«Манчестер Юнайтед» - гранд АПЛ. Проверяем оценку Клоппа

16 декабря 2018, 13:00

«Соккер.ру» прислушивается к мнению опытного наставника, ведь у Юргена нетривиальный взгляд на футбол команды Моуриньо. И речь не о дежурных комплиментах.

Юрген Клопп выдал интересную оценку накануне главного матча вечера:

Я в курсе критики МЮ . Но когда мы анализируем их, выключив звук, качество налицо. Они действительно сильны. Невероятно качественные. Мы не судим по заработанным очкам, мы оцениваем мастерство.

Чтобы спорить с немцем, не обязательно бывать в финалах Лиги чемпионов или Европы. Или забирать «серебряные салатницы» у «Баварии».

Но не ценить мнение такого тренера опрометчиво. Проверим, остался ли «Манчестер Юнайтед» грандом АПЛ по качеству футбола. Он в топ-6 или существует только топ-5?

Меткость команды в сезоне

1 место. Клопп смотрел куда нужно, когда называл игру «Манчестер Юнайтед» качественной. В целой АПЛ не нашлось никого, кто бы круче попадал в створ чужих ворот. Меткость фантастическая для любой лиги и любого клуба – 48 %. При этом общее количество ударов среднее, но делят с «Арсеналом» 7-8 строчку с 13.1 удара за игру. Причем от «Ливерпуля» отстают всего на 1.5 удара за матч. Зато опережают его по точным выстрелам. «Сити», чтобы нанести 7.3 точного удара, тратит по 18.8 попытки, а МЮ хватает 13.1 для 6.3 точного выстрела. Половина ударов идут в створ – впечатляет.

Забитые соперникам мячи

6 место. Могли быть в топ-5, ведь отрыв «Тоттенхэма» после 16 туров был всего два гола. Теперь стал три, но у МЮ остается попытка на «Энфилд Роуд». Лукаку забил 6 раз после 28 ударов (у Кейна 9 после 53 попыток, забавно, но у Лукаку КПД выше). А если бы бельгиец добавил еще два гола, то МЮ по голам шел бы наравне с командой, где в атаке принц Харри, а помогают ему Сон, Эриксен и Алли. Неплохо, правда? И обратите внимание на одну деталь. У «Арсенала» 35 голов, второй показатель лиги. Там отличались 11 разных игроков (и 16 мячей забили 2 форварда), а у МЮ забивали 12 разных футболистов, но у двух самых результативных всего 13 голов. Они опаснее у чужих ворот, чем кажутся.

Голы со стандартов и пенальти

4 место. Только «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Брайтон» забили больше мячей после розыгрышей стандартных положений. Но «Манчестер Юнайтед» успешнее в таких эпизодах, чем «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и многие другие. Можно даже детализировать: 27 ударов после угловых – 4 мяча, 16 попыток после розыгрышей штрафных – 2 мяча, 9 прямых ударов со штрафных – 1 гол, 5 ударов с «точки» – 3 гола. Понятно, что высокое место по одному параметру не значит, что команда гранд. Но «Юнайтед» оказывается передовым коллективом, когда дело доходит до штрафных или сочинения пенальти.

Качество созданных моментов

5 место. МЮ в этом сезоне собрал более качественные моменты, чем «Арсенал» (на 2.5 xG). Причем даже не сказать, что хромает реализация. Опережают «Арсенал» намного сильнее, чем отпустили вперед «Тоттенхэм». Даже «Челси» не очень далеко оторвался. Атаки МЮ опаснее, чем кажутся. Причем команда добирается до чужих ворот – 17 ударов из 210 (у Эмери 18), а реализовали 6 таких шансов (как и «Арсенал»). Другое дело, что после 80 дальних ударов получили всего 3 гола, тогда как у «канониров» 8 штук. Фактически лондонцы забили на 7 голов больше из-за дальних ударов, также есть 4 автогола. Эмери – непобедимый красавец, Моуриньо – скучный старик? А разница в дальних ударах и автоголах.

Опасность шансов соперника

13 место. Забавно, что получили прозвище «автобус», а на самом деле допускают больше моментов, чем 12 других команд в АПЛ . И по пропущенным мячам «Манчестер Юнайтед» всего четырнадцатая команда дивизиона. Фактически выходим на две ключевые причины, почему сегодня «Юнайтед» на шестом месте, а не выше. Не залетали дальние удары, хотя у конкурентов залетают, также были грубые ошибки в защите. Причем начинались ляпы высоко, еще с позиции Погба. Кто только МЮ в этом сезоне не возил – «Эвертон» и «Ньюкасл» зарабатывали больше 2 xG против МЮ за матч, также забивали 2-3 мяча, как и еще семь разных соперников. Бедный Де Хеа…

Показатели работы с мячом

6 место. По общему количеству передач «Манчестер Юнайтед» на шестом месте, однако отстает от «шпор» на 10 передач за игру, то есть держится очень близко с командой, которую намного чаще хвалят, чем манкунианцев. Выйти в космос, как «Манчестер Сити», не могут – не та точность передач. Но даже по этому параметру МЮ на пятой строчке, чуточку опережает «Тоттенхэм» и немножко проигрывает «Арсеналу». В команде Моуриньо собраны невероятно сильные футболисты. Даже играя с низкой линией защиты и бесконтактно, в пассивном прессинге – маловато отборов и перехватов, по владению остаются шестыми.

Количество спасений вратаря

4 место. В прошлом сезоне у МЮ было по 3.1 сэйва за игру в среднем. Лучший показатель среди всех клубов топ-5. У «Арсенала» было 2.5 сэйва, у МС – 1.6. В этом сезоне все иначе, многие стали играть открыто, поэтому у всех голкиперов «шпор» и «канониров» по 3.6 сэйва за игру в среднем (делят 4-5 места). А Де Хеа собирает по 3.4 спасения, то есть в игру вступает чаще, чем даже в прошлом сезоне. Кроме того, теперь его оборона работает очень плохо – всего 2 сухаря в 16 играх. Но из основных голкиперов грандов Давид первый вместе с Льорисом – у них по 3.4 сэйва каждые 90 минут. Это больше, чем у Патрисиу из «Вулвз», хотя португалец пашет как проклятый. Оборона МЮ не как у гранда, а Де Хеа – элитный вратарь.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему гранд АПЛ ?

Это действующий вице-чемпион. Но не подумайте, что выше попытка оправдать то, что Моуриньо и его подопечные делают с наследием сэра Алекса. Над стилем «Манчестер Юнайтед» справедливо издеваются. У Жозе бывают такие же слабые тренерские решения, как у многих его футболистов игровые.

Но давайте не забывать, сколько денег вбухано в МЮ - позволяли себе перехватывать цели МС , предлагая лучшие финансовые условия. Так что Клопп правильно подметил, не стелил соломку, а объективно смотрел на цифры. Если отключить праведный гнев и шутки о стиле, то получите команду, которая не так уж сильно отличается от «Арсенала» или «Тоттенхэма» на дистанции в 16 туров.

Если бы Лукаку попал в матче с «Брайтоном», Баркли не забил за «Челси» на 95-й минуте, а Марсьяль отличился с «Кристал Пэлас» - все эпизоды реальные, то есть будь «Манчестер Юнайтед» везучей командой, у Моуриньо было бы 32 пункта. Всего на два меньше, чем у «Челси» и «Арсенала».

Не попали, не забили, не закрыли пасы на форвардов соперника. Пока команда в «красном» нестабильная, редко получает удовольствие от игры вместе – отчасти отсюда катастрофический откат по «сухарям» Де Хеа или промахи. Но одновременно остаются мощными. Почему тогда МЮ лишь шестой? Потому что общую планку подняли.

В прошлом сезоне «Арсенал» после 16 туров шел на том же пятом месте, но набрал 29 пунктов, а сейчас у них 34, но и этого мало. У «Юнайтед» было 35 очков и второе место, а вот у «Сити» до вчера был 41 пункт – новая планка для второго места после 16 туров. Стандарты качества в АПЛ задрали до лучших стартов клубов в истории.

Собирать серии без поражений стало модно, а МЮ не в состоянии играть стабильно – у них откат на целых 9 пунктов по сравнению с прошлым сезоном. Но нет веских оснований заявлять, что команда Моуриньо отстала от топ-5 по качеству футбола так сильно, что никогда не догонит.

Если бы защитники допускали меньше грубейших ошибок, которых не было годом ранее, а Лукаку банально попадал – кроме 6 голов, имел 4 удара с высокой вероятностью увидеть гол, а также Погба и Санчес отпахали на зависть всем, вот у этого МЮ было бы минимум 32 пункта.

Юрген правильно сделал, что выключил звук – даже тот факт, что почти по всем перечисленным выше параметрам «Ливерпуль» выше «Манчестер Юнайтед», не забывайте, что и «Ювентус» дома в Лиге чемпионов в группах не проигрывал с 2009 года до встречи с Жозе.

«Ливерпулю», у которого плохая история взаимоотношений с МЮ в АПЛ – 8 матчей без побед, нужно попотеть, чтобы взять сегодня три пункта. Да и победители групп ЛЧ в понедельник вряд ли хотят получить в соперники команду с Де Хеа и Лукаку. Возможности у МЮ солидные даже в дни кризиса.

Звездный состав и опытный тренер в целом разочаровали, но по очкам дальше от лидирующей группы, чем по игре. Команда очень странная. Смотришь матчи против «Вест Хэма» или «Саутгемптона» - пора увольнять Моуриньо. А в дни ничьих с «Челси» или «Арсеналом» совсем другие впечатления, как в концовке игры в Турине.

Дух гранда у «Манчестер Юнайтед» остался. По отдельным параметрам откатились в хвост списка, но Клопп оказался прав – команда действительно сильная. Даже с таким количеством осечек по многим показателям «Арсенал» и «Тоттенхэм» далеко не отпустили, а с «Ливерпулем» постараются сыграть так, как с «Челси» - будут драться за очки.