Беспорядок в центре Парижа

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2.18 3.45 3.3
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 2 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 2:1 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:05 сегодня Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе -:- Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
Кубок Азии 2019, 3 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Оман -:-  Туркменистан - - -
16:30 сегодня  Япония -:-  Узбекистан - - -
19:00 сегодня  Ливан -:-  КНДР - - -
19:00 сегодня  Сауд. Аравия -:-  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск -:- Логотип футбольный клуб АтырауАтырау - - -
сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Эстеглал (Тегеран)Эстеглал - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ПакшПакш - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КомоКомо -:- Логотип футбольный клуб ЧиассоЧиассо - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб РоскилдеРоскилде - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Усти-над-ЛабемУсти-над-Лабем - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Тэджон Ситизен Тэджон Ситизен - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 -:- Логотип футбольный клуб ГалантаГаланта - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Серветт (Женева)Серветт -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
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Беспорядок в центре Парижа

вчера, 10:03

Могут ли богатые быть в отчаянии? Как ни странно, такое случается. «Соккер.ру» - о безуспешном поиске ПСЖ.

Политика руководства даже самого богатого клуба может быть весьма странной. ПСЖ год от года взрывал рынок, заключая умопомрачительные сделки, но приобретал только игроков атаки или обороны, а полузащита комплектовалась «на сдачу», если можно так сказать. Ну нельзя же всерьез воспринимать подписание Лассана Диарра на фоне громогласных покупок Килиана Мбаппе и Неймара. Это даже какое-то неуважение к позиции центрального полузащитника.

А между тем люди, способные играть в центре, заканчивались. Тиаго Мотта, казавшийся вечным и универсальным, завершил карьеру. А теперь и с Адриеном Рабьо поссорились. Странные обиды и амбиции для солидного клуба. Да, молодой и талантливый футболист хочет получить новый вызов, поэтому отказался продлевать контракт. Так продайте его и купите нового, но не лишайте тренерский штаб опции с прекрасным центральным полузащитником. Тухель напрямую об этом говорит:

У меня до сих пор хорошие отношения с Адриеном Рабьо. Я открыт для чего угодно, даже для возвращения игрока в состав в январе, если наладятся его отношения с руководством.

Словно впервые тот или иной футболист отказывается от продления договора. Неужели отправкой его вон из команды можно заставить игрока передумать. Или что этим хотели сказать президент Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Антеро Энрике? Что их персональные чувства собственной важности ценнее, чем интересы команды?

Очевидно, когда ты подавляешь всех на внутренней арене и доминируешь так, что можешь выходить на поле хоть с мальчиками, подающими мячи, в полузащите, это расслабляет. Но когда ты столкнешься с серьезным соперником в Лиге чемпионов, не обижайся, когда тебе не хватит мощи, сыгранности, надежности в средней линии. Там у ПСЖ из классических центральных полузащитников остался Марко Верратти. А представьте, если он травмируется или заработает дисквалификацию. С кем будет тогда ПСЖ?

Томас Тухель уже сейчас вынужден отправлять в среднюю линию тех, кто не особо-то приспособлен для игры там: крайних защитников, крайних полузащитников, вингеров, которых у ПСЖ немало на фоне дефицита центральных хавбеков. Ди Мария и Дани Алвес в средней линии? Это идеальный вариант для парижан? Весьма странное отношение руководителей ПСЖ к данной проблеме. Вернемся к Тухелю, который просто изнамекался своим боссам:

Спортивный директор Антеро Энрике и президент сказали, что я получу новичка, и я им верю. Но в то же время боюсь, что сделка не состоится, поскольку знаю, что зимой работать на трансферном рынке непросто.

Надеюсь, что новый игрок всё-таки будет. Тогда я смогу спать спокойно.

Что это будет за новичок? У журналистов как всегда есть определенные догадки и предположения, которые основаны на сведениях разной степени достоверности. Более всего во Франции продвигают тему приобретения Юлиана Вайгля у дортмундской «Боруссии». Вариант весьма интересный, и ПСЖ он может подойти идеально по ряду причин.

Во-первых, это молодой и перспективный полузащитник, ему всего 23 года, так что парижане смогут либо надолго его вплести в свою игру, либо продать потом без потерь практически. Во-вторых, он хорошо знаком с самим Тухелем, который его тренировал в той же «Боруссии». Это важно для скорейшей адаптации новичка. Поговаривают, что Томас держит связь с Вайглем и лично по телефону обсуждает продвижение сделки.

В-третьих, не возникнет проблем со стороны самого Юлиана и его агентов. В «Боруссии» при Люсьене Фавре он потерял игровую практику, место в составе, поэтому хочет просто играть. А уж если это еще и такой богатый клуб с большими ресурсами, как ПСЖ, выйдет просто идеальный вариант.

Ведь так интересно складывается ситуация, что у дортмундцев конкуренция в зоне центрального полузащитника выше, чем даже у парижан. И вряд ли Вайгль затребует какие-то колоссальные деньги по контракту. Его зарплатные аппетиты еще не раздуты, как у многих других претендентов на звание новичка ПСЖ.

В-четвертых, это более экономный вариант для французов, у которых есть проблемы с финансовым фэйр-плей. За Вайгля конкуренция будет ниже, говорят, что его покупка может обойтись в 20 миллионов евро – копейки для ПСЖ, которые не слишком ударят по статусу клуба в глазах УЕФА.

На фоне других претендентов на место в центре поля у парижан это вообще сказочное предложение. Ведь называется еще имя Френки де Йонга, за которого борьбу ведет еще и «Барселона», и «Бавария» где-то рядом, и другие топ-клубы. Ценник за голландца будет стартовать от 75 миллионов евро. А если «Барселона» пойдет на принцип, то и к сотне может приблизиться. УЕФА от такой наглости сойдет с ума и точно накажет парижан. Да и нужно ли им это сейчас?

Говорят еще и про Аллана из «Наполи». Но вести переговоры с Аурелио Де Лаурентисом – это удовольствие не намного более сладкое, чем выуживать кого-то из плена Дэниела Леви и его «Тоттенхэма». Те же самые 80 миллионов евро примерно потребует неаполитанский клуб. Чуть более реалистичный вариант – Идрисса Гейе из «Эвертона». Это цепкий жесткий и шустрый полузащитник, который знает специфику чемпионата Франции. Но ему 29 лет, и покупка кого-либо у английских клубов – это автоматическая переплата.

За Гейе «ириски» просят 40 миллионов евро. Если слухи про цену Вайгля правдивы, то есть ли смысл переплачивать в два раза за 29-летнего Идриссу? Пока в головах боссов ПСЖ проворачиваются все эти мысли, Тухель продолжает перебирать игроков в окружение Верратти из тех, что есть. И на внутренней арене можно сколько угодно экспериментировать, но когда придет пора матчей Лиги чемпионов, такое отношение к столь важной зоне на поле может дорого обойтись парижанам.

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Все комментарии
борька
борька
   52 / 733
вчера в 12:47
Наш Зобнин подойдет идеально!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   133 / 733
вчера в 11:39
Тухель разберётся!
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