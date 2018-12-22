Фавориты и аутсайдеры пар плей-офф Лиги чемпионов

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1:2 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.85 2.95 5.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Эвертон -:-  Тоттенхэм - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.35 3.45 2.82
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 1.55 4.2 5.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 6.5 4.8 1.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.45 3.2 2.85
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Вольфсбург 2.6 3.2 2.8
20:00 сегодня  Хоффенхайм -:-  Майнц 1.5 4.7 5.7
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.7 3.1 2.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 2.45 3.2 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.3 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.75 3.6 4.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.05 3.3 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.18 6.5 13.5
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.85 3.1 4.7
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.15 6.5 17
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.8 2.8 2.7
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.15 6.5 17
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Валенсия -:-  Уэска 1.35 4.7 9.7
18:15 сегодня  Леганес -:-  Севилья 3.1 3.15 2.4
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леванте 2.15 3.65 3.15
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 4.55 2.95 1.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.63 3.35 5.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.75 3.1 5.35
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.4 3.07 3.05
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.15 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.72 3.27 5.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2 3.1 4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 2.85 2.72
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.95 3.12 4.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 2.85 3.5 2.25
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 5.9 4.45 1.48
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 5.25 4.45 1.53
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.4 3.45 2.75
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1.17 7 14
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 3.5 3.7 1.95
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.2 3.1 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1.55 4 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.7 3.9 4.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Бордо -:-  Амьен 1.65 3.35 6.5
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Фавориты и аутсайдеры пар плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 16:00

Сравниваем футбольные стили дуэлянтов весенней стадии на «Соккер.ру». Возможно «обреченные» лучше, чем о них думают? 

«Ливерпуль» - «Бавария»

- Ковач играл «4-1-4-1» в ЛЧ, а его вариация «4-3-3» напоминала именно такую схему, ведь Левандовски стягивает на себя внимание; 

- Клопп в сложнейшей группе использовал одну тактику – «4-3-3», лишь раз отклонился от нее, сыграв «4-2-3-1»; 

- в группе с «Аяксом», «Бенфикой» и АЕКом немцы набили статистику, которая позволяет по атакующим показателям зачастую опережать «Ливерпуль»; 

- у «Баварии» выше показатель xG90 – качество созданных моментов за игру. Также выше показатель xG на один удар. Немецкие контратаки опаснее; 

- команды атакуют часто и остро, играют в схожем стиле – много ударов (около 16 за матч), высокий процент владения (54-56 %), немало моментов при стандартах (xG в таких случаях в 2-3 раза выше); 

- в защите между «Ливерпулем» и «Баварией» в этой ЛЧ разницы не было. Почти по всем параметрам равенство, только у англичан предсказуемо более высокий прессинг – на три метра в среднем. Но «Бавария» держит темп; 

- Клопп проиграл «Баварии» 16 из 29 матчей (выиграл 9). Это его самый частый соперник в карьере, а неудобней ему лично был бы только «Ювентус» - 2 матча (2 поражения). 

Вывод: «Ливерпуль» не является фаворитом. «Бавария» по-прежнему играет в стиле, который создает Клоппу проблемы. 

«Манчестер Юнайтед» - ПСЖ

- Тухель не знает, как на МЮ скажется отставка Моуриньо. Но тактически могут быть перемены. Жозе ставил на «4-3-3» или «4-2-3-1», но это работало не всегда; 

- ПСЖ использовал четыре разные схемы. Парижане тактически вариативнее. Основной схемы нет, но «4-3-3» - то, что может сработать против англичан; 

- атака французов забила на 10 голов больше в более сложной группе ЛЧ, чем МЮ. Не удивительно, что xG90 выше почти в 2 раза, а средняя опасность удара выше на треть; 

- МЮ может ответить контратаками и ударами под давлением (1 удар в каждой контратаке, 4 выстрела под прессингом за матч);  

- ПСЖ намного чаще раскрывается – по их воротам били чаще (14.2 удара против 13), в целом оборона сыграла примерно так, как и защита Моуриньо – средние показатели. Хотя помним, что у парижан была «группа смерти». 

Вывод: ПСЖ – фаворит с ошибками. Если МЮ до февраля подправит игру в атаке с тренером Сульшером, увидим классический бой гигантов в ЛЧ. Парижане не без греха. 

«Аякс» - «Реал»

- Лопетеги и Солари использовали две схемы – «4-3-3» и «4-2-3-1», а тен Хаг шалил – трижды отходил от старозаветной модели «4-3-3» в пользу «4-2-3-1». Тактически рисунки одинаковые; 

- «сливочные» выиграли группу, но у них разница мячей 12:5 против 11:5 у «Аякса». Также 2 поражения от ЦСКА, а голландцы ни разу не уступили даже «Баварии», в целом – 3 ничейных результата, 3 победы; 

- «Аякс» по остроте моментов равен «Реалу». У испанцев больше «мусорных» ударов нулевой опасности. Но по выстрелам без давления (5.3 против 2.8) и по ударам под прессингом (5.0 против 3.8) выше голландцев; 

- команда из Амстердама реже добирается до чужих ворот – 15.2 удара против 20 у «Реала». У мадридцев по этому параметру первое место во всей ЛЧ, а вот по точным выстрелам разница минимальная – 6.7 против 7. «Аякс» более меткий, хотя стили смежные – все в атаку;

- «Аякс» сыграл сильнее в обороне – допустил меньше ударов вообще, конкретно после контратак, с открытых позиций. У них выше линия прессинга, активнее в отборе. Голландцы моложе и свежее, но это отражается на стиле; 

- у Эрика тен Хага за год с «Аяксом» во всех турнирах 3 поражения и 35 побед в 45 играх. Разница мячей +94. Солари о таких 12 месяцах может только мечтать. 

Вывод: по стилю или тактике у «Реала» нет преимуществ. Опыта больше, должны проходить «Аякс», но голландцы талантливые. 

«Атлетико» - «Ювентус»

- только по разу Симеоне и Аллегри использовали схемы с тремя центральными, основная тактика Диего – «4-4-2», Массимилиано – «4-3-3» под разными соусами; 

- у «Ювентуса» и «Атлетико» 1-е и 3-е места по xGA – качеству моментов соперников, во всей ЛЧ. По всем защитным показателям команды феноменальные и практически равны; 

- разница есть в атаке: у туринцев двукратный перевес по суммарному качеству моментов у чужих ворот, опасность одного выстрела намного выше; 

- Роналду обеспечил огромный перевес по общему количеству ударов (18.2 против 11.8). «Атлетико» бил по чужим воротам реже, чем «Локомотив» или ЦСКА

- по 9 мячей забили «Атлетико» и «Ювентус», невзирая на огромную разницу в качестве моментов и количестве ударов. Итальянцам будет непросто; 

- Криштиану забил 22 мяча в 29 матчах против «Атлетико». Третий самый любимый соперник в карьере. Только «Севилья» (27) и «Хетафе» (23) пропускали от португальца чаще. 

Вывод: встречаются гроссмейстеры игры в защите. И хотя «Ювентус» выделяется из-за частых атак и стиля – доминирует, «Атлетико» дьявольски эффективен. 

«Тоттенхэм» - «Боруссия» Д

- у Почеттино и Фавра крутые команды, да и рисунки идентичные – аргентинец бросил эксперименты с тремя защитниками, в ЛЧ англичане и немцы играли «4-2-3-1»;

- по сумме качественных моментов равны, по ударам «Тоттенхэм» сильно впереди (17.5 против 11.5), поэтому средняя эффективность одного удара у «Боруссии» выше; 

- зато «шпоры» агрессивные – больше моментов после стандартов, ударов под прессингом, хотя забавно, насколько немцы везучие – у них 10 голов против 9 у «шпор»; 

- а вот по защите «Боруссия» опережает соперника – допускают меньше ударов и явных моментов, лучше реагируют на чужие контратаки, намного реже видели чужие моменты при стандартах; 

- «Тоттенхэм» выделяется напором – у них намного больше агрессивной игры один в один, линия прессинга располагается выше, даже по частоте единоборств выше «Боруссии», которая обожает играть чисто и быстро. 

Вывод: невероятно, но в пятой паре подряд встречаются очень похожие по уровню показанного футбола соперники.

«Лион» - «Барселона»

- тренер «Лиона» повеселил – 6 туров и 6 разных схем. Игра от соперника налицо, а вот «Барселона» работала от себя, всегда видели «4-3-3», классику; 

- у «Лиона» мощная линия атаки – французы опережают каталонцев по xG, на что немногие способны, хотя забили на 2 гола меньше – 12 против 14; 

- «ткачи» лучше контратакуют, что не удивительно – владели мячом меньше 50 % игрового времени, а по ударам и выстрелам под прессингом не отстали от «Барселоны»; 

- каталонцы выделяются не только перевесом по владению и точности паса, но и по тому, как создают моменты при стандартах. Депай хорошо бьет штрафные, но он не Месси; 

- «Лион» бездарен в защите. «Барселона» намного круче по реакции на чужие контратаки, допускает меньше ударов соперников, опережает по работе на стандартах, намного выше прессингует. За кого теперь Умтити – тот и сильнее. 

Вывод: французы могут тягаться с «Барселоной» по злости в атаке, но намного хуже защищаются. Эта разница должна стать ключевой. 

«Рома» - «Порту»

- сможем сравнить тактику соперников ЦСКА и «Локомотива». И «Драконы», и «волки» гуляли между «4-3-3» и «4-2-3-1»; 

- в атаке «Рома» проявила себя лучше как команда более высокого класса. И по xG за игру, и по количеству ударов (в том числе без опеки защитника, под прессингом и в контратаках); 

- при сравнении защитных действий все намного интереснее. Воротам «Ромы» в ЛЧ угрожали реже, но моменты были опаснее – xGA выше; 

- «Порту» допускал намного меньше ударов, реже видел чужие контратаки с завершением, у их соперников намного выше брак. По частоте отборов и перехватов португальцы опережают итальянцев;  

- бросается в глаза, что группа «Локомотива» была добрее к «драконам», чем группа ЦСКА к «волкам» - с римлянами играли команды с лучшими показателями. 

Вывод: «Порту» позволили выступать в группе так, как им удобно. А у «Ромы» были игровые проблемы осенью. «Волки» качественнее как команда, но «драконы» резкие и дерзкие. 

«Шальке» - «Манчестер Сити»

- все шесть поединков в ЛЧ Гвардиола провел по схеме «4-3-3», а Тедеско в 5 матчах использовал вариации «3-5-2»; 

- «горожане» доминируют по всем атакующим показателям, кроме одного – xG выше на 0.69 за игру, ударов больше на 5.6, только по опасности моментов после стандартов немцы чуть выше; 

- в группе с атакующими «Лионом», «Шахтером» и «Хоффенхаймом» проявились проблемы «Сити» в защите. «Шальке» пропустил всего 4 мяча, а соперник скушал 6 голов; 

- у немцев специальный настрой на ЛЧ – проблемы в Бундеслиге не помешали показать лучшую игру в защите, чем у «горожан». Но нужна поправка – разница минимальная. «Сити» легко создаст больше моментов у ворот «кобальтовых», чем «Локомотив»; 

- по владению мячом (59 % против 47 %), точности паса (90 % против 78 %), ударам (18.5 против 12.3), забитым мячам (16:6), а также выстрелам в створ (7.0 против 4.7) видно, насколько «Манчестер Сити» сильнее. 

Вывод: первая и единственная пара, где цифры показывают очевидную разницу в классе. «Сити» - фаворит матча, «Шальке» может предложить только отчаянную борьбу. 

Кто фаворит в каждой из пар?

Слепой жребий «прозрел» – созданы идеальные пары. Тем сложнее и интереснее делать прогнозы. Узнав о разнице в показателях и стилях команд именно в ЛЧ – в отдельном от национальных лиг турнире, на кого поставите в каждой из пар?  

В большинстве дуэлей выбрать лидера по игре невозможно. Также делаем поправку, что те же «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или «Атлетико» к середине февраля могут набрать форму, а их соперники - сбавить. Возможно, в этот раз в Лиге чемпионов нет главного фаворита.  

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Все комментарии
bayern-cobra
bayern-cobra
   711 / 858
сегодня в 10:40
Аяксу не повезло им предстоит играть еще против купленных судей пересом риял в1/8 без вариантов
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Фата лист
   233 / 858
сегодня в 10:09
    амурец
    амурец
       131 / 858
    сегодня в 09:00
    Ливерпуль-Бавария, МЮ-ПСЖ, Атлетико-Ювентус, Рома-Порто, Тоттенхем-Боруссия, тут вопрос сложный матчи будут интересные, Аякс при всём к нему уважении Реалу не соперник, Шальке конечно пободается но МС его сломает, Барселоне хоть и притянули соперника типа по "слепому" жребию, но всё же Леон будет брыкаться, но барсуки конечно же по сумме двух матчей Леон сломают, ну в надо же Барселону хотя бы до 1/4 ЛЧ дотянуть
    Фата лист
    Фата лист ответил dimagas1
       210 / 858
    сегодня в 08:12
    На фоне Сити многие команды слабые, но очевидно, что Шальке вполне могли бы вынести Аякс, да и с голубыми еще поборятся.
    Фата лист
    Фата лист ответил ЦСКА 06
       210 / 858
    сегодня в 08:11
    Я же написал, что для меня Аякс удачный жребий...
    SoberBober
    SoberBober
       772 / 858
    вчера в 18:32
    В кои веки действительно 1/8, но чуть ли не в каждом матче фаворита и не определить заранее. Отличный жребий!
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил Фата лист
       233 / 858
    вчера в 16:45
    В прошлом году в плей офф у Реала был псж Бавария и Ювентус а в финале Ливерпуль. Если для тебя это удачный жребий то я не знаю о чем ещё можно спорить
    cevin cigan
    cevin cigan
       87 / 858
    вчера в 16:31
    Чёс ни о чём.........
    dimagas1
    dimagas1 ответил Фата лист
       124 / 858
    вчера в 16:22
    Единственно чей выход в 1/4 даже не обсуждается это Реал. Вот и возникает вопрос, а слепой ли жребий, что уже на четвертый трофей подряд замахивается мадридский клуб.
    Да ладно,по моему тока у ситюков априори слабая пара.
    Фата лист
    Фата лист
       210 / 858
    вчера в 16:16
    Единственно чей выход в 1/4 даже не обсуждается это Реал. Вот и возникает вопрос, а слепой ли жребий, что уже на четвертый трофей подряд замахивается мадридский клуб.
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