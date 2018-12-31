С Новым годом!

вчера, 16:23

Поздравляем с наступающими праздниками! А пожелания «Соккер.ру» связываются с футбольными событиями яркого 2018 года.

Год подарил миллионам россиян, любящих футбол, настоящий праздник – чемпионат мира гостил в России. Желаем, чтобы впредь поводов для светлых праздников хватало, и они были такими же яркими.

А сборной России можно сказать спасибо за ЧМ -18 и пожелать, чтобы чаще радовали футбольными успехами. Всем бы подниматься ввысь, как Дзюба летом, быть вечными, как Игнашевич, или метким, как Черышев!

Сборная Франции в России показала единство, играла расчетливо, рационально, хотя были сумасшедшие голы – как в случае Павара в ворота Аргентины, крутые перестрелки, и в финале не скупились на удары. Желаем быть успешными, как эти молодые парни:

Но был не только ЧМ . 22 года посвятил Венгер «Арсеналу» и провел 1 235 матчей. Получился длинный путь. Желаем вам в карьере достичь таких высот, как французский тренер. А «канониры» пусть запомнят его с трофеями в руках:

Пусть ваши начинания поддерживают так, как фанаты «Краснодара» поддержали молодежный состав в матче ЛЧ против «Реала» тренера Гути. Полный стадион в феврале месяце в юношеском турнире – красота!

В этом году некоторые российские футбольные люди перешли черту закона. А ведь еще на Кубке Легенд Тотти предупреждал Аленичева, что такое хорошо, а что такое плохо:

В праздничные дни эта тема особенно актуальна – пусть в 2019-м все больше людей уважают свою и чужую безопасность, жизнь и здоровье и на дорогах, и не только за рулем.

Сражаться и побеждать – то, что полезно уметь. Игнатьев вынес мяч с ленточки в дерби со «Спартаком», Эдер снова забил «золотой мяч» в решающем поединке, только теперь за клуб. Сёмин сделал «Локомотив» первым спустя много лет, теперь их родная обитель – дом чемпионов:

Трудолюбие – мастерство для легенд, а труд ведет к рекордным успехам. 2 декабря 2018 года Игорь Акинфеев первым среди российских вратарей достиг отметки в 300 «сухих» матчей. Желаем и вам реагировать на огрехи новыми достижениями:

В этом году Иньеста попрощался с родной «Барселоной» - отбыл в рабочую командировку в Японию, где зажигает вместе с Подольски, а скоро им поможет вечный Вилья. Желаем прожить жизнь так, чтобы было что вспомнить. Например, триумфы, ведь и их вспоминал Иньеста, сидя босиком на пустом «Камп Ноу»:

Девушкам, которые играют в футбол, желаем выиграть «Золотой мяч» в будущем – как первая его обладательница, норвежка Ада Хегерберг. Но чтобы ведущий на церемонии не спрашивал, умеют ли они трясти пятой точкой:

Помним о человечности! Всем время от времени нужна поддержка. Хорошо, что капитан сборной Нидерландов ван Дейк посочувствовал румынскому арбитру Хацегану. Овидиу в перерыве игры голландцев с немцами узнал, что потерял маму. Продолжил поединок, но после, конечно же, не сдержал слез:

Умение идти к поставленной цели – то, чему учит третья победа «Реала» в Лиге чемпионов. А еще напоминает, что пожелание быть чертовски везучими актуально для всех, даже для такого талантливого дядьки, как Зинедин Зидан:

Киевский финал получился черным днем в невероятном году «Ливерпуля», но где есть проигравший – там есть и победители:

Свежести вам в новом году, но без лютых морозов! Отдельное пожелание для составителей российского футбольного календаря – изучите российский климат. Ведь иначе придется играть примерно так, как ученые на леднике в Гренландии. Фото, которое доказывает, что у футбола нет границ:

Есть люди, которым не помешает пожелать скромности? Тогда в пример можно поставить Канте. Самый милый чемпион мира в истории? Французский полузащитник невероятно скромный и стеснительный. Даже зашел в гости к фанату, которого встретил в чужом городе, и очень часто мило улыбается. Улыбок вам в новом году!

Взрослые уверенные в себе мужчины ведут себя достойно. Желаем всем в 2019-м соответствовать понятию «джентльмен». Не только футболистам «Спартака» полезно взять пример с Романа Зобнина:

2018 запомнился также тем, что россияне стали ходить на футбол. Благодарим всех, кто посещает матчи РПЛ и ФНЛ и не оставляет новые арены пустыми. На трибунах полно девушек, парней и немало детей – очень радует. Всем желаем так хорошо выглядеть, как эти красотки:

Когда желаете человеку уверенности в себе, то вспомните путь Станислава Черчесова. От тренера, которого все по делу ругали, до наставника, которого по делу хвалили. «Усы надежды» сработали. Надеемся, в новом году он их не сбреет:

Разминаться с поражениями – еще одно полезное для жизни пожелание. Хотя бы на коротких отрезках чувствовать себя так, как ПСЖ , «Ювентус» и «Ливерпуль» сейчас. Команды Роналду, Салаха и Мбаппе ни разу не проиграли в своих лигах:

117 млн евро за 33-летнего игрока, и невероятно щедрый оклад – желаем, чтобы работодатели ценили вас, как в «Ювентусе» ценят Роналду. Криштиану в долгу не остался, отрабатывает вложенные в него евро.

Неплохо, когда у мужчины есть хобби. Например, у Месси есть два хобби – собирать трофеи (выиграл пятую «Золотую бутсу» в карьере) и забивать больше 50 голов за год. Напомним, что Лионель всего 5-й в опросе на «Золотой мяч». Желаем вам побеждать таких же достойных соперников:

Всем юным читателям желаем, чтобы судьба их наградила талантом, как у Килиана. Мбаппе за 2018 год успел стать чемпионом Франции и выиграть со сборной кубок мира. А ведь 20 лет ему исполнилось лишь в конце декабря – удивительно одаренный парнишка.

2018-й запомнится как год, когда российский клуб в Лиге чемпионов дважды подряд обыграл действующего обладателя трофея. Возможно, это уникальный случай – случилось раз на пятьдесят лет. Но желаем вам не только быть способными на подвиги, как молодой ЦСКА , но и добиваться поставленных целей, ведь молодые «армейцы» пережили радость вперемешку с огорчением:

Многие забыли, какой чудесный футбол Модрич показывал после неудачного старта карьеры в «Реале»? И хотя понятно недовольство его «Золотым мячом» от многих фанатов со всего мира, Лука зажег в России, где прошел главный турнир года. И мяч свой посвятил правильным людям:

Разумеется, в новом году с нетерпением ждем развязку чемпионата России и желаем всем клубам-претендентам выступить сильнее, чем осенью. И пусть победит самый достойный!

Да не покинут нас «усы надежды», заслуженные победы и яркие матчи во всех международных и российских турнирах. Спасибо, футбольный 2018 год, ты получился незабываемым. С Новым годом, друзья!