12 знаковых событий 2018 года

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2.55 3.1 2.8
Англия. Лига Два 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.35 2.9 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 3.35 3.45 2.07
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.65 3.6 5.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 3.05 3.3 2.27
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 3.05 3.37 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 1.57 3.9 5.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 1.68 3.47 5.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.15 3.3 3.3
Англия. Лига Один 2018/2019, 26 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 1.87 3.6 3.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.73 3.7 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.4 3.2 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.5 3.5 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.9 3.47 3.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.97 3.2 2.37
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 2.1 3.2 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.54 3.82 6.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.92 3.4 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.65 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 2.45 3.2 2.85
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Эвертон -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Арсенал -:-  Фулхэм - - -
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Тоттенхэм 7.55 4.45 1.43
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 26 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 3.25 3.3 2.17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 3.1 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.62 3.57 5.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.3 3.2 3.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.5 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.32 3.37 2.12
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.95 3.4 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.8 3.65 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2 3.27 3.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.9 3.27 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.75 3.1 2.63
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
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12 знаковых событий 2018 года

вчера, 10:44
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2018 год получился насыщенным, подарил интенсивную футбольную жизнь. «Соккер.ру» вспоминает самые главные события года, которому осталось всего ничего.

Чемпионат мира в России

Чемпионат мира в целом – главное событие четырехлетия, вершина футбольного цикла в мире. Поэтому он в любом случае был бы знаковым явлением в 2018 году. Но тот факт, что турнир проходил в России, конечно, для российских любителей футбола имеет особое значение. И пусть кто-то скажет, что не хватало южноамериканских или африканских команд на поздних стадиях, найти реальные недостатки у самого турнира очень сложно. Все было сделано в лучшем виде.

Выступление сборной России на чемпионате мира

По градусу критики в начале года сборная России Станислава Черчесова была одной из самых одиозных за последние много лет. Сложно вспомнить, когда команду так люто критиковали и разносили в пух и прах эксперты и болельщики. Были опасения, что даже из группы с Саудовской Аравией россияне не выйдут. А турнир оказался выдающимся. На нем как-то все сложилось, и Россия едва не выбралась в полуфинал, уступив в 1/4 финала будущим серебряным медалистам хорватам только в серии пенальти. Эти серии, кстати, отдельное украшение чемпионата.

Чемпионство Франции

А еще турнир показал, что чемпионат мира может превратиться в Евровидение. На этом песенном соревновании аналитики научились так лихо просчитывать все варианты и голоса, что практически всегда победу одерживает фаворит – заранее известно, кто победит. Перед этим чемпионатом мира тоже было очень много расчетов, произведенных по разным критериям. И чаще всего все сводилось к чемпионскому титулу Франции. В итоге так и получилось – французы выиграли, показав прагматичный футбол. Кому-то он не нравится, но, например, Франция сыграла гораздо результативнее, чем та же Испания, выигравшая ЧМ-2010. Это дело вкуса и восприятия. Исторический второй чемпионский титул в мире Франция заслужила, она созрела для этого как раз сейчас.

Третья победа «Реала» в Лиге чемпионов подряд

Невероятно эпичным получился и вояж Зинедина Зидана в «Реал», где француз прекрасно отработал и ушел красиво, что называется, оставив свой след в книге рекордов. «Реал» под началом Зидана сделал то, чего никому не удавалось – выиграл три года подряд Лигу чемпионов. Финал получился драматичным, долго еще будут Рамосу припоминать травму, которую он нанес самому опасному игроку «Ливерпуля» Салаху. Но из истории уже ничего не вычеркнуть.

Арсен Венгер покинул «Арсенал»

Время безжалостно к любым рекордам и сериям. В 2018 году прервалась одна из самых затяжных серий современного футбола. Венгер и «Арсенал» для многих любителей футбола были неразделимыми. Но в этом году они расстались - после 22 лет совместной работы. К сожалению, Венгер ушел на волне критики, как многие считают, затянув с этим решением. Но невозможно отрицать того колоссального положительного вклада, который француз внес в историю клуба.

Переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус»

Завершилась еще одна эпоха, менее продолжительная, но все же. Причем если уход Венгера из «Арсенала» был предсказуем, то прыжок Роналду из «Реала» в «Ювентус» для многих оказался большим сюрпризом. Португалец захотел получить новый вызов и отправился покорять Италию, обновив и свои карьерные условия, и футбольный цикл «Реала», который, как теперь видим, очень болезненно перенес это расставание.

«Золотой мяч» - не у Роналду или Месси

Другая прервавшаяся серия – доминирование Роналду и Месси. В последние десять лет только они вдвоем завоевывали самую престижную награду в мире футбола. Но в 2018 году серия прервалась. Все трофеи забрал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Снова было много споров относительно справедливости и заслуженности награды. Особенно расстроились французы, которые рассчитывали, что хоть кому-то из их претендентов удастся взять трофей.

Старт Лиги Наций

Но не только завершались различные серии в 2018 году. Впервые был проведен новый турнир в зоне УЕФА – Лига Наций. Поначалу из-за непростого регламента и не очень понятной мотивации турнир получил немало критики. Однако короткий формат с уменьшенными группами оказался крайне интригующим и подарил множество ярких матчей, с которыми, конечно, не сравнятся обычные товарищеские игры, которые в это время проводились.

Победа «Локомотива» в чемпионате России

Весь прошлый сезон прошел под знаком сомнений и излома восприятия. До последнего ждали, когда же «Локомотив», который казался случайным гостем на вершине, остановится и начнет откатываться. Но железнодорожники катили вперед уверенно и пользовались осечками конкурентов, а там и сезон завершился внезапно, принеся «Локомотиву» чемпионский титул.

Скандалы в «Спартаке»

Еще одним безотказным поставщиком новостей стал «Спартак», из стана которого все время в 2018 году летели искры, сопровождавшие баталии на всех уровнях: от руководства клуба до болельщиков, среди которых тоже возник раскол по многим вопросам. Тут и отставка Массимо Карреры, и отношения между ним и игроками, и скандалы с Денисом Глушаковым. Массу историй и информационных поводов подарила кипучая жизнь «Спартака», который не давал скучать.

Посадка Кокорина и Мамаева в СИЗО

Даже для мировой футбольной общественности эта история стала резонансной. Не такой, конечно, как в России, но все же. Не каждый день реально за решетку попадают далеко не последние футболисты в стране. Независимо от того, насколько мягко или сурово с ними поступили, были они спровоцированы или нет – сам факт случившегося с ними – это беспрецедентная история.

Парадоксальное выступление российских клубов в Европе

Выступление российских клубов в первой части нынешнего европейского сезона вообще оказалось парадоксальным. ЦСКА дважды обыграл действующего победителя Лиги чемпионов, разгромил его в Мадриде, но не вышел даже в Лигу Европы. А «Зенит», например, который вяло и уныло провел всю кампанию в Лиге Европы, вышел в плей-офф с первого места. Добавим сюда прорывное выступление «Краснодара» и провал чемпиона России «Локомотива» - евросезон для российских команд получился диковатым.

А что для вас лично стало главным, ключевым событием в уходящем году? Что подарило самые яркие, позитивные или негативные, эмоции?

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Все комментарии
Сантус
Сантус
   110 / 685
вчера в 22:15
А где-Мутко наконец-то оставил в покое российский футбол?)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   450 / 685
вчера в 14:13
А чем собственно запомнилась сборная России на ЧМ?
5:0 у команды, которая и не сопротивлялась? 3:1 у Египта?
Или поражением 0:3 от единственного серьезного соперника по группе?
Или может быть антифутболом в матче с Испанией?
Да, с Хорватами футбол понравился, но игра забудется, а результат остался
МКС
МКС ответил Lucho Gonzalez
   28 / 685
вчера в 13:46
пупсики как всегда только позором и запомнились
Зачем ты так о лазурных? Добрее надо быть. Праздники на носу, а ты все о позоре из Питера.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
   6 / 685
вчера в 13:12
В любом случае, спасибо СБОРНОЙ за ЧМ!
На серии пенальти с Испанией просто дух захватывало, такое напряжение. А уж когда Акинфеев второй пенальти отбил, ну это ваще было какое-то светопреставление прямо💪💪💪💪💪💪
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   49 / 685
вчера в 13:10
Не очём
DVL
DVL
   461 / 685
вчера в 13:08
Можно добавить избиение футболистов спортинга фанатами. Финал кубка либертадорес между Бокой и Ривером, суперклассико в финале впервые.

Вместо скандалов в спартаке и выступлении российских клубов в европе. Каждый год одно и тоже, ничего удивительного
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   39 / 685
вчера в 13:01
пупсики как всегда только позором и запомнились
NOVA
NOVA
   460 / 685
вчера в 11:43
все новости связанные с Реалом всегда приятные должны быть!!! тока вот рон картину подпортил!!
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