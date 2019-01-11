За самоуверенность нужно платить

вчера, 10:30

«Барселона» потерпела поражение впервые с ноября. «Соккер.ру» считает, что это событие достойно обсуждения.

Буквально три недели назад «Барселона» на выезде расправилась с «Леванте» в рамках чемпионата Испании со счетом 5:0. И, очевидно, тот результат заставил Эрнесто Вальверде поверить, что этого соперника можно брать голыми руками и даже не напрягаться. Эту самоуверенность он перенес и на футболистов, хотя обычно тренеры всеми силами стараются предостеречь своих звезд от того, чтобы они недооценивали противника.

Игрокам топ-клубов это бывает тяжело сделать. О самоуверенности говорит не только перенос отношения, но и выбор состава, сделанный Вальверде. Он решил обойтись без Лионеля Месси, Ивана Ракитича и Луиса Суареса. И ладно бы эксперименты коснулись только атаки, где вышла достаточно мощная по именам относительно «Леванте» тройка в составе Коутиньо, Дембеле и Малкома.

Вальверде решил и над обороной поиздеваться – в заявку не вошли Пике и Альба. Там компанию Семеду составили Чуми, Миранда и новичок команды Мурильо. Нужно было ни во что не ставить «Леванте», чтобы вот с таким сочетанием выходить играть. Именно от обороны пошли все проблемы «Барселоны». Пока она пыталась наладить взаимодействие впереди, «Леванте» хладнокровно наказывал соперника за огрехи сзади.

Защита каталонцев ошибалась слишком часто, теряясь в довольно простых ситуациях, где другие вряд ли совершили бы ошибки. А хозяевам оставалось шансы использовать. Они уже к 20-й минуте вели со счетом 2:0. В первом случае имеет место гол после подачи со штрафного и позиционные ошибки сразу нескольких игроков «Барселоны», которые позволили Кабако отличиться на 4-й минуте.

Еще через четверть часа Майораль использовал нехватку плотности в защите соперника. Кстати, бил из-под новичка «Барселоны» Мурильо, хотя вряд ли там его одного стоит винить. Оба пропущенных мяча стали следствием комплексных ошибок. И надо заметить, что результат в целом не из разряда тех, когда «Барселона» давит и создает вал моментов, а соперник просто на фарте и везении забивает «дурачков» и добивается результата. В данном случае исход вполне закономерен.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (7) – 14 (7)

Мы привыкли видеть в такой статистике подавляющее преимущество «Барселоны», а тут вполне себе равный расклад. Игроки «Барселоны» лишь самую малость чаще били по воротам в целом, а точность у них даже оказалась ниже, чем у игроков «Леванте», которые на расслабленность каталонцев предложили максимальную концентрацию и собранность, а также бережное отношение к атакам, старание каждый подход довести до удара и до удара в створ. Кое-что об атакующей активности говорит и то, что «Леванте» подал в матче три угловых, а «Барселона» ни одного.

Кстати, при одном из корнеров у ворот гостей случился курьезный эпизод. Чеме удалось сделать невероятное и выбить «страйк» из Силлессена и Бускетса буквально одним легким движением. Судя по синхронности падения и красоте кувыркания, благородному делу симуляций учат не только полевых игроков «Барселоны», но и вратарей. Кстати, Чема так растерялся, видя это представление, что сам на всякий случай схватился за ногу.

Nivel de actuación



Así como los jugadores de Barcelona



Contratado 😁 pic.twitter.com/O5zrx8cWk4 — Luís Miguel (@luismiar1989) 10 января 2019 г.

Владение мячом: 37% - 63%

Здесь мы узнаем привычную «Барселону», которая даже в таком экспериментальном составе набивает свои 60+ процентов владения мячом легко. Впрочем, сказалось и то, что «Леванте» очень быстро забил свои два мяча. А преимущество в два гола достаточное для того, чтобы поддаться соблазну и играть по результату. Особенно с учетом беззубости атаки «Барселоны», которая проявилась уже по ходу первого тайма. Хозяева где-то сознательно отдавали мяч противнику и отступали в оборону.

Передачи: 253 – 469

Почти в два раза больше передач сделала «Барселона», что тоже не должно удивлять, учитывая контроль мяча. Однако преимущество каталонцев не такое большое, каким оно бывает, когда на поле есть Суарес, Месси, Пике и Ракитич. Это уже симптоматично. Как и то, что потерь мяча у «Барселоны» было больше, чем у «Леванте». Да, это можно списать на то, что каталонцам приходилось чаще рисковать в попытках обострить. Но это еще один плюс в карму «Леванте» и к слову о том, что победа хозяев – не такая уж и случайная.

Надо отметить, что еще до перерыва у «Леванте» было два-три хороших шанса сделать счет неприличным, а сенсацию более громкой. Но оборона «Барселоны» оказалась не настолько расшатанной. Свои моменты каталонцы тоже имели, хотя бросалось в глаза, насколько они предсказуемые, читаемые в атаке и неизобретательные.

Сколько уж ищет «Барселона» достойных сменщиков Месси и Суаресу на будущее, но пока это будущее выглядит неубедительно. Показательно, что от сухого поражения «Барселону» спас Денис Суарес, который сменил совершенно «пустого» Малкома и заработал пенальти, реализованный Коутиньо. А показательно это потому, что Суарес уже одной ногой за пределами «Барселоны». От него каталонцы решили избавиться, но альтернативные варианты пока удручают.

Разумеется, наивно полагать, что «Леванте» сможет пройти «Барселону» в Кубке Испании. Для этого и придумано двухматчевое противостояние. На «Камп Ноу» каталонцы в уже более боевом составе легко расправятся с «Леванте». И данное поражение станет в памяти лишь неприятной осечкой. Однако его стоит воспринимать как тест тех, на кого «Барселона» собирается ставить в будущем. И тест этот они провалили. Самоуверенности у них как у состоявшихся звезд «Барселоны», а пользы приносят пока на порядок меньше, чем те же Месси, Луис Суарес и Пике с Альбой.