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Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Хетафе -:-  Алавес 1.8 3.3 5.1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Бавария 5.35 4.35 1.57
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Амьен - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
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Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.82 3.55 4.2
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 2 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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«Зенит» ищет разрушителя. Яя Туре вряд ли подойдет

вчера, 10:00

Селюк продолжает подкалывать «Зенит», предлагая подписать Туре, а «Соккер.ру» соглашается с посылом в футбольной части – центрхав нужен.

Селюк снова подкалывает «Зенит»

Дмитрий Дмитриевич – уроженец Санкт-Петербурга. Довольно мастеровитый, хотя и прямолинейный «тролль». Когда Селюку хочется поиздеваться над «Зенитом» на тему, о которой лет десять назад писали в зарубежной прессе – об отсутствии чернокожих футболистов, то вытаскивает козырь Яя Туре.

Ивуариец раньше жаловался в УЕФА на фанатов ЦСКА, упрекая поклонников клуба с Вагнером Лавом в списке легенд в расизме, а теперь согласится подписать контракт с «Зенитом»? Нелогично ехать в клуб, где никогда не играли футболисты африканских сборных. Кроме того, вряд ли именно Селюк подходит на роль идеального учителя толерантности.

Лучше пусть оценивает Брайан Идову. Защитник «Локомотива» и сборной Нигерии родился в Санкт-Петербурге, воспитывался в школе «Зенита», а как подошла очередь перехода поближе к первому составу – сделали намек на знаменитую фразу, что черного в цветах «Зенита» нет. Кстати, странный девиз, если подумать. Ведь на эмблеме светло-синий – цвет с подтекстом.

Можно смело отбросить банальный троллинг Селюка. Раньше агент заявлял, что Туре можно назначить сразу спортивным директором «Зенита», поскольку от него толку больше, чем от Хавьера Рибалты. Зато, если не думать именно о Яя в составе «Зенита», а вообще о центральном хавбеке с умением разрушать, то остается футбольное зерно. А без малого 36-летний Туре в команде Семака не нужен.

В «Барселоне» даже в центре защиты бывал, а в МС научился играть выше, и вокруг него строили команду. Гвардиоле стиль не подошел – был скандал и конфликт. Позже Яя Туре не заиграл в «Олимпиакосе», где работал в юности. Ему пора в «Монако» к Анри – помогать спасать клуб от вылета. Не надо унижать «Зенит» подписанием еще одного ветерана с роскошной зарплатой, хватит Маркизио.

Хотя Яя и знает русский язык – что упростило бы адаптацию в составе Семака, не того возраста, не с теми финансовыми запросами и не в той форме легендарный хавбек, чтобы серьезно рассматривать вариант. А вот опорник вчера был не нужен, но завтра необходим.

Семак открыто жалуется на состав

Сергею Богдановичу завели страницу в Инстаграм. И тренер «Зенита», поскольку человек добродушный, честно реагирует на посылы фанатов. Фанат написал, что ждет трансферов, и тренер ответил: «Я тоже». До этого Дзюба анализировал состав «Зенита» и пришел к выводу, что ничего выдающегося нет. Тренер и форвард фактически повторили вывод комментатора Орлова.

Получаем единое петербуржское мнение – нужно усиление. При этом «Челси» всерьез взялся за Паредеса, причем о продолжении переговоров сообщают не последние британские СМИ, которые ошибаются в таких вопросах реже, чем их коллеги с фантазией. Значит, Леандро хочет уехать. Остается Краневиттер – не подходит под модель игры Семака. Нобоа должен вернуться, но вряд ли с первого официального поединка нового года.

Универсал Кузяев, Маркизио и Нобоа в теории могут составить нормальную тройку в центре поля. Тогда нужно подписывать Скопинцева на левый фланг (а «Ростов» сопротивляется) и ждать, что сразу заиграет в основе, чтобы не было проблем с лимитом. Но ведь Паредес – иностранец, так что его сменщик вполне может быть хоть латиноамериканцем, хоть африканцем, хоть европейцем.

А вот Хавьер Рибалта настолько осторожный пока, что специально искать чернокожего парня не станет. Хотя логично оглянуться по сторонам. Учитывая «мертвую» игру «Зенита» в центре поля с точки зрения интенсивности и спортивной злости – Паредес довольно пассивный игрок, Маркизио тоже не резкий, а Кузяев за всех не может отбегать, логично было бы рассмотреть Самбу Соу из «Динамо» и Шарля Каборе из «Краснодара». Оба подходят, если рядом будут играть Кузяев и Нобоа (Маркизио), и такая тройка решит задачи в РПЛ.

Уход Паредеса нужно сразу перекрыть

Кононов заявил, что у «Спартака» состав укомплектован после серии расставаний, а вот Семак о кадрах «Зенита» другого мнения. Понятно, что петербуржцы точно приходили за Газинским. Юрий пока отказывался, как раньше поступил Роман Зобнин, выбравший «Спартак». Но оба футболиста сборной России играют повыше, а если уйдет Паредес, логично подыскать именно своего Яя Туре.

Леандро ведь не справлялся с разрушительными функциями, перекрывали опорную зону общими усилиями и в ущерб качественной игре в защите. Бывали командные провалы, подставляли Ивановича и Лунева. Опорника и центрального хавбека «от штрафной до штрафной», который умеет разрушать и созидать, не хватает. Ведь сейчас надо быть самим Бускетсом по мастерству, чтобы работать строго там, где удобно.

Даже Канте в «Челси» Сарри заставил играть ближе к чужим воротам, чтобы умел и это, а Жоржиньо занял место по центру, поскольку хорош при игре в пас – как Паредес, и в отборе. А вот такого человека в «Зените» нет, по отборам лучший Кузяев со скромными 2.7 за матч, по перехватам Луиш Нету – 2.1. Хотя Селюк с предложением по Туре лишь напомнил о своем клиенте, чтобы не забыли, позицию Яя представляет правильную.

Как только Паредес уйдет – надо искать новый вариант и свежие сочетания. Можно забрать у «Сент-Этьена» норвежца Сельнеса – хотя его клуб претендует на второе место в Лиге 1, французы могут заблокировать трансфер. И лучше не ограничиваться белокожими, боясь зацепить фанатов. Ведь не исключено, что «Зенит» в этом вопросе отстал от собственной публики. Массовый зритель спокойно отреагировал бы на любого качественного новичка.

Спокойно встречали Алвеша, Эрнани, Халка и Витселя – жалоб на тему расизма не слышали. Быстрова на улицах Санкт-Петербурга обзывали разными словами, а легионеров спокойно воспринимали, хотя только Халк трудился изо всех сил и приносил много пользы. Отсылка к интенсивности и работоспособности важна, ведь Кузяев и Дзюба явно пашут, на Дриусси порой находит желание побегать, Иванович иначе не умеет. Но в целом «Зенит» - вялая команда высокого для РПЛ класса исполнителей.

И если сейчас получат деньги за Паредеса, но снова отберут только игроков у «Ростова» и «Рубина» - Скопинцева и Коновалова, то это будет небрежная трансферная политика. Проходили добрый десяток раз истории с Новосельцевым и Оздоевым. Не стоит портить карьеры одаренным российским футболистам, куда лучше понять задачу «Зенита» - выигрывать всюду, и пригласить качественного мастера в центр поля. Футболиста должен выбрать Семак и четко понимать, как его соединить с Кузяевым, Нобоа или Маркизио.

Яя Туре вряд ли подходит, да и «Олимпиакос» не решился его оставить – возраст берет свое. Пора найти человека в меру опытного и понимающего разрушение как тонкое искусство, а не сбор желтых и красных карточек.

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Все комментарии
Miaf
Miaf
   25 / 741
вчера в 13:19
Зениту нужен Разрушитель Ласина траоре. и вообще надо побольше негров в Зенит , чтобы вираж их лазурный порадовался.
andreika20133
andreika20133 ответил Bullкин
   372 / 741
вчера в 12:13
Упал рубль - РПЛ потеряла привлекательность для мастеров с именем. Газовые и нефтяные воротилы никак этого не могут понять...
Тебе явно нравится слова-- Упал рубль.. Причём тут рубль???? Задумайся.
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   34 / 741
вчера в 11:48
Нафиг не нужен этот ЯЯ.
Аксинья
Аксинья
   48 / 741
вчера в 11:36
Тогда просите у Ростова не Скопенцева, а Гацкана - тот может разрушить любого и даже Дзюбу в раздевалке...
Т34
Т34
   11 / 741
вчера в 11:27
Зениту нужен разрушитель? Зря автор утверждает, что Яя Туре не подойдет на эту роль. Еще как подойдет! Разрушит устоявшееся расистское убеждение, что нет черного в цветах Зенита. Это уже будет революция, хотя врут все про цвета, если взять Халка, Эрнани, да и Алвеш с Витселем далеко не бледнолицые, то шаги Зенита уже сделаны в сторону изменения цвета. Реально, если брать цвета Зенита, то там уже нет чистого сине-бело-голубого, не надо себя тешить иллюзиями. Правда, даже Селюк понимает, что возраст Яя Туре подошел к критической отметке, но его троллинг в адрес Зенита зачетный.
WAARLOT
WAARLOT
   548 / 741
вчера в 11:19
нужно зениту брать негра
Bullкин
Bullкин
   252 / 741
вчера в 10:58
Упал рубль - РПЛ потеряла привлекательность для мастеров с именем. Газовые и нефтяные воротилы никак этого не могут понять...
112910415
112910415
   88 / 741
вчера в 10:44
да вроде и так разрушается...
tuman960
tuman960
   303 / 741
вчера в 10:21
Футболиста должен выбрать Семак
------------------------------------------------------------------------------
ничего подобного!!Футболиста должен выбирать клуб,пора прекратить набор футболистов под тренера!!!Семаки,Манчинни,румыны приходят и уходят,а клуб остаётся и потом расхлёбывает бездарные трансферы!!!
Николай 86
Николай 86
   381 / 741
вчера в 10:01
«Зенит» ищет разрушителя...
Им Семака мало?)
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