«Спартак» и «Краснодар», не подведите! Даём расклад в Лиге Европы

13 декабря 2018, 17:00

«Соккер.ру» изучает турнирные таблицы дюжины групп Лиги Европы перед заключительным туром. Какие результаты устроят команды, а какие подобны смерти?

Все табличные расчеты произведены на основании регламента Лиги Европы. В этом документе прописано, что при равенстве очков идут в ход следующие дополнительные параметры (в порядке значимости):

1) результаты игр между собой;

a) очки;

b) разница забитых и пропущенных мячей;

c) голы на выезде;

2) разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;

3) количество голов во всех матчах.

Группа A

Матчи 6-го тура: «Лудогорец» - «Цюрих», АЕК (Ларнака) - «Байер».

«Байер» (1-2)*. Уже гарантировал себе выход в плей-офф. Точно останется на первом месте, если выиграет у АЕКа. Если «Цюрих» не обыграет «Лудогорец», «Байер» даже в случае поражения останется во главе группы благодаря преимуществу по личным встречам над швейцарцами.

«Цюрих» (1-2). В случае собственной победы над «Лудогорцем» и невыигрыша «Байера» в параллельном матче заберется на первую строчку, при всех остальных раскладах останется вторым.

АЕК (3-4) и «Лудогорец» (3-4). Выбыли из борьбы за попадание в 1/16 финала, не столь важно, кто займет третье место, а кто – четвертое.

*в скобках указаны места, которые в финальной редакции турнирной таблицы может занять команда.



Группа B

Матчи 6-го тура: «Селтик» - «Зальцбург», «РБ Лейпциг» - «Русенборг».

«Зальцбург» (1). Досрочно гарантировал себе первую строчку.

«Селтик» (2-3). Ничьей хватит для попадания в плей-офф. «Селтик» вылетит из Лиги Европы только в случае собственного поражения и победы «РБ Лейпцига» над «Русенборгом», так как у немецкого клуба перевес по личным встречам.

«РБ Лейпциг» (2-3). Нужно побеждать «Русенборг» и надеяться, что австрийский братик обыграет «Селтик» на выезде. Только такой расклад выводит представителя Бундеслиги в плей-офф.

«Русенборг» (4). Останется на дне.

Группа C

Матчи 6-го тура: «Славия» - «Зенит», «Копенгаген» - «Бордо».

«Зенит» (1). Клуб из Санкт-Петербурга выиграл свою группу.

«Славия» (2-3). Для финиша на второй строчке хватит и ничьей (чехи становятся недосягаемыми для «Бордо», а перед «Копенгагеном» у них преимущество личных встреч). Если в параллельном матче не будет выявлен победитель, то «Славия» выйдет в 1/16 финала, даже проиграв «Зениту».

«Копенгаген» (2-4) и «Бордо» (2-4). У этих команд одинаковая ситуация: во-первых, нужно брать три очка, во-вторых, рассчитывать, что «Зенит» обыграет «Славию». Только так можно попасть в плей-офф. Ничья в очном поединке самоубийственна для обоих.



Группа D

Матчи 6-го тура: «Динамо» (Загреб) - «Андерлехт», «Спартак» (Трнава) - «Фенербахче».

«Динамо» (1). Хорватский клуб финиширует четко на первом месте.

«Фенербахче» (2). Турки обеспечили себе участие в плей-офф, но «Динамо» им не достать.

«Спартак» (3-4) и «Андерлехт» (3-4). В плей-офф Лиги Европы эти команды наверняка не увидим.

Группа E

Матчи 6-го тура: «Арсенал» - «Карабах», «Спортинг» - «Ворскла».

«Арсенал» (1). Лондонцы – победители квартета. Кто-то сомневался?

«Спортинг» (2). Лиссабонские «львы» - вторые. И точка.

«Ворскла» (3-4) и «Карабах» (3-4). Клубы с постсоветского пространства набирали очки только в играх друг с другом и досрочно прекратили борьбу за выход из группы.



Группа F

Матчи 6-го тура: «Олимпиакос» - «Милан», «Дюделанж» - «Бетис».

«Бетис» (1-2). Точно сыграет в 1/16 финала. Выиграв, обеспечит себя первым местом. Если не выиграет «Милан», «Бетис» тоже останется выше всех.

«Милан» (1-3). Для выхода в плей-офф хватит ничьей, также устроит любое поражение в один мяч и не всякий проигрыш в два мяча – 2:4, 3:5 подойдут (нужно забить больше, чем «Олимпиакос» в Милане, где был зафиксирован счет 3:1 в пользу хозяев). Если «россонери» выиграют сами, а «Бетис» уступит в Люксембурге, они даже вскарабкаются на первую строчку.

«Олимпиакос» (2-3). Чтобы выйти в плей-офф, нужно обыграть «Милан» со счетом 2:0, 3:1 или крупнее, чем в два мяча.

«Дюделанж» (4). Для люксембургского клуба сам факт выступления на групповой стадии Лиги Европы – огромный успех.

Группа G

Матчи 6-го тура: «Вильярреал» - «Спартак», «Рапид» - «Рейнджерс».

«Вильярреал» (1-4). Ничья со «Спартаком» гарантирует «Вильярреалу» и его новому тренеру попадание в весеннюю стадию Лиги Европы. Если «подводники» выиграют, то гарантируют себе первую строчку, так как у них преимущество по личным встречам над «Рапидом». Поражение не оставляет шансов на продолжение борьбы, и это можно сказать о каждой команде в группе.

«Рапид» (1-4). Ничьей хватит, чтобы выйти в плей-офф. Чтобы занять первое место, нужно набрать больше очков, чем «Вильярреал» в матче со «Спартаком».

«Рейнджерс» (1-4). Победа над «Рапидом» - и команда Стивена Джеррарда в 1/16 финала. А если в параллельном матче не выиграет «Вильярреал», то шотландцы выиграют группу.

«Спартак» (2-4). У «красно-белых» расклад простой: выигрывают в Испании – выходят в плей-офф со второй строчки, играют вничью или уступают – прощаются с Лигой Европы.



Группа H

Матчи 6-го тура: «Лацио» - «Айнтрахт», «Марсель» - «Аполлон».

«Айнтрахт» (1). Немцы выиграли этот квартет.

«Лацио» (2). «Орлы» из Италии зарезервировали за собой вторую строчку.

«Марсель» (3-4) и «Аполлон» (3-4). В шестом туре разыграют между собой третье место в группе. Ох, не об этом мечтал финалист предыдущего розыгрыша Лиги Европы.

Группа I

Матчи 6-го тура: «Генк» - «Сарпсборг», «Бешикташ» - «Мальме».

«Генк» (1-3). Категорически нельзя проигрывать. В случае поражения уступит «Сарпсборгу» по личным встречам, если в другом матче окажется победитель, то «Генк» по очкам откатится на третью строчку, если же «Бешикташ» наберет по 8 очков с бельгийцами и норвежцами, то по дополнительным показателям в этой тройке худшим будет «Генк».

«Бешикташ» (1-4). Тоже нельзя проигрывать, зато ничьей хватит в любом случае, и если «Сарпсборг» одолеет «Генк», то именно турки возглавят таблицу.

«Мальме» (1-4). Нужно выигрывать в Турции, и тогда дорога в плей-офф откроется. В случае победы «Сарпсборга» над «Генком» шведы станут первыми.

«Сарпсборг» (2-4). До первого места не дотянуться, но любая победа выводит «Сарпсборг» в плей-офф со второй строчки.



Группа J

Матчи 6-го тура: «Севилья» - «Краснодар», «Акхисар» - «Стандард».

«Краснодар» (1-3). «Быки» могут гарантировать себе не только выход из группы, но и первое место ничейным результатом. Если «Стандард» не выигрывает в Турции, то «Краснодар» при любом исходе своего матча выходит в плей-офф. А вот если бельгийцы берут верх над аутсайдером группы, то российскому клубу будет нужно не проиграть 0:4 или с разницей в пять мячей и более.

«Севилья» (1-3). Испанцам важно выступить не хуже по результату, чем «Стандард». При равенстве очков андалусийцы будут выше, так как общий счет двух личных встреч с бельгийцами 5:2 в их пользу.

«Стандард» (1-3). У бельгийцев два потенциальных маршрута в плей-офф: набрать в шестом туре больше очков, чем «Севилья», или выиграть у «Акхисара» и надеяться, что «Краснодар» уступит на «Рамон Санчес Писхуан» 0:4, а то и с более крупным счетом.

«Акхисар» (4). С любопытством смотрит с законного последнего места за разборками соседей по группе.

Группа K

Матчи 6-го тура: «Динамо» (Киев) - «Яблонец», «Ренн» - «Астана».

«Динамо» (1). Киевляне выиграли свою группу.

«Астана» (2-3). Нужно, как минимум, не проиграть в очной схватке с «Ренном» за плей-офф.

«Ренн» (2-3). Устроит только победа в игре с «Астаной».

«Яблонец» (4). «А я – „Яблонец“»!



Группа L

Матчи 6-го тура: ПАОК - БАТЭ , «Види» - «Челси».