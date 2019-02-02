Свой Канте для «Зенита» и замена Заболотному

сегодня, 10:30

Азмун, Барриос и Ракицкий – неплохое усиление для команды Семака. «Соккер.ру» представляет, как теперь может играть лидер РПЛ .

Что объединяет чернокожего колумбийца из опорной зоны, нового украинского легионера в истории «Зенита» и форварда, который может как дополнять, так и подменять Дзюбу в основе? Вся тройка – трансферы во имя тактики.

Разумеется, есть и скептический подход. У «Зенита» много центральных защитников и хавбеков, и проблема не в количестве, а в адаптации – почти никто идеально не заиграл. Даже Паредес, проданный в ПСЖ , жил сам по себе. Барриосу будет сложно, как и Азмуну. Ведь Сердар может мечтать повторить путь Дзюбы, а скопировать карьеру Полоза в «Зените».

Но очень важно, что Семак получил именно тех, кто ему нужен для реализации схем, которые «Зенит» или тестировал, или применял при Сергее Богдановиче. И хотя есть нюансы, в целом такая тройка не вызывает нареканий, поскольку прослеживается логика. А все потому, что Ракицкий, Барриос и Азмун имеют игровые особенности.

Какой будет схема в защите?

Ракицкий – опытный русскоговорящий центральный защитник. Работает левой ногой, будет драться, отдавать дальние передачи, что в свете потери Паредеса и тактики «попади мячом в Дзюбу» - важно для «Зенита».

Ярослав давно не прибавлял, но Иванович еще дольше. Что не мешает Браниславу быть важным, когда в форме. «Зенит» явно намеревался раздать Нету и Мевлю в другие клубы, да и в коллективе перебор центральных защитников. Зато теперь могут играть «3-5-2» в отдельных матчах.

Ракицкий тогда займет место слева в центре, хотя в «Шахтере» так не работал, Иванович – правее либеро. А вот кто займет позицию по центру – загадка с несколькими ответами. Маммана в теории мог бы справиться, поскольку аргентинцы нередко получают опыт игры при схеме «3-5-2». Но не исключен вариант «4-3-3», и тогда Иванович и Ракицкий будут вдвоем, а также есть вариант, что Бранислава поставят справа.

«Зенит» в три защитника (3-5-2): Лунев – Смольников (Кузяев), Иванович, Маммана, Ракицкий, Жирков (Набиуллин) – Ерохин (Маркизио), Барриос, Кузяев (Нобоа) – Дриусси (Азмун), Дзюба.

Пока непонятно, кто будет слева в защите, ведь не исключен приезд еще одного новичка – хотя Акунью включили в заявку на Лигу Европы, быть может, отказался. Но поскольку до первого поединка с «Фенербахче» почти не осталось времени, Жирков, Набиуллин и Чернов решат между собой, кто стартует слева. Но левого бека в будущем ждем точно, хотя при «3-5-2» еще один иностранец в защите не всегда «влезет» в лимит.

Барриос – замена Паредесу?

Не по роли на поле, ведь чернокожий футболист - опорник. У Вильмара подход Канте. Не того, который сейчас в «Челси» при Сарри атакует, а того, кто приехал в «Лестер» и бросался в ноги соперникам. Барриос выносил мяч с линии ворот «Бока Хуниорс». Его команда была в финале Кубка Либертадорес. И хотя без должной поддержки и организации игры в центре был проходной двор – не судите строго самого Вильмара.

«Ривер Плейт» выиграл в ответном финальном матче в Мадриде, Барриос получил две желтые, но это именно тот, кто нужен «Зениту». Появится человек, который отбирает мяч, да и делает это веселее, чем закисший Краневиттер или странный без подсказок Бердыева Оздоев. Паредес не умеет и не хотел так пахать, как Барриос. Но сравнение с чемпионом мира Канте для удобства тех, кто не видел колумбийца в деле – похожий подход, но класс разный.

Вот только Барриос маловато играл в новом сезоне – провел 6 поединков из 16. Зато речь о центральном полузащитнике, который может забрать на себя фазу отбора, что очень важно для Ерохина, Маркизио и даже Нобоа с Кузяевым. У Семака появился первый левша в центре защиты с отличным пасом – Ракицкий, а также первый настоящий опорный полузащитник. Правда, не для схемы «3-5-2», но в «4-3-3» колумбиец был хорош.

Варианты троек в центре при «4-3-3» с новичком: 1. Барриос – Кузяев – Маркизио; 2. Барриос – Кузяев – Нобоа; 3. Барриос – Маркизио – Нобоа; 4. Барриос – Ерохин – Кузяев; 5. Барриос – Маркизио – Ерохин. 6. Барриос – Нобоа – Ерохин.

Может совершать больше 5 отборов и перехватов за игру в сумме. Такой хавбек был нужен, учитывая состояние Краневиттера. Понятно, кому будет доверять Сергей Богданович, а также кто при просмотре нарезок скаутов приглянулся Тимощуку. Барриос – смелый, старательный и шустрый парень. Есть жесткость, а ее «Зениту» для баланса не хватает. В Аргентине нестабильно двигал мяч, но в РПЛ будут свои тренерские задачи. Может быть, и в пас играть начнет.

Азмун вышел, а Кокорин не сможет?

Василий Уткин допустил, что если «Зенит» подписывает Сердара, то это значит, что у Кокорина будет реальный срок. Жаль, если угадал. Написал сообщение до новостей о том, что Мамаеву и Александру снова могут продлить срок задержания в СИЗО. В этом деле все и так давно понятно, как и мотивы держать футболистов под стражей.

Нельзя холопам бить господ, даже если холопы и развлекают других «дворян». Так что Кокорин в тюрьме, а Азмун достиг соглашения с «Зенитом». И Сердар – странный парень, сто раз за карьеру терявший мотивацию. Настолько талантливый, настолько и своеобразный. Уходил из сборной после критики, которая ранила его мать. Но вернулся на Кубок Азии и забил четыре мяча.

В РПЛ у воспитанника Бердыева отличная статистика – 154 матча и 42 гола. Для сравнения, у молодого Кокорина на таком же отрезке было всего 35 голов, но Сашу часто хвалили и ждали прорыва. У Дзюбы после 154 матчей в российском футболе было ровно 42 мяча. Причем 15 из них забил в составе «Томи», а не «Спартака».

Так что двадцатичетырехлетний нестабильный иранец – форвард уровня заявки «Зенита». «Рубин» из-за серьезных финансовых проблем готов расставаться с каждым, как отмечал Бердыев. И нашли для Сердара знакомый для казанских игроков маршрут. Судя по судьбе Бухарова, Ансальди, Оздоева, Набиуллина и других, форвард «драконов» не обязательно заиграет в Санкт-Петербурге.

С другой стороны, и Оздоев нормально смотрелся, и у Нобоа получилось недавно. Самое главное, что накануне старта в ЛЕ «Зенит» не остался только с Заболотным и Дзюбой. Конечно, если играть «3-5-2», то в атаке легко может быть связка Артема с Дриусси. Но Ракицкий и Барриос намекают на «4-3-3». Впрочем, одновременно поставить всех иностранцев нельзя, разве что в еврокубках.

Азмуна вносят в заявку на ЛЕ , у него была официальная игровая практика на Кубке Азии, у Барриоса – матчи чемпиона Аргентины и финалы Кубка Либертадорес. У Ракицкого только неполноценные сборы, зато в его пользу говорит опыт. Пожалуй, если не жить иллюзиями, что каждый серьезный клуб готов скинуть цену на игрока до 12-15 млн евро, а каждый перспективный футболист согласен по первому зову бежать работать с Семаком, то получили оптимальных новичков.

Ракицкий - левша с пасом в центр обороны, не любящий отбирать мяч один в один. Барриос – молодой опорник, который как раз бросается на мячи при первой возможности, хотя может разочаровать, ведь в одних матчах нет проблем с передачами, а в других играет в пас намного хуже, чем Оздоев. Наконец, появился третий несовершенный, но подходящий под тренерские запросы новичок Азмун, который имеет опыт рубки в РПЛ , а также играл в два форварда с крупным напарником.

Весной увидим совсем другой «Зенит»?

Похоже, Рибалта воевал за других футболистов, поэтому новички прибывают так поздно. Изначальные сделки сорвались, пришлось экстренно готовить альтернативные. Но для Семака прибытие самолетов с новичками - радость. Барриос показывает, что спортивный директор и тренер «Зенита» не боятся разозлить самых радикальных фанатов клуба.

Ракицкий – успешная афера «Шахтера». В финансовом плане «Зенит» технично обули. Если Ярославу вправду выдали «подъемные» в 5 миллионов евро. А Сердар – замена Кокорину и подарок «Рубину». Трансферы логичные, а для «Зенита» наличие тактики при покупках – большой, поскольку редкий плюс. Например, трансферы Мамманы, Краневиттера и Ригони не были так похожи на сделки, которые призваны сбалансировать игру, хотя позиции похожие.

Ракицкий, Барриос и Азмун другие по стилю. Если сыграют на максимуме, подойдут «Зениту». Команде не хватало защитника с первым пасом, жесткого жилистого опорника в стиле молодого Денисова, а также форварда с голевым чутьем. Теперь все зависит от тренерского штаба и новичков, ведь подходить под задачи не означает заиграть. Зато когда сделки объяснимы тактикой и потребностями команды, нет причины бурчать раньше времени.

У «Зенита» многие не заиграли и мало кто прогрессирует по-настоящему – факт. Но это не гарантирует провал новой тройки. Рибалта точно порадовал Семака точечными трансферами. Футболисты все как один не идеальные, но интересные. Все по примерно одной цене, хотя и разного возраста. Посмотрим, что они покажут в дебютных матчах за «Зенит», в каком настроении новички закончат интересный сезон.