Беспорядок в центре Парижа

вчера, 10:03

Могут ли богатые быть в отчаянии? Как ни странно, такое случается. «Соккер.ру» - о безуспешном поиске ПСЖ .

Политика руководства даже самого богатого клуба может быть весьма странной. ПСЖ год от года взрывал рынок, заключая умопомрачительные сделки, но приобретал только игроков атаки или обороны, а полузащита комплектовалась «на сдачу», если можно так сказать. Ну нельзя же всерьез воспринимать подписание Лассана Диарра на фоне громогласных покупок Килиана Мбаппе и Неймара. Это даже какое-то неуважение к позиции центрального полузащитника.

А между тем люди, способные играть в центре, заканчивались. Тиаго Мотта, казавшийся вечным и универсальным, завершил карьеру. А теперь и с Адриеном Рабьо поссорились. Странные обиды и амбиции для солидного клуба. Да, молодой и талантливый футболист хочет получить новый вызов, поэтому отказался продлевать контракт. Так продайте его и купите нового, но не лишайте тренерский штаб опции с прекрасным центральным полузащитником. Тухель напрямую об этом говорит:

У меня до сих пор хорошие отношения с Адриеном Рабьо. Я открыт для чего угодно, даже для возвращения игрока в состав в январе, если наладятся его отношения с руководством.

Словно впервые тот или иной футболист отказывается от продления договора. Неужели отправкой его вон из команды можно заставить игрока передумать. Или что этим хотели сказать президент Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Антеро Энрике? Что их персональные чувства собственной важности ценнее, чем интересы команды?

Очевидно, когда ты подавляешь всех на внутренней арене и доминируешь так, что можешь выходить на поле хоть с мальчиками, подающими мячи, в полузащите, это расслабляет. Но когда ты столкнешься с серьезным соперником в Лиге чемпионов, не обижайся, когда тебе не хватит мощи, сыгранности, надежности в средней линии. Там у ПСЖ из классических центральных полузащитников остался Марко Верратти. А представьте, если он травмируется или заработает дисквалификацию. С кем будет тогда ПСЖ ?

Томас Тухель уже сейчас вынужден отправлять в среднюю линию тех, кто не особо-то приспособлен для игры там: крайних защитников, крайних полузащитников, вингеров, которых у ПСЖ немало на фоне дефицита центральных хавбеков. Ди Мария и Дани Алвес в средней линии? Это идеальный вариант для парижан? Весьма странное отношение руководителей ПСЖ к данной проблеме. Вернемся к Тухелю, который просто изнамекался своим боссам:

Спортивный директор Антеро Энрике и президент сказали, что я получу новичка, и я им верю. Но в то же время боюсь, что сделка не состоится, поскольку знаю, что зимой работать на трансферном рынке непросто. Надеюсь, что новый игрок всё-таки будет. Тогда я смогу спать спокойно.

Что это будет за новичок? У журналистов как всегда есть определенные догадки и предположения, которые основаны на сведениях разной степени достоверности. Более всего во Франции продвигают тему приобретения Юлиана Вайгля у дортмундской «Боруссии». Вариант весьма интересный, и ПСЖ он может подойти идеально по ряду причин.

Во-первых, это молодой и перспективный полузащитник, ему всего 23 года, так что парижане смогут либо надолго его вплести в свою игру, либо продать потом без потерь практически. Во-вторых, он хорошо знаком с самим Тухелем, который его тренировал в той же «Боруссии». Это важно для скорейшей адаптации новичка. Поговаривают, что Томас держит связь с Вайглем и лично по телефону обсуждает продвижение сделки.

В-третьих, не возникнет проблем со стороны самого Юлиана и его агентов. В «Боруссии» при Люсьене Фавре он потерял игровую практику, место в составе, поэтому хочет просто играть. А уж если это еще и такой богатый клуб с большими ресурсами, как ПСЖ , выйдет просто идеальный вариант.

Ведь так интересно складывается ситуация, что у дортмундцев конкуренция в зоне центрального полузащитника выше, чем даже у парижан. И вряд ли Вайгль затребует какие-то колоссальные деньги по контракту. Его зарплатные аппетиты еще не раздуты, как у многих других претендентов на звание новичка ПСЖ .

В-четвертых, это более экономный вариант для французов, у которых есть проблемы с финансовым фэйр-плей. За Вайгля конкуренция будет ниже, говорят, что его покупка может обойтись в 20 миллионов евро – копейки для ПСЖ , которые не слишком ударят по статусу клуба в глазах УЕФА .

На фоне других претендентов на место в центре поля у парижан это вообще сказочное предложение. Ведь называется еще имя Френки де Йонга, за которого борьбу ведет еще и «Барселона», и «Бавария» где-то рядом, и другие топ-клубы. Ценник за голландца будет стартовать от 75 миллионов евро. А если «Барселона» пойдет на принцип, то и к сотне может приблизиться. УЕФА от такой наглости сойдет с ума и точно накажет парижан. Да и нужно ли им это сейчас?

Говорят еще и про Аллана из «Наполи». Но вести переговоры с Аурелио Де Лаурентисом – это удовольствие не намного более сладкое, чем выуживать кого-то из плена Дэниела Леви и его «Тоттенхэма». Те же самые 80 миллионов евро примерно потребует неаполитанский клуб. Чуть более реалистичный вариант – Идрисса Гейе из «Эвертона». Это цепкий жесткий и шустрый полузащитник, который знает специфику чемпионата Франции. Но ему 29 лет, и покупка кого-либо у английских клубов – это автоматическая переплата.