 3.2 3.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.95 3.45 3.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2.45 3.05 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.5 3.2 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.75 3.5 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.35 3.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 3.3 2.75
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.15 3.15 3.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.43 3.95 7.8
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Атлетико М 5.8 3.4 1.7
20:30 сегодня  Реал -:-  Райо Вальекано 1.12 9 17
22:45 сегодня  Эйбар -:-  Валенсия 2.7 3.2 2.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2.1 3 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.95 3.1 4
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.9 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.1 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.38 4.25 8.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.9 2.9 2.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Интер -:-  Удинезе 1.32 5.1 9.8
22:30 сегодня  Торино -:-  Ювентус - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3.5 3.7 1.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.63 3.65 5.2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 6.7 5 1.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.22 5.4 10.4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.35 4.5 8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3.1 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.65 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.57 3.8 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.1 3.2 3.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.2 3.2 3.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 5 1.27
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 4 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 3.1 3.2 2.25
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.6 3.9 5
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.1 3.35 3.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.95 3.4 3.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
Матч перенесен  Дижон -:-  ПСЖ 13.8 7.2 1.18
Матч перенесен  Кан -:-  Тулуза 2.55 3.15 2.9
Матч перенесен  Амьен -:-  Анже 2.75 3.05 2.75
22:00 сегодня  Реймс -:-  Страсбур 2.2 3.2 3.45
Матч перенесен  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.1 3
Франция. Лига 2 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.45 2.9 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.35 4.5 8.4
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«Спартак» и «Краснодар», не подведите! Даём расклад в Лиге Европы

13 декабря 2018, 17:00

«Соккер.ру» изучает турнирные таблицы дюжины групп Лиги Европы перед заключительным туром. Какие результаты устроят команды, а какие подобны смерти?

Все табличные расчеты произведены на основании регламента Лиги Европы. В этом документе прописано, что при равенстве очков идут в ход следующие дополнительные параметры (в порядке значимости):

1) результаты игр между собой;
a) очки;
b) разница забитых и пропущенных мячей;
c) голы на выезде;
2) разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;
3) количество голов во всех матчах.

Группа A
Матчи 6-го тура: «Лудогорец» - «Цюрих», АЕК (Ларнака) - «Байер».

«Байер» (1-2)*. Уже гарантировал себе выход в плей-офф. Точно останется на первом месте, если выиграет у АЕКа. Если «Цюрих» не обыграет «Лудогорец», «Байер» даже в случае поражения останется во главе группы благодаря преимуществу по личным встречам над швейцарцами. 
«Цюрих» (1-2). В случае собственной победы над «Лудогорцем» и невыигрыша «Байера» в параллельном матче заберется на первую строчку, при всех остальных раскладах останется вторым. 
АЕК (3-4) и «Лудогорец» (3-4). Выбыли из борьбы за попадание в 1/16 финала, не столь важно, кто займет третье место, а кто – четвертое. 

*в скобках указаны места, которые в финальной редакции турнирной таблицы может занять команда.
«Спартак» и «Краснодар», не подведите! Даём расклад в Лиге Европы

Группа B
Матчи 6-го тура: «Селтик» - «Зальцбург», «РБ Лейпциг» - «Русенборг».

«Зальцбург» (1). Досрочно гарантировал себе первую строчку.
«Селтик» (2-3). Ничьей хватит для попадания в плей-офф. «Селтик» вылетит из Лиги Европы только в случае собственного поражения и победы «РБ Лейпцига» над «Русенборгом», так как у немецкого клуба перевес по личным встречам.
«РБ Лейпциг» (2-3). Нужно побеждать «Русенборг» и надеяться, что австрийский братик обыграет «Селтик» на выезде. Только такой расклад выводит представителя Бундеслиги в плей-офф.
«Русенборг» (4). Останется на дне.

Группа C
Матчи 6-го тура: «Славия» - «Зенит», «Копенгаген» - «Бордо».

«Зенит» (1). Клуб из Санкт-Петербурга выиграл свою группу. 
«Славия» (2-3). Для финиша на второй строчке хватит и ничьей (чехи становятся недосягаемыми для «Бордо», а перед «Копенгагеном» у них преимущество личных встреч). Если в параллельном матче не будет выявлен победитель, то «Славия» выйдет в 1/16 финала, даже проиграв «Зениту».
«Копенгаген» (2-4) и «Бордо» (2-4). У этих команд одинаковая ситуация: во-первых, нужно брать три очка, во-вторых, рассчитывать, что «Зенит» обыграет «Славию». Только так можно попасть в плей-офф. Ничья в очном поединке самоубийственна для обоих.
«Спартак» и «Краснодар», не подведите! Даём расклад в Лиге Европы

Группа D
Матчи 6-го тура: «Динамо» (Загреб) - «Андерлехт», «Спартак» (Трнава) - «Фенербахче».

«Динамо» (1). Хорватский клуб финиширует четко на первом месте.
«Фенербахче» (2). Турки обеспечили себе участие в плей-офф, но «Динамо» им не достать.
«Спартак» (3-4) и «Андерлехт» (3-4). В плей-офф Лиги Европы эти команды наверняка не увидим. 

Группа E
Матчи 6-го тура: «Арсенал» - «Карабах», «Спортинг» - «Ворскла».

«Арсенал» (1). Лондонцы – победители квартета. Кто-то сомневался?
«Спортинг» (2). Лиссабонские «львы» - вторые. И точка.
«Ворскла» (3-4) и «Карабах» (3-4). Клубы с постсоветского пространства набирали очки только в играх друг с другом и досрочно прекратили борьбу за выход из группы.
«Спартак» и «Краснодар», не подведите! Даём расклад в Лиге Европы

Группа F
Матчи 6-го тура: «Олимпиакос» - «Милан», «Дюделанж» - «Бетис».

«Бетис» (1-2). Точно сыграет в 1/16 финала. Выиграв, обеспечит себя первым местом. Если не выиграет «Милан», «Бетис» тоже останется выше всех.
«Милан» (1-3). Для выхода в плей-офф хватит ничьей, также устроит любое поражение в один мяч и не всякий проигрыш в два мяча – 2:4, 3:5 подойдут (нужно забить больше, чем «Олимпиакос» в Милане, где был зафиксирован счет 3:1 в пользу хозяев). Если «россонери» выиграют сами, а «Бетис» уступит в Люксембурге, они даже вскарабкаются на первую строчку.
«Олимпиакос» (2-3). Чтобы выйти в плей-офф, нужно обыграть «Милан» со счетом 2:0, 3:1 или крупнее, чем в два мяча. 
«Дюделанж» (4). Для люксембургского клуба сам факт выступления на групповой стадии Лиги Европы – огромный успех. 

Группа G
Матчи 6-го тура: «Вильярреал» - «Спартак», «Рапид» - «Рейнджерс».

«Вильярреал» (1-4). Ничья со «Спартаком» гарантирует «Вильярреалу» и его новому тренеру попадание в весеннюю стадию Лиги Европы. Если «подводники» выиграют, то гарантируют себе первую строчку, так как у них преимущество по личным встречам над «Рапидом». Поражение не оставляет шансов на продолжение борьбы, и это можно сказать о каждой команде в группе. 
«Рапид» (1-4). Ничьей хватит, чтобы выйти в плей-офф. Чтобы занять первое место, нужно набрать больше очков, чем «Вильярреал» в матче со «Спартаком».
«Рейнджерс» (1-4). Победа над «Рапидом» - и команда Стивена Джеррарда в 1/16 финала. А если в параллельном матче не выиграет «Вильярреал», то шотландцы выиграют группу. 
«Спартак» (2-4). У «красно-белых» расклад простой: выигрывают в Испании – выходят в плей-офф со второй строчки, играют вничью или уступают – прощаются с Лигой Европы.
«Спартак» и «Краснодар», не подведите! Даём расклад в Лиге Европы

Группа H
Матчи 6-го тура: «Лацио» - «Айнтрахт», «Марсель» - «Аполлон».

«Айнтрахт» (1). Немцы выиграли этот квартет.
«Лацио» (2). «Орлы» из Италии зарезервировали за собой вторую строчку.
«Марсель» (3-4) и «Аполлон» (3-4). В шестом туре разыграют между собой третье место в группе. Ох, не об этом мечтал финалист предыдущего розыгрыша Лиги Европы. 

Группа I
Матчи 6-го тура: «Генк» - «Сарпсборг», «Бешикташ» - «Мальме».

«Генк» (1-3). Категорически нельзя проигрывать. В случае поражения уступит «Сарпсборгу» по личным встречам, если в другом матче окажется победитель, то «Генк» по очкам откатится на третью строчку, если же «Бешикташ» наберет по 8 очков с бельгийцами и норвежцами, то по дополнительным показателям в этой тройке худшим будет «Генк». 
«Бешикташ» (1-4). Тоже нельзя проигрывать, зато ничьей хватит в любом случае, и если «Сарпсборг» одолеет «Генк», то именно турки возглавят таблицу.
«Мальме» (1-4). Нужно выигрывать в Турции, и тогда дорога в плей-офф откроется. В случае победы «Сарпсборга» над «Генком» шведы станут первыми.
«Сарпсборг» (2-4). До первого места не дотянуться, но любая победа выводит «Сарпсборг» в плей-офф со второй строчки.
«Спартак» и «Краснодар», не подведите! Даём расклад в Лиге Европы

Группа J
Матчи 6-го тура: «Севилья» - «Краснодар», «Акхисар» - «Стандард».
«Краснодар» (1-3). «Быки» могут гарантировать себе не только выход из группы, но и первое место ничейным результатом. Если «Стандард» не выигрывает в Турции, то «Краснодар» при любом исходе своего матча выходит в плей-офф. А вот если бельгийцы берут верх над аутсайдером группы, то российскому клубу будет нужно не проиграть 0:4 или с разницей в пять мячей и более. 
«Севилья» (1-3). Испанцам важно выступить не хуже по результату, чем «Стандард». При равенстве очков андалусийцы будут выше, так как общий счет двух личных встреч с бельгийцами 5:2 в их пользу.
«Стандард» (1-3). У бельгийцев два потенциальных маршрута в плей-офф: набрать в шестом туре больше очков, чем «Севилья», или выиграть у «Акхисара» и надеяться, что «Краснодар» уступит на «Рамон Санчес Писхуан» 0:4, а то и с более крупным счетом.
 «Акхисар» (4). С любопытством смотрит с законного последнего места за разборками соседей по группе. 

Группа K
Матчи 6-го тура: «Динамо» (Киев) - «Яблонец», «Ренн» - «Астана».

«Динамо» (1). Киевляне выиграли свою группу. 
«Астана» (2-3). Нужно, как минимум, не проиграть в очной схватке с «Ренном» за плей-офф.
«Ренн» (2-3). Устроит только победа в игре с «Астаной».
«Яблонец» (4). «А я – „Яблонец“»!
«Спартак» и «Краснодар», не подведите! Даём расклад в Лиге Европы

Группа L
Матчи 6-го тура: ПАОК - БАТЭ, «Види» - «Челси».

«Челси» (1). Свысока взирает на своих соседей по группе: у «Челси» стопроцентный результат в Лиге Европы.
БАТЭ (2-3). У БАТЭ преимущество перед «Види» по личным встречам, при равенстве очков белорусы будут выше. Таким образом, их устроит даже ничья, но при условии, что венгры не обыграют «Челси». 
«Види» (2-3). В шестом туре нужно набрать больше очков, чем БАТЭ. Например, выиграть у «Челси», и чтобы не выиграл БАТЭ, или сыграть вничью, в то время как белорусы проиграют.
ПАОК (2-4). Если ПАОК выиграет у БАТЭ, а «Види» проиграет «Челси», то у трех команд будет по 6 очков, и греки получат превосходство над соперниками по дополнительным показателям. 

Александр Чистяков
АВТОР
Александр Чистяков
Магический шар
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Магический шар
Лига Европы 2018/2019  Рубрика: Превью  Лудогорец 1:1 Цюрих  АЕК 1:5 Байер  Селтик 1:2 Ред Булл Зальцбург  РБ Лейпциг 1:1 Русенборг  Славия 2:0 Зенит  Копенгаген 0:1 Бордо  Динамо 0:0 Андерлехт  Спартак 1:0 Фенербахче  Арсенал 1:0 Карабах  Спортинг 3:0 Ворскла  Олимпиакос 3:1 Милан  Дюделанж 0:0 Бетис  Вильярреал 2:0 Спартак  Рапид 1:0 Рейнджерс  Лацио 1:2 Айнтрахт  Марсель 1:3 Аполлон  Генк 4:0 Сарпсборг 08  Бешикташ 0:1 Мальме  Севилья 3:0 Краснодар  Акхисар Беледиеспор 0:0 Стандард  Динамо 0:1 Яблонец  Ренн 2:0 Астана  ПАОК 1:3 БАТЭ  Види 2:2 Челси  Стадион «Лудогорец Арена»  Стадион «Ред Булл Арена»  Стадион «Паркен»  Стадион «Эмирейтс»  Стадион «Жози Бартель»  Стадион «Эстадио де ла Серамика»  Стадион «Альянц Штадион»  Стадион «Олимпико»  Стадион «Велодром»  Стадион «Люминус Арена»  Стадион «Рамон Санчес Писхуан»  Стадион «Акхисар Стэдиум»  Стадион «НСК Олимпийский»  Стадион «Роазон Парк»  Стадион «Тумба»
Источник: Soccer.RuФото: Галерея «Соккер.ру»
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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил МКС
   46 / 1027
13 декабря в 19:15
На глупые измышления отвечать противно, но. Коль изволили уличить оппонента в грязи апеллируйте фактами. В противном случае (как в данном) в грязь попадете Вы.
Вы не ответили на вопрос ЧТО желали Игорю. Неужели сухаря?)))))
Отпираться бесполезно.
andreika20133
andreika20133
   793 / 1027
13 декабря в 19:03
    viv
    viv
       48 / 1027
    13 декабря в 18:56
    Не стоит гадать перед игрой, про ЦСКА то же гадали и говорили, что у ЦСКА шансов против Реала нет, а наделе ЦСКА разгромил Реал на их поле.
    МКС
    МКС ответил Дед за ЦСКА
       29 / 1027
    13 декабря в 18:52
    Глупые посты не храню, вспомните, что Игорю желали в авоську? Или было дружеское пожелание ЦСКА? Не даром про бога и шельму я вспомнил. Освежите свою память. Удачи сегодня СпаМу.
    На глупые измышления отвечать противно, но. Коль изволили уличить оппонента в грязи апеллируйте фактами. В противном случае (как в данном) в грязь попадете Вы.
    pomor45
    pomor45 ответил Дед за ЦСКА
       191 / 1027
    13 декабря в 18:47
    Сударь, вчера так лихо вы желали победу Реалу. ЦСКА прощаясь с Европой громко хлопнул дверью, заработав 2,7 млн. евро за победу. Я предупреждал, что бог шельму метит и ваши пожелания бумерангом аукнутся СпаМу.
    Громко хлопают дверью только невоспитанные невежи. Достойные команды выходят из группы в следующий раунд.
    pomor45
    pomor45 ответил Великий ЦСКА Москва
       191 / 1027
    13 декабря в 18:45
    После того, что делает ЦСКА с Реалом, если спартак не справится с 17-ой командой Примеры Вильярреалом, это будет просто позор и стыдоба.
    Почему бы за точку отсчёта не принять матч с Викторией, имевший для ЦСКА решающее значение, но полностью им проваленный? Истинный герой в этой группе Виктория, которая не стала полагаться прогнозируемую всеми победу Реала, а всё закончила своим трудом, обыграв Рому, которой, кстати, триумфальный победитель немотивированного Реала проиграл дважды. Главное, ребята, в том, что вы снова провалили группу ЛЧ. Остальное - мишура для прикрытия.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил МКС
       46 / 1027
    13 декабря в 18:44
    Уважаемый, или как вас там. Будьте любезны показать пост, на который вы ссылаетесь. В противном случае, не знаю как сейчас, а при советах подобных людей называли ПУСТОБРЕХАМИ.
    Глупые посты не храню, вспомните, что Игорю желали в авоську? Или было дружеское пожелание ЦСКА? Не даром про бога и шельму я вспомнил. Освежите свою память. Удачи сегодня СпаМу.
    МКС
    МКС ответил Дед за ЦСКА
       29 / 1027
    13 декабря в 18:35
    Сударь, вчера так лихо вы желали победу Реалу. ЦСКА прощаясь с Европой громко хлопнул дверью, заработав 2,7 млн. евро за победу. Я предупреждал, что бог шельму метит и ваши пожелания бумерангом аукнутся СпаМу.
    Уважаемый, или как вас там. Будьте любезны показать пост, на который вы ссылаетесь. В противном случае, не знаю как сейчас, а при советах подобных людей называли ПУСТОБРЕХАМИ.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил МКС
       46 / 1027
    13 декабря в 18:32
    Статистика интересна по итогам. В предверии - это лишь информация к размышлениям.
    Сударь, вчера так лихо вы желали победу Реалу. ЦСКА прощаясь с Европой громко хлопнул дверью, заработав 2,7 млн. евро за победу. Я предупреждал, что бог шельму метит и ваши пожелания бумерангом аукнутся СпаМу.
    Кочегар 68
    Кочегар 68
       397 / 1027
    13 декабря в 18:26
    С чего это разница в 4 нарисовалась для Краснодара, ведь Стандарт еще не играл. Если Стандарт выи грает с разницей в 4 или 5, то Краснодару придется не легко. Но все равно верю в Краснодар.
    vovan32
    vovan32
       724 / 1027
    13 декабря в 18:22
    Спартаку не место....как будто остальные в плейоф покажут игру от бога...сольются все,как обычно.
    Расул Манаев
    Расул Манаев
       145 / 1027
    13 декабря в 18:20
    Игра покажет. Победы Спартаку и Краснодару. Играем с мотивированными клубами
    Конопляных Дел Мастер
    Конопляных Дел Мастер
       124 / 1027
    13 декабря в 18:08
    На Спартак лучше не надеяться. Подведут как всегда.
    valt134
    valt134
       217 / 1027
    13 декабря в 18:03
    За Спартак тревожно. В Испании могут и «порвать».
    Красный навсегда
    Красный навсегда ответил Великий ЦСКА Москва
       331 / 1027
    13 декабря в 17:36
    Они вечно в позоре и стыде спартаку не место в плей оф не нада позорит россию в европе
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       188 / 1027
    13 декабря в 17:36
    Болеем за наших и за наших дружественных соседей!
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
       43 / 1027
    13 декабря в 17:21
    После того, что делает ЦСКА с Реалом, если спартак не справится с 17-ой командой Примеры Вильярреалом, это будет просто позор и стыдоба.
    МКС
    МКС
       29 / 1027
    13 декабря в 17:13
    Статистика интересна по итогам. В предверии - это лишь информация к размышлениям.
    Jum13
    Jum13
       24 / 1027
    13 декабря в 17:13
    Помнится спартак дома еле-еле уполз на ничью. А тут самому Вильярреалу 3 очка абсолютно лишними не будут, ибо есть шанс не выйти из группы. Интересно будет посмотреть на потуги спартачей
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