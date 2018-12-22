Фавориты и аутсайдеры пар плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 16:00

Сравниваем футбольные стили дуэлянтов весенней стадии на «Соккер.ру». Возможно «обреченные» лучше, чем о них думают?

«Ливерпуль» - «Бавария»

- Ковач играл «4-1-4-1» в ЛЧ , а его вариация «4-3-3» напоминала именно такую схему, ведь Левандовски стягивает на себя внимание;

- Клопп в сложнейшей группе использовал одну тактику – «4-3-3», лишь раз отклонился от нее, сыграв «4-2-3-1»;

- в группе с «Аяксом», «Бенфикой» и АЕКом немцы набили статистику, которая позволяет по атакующим показателям зачастую опережать «Ливерпуль»;

- у «Баварии» выше показатель xG90 – качество созданных моментов за игру. Также выше показатель xG на один удар. Немецкие контратаки опаснее;

- команды атакуют часто и остро, играют в схожем стиле – много ударов (около 16 за матч), высокий процент владения (54-56 %), немало моментов при стандартах (xG в таких случаях в 2-3 раза выше);

- в защите между «Ливерпулем» и «Баварией» в этой ЛЧ разницы не было. Почти по всем параметрам равенство, только у англичан предсказуемо более высокий прессинг – на три метра в среднем. Но «Бавария» держит темп;

- Клопп проиграл «Баварии» 16 из 29 матчей (выиграл 9). Это его самый частый соперник в карьере, а неудобней ему лично был бы только «Ювентус» - 2 матча (2 поражения).

Вывод: «Ливерпуль» не является фаворитом. «Бавария» по-прежнему играет в стиле, который создает Клоппу проблемы.

«Манчестер Юнайтед» - ПСЖ

- Тухель не знает, как на МЮ скажется отставка Моуриньо. Но тактически могут быть перемены. Жозе ставил на «4-3-3» или «4-2-3-1», но это работало не всегда;

- ПСЖ использовал четыре разные схемы. Парижане тактически вариативнее. Основной схемы нет, но «4-3-3» - то, что может сработать против англичан;

- атака французов забила на 10 голов больше в более сложной группе ЛЧ , чем МЮ . Не удивительно, что xG90 выше почти в 2 раза, а средняя опасность удара выше на треть;

- МЮ может ответить контратаками и ударами под давлением (1 удар в каждой контратаке, 4 выстрела под прессингом за матч);

- ПСЖ намного чаще раскрывается – по их воротам били чаще (14.2 удара против 13), в целом оборона сыграла примерно так, как и защита Моуриньо – средние показатели. Хотя помним, что у парижан была «группа смерти».

Вывод: ПСЖ – фаворит с ошибками. Если МЮ до февраля подправит игру в атаке с тренером Сульшером, увидим классический бой гигантов в ЛЧ . Парижане не без греха.

«Аякс» - «Реал»

- Лопетеги и Солари использовали две схемы – «4-3-3» и «4-2-3-1», а тен Хаг шалил – трижды отходил от старозаветной модели «4-3-3» в пользу «4-2-3-1». Тактически рисунки одинаковые;

- «сливочные» выиграли группу, но у них разница мячей 12:5 против 11:5 у «Аякса». Также 2 поражения от ЦСКА , а голландцы ни разу не уступили даже «Баварии», в целом – 3 ничейных результата, 3 победы;

- «Аякс» по остроте моментов равен «Реалу». У испанцев больше «мусорных» ударов нулевой опасности. Но по выстрелам без давления (5.3 против 2.8) и по ударам под прессингом (5.0 против 3.8) выше голландцев;

- команда из Амстердама реже добирается до чужих ворот – 15.2 удара против 20 у «Реала». У мадридцев по этому параметру первое место во всей ЛЧ , а вот по точным выстрелам разница минимальная – 6.7 против 7. «Аякс» более меткий, хотя стили смежные – все в атаку;

- «Аякс» сыграл сильнее в обороне – допустил меньше ударов вообще, конкретно после контратак, с открытых позиций. У них выше линия прессинга, активнее в отборе. Голландцы моложе и свежее, но это отражается на стиле;

- у Эрика тен Хага за год с «Аяксом» во всех турнирах 3 поражения и 35 побед в 45 играх. Разница мячей +94. Солари о таких 12 месяцах может только мечтать.

Вывод: по стилю или тактике у «Реала» нет преимуществ. Опыта больше, должны проходить «Аякс», но голландцы талантливые.

«Атлетико» - «Ювентус»

- только по разу Симеоне и Аллегри использовали схемы с тремя центральными, основная тактика Диего – «4-4-2», Массимилиано – «4-3-3» под разными соусами;

- у «Ювентуса» и «Атлетико» 1-е и 3-е места по xGA – качеству моментов соперников, во всей ЛЧ . По всем защитным показателям команды феноменальные и практически равны;

- разница есть в атаке: у туринцев двукратный перевес по суммарному качеству моментов у чужих ворот, опасность одного выстрела намного выше;

- Роналду обеспечил огромный перевес по общему количеству ударов (18.2 против 11.8). «Атлетико» бил по чужим воротам реже, чем «Локомотив» или ЦСКА ;

- по 9 мячей забили «Атлетико» и «Ювентус», невзирая на огромную разницу в качестве моментов и количестве ударов. Итальянцам будет непросто;

- Криштиану забил 22 мяча в 29 матчах против «Атлетико». Третий самый любимый соперник в карьере. Только «Севилья» (27) и «Хетафе» (23) пропускали от португальца чаще.

Вывод: встречаются гроссмейстеры игры в защите. И хотя «Ювентус» выделяется из-за частых атак и стиля – доминирует, «Атлетико» дьявольски эффективен.

«Тоттенхэм» - «Боруссия» Д

- у Почеттино и Фавра крутые команды, да и рисунки идентичные – аргентинец бросил эксперименты с тремя защитниками, в ЛЧ англичане и немцы играли «4-2-3-1»;

- по сумме качественных моментов равны, по ударам «Тоттенхэм» сильно впереди (17.5 против 11.5), поэтому средняя эффективность одного удара у «Боруссии» выше;

- зато «шпоры» агрессивные – больше моментов после стандартов, ударов под прессингом, хотя забавно, насколько немцы везучие – у них 10 голов против 9 у «шпор»;

- а вот по защите «Боруссия» опережает соперника – допускают меньше ударов и явных моментов, лучше реагируют на чужие контратаки, намного реже видели чужие моменты при стандартах;

- «Тоттенхэм» выделяется напором – у них намного больше агрессивной игры один в один, линия прессинга располагается выше, даже по частоте единоборств выше «Боруссии», которая обожает играть чисто и быстро.

Вывод: невероятно, но в пятой паре подряд встречаются очень похожие по уровню показанного футбола соперники.

«Лион» - «Барселона»

- тренер «Лиона» повеселил – 6 туров и 6 разных схем. Игра от соперника налицо, а вот «Барселона» работала от себя, всегда видели «4-3-3», классику;

- у «Лиона» мощная линия атаки – французы опережают каталонцев по xG, на что немногие способны, хотя забили на 2 гола меньше – 12 против 14;

- «ткачи» лучше контратакуют, что не удивительно – владели мячом меньше 50 % игрового времени, а по ударам и выстрелам под прессингом не отстали от «Барселоны»;

- каталонцы выделяются не только перевесом по владению и точности паса, но и по тому, как создают моменты при стандартах. Депай хорошо бьет штрафные, но он не Месси;

- «Лион» бездарен в защите. «Барселона» намного круче по реакции на чужие контратаки, допускает меньше ударов соперников, опережает по работе на стандартах, намного выше прессингует. За кого теперь Умтити – тот и сильнее.

Вывод: французы могут тягаться с «Барселоной» по злости в атаке, но намного хуже защищаются. Эта разница должна стать ключевой.

«Рома» - «Порту»

- сможем сравнить тактику соперников ЦСКА и «Локомотива». И «Драконы», и «волки» гуляли между «4-3-3» и «4-2-3-1»;

- в атаке «Рома» проявила себя лучше как команда более высокого класса. И по xG за игру, и по количеству ударов (в том числе без опеки защитника, под прессингом и в контратаках);

- при сравнении защитных действий все намного интереснее. Воротам «Ромы» в ЛЧ угрожали реже, но моменты были опаснее – xGA выше;

- «Порту» допускал намного меньше ударов, реже видел чужие контратаки с завершением, у их соперников намного выше брак. По частоте отборов и перехватов португальцы опережают итальянцев;

- бросается в глаза, что группа «Локомотива» была добрее к «драконам», чем группа ЦСКА к «волкам» - с римлянами играли команды с лучшими показателями.

Вывод: «Порту» позволили выступать в группе так, как им удобно. А у «Ромы» были игровые проблемы осенью. «Волки» качественнее как команда, но «драконы» резкие и дерзкие.

«Шальке» - «Манчестер Сити»

- все шесть поединков в ЛЧ Гвардиола провел по схеме «4-3-3», а Тедеско в 5 матчах использовал вариации «3-5-2»;

- «горожане» доминируют по всем атакующим показателям, кроме одного – xG выше на 0.69 за игру, ударов больше на 5.6, только по опасности моментов после стандартов немцы чуть выше;

- в группе с атакующими «Лионом», «Шахтером» и «Хоффенхаймом» проявились проблемы «Сити» в защите. «Шальке» пропустил всего 4 мяча, а соперник скушал 6 голов;

- у немцев специальный настрой на ЛЧ – проблемы в Бундеслиге не помешали показать лучшую игру в защите, чем у «горожан». Но нужна поправка – разница минимальная. «Сити» легко создаст больше моментов у ворот «кобальтовых», чем «Локомотив»;

- по владению мячом (59 % против 47 %), точности паса (90 % против 78 %), ударам (18.5 против 12.3), забитым мячам (16:6), а также выстрелам в створ (7.0 против 4.7) видно, насколько «Манчестер Сити» сильнее.

Вывод: первая и единственная пара, где цифры показывают очевидную разницу в классе. «Сити» - фаворит матча, «Шальке» может предложить только отчаянную борьбу.

Кто фаворит в каждой из пар?

Слепой жребий «прозрел» – созданы идеальные пары. Тем сложнее и интереснее делать прогнозы. Узнав о разнице в показателях и стилях команд именно в ЛЧ – в отдельном от национальных лиг турнире, на кого поставите в каждой из пар?

В большинстве дуэлей выбрать лидера по игре невозможно. Также делаем поправку, что те же «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или «Атлетико» к середине февраля могут набрать форму, а их соперники - сбавить. Возможно, в этот раз в Лиге чемпионов нет главного фаворита.