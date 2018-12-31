Российские клубы поздравляют с Новым годом!

«Зенит» ждет подарок от Деда Мороза, «Спартак» эксплуатирует поросенка, а у ЦСКА свое новогоднее шоу. «Соккер.ру» подогревает праздничное настроение поздравлениями клубов РПЛ.
«Зенит»
Футболисты «Зенита», лидирующие в РПЛ во время зимних каникул, облачились в праздничные свитера с оленями и записали видео, в котором обращаются к своим болельщикам и Деду Морозу. У последнего петербуржцы по традиции попросили подарок. Угадайте, какой?
«Краснодар»
«Краснодар» сделал шикарный подарок болельщикам и всем жителям столицы Кубани, украсив стадион и прилегающий парк. Это просто кусочек сказки!
ЦСКА
ЦСКА под праздники запустил шоу «Вечерний Гинер», которое, как утверждают создатели, получилось случайно при подготовке новогоднего сюрприза. Местами вышло не хуже, чем у профессиональных юмористов, а уж болельщики армейцев просто обязаны посмотреть все выпуски в твиттер-аккаунте ЦСКА.
🖥 В эфире «Вечерний Гинер»!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 декабря 2018 г.
Наше новогоднее шоу продолжает рубрика «Взгляд снизу» и её ведущий Игорь #Акинфеевhttps://t.co/0nMU1SCesx
«Спартак»
2019-й – год Свиньи. Это животное является неофициальным символом московского «Спартака», и «красно-белые» просто не могли не обыграть этот образ в своем новогоднем обращении к болельщикам. Поросенок детектед. Милота и шаурма – тоже!
Дорогие болельщики! 🔴⚪— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 декабря 2018 г.
2018 год стал для нашей красно-белой семьи довольно сложным: было много ярких побед, но и случались горькие поражения. 😕
Хотелось бы завершить этот год на хорошей ноте, чтобы войти в следующий с новыми силами, желаниями. 🙌#Спартак #Spartak pic.twitter.com/nOC75tv3XV
«Локомотив»
«Локомотив» записал видео с автором главного удара железнодорожников в 2017 году. Португалец Эдер забил «Золотой гол», принесший «Локо» долгожданное чемпионство, и он же выступил в роли Деда Мороза.
Загадывайте желания, не переставайте мечтать и ставить самые глобальные цели, а мы постараемся помочь в осуществлении и в 2019 году 😉— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 декабря 2018 г.
С Наступающим, красно-зелёные! #ТолькоЛоко 🎄 pic.twitter.com/Fk9YdGFMGE
«Рубин»
«Рубин» записал серию поздравлений с футболистами. Сесар Навас рассказал про испанский Новый год, Егор Сорокин поделился эпичной историей, Владимир Гранат раскрыл тайну валенка под елкой. Историй много и все они разные, здесь только некоторые, продолжение смотрите на ютуб-канале «Рубина».
«Ростов»
От «Ростова» держал слово президент клуба Араташес Арутюнянц.
Новогоднее обращение Президента футбольного клуба «Ростов» Арташеса Арутюнянц Дорогие друзья! Уважаемые болельщики! 2018 год – особенный для нашего футбольного клуба. Мы начали выступление на новом современном стадионе «Ростов Арена». Мы вместе радовались победам, вместе переживали горечь поражений. Футбол дарил нам радость, вдохновение и хорошее настроение. Мы решили множество сложных задач и начали строить такой клуб, который хотим видеть в будущем. Уходящий год был полон эмоций, которые дарила нам наша команда. Мы идем к своим целям, а дорога к успеху всегда терниста. Искренне благодарен всем Вам за преданность футбольному клубу «Ростов», за поддержку команды, которую постоянно чувствовали все мы на протяжении года. Уверен, что в следующем году наша команда отблагодарит Вас за преданность и верность удачной игрой и успешными результатами. Я верю, что в Новом году вместе с вами мы сможем достичь всех наших целей. Я искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и удачи. Мы хотим, чтобы наша команда радовала Вас красивой игрой и своими победами. С уважением, Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц #мыростов
«Ахмат»
Футболисты и тренеры «Ахмата» на фоне, достойном лучших песен легендарной группы «Стекловата», пожелали всего наилучшего в Новом году. Душевно получилось.
«Урал»
Накануне Нового года капитан «Урала» Артем Фидлер примерил на себя тулуп Деда Мороза и развез подарки болельщикам.
Тем временем, легионеры «Урала» сдавали экзамен на знание русских новогодних традиций.
«Оренбург»
Огромный респект «Оренбургу», который в канун Нового года делал добрые дела. «Оренбург» вручил подарки воспитанникам детских домов. Молодцы!
«Арсенал»
Тульский «Арсенал» подготовил сюрпризы для футболистов. Фишка в том, что ребята вскрывали подарки на камеру, а в их коробках порой прятались сюрпризы. Впрочем, смотрите сами. Никаких спойлеров накануне Нового года!
«Динамо»
Новогодний ролик от «Динамо». Тема праздника и скорого переезда на новый стадион раскрыта. Подкол в адрес «Спартака» засчитан.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» не остались в стороне, а Миодраг Божович неподражаем!
«Уфа»
«Уфа» записала креативное видео с участием футболистов и Дмитрия Кириченко. Облаченных в костюмы Дедов Морозов игроков разослали в другие клубы РПЛ с поздравлениями…
«Енисей»
«Енисей» последний в турнирной таблице РПЛ, но далеко не последний по качеству производимого контента. В преддверии Нового года сибирский клуб разразился целой короткометражкой «Однажды в „Енисее“.
По китайскому календарю 2019 год свиньи.
Каждому своё, жить по свински или парить как Орёл!!!
По китайскому календарю 2019 год свиньи.
Каждому своё, жить по свински или парить как Орёл!!!
Все поздравления хороши по своему и приятны своим болельщикам! Всем здоровья, успехов и счастья! Вступайте в новый год с надеждой на хорошее будущее, чтобы госпожа удача не обходила вас стороной, а все начатые дела заканчивались триумфально!!! С Новым Годом!!!
Все поздравления хороши по своему и приятны своим болельщикам! Всем здоровья, успехов и счастья! Вступайте в новый год с надеждой на хорошее будущее, чтобы госпожа удача не обходила вас стороной, а все начатые дела заканчивались триумфально!!! С Новым Годом!!!