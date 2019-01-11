За самоуверенность нужно платить

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Вест Хэм -:-  Арсенал 3.6 3.8 1.95
18:00 сегодня  Бернли -:-  Фулхэм 2.4 3.2 3.05
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Ливерпуль - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Саутгемптон 1.9 3.4 4.3
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Уотфорд - - -
18:00 сегодня  Кардифф -:-  Хаддерсфилд 2.15 3.15 3.6
20:30 сегодня  Челси -:-  Ньюкасл 1.22 7 17
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Леганес -:-  Уэска 1.9 3.2 4.6
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Вальядолид 1.5 3.95 7.5
20:30 сегодня  Жирона -:-  Алавес 2.2 3.05 3.7
22:45 сегодня  Вильярреал -:-  Хетафе 2.2 3.1 3.62
Италия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб НовараНовара - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.8 3.4 2.48
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Амьен -:-  ПСЖ 14.5 6.32 1.21
22:00 Матч перенесен  Ним -:-  Анже 2.15 3.35 3.45
22:00 сегодня  Ницца -:-  Бордо 2.4 3 3.3
22:00 сегодня  Генгам -:-  Сент-Этьен 2.8 3.25 2.57
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 3:2 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 2.85 12
11:50 90’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.27 4.8 14
Англия. Лига Два 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2.4 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.1 3.25 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.8 3.15 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 2.15 3.33 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.3 3.3 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.75 3.25 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.15 3.35 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.3 3.25 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.45 3.2 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 1.57 3.8 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.05 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.02 3.25 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.68 3.65 4.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.1 3.4 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.45 4.2 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.1 3.2 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 2.02 3.27 3.6
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.1 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.65 3.7 5.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 3.45 3.23 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.05 3.35 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.55 3.8 6.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.3 3.15 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.65 3.03 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 3.2 3.35 2.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.1 3.25 3.55
Греция. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.83 3.1 5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2 3.15 4
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.6 5.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 3.8 3.05 2.05
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.1 3.25 3.55
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.55 3.1 2.8
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.05 3.25 3.55
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.25 2.8 3.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 3.6 3 2.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.4 3.05 2.95
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.6 2.95 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 2.2 3.5 2.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Вьетнам -:-  Иран - - -
16:30 сегодня  Йемен -:-  Ирак - - -
19:00 сегодня  Ливан -:-  Сауд. Аравия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 1:0 Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.15 5.7 42
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3 3.35 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.1 3 3.75
Франция. Лига 2 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.15 3.15 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.8 3.45 4.25
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За самоуверенность нужно платить

вчера, 10:30

«Барселона» потерпела поражение впервые с ноября. «Соккер.ру» считает, что это событие достойно обсуждения.

Буквально три недели назад «Барселона» на выезде расправилась с «Леванте» в рамках чемпионата Испании со счетом 5:0. И, очевидно, тот результат заставил Эрнесто Вальверде поверить, что этого соперника можно брать голыми руками и даже не напрягаться. Эту самоуверенность он перенес и на футболистов, хотя обычно тренеры всеми силами стараются предостеречь своих звезд от того, чтобы они недооценивали противника.

Игрокам топ-клубов это бывает тяжело сделать. О самоуверенности говорит не только перенос отношения, но и выбор состава, сделанный Вальверде. Он решил обойтись без Лионеля Месси, Ивана Ракитича и Луиса Суареса. И ладно бы эксперименты коснулись только атаки, где вышла достаточно мощная по именам относительно «Леванте» тройка в составе Коутиньо, Дембеле и Малкома.

Вальверде решил и над обороной поиздеваться – в заявку не вошли Пике и Альба. Там компанию Семеду составили Чуми, Миранда и новичок команды Мурильо. Нужно было ни во что не ставить «Леванте», чтобы вот с таким сочетанием выходить играть. Именно от обороны пошли все проблемы «Барселоны». Пока она пыталась наладить взаимодействие впереди, «Леванте» хладнокровно наказывал соперника за огрехи сзади.

Защита каталонцев ошибалась слишком часто, теряясь в довольно простых ситуациях, где другие вряд ли совершили бы ошибки. А хозяевам оставалось шансы использовать. Они уже к 20-й минуте вели со счетом 2:0. В первом случае имеет место гол после подачи со штрафного и позиционные ошибки сразу нескольких игроков «Барселоны», которые позволили Кабако отличиться на 4-й минуте.

Еще через четверть часа Майораль использовал нехватку плотности в защите соперника. Кстати, бил из-под новичка «Барселоны» Мурильо, хотя вряд ли там его одного стоит винить. Оба пропущенных мяча стали следствием комплексных ошибок. И надо заметить, что результат в целом не из разряда тех, когда «Барселона» давит и создает вал моментов, а соперник просто на фарте и везении забивает «дурачков» и добивается результата. В данном случае исход вполне закономерен.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (7) – 14 (7)

Мы привыкли видеть в такой статистике подавляющее преимущество «Барселоны», а тут вполне себе равный расклад. Игроки «Барселоны» лишь самую малость чаще били по воротам в целом, а точность у них даже оказалась ниже, чем у игроков «Леванте», которые на расслабленность каталонцев предложили максимальную концентрацию и собранность, а также бережное отношение к атакам, старание каждый подход довести до удара и до удара в створ. Кое-что об атакующей активности говорит и то, что «Леванте» подал в матче три угловых, а «Барселона» ни одного.

Кстати, при одном из корнеров у ворот гостей случился курьезный эпизод. Чеме удалось сделать невероятное и выбить «страйк» из Силлессена и Бускетса буквально одним легким движением. Судя по синхронности падения и красоте кувыркания, благородному делу симуляций учат не только полевых игроков «Барселоны», но и вратарей. Кстати, Чема так растерялся, видя это представление, что сам на всякий случай схватился за ногу.

 

 

Владение мячом: 37% - 63%

Здесь мы узнаем привычную «Барселону», которая даже в таком экспериментальном составе набивает свои 60+ процентов владения мячом легко. Впрочем, сказалось и то, что «Леванте» очень быстро забил свои два мяча. А преимущество в два гола достаточное для того, чтобы поддаться соблазну и играть по результату. Особенно с учетом беззубости атаки «Барселоны», которая проявилась уже по ходу первого тайма. Хозяева где-то сознательно отдавали мяч противнику и отступали в оборону.

Передачи: 253 – 469

Почти в два раза больше передач сделала «Барселона», что тоже не должно удивлять, учитывая контроль мяча. Однако преимущество каталонцев не такое большое, каким оно бывает, когда на поле есть Суарес, Месси, Пике и Ракитич. Это уже симптоматично. Как и то, что потерь мяча у «Барселоны» было больше, чем у «Леванте». Да, это можно списать на то, что каталонцам приходилось чаще рисковать в попытках обострить. Но это еще один плюс в карму «Леванте» и к слову о том, что победа хозяев – не такая уж и случайная.

Надо отметить, что еще до перерыва у «Леванте» было два-три хороших шанса сделать счет неприличным, а сенсацию более громкой. Но оборона «Барселоны» оказалась не настолько расшатанной. Свои моменты каталонцы тоже имели, хотя бросалось в глаза, насколько они предсказуемые, читаемые в атаке и неизобретательные.

Сколько уж ищет «Барселона» достойных сменщиков Месси и Суаресу на будущее, но пока это будущее выглядит неубедительно. Показательно, что от сухого поражения «Барселону» спас Денис Суарес, который сменил совершенно «пустого» Малкома и заработал пенальти, реализованный Коутиньо. А показательно это потому, что Суарес уже одной ногой за пределами «Барселоны». От него каталонцы решили избавиться, но альтернативные варианты пока удручают.

Разумеется, наивно полагать, что «Леванте» сможет пройти «Барселону» в Кубке Испании. Для этого и придумано двухматчевое противостояние. На «Камп Ноу» каталонцы в уже более боевом составе легко расправятся с «Леванте». И данное поражение станет в памяти лишь неприятной осечкой. Однако его стоит воспринимать как тест тех, на кого «Барселона» собирается ставить в будущем. И тест этот они провалили. Самоуверенности у них как у состоявшихся звезд «Барселоны», а пользы приносят пока на порядок меньше, чем те же Месси, Луис Суарес и Пике с Альбой.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   416 / 685
вчера в 17:11
Да какое там обсуждение?!!! Просто барселона - по менталитету провинциальная команда. 1/4 ЛЧ - это максимум.
Ismadiyar
Ismadiyar
   270 / 685
вчера в 15:04
Ismadiyar
Сегодня 12:19
Это была одна из худших игр Барсы в этом сезоне,никакого взаимопонимания, даже мяч не могли в центре поля удержать на первых минутах...Теперь понятно почему постоянно выходит основа, 2 состав совсем не готов к большим играм, Дембеле терял мяч на ровном месте, Коутиньо передерживал, Малком убивал все убойные моменты, про Чуми и Адриано говорить не хочется даже...Мне кажется простой любитель сыграл бы так же, благо вышли Лангле,Роберто, и особенно Денис Суарес во втором тайме спасли игру... После такого еще больше ценишь Месси,Суареса,Ракитича,Пике и Тер Штегена, и со слезами вспоминаешь времена Гвардиолы, когда Барса Б могла обыграть любого не хуже основы!
Pronto
Pronto
   374 / 685
вчера в 11:25
Интересно, симуляция в Каталонии с младых ногтей прививается, или всё же дайвинг равно Барселона по умолчанию?
Roger Young
Roger Young
   223 / 685
вчера в 10:58
Вот именно по этой причине нужно делать однораундовые кубки. Сейчас бы Барса уже вылетела из турнира
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