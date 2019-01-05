Ставки на несколько миллиардов. Главные трансферные интриги 2019 года

вчера, 13:15

Окно нараспашку, но главные переходы ждем не в январе. «Соккер.ру» составляет объемную картину трансферной Европы – впереди большие футбольные перемены.

Кто из суперзвезд покинет «Реал»?

Много трансферных интриг плетется на королевском дворе. Модрич, Бэйл, Варан, Иско, Асенсио и Навас – список из шести победителей Лиги чемпионов, которые точно задумывались о смене клуба в 2019-м. Каждый может уехать вслед за Роналду. А конкретно в «Ювентусе» легко могут оказаться Кроос и Марсело. Игру немца высоко ценит Криштиану, а с бразильцем он в близких дружеских отношениях.

А даже если Перес якобы убедил голкипера Наваса подписать новый контракт – если верить мадридским СМИ , то не факт, что Кейлор после этого останется, ведь не хочет быть в запасе. Также непонятно будущее Иско. Хандрит и не хочет сидеть на скамейке ни сейчас, ни после приезда Азара. И у Бэйла 18 травм и 323 дня в лазарете, что не устраивает «хунту директиву» мадридцев. И о будущем Бензема стоит подумать, хоть Карим и почти всегда на поле.

Кому достанутся таланты «Аякса»?

Клуб из Амстердама взялся за старое – кует мастеров. Если эти парни выбьют «Реал» из Лиги чемпионов, то цена на них только вырастет. Но и сейчас за Френки Де Йонгом, Матийсом де Лигтом и Хакимом Зийехом выстроилась большая очередь. От «Баварии» до «Барселоны», от грандов АПЛ до ненасытного ПСЖ . Кроме этой тройки, есть также аргентинец Тальяфико – еще на ЧМ -18 себя показал.

Касперу Дольбергу всего 21 год, и датчанин явно не деградирует, воюя с ПСВ за чемпионское звание. Каждый год появляются новые фамилии. Например, неплох правый бек Мазрауи. Также в чемпионате Голландии дебютировал 16-летний Райан Гравенберх. В составе есть Хунтелар (35 лет) и парень 2002 года рождения! Если Райан выстрелит, то его тоже аккуратно запакуют в подарочную обертку и отдадут за сумасшедшие деньги в добрые руки.

Кулибали побьет мировой рекорд?

На данный момент самым дорогим защитником в истории футбола является Вирджил ван Дейк. За голландца «Ливерпуль» отдал почти 85 миллионов евро, хотя Юрген Клопп советует забыть о цене, ведь защитник на поле доказывает, что немец и боссы «красных» сделали правильную ставку. Кулибали тоже постоянно делает верные ставки на поле и раздает команды напарникам – ценится грандами.

Сенегальский бек до 28-го дня рождения – появился на свет в конце июня, может побить мировой рекорд. Де Лаурентис с радостью бы выручил за контракт защитника целых 120 млн евро, хотя скорее найдется покупатель, который отдаст сотню с меньшим хвостом. Кулибали шикарен, а у «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» может возникнуть желание с ним связаться. Вторые понимают, что стареет и с головой уходит в бизнес Пике. Поэтому каталонцы тоже включаются в аукцион.

Кто уйдет и придет в «Боруссию» Д?

Мастера трансферов! Почти 365 млн евро получила «Боруссия» с лета позапрошлого года, прощаясь с игроками. 242 миллиона выручили после расставания с тремя футболистами атаки – Дембеле, Обамеянгом и Пулишичем. Подписали славных ребят в сумме за 28 миллионов евро, а выручили почти в десять раз больше. И «Боруссия» не намерена останавливаться, ведь есть люди на продажу и кандидаты на пополнение.

Говорят, Дортмунд не прочь перехватить у «Баварии» младшего Азара – Торгана. Не исключено, что после полноценного подписания Алькасера из «Барселоны» попробуют убедить Хакими из «Реала» остаться не только на время аренды. Не исключено, что «Боруссия» Д выгодно расстанется с Вайглем, Филиппом или Геррейру. Даже с Гетце и Кагавой попрощаются с выгодой, если сильно повезет. Впрочем, остается еще главная интрига «на выход». Уйдет ли Санчо в другой клуб уже этим летом или останется еще на год?

Будет отток звезд из РПЛ этим летом?

Неудачи Головина и Промеса остудили пыл многих футболистов лидеров российского сезона? Скорее всего, ведь и ЧМ -18 не помог сделать поворот на запад в карьере. Форвард Смолов не доехал в Англию, как и его коллега Дзюба – сделки часто срываются. С другой стороны, кроме Влашича, который наверняка вернется в расположение «Эвертона», из РПЛ могут многие уехать видные.

Паредес, Дриусси, Фернандес и Фернандеш – все эти футболисты в числе самых полезных по итогам первой части сезона. Даже португалец, пускай Мануэл отыграл не столь ярко, как в чемпионском сезоне. Есть молодые россияне, вроде Алексея Миранчука и Федора Чалова, есть легионеры «Краснодара» - глядишь, задумаются об уходе по разным причинам. Кого потеряет РПЛ – одна из интриг, а ответная – кого подпишут взамен? Хотя тут угадать фамилии в январе невозможно.

Кем «Бавария» заменит Рибери и Роббена?

«Бавария» активно ведет переговоры по поводу Хадсона-Одои – хочет своего Санчо, и готова щедро заплатить «Челси» за еще одного парня из линии Салаха, Де Брюйне и Лукаку, которого в Лондоне недооценивают. Но кроме молодого англичанина, будут решать судьбу Хамеса. В январе вроде бы не уедет, но и полноценной заменой для стареющих Рибери и Роббена колумбиец не является, и не только из-за позиции.

Хасан Салихамиджич подтвердил, что ведут переговоры с «Лейпцигом» по Вернеру – снова нет попадания в позиции, которые нужно усилить, ведь у Мюллера плавающая позиция, а Роббен и Рибери выжигали фланги в «Баварии» и обеспечили много заходов в полуфиналы Лиги чемпионов в последние годы. Франк может уйти в «Галатасарай», Роббен задумался о завершении карьеры и точно не продлит контракт. Ведут Санчо, Фекира, Малкома, Товена, Марсьяля и Чакветадзе – будет жарко!

Принц Харри поменяет клуб и чемпионат?

Кейн засиделся в «Тоттенхэме». И если не примет волевое решение, то останется нападающим без трофеев. Воевать будет, но побеждать – не факт. Очевидно, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по игре пошли чуть дальше, чем прекрасная команда Почеттино. Так что Харри вряд ли всю карьеру проведет в клубе из Северного Лондона, и вряд ли останется в АПЛ . Ведь трансфер в МЮ будет плохо встречен.

А вот уход в «Реал» или «Барселону» - нормально. Когда два таких покупателя дерутся за футболиста, а рефери с правом вето выступает некто Дэниэл Леви, то результат понятен. Скорее всего, именно английский снайпер станет самым дорогим центральным нападающим в истории футбола. Пока первое место у Гонсало Игуаина, но за Кейна заплатят намного больше 90 млн евро. Скорее всего, уже в 2019 году, тянуть покупателям незачем, цена не упадет, а форвард Кейн в самом соку.

Кто усилит летом «Манчестер Юнайтед»?

Готовят серьезную реформацию. Сульшер такими темпами останется главным тренером клуба, созданного в его нынешнем виде сэром Алексом? И такое возможно, но даже если норвежца заменят на Почеттино или любого другого наставника, останется вопрос прощаний и встреч с новичками. МЮ выгодно, чтобы и Лукаку, и Санчес, и Шоу, и многие другие сыграли круто весной, ведь с частью звезд расстанутся. Нужны ведь деньги на Кулибали.

Также клубу выгодно, чтобы Де Хеа и Погба приняли окончательные решения о своем будущем. Пора срочно выяснить, кто из молодежи способен прогрессировать как Рэшфорд, а кого нужно подменить с помощью новых подписаний. Если приедет Почеттино – ждем в «Манчестер Юнайтед» парочку игроков «Тоттенхэма». Если Зидан – других, включительно с Вараном или даже Неймаром. Неслучайно бразилец выдал, что уважающей себя звезде нужно провести хотя бы один матч АПЛ .

Во сколько «Реалу» обойдется Азар?

Пересу нужна звезда, и бельгиец доступнее, чем Кейн. Вопрос с трансфером кажется решенным. Эден очевидно не спешит отвечать на запросы «Челси» - не подписал новый контракт, хотя разговоры ходят добрый год. А старое соглашение истекает в 2020-м. Если лондонцы не примут решение этим летом, то в январе следующего года бельгиец сам выберет клуб, причем цена того трансфера будет намного ниже, чем летнего.

Азар давно хочет в «Реал», Перес не отказывался от идеи приобретения бельгийца, хотя осторожнее в оценках, ведь 120-140 млн евро на дороге не валяются. Но плеймейкер – большая звезда футбола, может менять игру серьезной команды. Под руководством Сарри проводит хороший сезон, но мечтает быть рулевым в клубе, который значит для мирового футбола больше. Покупка Пулишича в «Челси» необязательно намекает на уход Азара – оказывается, потратили 64 млн евро, не сказав тренеру, но и не отменит планы Эдена.

Неймар или Мбаппе нужны «Барселоне»?

Бразильцу и французу сложно выбрать себе новый клуб, даже если просто пофантазировать. Но одному из парочки, скорее всего, придется, ведь в УЕФА серьезно прижали парижан, намекая на нарушения финансового фэйр-плей. В параллельном измерении такие вопросы, если верить фантастам, решают подключением коррупционной составляющей. А в нашем измерении все футбольные чиновники честные, пока судом не доказано обратное.

ПСЖ может не получить отлучения от ЛЧ , но их заставят продать хотя бы одного дорогущего игрока, и Кавани разницу не покроет. Нужно компенсировать объем безумных вливаний катарскими спонсорами. Неймару и так зарплату якобы платят не напрямую, если верить инсайдерам, а через фонд, который отстегивает бразильцу «бонусы» за «рекламу». Так что в 2019-м может решиться судьба или Неймара, или Мбаппе. И «Барселона» явно копит деньги, судя по заявлениям Бартомеу. Большая интрига года, ведь возможен еще один мировой рекорд.

Неймар и Мбаппе – два самых дорогих футболиста в истории. Любой их следующий переход будет ставкой на 200 млн евро и выше.