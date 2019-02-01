Барриос стал игроком «Зенита»

сегодня, 23:05

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос перешел в «Зенит». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 4,5 года. Игрок уже присоединился к команде в Испании после успешного медосмотра и провел первое занятие под руководством Сергея Семака. Сумма трансфера, по неофициальной информации, составила 15 млн евро и еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Барриос выступал за «Бока Хуниорс» с лета 2015 года. На его счету 66 матчей и один гол. Также он провел 9 матчей за сборную Колумбии.