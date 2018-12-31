Российские клубы поздравляют с Новым годом!

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2.55 3.1 2.8
Англия. Лига Два 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.35 2.9 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 3.35 3.45 2.07
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.65 3.6 5.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 3.05 3.3 2.27
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 3.05 3.37 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 1.57 3.9 5.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 1.68 3.47 5.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.15 3.3 3.3
Англия. Лига Один 2018/2019, 26 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 1.87 3.6 3.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.73 3.7 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.4 3.2 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.5 3.5 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.9 3.47 3.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 2.1 3.2 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.97 3.2 2.37
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.54 3.82 6.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.92 3.4 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.65 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 2.45 3.2 2.85
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Эвертон -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Арсенал -:-  Фулхэм - - -
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Тоттенхэм 7.55 4.45 1.43
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 26 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 3.25 3.3 2.17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 3.1 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.62 3.57 5.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.3 3.2 3.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.5 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.95 3.4 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.32 3.37 2.12
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2 3.27 3.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.8 3.65 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.75 3.1 2.63
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.9 3.27 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
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Российские клубы поздравляют с Новым годом!

вчера, 13:47

«Зенит» ждет подарок от Деда Мороза, «Спартак» эксплуатирует поросенка, а у ЦСКА свое новогоднее шоу. «Соккер.ру» подогревает праздничное настроение поздравлениями клубов РПЛ.

«Зенит»

Футболисты «Зенита», лидирующие в РПЛ во время зимних каникул, облачились в праздничные свитера с оленями и записали видео, в котором обращаются к своим болельщикам и Деду Морозу. У последнего петербуржцы по традиции попросили подарок. Угадайте, какой?

«Краснодар»

«Краснодар» сделал шикарный подарок болельщикам и всем жителям столицы Кубани, украсив стадион и прилегающий парк. Это просто кусочек сказки!

ЦСКА

ЦСКА под праздники запустил шоу «Вечерний Гинер», которое, как утверждают создатели, получилось случайно при подготовке новогоднего сюрприза. Местами вышло не хуже, чем у профессиональных юмористов, а уж болельщики армейцев просто обязаны посмотреть все выпуски в твиттер-аккаунте ЦСКА.

«Спартак»

2019-й – год Свиньи. Это животное является неофициальным символом московского «Спартака», и «красно-белые» просто не могли не обыграть этот образ в своем новогоднем обращении к болельщикам. Поросенок детектед. Милота и шаурма – тоже!

«Локомотив»

«Локомотив» записал видео с автором главного удара железнодорожников в 2017 году. Португалец Эдер забил «Золотой гол», принесший «Локо» долгожданное чемпионство, и он же выступил в роли Деда Мороза.

«Рубин»

«Рубин» записал серию поздравлений с футболистами. Сесар Навас рассказал про испанский Новый год, Егор Сорокин поделился эпичной историей, Владимир Гранат раскрыл тайну валенка под елкой. Историй много и все они разные, здесь только некоторые, продолжение смотрите на ютуб-канале «Рубина».

«Ростов»

От «Ростова» держал слово президент клуба Араташес Арутюнянц.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогоднее обращение Президента футбольного клуба «Ростов» Арташеса Арутюнянц Дорогие друзья! Уважаемые болельщики! 2018 год – особенный для нашего футбольного клуба. Мы начали выступление на новом современном стадионе «Ростов Арена». Мы вместе радовались победам, вместе переживали горечь поражений. Футбол дарил нам радость, вдохновение и хорошее настроение. Мы решили множество сложных задач и начали строить такой клуб, который хотим видеть в будущем. Уходящий год был полон эмоций, которые дарила нам наша команда. Мы идем к своим целям, а дорога к успеху всегда терниста. Искренне благодарен всем Вам за преданность футбольному клубу «Ростов», за поддержку команды, которую постоянно чувствовали все мы на протяжении года. Уверен, что в следующем году наша команда отблагодарит Вас за преданность и верность удачной игрой и успешными результатами. Я верю, что в Новом году вместе с вами мы сможем достичь всех наших целей. Я искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и удачи. Мы хотим, чтобы наша команда радовала Вас красивой игрой и своими победами. С уважением, Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц #мыростов

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov)

«Ахмат»

Футболисты и тренеры «Ахмата» на фоне, достойном лучших песен легендарной группы «Стекловата», пожелали всего наилучшего в Новом году. Душевно получилось.

«Урал»

Накануне Нового года капитан «Урала» Артем Фидлер примерил на себя тулуп Деда Мороза и развез подарки болельщикам.

Тем временем, легионеры «Урала» сдавали экзамен на знание русских новогодних традиций.

«Оренбург»

Огромный респект «Оренбургу», который в канун Нового года делал добрые дела. «Оренбург» вручил подарки воспитанникам детских домов. Молодцы!

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» подготовил сюрпризы для футболистов. Фишка в том, что ребята вскрывали подарки на камеру, а в их коробках порой прятались сюрпризы. Впрочем, смотрите сами. Никаких спойлеров накануне Нового года!

«Динамо»

Новогодний ролик от «Динамо». Тема праздника и скорого переезда на новый стадион раскрыта. Подкол в адрес «Спартака» засчитан.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» не остались в стороне, а Миодраг Божович неподражаем!

«Уфа»

«Уфа» записала креативное видео с участием футболистов и Дмитрия Кириченко. Облаченных в костюмы Дедов Морозов игроков разослали в другие клубы РПЛ с поздравлениями…

«Енисей»

«Енисей» последний в турнирной таблице РПЛ, но далеко не последний по качеству производимого контента. В преддверии Нового года сибирский клуб разразился целой короткометражкой «Однажды в „Енисее“.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   88 / 685
вчера в 20:14
Краснодар огонь!
-Хостинский-
-Хостинский-
   225 / 685
вчера в 19:10
Стадион вчера видел в живую, украсили шикарно, на видео не передаётся вся красотища
parallels
parallels
   3 / 685
вчера в 16:10
поздравительный комментарий про спартак)
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   42 / 685
вчера в 15:45
Друзья, всех Вас с наступающим Новым Годом! Крепчайшего Здоровья, Счастья в личной жизни, Успехов в делах и начинаниях и Красивого Футбола!!!!!
Байкал-38
Байкал-38
   11 / 685
вчера в 15:41
Новый 2019 — год Парящего Орла по старославянскому календарю!
По китайскому календарю 2019 год свиньи.
Каждому своё, жить по свински или парить как Орёл!!!
Байкал-38
Байкал-38
   11 / 685
вчера в 15:34
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Все поздравления хороши по своему и приятны своим болельщикам! Всем здоровья, успехов и счастья! Вступайте в новый год с надеждой на хорошее будущее, чтобы госпожа удача не обходила вас стороной, а все начатые дела заканчивались триумфально!!! С Новым Годом!!!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   387 / 685
вчера в 15:12
Спасибо командам! С Новым годом РПЛ и соккер! Всем побед и здоровья!
Валерий Корнев
Валерий Корнев
   358 / 685
вчера в 13:50
Панорама стадиона ФК Краснодар в тёмное время суток просто завораживает. Красотища!!! Спасибо С.Н.Галицкому.
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