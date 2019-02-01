Барриос стал игроком «Зенита»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос перешел в «Зенит». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 4,5 года. Игрок уже присоединился к команде в Испании после успешного медосмотра и провел первое занятие под руководством Сергея Семака. Сумма трансфера, по неофициальной информации, составила 15 млн евро и еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Барриос выступал за «Бока Хуниорс» с лета 2015 года. На его счету 66 матчей и один гол. Также он провел 9 матчей за сборную Колумбии.
Такой же РПЛовский зулус.
Такой же РПЛовский зулус.
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Бариос стал главным полировщиком лавочки.
зенит сделал предложение по Бариосу
Бариоса силком сняли с клубного автобуса
Бариос прилетел в Петербург
Бариос прошел медобследование
В ближайшее время Бариос станет бомжом
зенит завершил трансфер Бариоса
Бариос стал игроком зенита
Скока шума на пустом месте...а в конечном итоге....
Бариос стал главным полировщиком лавочки.
ну все следующий будет почерней
ну все следующий будет почерней
мюллер решил задобрить фифу ,а то наверно санкции
обещали бакланам за расизм.
мюллер решил задобрить фифу ,а то наверно санкции
обещали бакланам за расизм.