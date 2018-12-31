12 знаковых событий 2018 года

вчера, 10:44

2018 год получился насыщенным, подарил интенсивную футбольную жизнь. «Соккер.ру» вспоминает самые главные события года, которому осталось всего ничего.

Чемпионат мира в России

Чемпионат мира в целом – главное событие четырехлетия, вершина футбольного цикла в мире. Поэтому он в любом случае был бы знаковым явлением в 2018 году. Но тот факт, что турнир проходил в России, конечно, для российских любителей футбола имеет особое значение. И пусть кто-то скажет, что не хватало южноамериканских или африканских команд на поздних стадиях, найти реальные недостатки у самого турнира очень сложно. Все было сделано в лучшем виде.

Выступление сборной России на чемпионате мира

По градусу критики в начале года сборная России Станислава Черчесова была одной из самых одиозных за последние много лет. Сложно вспомнить, когда команду так люто критиковали и разносили в пух и прах эксперты и болельщики. Были опасения, что даже из группы с Саудовской Аравией россияне не выйдут. А турнир оказался выдающимся. На нем как-то все сложилось, и Россия едва не выбралась в полуфинал, уступив в 1/4 финала будущим серебряным медалистам хорватам только в серии пенальти. Эти серии, кстати, отдельное украшение чемпионата.

Чемпионство Франции

А еще турнир показал, что чемпионат мира может превратиться в Евровидение. На этом песенном соревновании аналитики научились так лихо просчитывать все варианты и голоса, что практически всегда победу одерживает фаворит – заранее известно, кто победит. Перед этим чемпионатом мира тоже было очень много расчетов, произведенных по разным критериям. И чаще всего все сводилось к чемпионскому титулу Франции. В итоге так и получилось – французы выиграли, показав прагматичный футбол. Кому-то он не нравится, но, например, Франция сыграла гораздо результативнее, чем та же Испания, выигравшая ЧМ -2010. Это дело вкуса и восприятия. Исторический второй чемпионский титул в мире Франция заслужила, она созрела для этого как раз сейчас.

Третья победа «Реала» в Лиге чемпионов подряд

Невероятно эпичным получился и вояж Зинедина Зидана в «Реал», где француз прекрасно отработал и ушел красиво, что называется, оставив свой след в книге рекордов. «Реал» под началом Зидана сделал то, чего никому не удавалось – выиграл три года подряд Лигу чемпионов. Финал получился драматичным, долго еще будут Рамосу припоминать травму, которую он нанес самому опасному игроку «Ливерпуля» Салаху. Но из истории уже ничего не вычеркнуть.

Арсен Венгер покинул «Арсенал»

Время безжалостно к любым рекордам и сериям. В 2018 году прервалась одна из самых затяжных серий современного футбола. Венгер и «Арсенал» для многих любителей футбола были неразделимыми. Но в этом году они расстались - после 22 лет совместной работы. К сожалению, Венгер ушел на волне критики, как многие считают, затянув с этим решением. Но невозможно отрицать того колоссального положительного вклада, который француз внес в историю клуба.

Переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус»

Завершилась еще одна эпоха, менее продолжительная, но все же. Причем если уход Венгера из «Арсенала» был предсказуем, то прыжок Роналду из «Реала» в «Ювентус» для многих оказался большим сюрпризом. Португалец захотел получить новый вызов и отправился покорять Италию, обновив и свои карьерные условия, и футбольный цикл «Реала», который, как теперь видим, очень болезненно перенес это расставание.

«Золотой мяч» - не у Роналду или Месси

Другая прервавшаяся серия – доминирование Роналду и Месси. В последние десять лет только они вдвоем завоевывали самую престижную награду в мире футбола. Но в 2018 году серия прервалась. Все трофеи забрал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Снова было много споров относительно справедливости и заслуженности награды. Особенно расстроились французы, которые рассчитывали, что хоть кому-то из их претендентов удастся взять трофей.

Старт Лиги Наций

Но не только завершались различные серии в 2018 году. Впервые был проведен новый турнир в зоне УЕФА – Лига Наций. Поначалу из-за непростого регламента и не очень понятной мотивации турнир получил немало критики. Однако короткий формат с уменьшенными группами оказался крайне интригующим и подарил множество ярких матчей, с которыми, конечно, не сравнятся обычные товарищеские игры, которые в это время проводились.

Победа «Локомотива» в чемпионате России

Весь прошлый сезон прошел под знаком сомнений и излома восприятия. До последнего ждали, когда же «Локомотив», который казался случайным гостем на вершине, остановится и начнет откатываться. Но железнодорожники катили вперед уверенно и пользовались осечками конкурентов, а там и сезон завершился внезапно, принеся «Локомотиву» чемпионский титул.

Скандалы в «Спартаке»

Еще одним безотказным поставщиком новостей стал «Спартак», из стана которого все время в 2018 году летели искры, сопровождавшие баталии на всех уровнях: от руководства клуба до болельщиков, среди которых тоже возник раскол по многим вопросам. Тут и отставка Массимо Карреры, и отношения между ним и игроками, и скандалы с Денисом Глушаковым. Массу историй и информационных поводов подарила кипучая жизнь «Спартака», который не давал скучать.

Посадка Кокорина и Мамаева в СИЗО

Даже для мировой футбольной общественности эта история стала резонансной. Не такой, конечно, как в России, но все же. Не каждый день реально за решетку попадают далеко не последние футболисты в стране. Независимо от того, насколько мягко или сурово с ними поступили, были они спровоцированы или нет – сам факт случившегося с ними – это беспрецедентная история.

Парадоксальное выступление российских клубов в Европе

Выступление российских клубов в первой части нынешнего европейского сезона вообще оказалось парадоксальным. ЦСКА дважды обыграл действующего победителя Лиги чемпионов, разгромил его в Мадриде, но не вышел даже в Лигу Европы. А «Зенит», например, который вяло и уныло провел всю кампанию в Лиге Европы, вышел в плей-офф с первого места. Добавим сюда прорывное выступление «Краснодара» и провал чемпиона России «Локомотива» - евросезон для российских команд получился диковатым.

А что для вас лично стало главным, ключевым событием в уходящем году? Что подарило самые яркие, позитивные или негативные, эмоции?