Российские клубы поздравляют с Новым годом!

вчера, 13:47

«Зенит» ждет подарок от Деда Мороза, «Спартак» эксплуатирует поросенка, а у ЦСКА свое новогоднее шоу. «Соккер.ру» подогревает праздничное настроение поздравлениями клубов РПЛ .

«Зенит»

Футболисты «Зенита», лидирующие в РПЛ во время зимних каникул, облачились в праздничные свитера с оленями и записали видео, в котором обращаются к своим болельщикам и Деду Морозу. У последнего петербуржцы по традиции попросили подарок. Угадайте, какой?

«Краснодар»

«Краснодар» сделал шикарный подарок болельщикам и всем жителям столицы Кубани, украсив стадион и прилегающий парк. Это просто кусочек сказки!

ЦСКА

ЦСКА под праздники запустил шоу «Вечерний Гинер», которое, как утверждают создатели, получилось случайно при подготовке новогоднего сюрприза. Местами вышло не хуже, чем у профессиональных юмористов, а уж болельщики армейцев просто обязаны посмотреть все выпуски в твиттер-аккаунте ЦСКА .

🖥 В эфире «Вечерний Гинер»!



Наше новогоднее шоу продолжает рубрика «Взгляд снизу» и её ведущий Игорь #Акинфеевhttps://t.co/0nMU1SCesx — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 декабря 2018 г.

«Спартак»

2019-й – год Свиньи. Это животное является неофициальным символом московского «Спартака», и «красно-белые» просто не могли не обыграть этот образ в своем новогоднем обращении к болельщикам. Поросенок детектед. Милота и шаурма – тоже!

Дорогие болельщики! 🔴⚪



2018 год стал для нашей красно-белой семьи довольно сложным: было много ярких побед, но и случались горькие поражения. 😕



Хотелось бы завершить этот год на хорошей ноте, чтобы войти в следующий с новыми силами, желаниями. 🙌#Спартак #Spartak pic.twitter.com/nOC75tv3XV — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 декабря 2018 г.

«Локомотив»

«Локомотив» записал видео с автором главного удара железнодорожников в 2017 году. Португалец Эдер забил «Золотой гол», принесший «Локо» долгожданное чемпионство, и он же выступил в роли Деда Мороза.

Загадывайте желания, не переставайте мечтать и ставить самые глобальные цели, а мы постараемся помочь в осуществлении и в 2019 году 😉



С Наступающим, красно-зелёные! #ТолькоЛоко 🎄 pic.twitter.com/Fk9YdGFMGE — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 декабря 2018 г.

«Рубин»

«Рубин» записал серию поздравлений с футболистами. Сесар Навас рассказал про испанский Новый год, Егор Сорокин поделился эпичной историей, Владимир Гранат раскрыл тайну валенка под елкой. Историй много и все они разные, здесь только некоторые, продолжение смотрите на ютуб-канале «Рубина».

«Ростов»

От «Ростова» держал слово президент клуба Араташес Арутюнянц.

«Ахмат»

Футболисты и тренеры «Ахмата» на фоне, достойном лучших песен легендарной группы «Стекловата», пожелали всего наилучшего в Новом году. Душевно получилось.

«Урал»

Накануне Нового года капитан «Урала» Артем Фидлер примерил на себя тулуп Деда Мороза и развез подарки болельщикам.

Тем временем, легионеры «Урала» сдавали экзамен на знание русских новогодних традиций.

«Оренбург»

Огромный респект «Оренбургу», который в канун Нового года делал добрые дела. «Оренбург» вручил подарки воспитанникам детских домов. Молодцы!

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» подготовил сюрпризы для футболистов. Фишка в том, что ребята вскрывали подарки на камеру, а в их коробках порой прятались сюрпризы. Впрочем, смотрите сами. Никаких спойлеров накануне Нового года!

«Динамо»

Новогодний ролик от «Динамо». Тема праздника и скорого переезда на новый стадион раскрыта. Подкол в адрес «Спартака» засчитан.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» не остались в стороне, а Миодраг Божович неподражаем!

«Уфа»

«Уфа» записала креативное видео с участием футболистов и Дмитрия Кириченко. Облаченных в костюмы Дедов Морозов игроков разослали в другие клубы РПЛ с поздравлениями…

«Енисей»