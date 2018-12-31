С Новым годом!

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2.55 3.1 2.8
Англия. Лига Два 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 3.35 3.45 2.07
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.35 2.9 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.65 3.6 5.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 3.05 3.3 2.27
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 3.05 3.37 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 1.57 3.9 5.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 1.68 3.47 5.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.15 3.3 3.3
Англия. Лига Один 2018/2019, 26 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 1.87 3.6 3.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.73 3.7 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.4 3.2 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.5 3.5 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.9 3.47 3.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.97 3.2 2.37
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 2.1 3.2 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.54 3.82 6.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.92 3.4 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.65 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 2.45 3.2 2.85
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Эвертон -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Арсенал -:-  Фулхэм - - -
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Тоттенхэм 7.55 4.45 1.43
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 26 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 3.25 3.3 2.17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 3.1 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.62 3.57 5.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.3 3.2 3.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.5 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.95 3.4 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.32 3.37 2.12
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.8 3.65 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2 3.27 3.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.75 3.1 2.63
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.9 3.27 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
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С Новым годом!

вчера, 16:23

Поздравляем с наступающими праздниками! А пожелания «Соккер.ру» связываются с футбольными событиями яркого 2018 года.

Год подарил миллионам россиян, любящих футбол, настоящий праздник – чемпионат мира гостил в России. Желаем, чтобы впредь поводов для светлых праздников хватало, и они были такими же яркими.

А сборной России можно сказать спасибо за ЧМ-18 и пожелать, чтобы чаще радовали футбольными успехами. Всем бы подниматься ввысь, как Дзюба летом, быть вечными, как Игнашевич, или метким, как Черышев!

С Новым годом!

Сборная Франции в России показала единство, играла расчетливо, рационально, хотя были сумасшедшие голы – как в случае Павара в ворота Аргентины, крутые перестрелки, и в финале не скупились на удары. Желаем быть успешными, как эти молодые парни:

С Новым годом!

Но был не только ЧМ. 22 года посвятил Венгер «Арсеналу» и провел 1 235 матчей. Получился длинный путь. Желаем вам в карьере достичь таких высот, как французский тренер. А «канониры» пусть запомнят его с трофеями в руках:

С Новым годом!

Пусть ваши начинания поддерживают так, как фанаты «Краснодара» поддержали молодежный состав в матче ЛЧ против «Реала» тренера Гути. Полный стадион в феврале месяце в юношеском турнире – красота!

С Новым годом!

В этом году некоторые российские футбольные люди перешли черту закона. А ведь еще на Кубке Легенд Тотти предупреждал Аленичева, что такое хорошо, а что такое плохо:

С Новым годом!

В праздничные дни эта тема особенно актуальна – пусть в 2019-м все больше людей уважают свою и чужую безопасность, жизнь и здоровье и на дорогах, и не только за рулем.

Сражаться и побеждать – то, что полезно уметь. Игнатьев вынес мяч с ленточки в дерби со «Спартаком», Эдер снова забил «золотой мяч» в решающем поединке, только теперь за клуб. Сёмин сделал «Локомотив» первым спустя много лет, теперь их родная обитель – дом чемпионов:

С Новым годом!

Трудолюбие – мастерство для легенд, а труд ведет к рекордным успехам. 2 декабря 2018 года Игорь Акинфеев первым среди российских вратарей достиг отметки в 300 «сухих» матчей. Желаем и вам реагировать на огрехи новыми достижениями:

С Новым годом!

В этом году Иньеста попрощался с родной «Барселоной» - отбыл в рабочую командировку в Японию, где зажигает вместе с Подольски, а скоро им поможет вечный Вилья. Желаем прожить жизнь так, чтобы было что вспомнить. Например, триумфы, ведь и их вспоминал Иньеста, сидя босиком на пустом «Камп Ноу»:

С Новым годом!

Девушкам, которые играют в футбол, желаем выиграть «Золотой мяч» в будущем – как первая его обладательница, норвежка Ада Хегерберг. Но чтобы ведущий на церемонии не спрашивал, умеют ли они трясти пятой точкой:

С Новым годом!

Помним о человечности! Всем время от времени нужна поддержка. Хорошо, что капитан сборной Нидерландов ван Дейк посочувствовал румынскому арбитру Хацегану. Овидиу в перерыве игры голландцев с немцами узнал, что потерял маму. Продолжил поединок, но после, конечно же, не сдержал слез:

С Новым годом!

Умение идти к поставленной цели – то, чему учит третья победа «Реала» в Лиге чемпионов. А еще напоминает, что пожелание быть чертовски везучими актуально для всех, даже для такого талантливого дядьки, как Зинедин Зидан:

С Новым годом!

Киевский финал получился черным днем в невероятном году «Ливерпуля», но где есть проигравший – там есть и победители:

С Новым годом!

Свежести вам в новом году, но без лютых морозов! Отдельное пожелание для составителей российского футбольного календаря – изучите российский климат. Ведь иначе придется играть примерно так, как ученые на леднике в Гренландии. Фото, которое доказывает, что у футбола нет границ:

С Новым годом!

Есть люди, которым не помешает пожелать скромности? Тогда в пример можно поставить Канте. Самый милый чемпион мира в истории? Французский полузащитник невероятно скромный и стеснительный. Даже зашел в гости к фанату, которого встретил в чужом городе, и очень часто мило улыбается. Улыбок вам в новом году!

С Новым годом!

Взрослые уверенные в себе мужчины ведут себя достойно. Желаем всем в 2019-м соответствовать понятию «джентльмен». Не только футболистам «Спартака» полезно взять пример с Романа Зобнина:

С Новым годом!

2018 запомнился также тем, что россияне стали ходить на футбол. Благодарим всех, кто посещает матчи РПЛ и ФНЛ и не оставляет новые арены пустыми. На трибунах полно девушек, парней и немало детей – очень радует. Всем желаем так хорошо выглядеть, как эти красотки:

С Новым годом!

Когда желаете человеку уверенности в себе, то вспомните путь Станислава Черчесова. От тренера, которого все по делу ругали, до наставника, которого по делу хвалили. «Усы надежды» сработали. Надеемся, в новом году он их не сбреет:

С Новым годом!

Разминаться с поражениями – еще одно полезное для жизни пожелание. Хотя бы на коротких отрезках чувствовать себя так, как ПСЖ, «Ювентус» и «Ливерпуль» сейчас. Команды Роналду, Салаха и Мбаппе ни разу не проиграли в своих лигах:

С Новым годом!

117 млн евро за 33-летнего игрока, и невероятно щедрый оклад – желаем, чтобы работодатели ценили вас, как в «Ювентусе» ценят Роналду. Криштиану в долгу не остался, отрабатывает вложенные в него евро.

С Новым годом!

Неплохо, когда у мужчины есть хобби. Например, у Месси есть два хобби – собирать трофеи (выиграл пятую «Золотую бутсу» в карьере) и забивать больше 50 голов за год. Напомним, что Лионель всего 5-й в опросе на «Золотой мяч». Желаем вам побеждать таких же достойных соперников:

С Новым годом!

Всем юным читателям желаем, чтобы судьба их наградила талантом, как у Килиана. Мбаппе за 2018 год успел стать чемпионом Франции и выиграть со сборной кубок мира. А ведь 20 лет ему исполнилось лишь в конце декабря – удивительно одаренный парнишка.

С Новым годом!

2018-й запомнится как год, когда российский клуб в Лиге чемпионов дважды подряд обыграл действующего обладателя трофея. Возможно, это уникальный случай – случилось раз на пятьдесят лет. Но желаем вам не только быть способными на подвиги, как молодой ЦСКА, но и добиваться поставленных целей, ведь молодые «армейцы» пережили радость вперемешку с огорчением:

С Новым годом!

Многие забыли, какой чудесный футбол Модрич показывал после неудачного старта карьеры в «Реале»? И хотя понятно недовольство его «Золотым мячом» от многих фанатов со всего мира, Лука зажег в России, где прошел главный турнир года. И мяч свой посвятил правильным людям:

С Новым годом!

Разумеется, в новом году с нетерпением ждем развязку чемпионата России и желаем всем клубам-претендентам выступить сильнее, чем осенью. И пусть победит самый достойный!

Да не покинут нас «усы надежды», заслуженные победы и яркие матчи во всех международных и российских турнирах. Спасибо, футбольный 2018 год, ты получился незабываемым. С Новым годом, друзья!

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   104 / 685
сегодня в 03:33
с новым годом всех любителей футбола!!! желаю вам хорошего чувства юмора и иронии в новом году а то бомбите как 8ы от любой подколки! здоровья всем!!!)))
parallels
parallels ответил Так Себе Аналитик
   3 / 685
сегодня в 03:19
В этом году он вроде еще не успел опозориться)
так мне заранее стыдно за будущие позоры спартака! и за прошлые тоже! я даже путина толком не слушал - до того стыдно было!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил parallels
   5 / 685
сегодня в 03:09
с новым годом! сразу так нестерпимо стыдно стало за спартак, что не могу об этом не написать)
В этом году он вроде еще не успел опозориться)
sir_Alex
sir_Alex
   22 / 685
сегодня в 01:40
З Новим роком всіх нас!
Морозовский
Морозовский
   20 / 685
сегодня в 00:52
ВСЕХ, С НОВЫМ ГОДОМ!!! ВСЕМ, ДОБРА!!!
Groove000
Groove000
   171 / 685
сегодня в 00:40
Всех с праздником!) А болел красных дьяволов с началом новой и, надеюсь, успешной истории клуба!)
Ravshan878
Ravshan878
   45 / 685
сегодня в 00:40
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ. ) ОДИН ЗА ВСЕХ ВСЕХ ЗА ОДНОГО ПИСАТЕЛИ МИРОВОГО ФУТБОЛА. ))⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
mangoх12
mangoх12
   24 / 685
сегодня в 00:28
Всех с Наступившим Новым годом! Ну и соккер конечно , пользователям терпенья , модератором обьективности, редакторам продолжать радовать нас новостями.
juvenale
juvenale
   13 / 685
сегодня в 00:03
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ЖДЕМ ПОБЕД!!!!!!
parallels
parallels
   3 / 685
сегодня в 00:03
с новым годом! сразу так нестерпимо стыдно стало за спартак, что не могу об этом не написать)
Фата лист
Фата лист
   255 / 685
вчера в 23:43
Новый год вновь наступил - это Гинер все купил!
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина
   340 / 685
вчера в 23:15
Поздравляю всех любителей футбола с наступающим Новым Годом! Это был весьма необычный год, полный побед и разочарований. Хочется пожелать всем в следующем году стать еще сильнее, удачливее, мудрее, одним словом - выйти на новый уровень. Всех еще раз с праздником!
Vet
Vet
   243 / 685
вчера в 23:02
Всех с Наступающим, а некоторых уже с Наступившим Новым Годом, здоровья и семейного благополучия, а так же новых побед!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   161 / 685
вчера в 22:54
У нас в Якутии уже 4:52))С Новым Годом!Желаю много интересного футбола!Не ссориться!И успехов в делах)!
Footbolista
Footbolista
   86 / 685
вчера в 22:30
С Наступающим и наступившим Новым Годом всех!!
Мира и Добра!...
санекЦСКА
санекЦСКА
   214 / 685
вчера в 22:08
Ребят всем добра и здоровья🌲🍾🐷
Таганский
Таганский
   31 / 685
вчера в 21:55
Всех соккерчан с наступающим Новым Годом!!
Соккеру - только процветания!!
Соккерчанам поменьше ругани между собой!!
Любимым клубам почаще нас радовать!!
parallels
parallels
   3 / 685
вчера в 21:50
всех с наступающим) особенно, спартачей)))
Tommy Lee
Tommy Lee
   96 / 685
вчера в 21:36
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   119 / 685
вчера в 21:25
Всех с Наступающим!!!)))
Чтобы в Новом Году наши выиграли ЛЕ!) Чтобы отобрались на ЧЕ!) А Роналду выиграл ЛЧ!!!)))
А индивидуально каждому написавшему желание и выпившему бокал шампанского со жженной бумажкой, исполнения того самого желания;)
spartach091
spartach091
   57 / 685
вчера в 21:01
С новым годом соккерчане!
Успехов вам в жизни!
Отдельное поздравление Спартачам и Реаловцам!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 685
вчера в 20:51
Если за несколько часов до боя курантов Вы,уважаемые господа, на сайте - значит вы очень любите футбол....

Всем ,без исключений - всего наилучшего !!!!!

Спасибо всем за комменты,общение,за поддержку и споры ....

С Наступающим, 2019-м годом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Forever77
Forever77
   198 / 685
вчера в 20:48
Ребята!!! Всех с Новым годом, всем здоровья, любви и много красивого футбола!!!
kingoffam
kingoffam
   160 / 685
вчера в 20:28
Всех с Новым Годом!Побед любимым командам,а нам положительных эмоций!
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   17 / 685
вчера в 20:23
Всем поздравления с Новым Годом! Удачи нашим любимым командам и по-меньше негатива в отношении друг друга))
Dark MU
Dark MU
   183 / 685
вчера в 20:20
С новым годом всех!!!
SpartakАдекват
SpartakАдекват
   87 / 685
вчера в 20:08
Всех с Наступающим Новым Годом!
Пусть 2019 год принесёт как можно больше положительных моментов!
Vector-B B
Vector-B B
   147 / 685
вчера в 19:32
Всех сокерчан с новым годом!!!Всем крепкого здоровья ,удачи во всем,больше позитива!!!
Venezuela
Venezuela
   175 / 685
вчера в 19:24
С наступающим Новым годом, Соккер!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 685
вчера в 18:45
Хрюшам в год хрюши желаю не сбавлять темп и так же радовать всех болельщиков, как вы делаете в последние годы!!!
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