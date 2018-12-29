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«Ливерпуль» - «Арсенал»: красное превосходство

вчера, 10:20

Рождественским и новогодним подарком для многих любителей футбола станет матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом». «Соккер.ру» - в предвкушении.

Текущее положение дел

«Ливерпуль» смог перевернуть расклад сил в чемпионате Англии буквально за последние недели. Совсем недавно фаворитом чемпионской гонки был «Манчестер Сити», который большого отрыва не имел, но выглядел слишком уж уверенно и солидно, чтобы допускать, что подопечные Хосепа Гвардиолы смогут резко начать терять очки. Теперь же обычно более дерганный и нестабильный «Ливерпуль» демонстрирует чудеса роста и планомерного движения вперед.

У «красных» подряд семь побед во всех турнирах. Причем в четырех матчах они забивали не менее трех мячей. В чемпионате Англии серия еще более внушительная – восемь побед подряд. Причем поражает не только результативность атаки «Ливерпуля», о которой все говорят, но и надежность обороны, про которую на этом фоне почему-то забывают. Например, на этом восьмиматчевом отрезке «Ливерпуль» пропустил только два мяча.

Особенно убедителен коллектив Юргена Клоппа на «Энфилде», где за весь сезон пока случилось две осечки. Во-первых, вылетели из Кубка лиги, проиграв «Челси», во-вторых, сыграли вничью с тем же «Манчестер Сити». Словом, «Ливерпуль» в прекрасной форме и отрыв в шесть очков от второго места, где уже даже не «горожане», а «Тоттенхэм», говорит о многом.

«Арсенал» не может похвастаться подобной стабильностью. «Канониры» только пятые, и постепенно образуется буфер вокруг лондонцев. «Арсенал» на два очка отстает от «Челси», а от «Манчестер Сити» уже на шесть, плюс на шесть опережает «Манчестер Юнайтед». Определенный задел есть. Хотя результаты не такие впечатляющие.

В последнем поединке «Арсенал» вынужден был делить очки с «Брайтоном» (1:1), перед этим обыграл «Бернли» (3:1), а до того вылетел из Кубка лиги от «Тоттенхэма» (0:2) и уступил «Саутгемптону» (2:3) в чемпионате Англии. Темп посредственный.

Кажется, что расклад целиком в пользу «красных», но Юрген Клопп предостерегает свою команду:

Я не думаю, что «Арсенал» вывесит белый флаг и скажет, что у них нет шансов. Это будет по-настоящему тяжёлая игра, потому что «Арсенал» очень хорош.

Что нужно сделать нам, чтобы обеспечить хороший результат? Например, сыграть намного лучше, чем в гостях у «Арсенала». Это было бы хорошей идеей. Потому что в оборонительном аспекте мы были не так хороши, как могли бы быть или были после этого. Считаю, что в тот период мы не очень хорошо справлялись с этой задачей.

Они сильны, они хорошо и живо работают с мячом и проводят безумно быстрые контратаки. Обамеянг и Ляказетт – потрясающая пара нападающих. Это будет трудно.

История противостояния

Интересно, что в рейтинге УЕФА «Арсенал» находится выше финалиста последней Лиги чемпионов. «Канониры» занимают высокое девятое место, а «Ливерпуль» только 21-й. Между этими командами сыграно уже 225 матчей и перевес на стороне «красных», хотя не такой и разгромный. «Ливерпуль» одержал 86 побед, потерпел 78 поражений, еще 61 матч завершился вничью. Именно ничьими завершились последние две встречи, хотя их нельзя было назвать скучными.

В первом круге в нынешнем сезоне сыграли со счетом 1:1 – Ляказетт сравнял счет в конце игры, в которой первым забил Милнер. А год назад была зафиксирована ничья со счетом 3:3. Игры между ними получаются очень результативными в последнее время. В пяти из шести последних встреч как минимум одна из команд забивала три-четыре мяча. «Арсенал» не может обыграть «Ливерпуль» с апреля 2015 года. Серия составляет семь матчей, в трех выиграли «красные», четыре закончились ничьей. Здесь тоже расклад в пользу «Ливерпуля».

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта, Салах, Фирмино, Мане.

Ориентировочный состав «Арсенала»: Лено, Лихтштайнер, Мустафи, Папастатопулос, Колашинац, Гендузи, Торрейра, Джака, Рэмзи, Обамеянг, Ляказетт.

Более серьезные проблемы с составом у «Арсенала», который столкнулся со сложностями в обороне. Мустафи только восстановился, он пропускал последние матчи, поэтому под вопросом его форма, а в игре против мощной атаки «Ливерпуля» концентрация и кондиции должны быть идеальными. У Косьельни, Начо, Бельерина и Холдинга есть проблемы со здоровьем. В креативной зоне тоже трудности. Мхитарян травмирован, повреждение колена получил и Озил. Эмери придется решать непростую задачу по делегированию креативных функций.

В этой области у «Арсенала» может случиться провал, а разница в остроте способна сказаться на результате. Надежда на Ляказетта и Обамеянга, которые сами по себе форварды высокого класса, но вопрос в том, как им придется без должной поддержки из глубины. У «Ливерпуля» таких проблем нет. В обороне «красные» лишены травмированных Матипа и Гомеса, но глубина состава позволяет обойтись без них. Также проблемы со здоровьем есть у Милнера и Морено, а Окслейд-Чемберлен уже давно лечится. Все эти потери не должны сказаться на общем рисунке и стиле игры «Ливерпуля».

Следует ожидать от «Ливерпуля» активных агрессивных действий с первых минут. Команда Клоппа постарается интенсивностью атак и прессинга подавить «Арсенал», который не в такой физической, игровой и психологической форме, чтобы удивить набравших ход «красных». Если «Арсеналу» удастся пережить темповые набеги «Ливерпуля» и перевести игру в клинч, то у гостей будет шанс зацепиться за хороший результат. Но для этого «Арсеналу» нужно провести встречу на предельном уровне концентрации, учитывая резкость Салаха и компании, а также тот факт, что наверняка много моментов у Ляказетта и Обамеянга не будет – реализация потребуется близкая к идеальной.

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Все комментарии
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
   637 / 688
вчера в 18:14
2:0, 3:0 ливерпуль не пропустит инфа сотка
El Dassory
El Dassory
   273 / 688
вчера в 13:44
Не стал бы записывать Ливерпуль в фавориты, у Арсенала ничуть не меньше шансов мне кажется.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   154 / 688
вчера в 12:33
заряжу-ка на ничейку тысчонку)
Красный навсегда
Красный навсегда ответил Ragnar_Lodbrok
   316 / 688
вчера в 11:56
4-1 от эмери мокрого место не останетса
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   55 / 688
вчера в 11:36
Думаю, матч будет веселым и закончится со счетом 3:2 в пользу Ливерпуля
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