Барриос стал игроком «Зенита»

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм  Уэска 1:0  Вальядолид 2.25 3.1 3.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 55’  Ганновер-96 0:1  РБ Лейпциг 5.1 3.9 1.65
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм  Лилль 2:0  Ницца 1.85 3.5 4.95
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:5 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 10.5 6.8 1.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 1:1 Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута 4.5 1.53 4.8
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 0:0 Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.3 3.35 3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:4 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.8 6
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 3.6 3.2 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 44’ Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 60’ Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1:0 Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.5 3.15 2.7
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:1 Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2:2 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 4:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 0:1 Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.5 2.25 4.5
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 3:2 Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.1 9 24
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2:0 Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 1.52 4.05 5.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 45’ Логотип футбольный клуб МалагаМалага 1:0 Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.75 3.1 5.3
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос 1:0 Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 1:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 Матч завершен  Япония 1:3  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3:3 Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2:0 Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:2 Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.8 3.35 4.4
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 0:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:3 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 4:1 Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 2:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 3:2 Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:2 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 4:3 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1.3 4.9 8.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 0:4 Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия 2:0 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
18:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 8:1 Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер 1:2 Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 88’ Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап 2:0 Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 14’ Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1:0 Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 0:1 Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 4.15 2.35 2.4
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 1:1 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 3.05 2.35 3.1
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 2:0 Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.25 5.3 14
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун 0:1 Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 89’ Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 1:0 Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.73 3.05 5.7
22:00 86’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:1 Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.8 2.9 2.65
22:00 90’ Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2:2 Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.8 2.8 2.8
22:00 88’ Логотип футбольный клуб ОсерОсер 0:0 Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.5 3.6 7.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.2 3.2 3.25
22:00 90’ Логотип футбольный клуб МетцМетц 1:1 Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.6 3.45 6.3
22:00 89’ Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 2:1 Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 4 3.1 1.95
22:00 87’ Логотип футбольный клуб ПарижПариж 0:0 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 2 2.7 4.6
22:00 89’ Логотип футбольный клуб НьорНьор 1:1 Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.45 2.85 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг 2:0 Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 2.85 1.7 7
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок 1:2 Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.15 2.95
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Барриос стал игроком «Зенита»

сегодня, 23:05

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос перешел в «Зенит». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 4,5 года. Игрок уже присоединился к команде в Испании после успешного медосмотра и провел первое занятие под руководством Сергея Семака. Сумма трансфера, по неофициальной информации, составила 15 млн евро и еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Барриос выступал за «Бока Хуниорс» с лета 2015 года. На его счету 66 матчей и один гол. Также он провел 9 матчей за сборную Колумбии.

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За Ливерпуль
За Ливерпуль ответил allemz
   591 / 817
сегодня в 23:45
Он не негр,а индеец
allemz
allemz ответил parallels
   18 / 817
сегодня в 23:45
по антропологии, или как её там, он не обладает своеобразными чертами лица, свойственные зулусам) скорее что-то от индейцев. бабушка явно согрешила с зулусом, но дальше не пошло)
Тоже самое можно сказать про Рондона и Эрнани.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   207 / 817
сегодня в 23:44
Супер игрочишка будет бетон в опорке давно такого надо было пса!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   62 / 817
сегодня в 23:42
7,5 по шкале зулусии. В общем для спартака он светленький, дня нас темноват. Но ничего страшного, велкам. Будет у нас свой Канте. Темный питбуль выгрызающий опорную зону.
parallels
parallels ответил allemz
   11 / 817
сегодня в 23:40
На моей картинке тоже никакого ФШ. Такой же РПЛовский зулус.
по антропологии, или как её там, он не обладает своеобразными чертами лица, свойственные зулусам) скорее что-то от индейцев. бабушка явно согрешила с зулусом, но дальше не пошло)
allemz
allemz ответил parallels
   18 / 817
сегодня в 23:38
здесь никакого фотошопа, где он зулус? в каком месте?
На моей картинке тоже никакого ФШ.
Такой же РПЛовский зулус.
parallels
parallels ответил allemz
   11 / 817
сегодня в 23:37
здесь никакого фотошопа, где он зулус? в каком месте?
allemz
allemz ответил Шишанутый
   18 / 817
сегодня в 23:34
Первый негр в Зените! Что скажет Вираж?
ziborock
ziborock ответил parallels
   22 / 817
сегодня в 23:34
мне сейчас некогда - но потом я тебе спектральный анализ предоставлю, доказывающий его причастность к арийской расе, а не к тарасовским зулусам с пальм!
parallels
parallels ответил ziborock
   11 / 817
сегодня в 23:33
Это у него все тело в родимых пятнах!)))
мне сейчас некогда - но потом я тебе спектральный анализ предоставлю, доказывающий его причастность к арийской расе, а не к тарасовским зулусам с пальм!
Evgen44
Evgen44 ответил parallels
   445 / 817
сегодня в 23:32
ЭТО-НЕ-НЕГР! спартачи, повторять перед сном, как мантру, и не хрюкать тут!
Он афро американец.А негр ты.Кто пашет за 25-30(максимум) тысяч в месяц на невских(в лучшем случае)галерах,за чашку Миллеровского риса.
ziborock
ziborock ответил parallels
   22 / 817
сегодня в 23:31
ЭТО-НЕ-НЕГР! спартачи, повторять перед сном, как мантру, и не хрюкать тут!
Это у него все тело в родимых пятнах!)))
ziborock
ziborock ответил Лакшери
   22 / 817
сегодня в 23:31
Добро пожаловть !
Санбона Бантвана!)
parallels
parallels
   11 / 817
сегодня в 23:31
ЭТО-НЕ-НЕГР! спартачи, повторять перед сном, как мантру, и не хрюкать тут!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ziborock
   2 / 817
сегодня в 23:31
Не все так просто! Зенит готовят к большим переменам состава а болел к толерантности, в лучшем смысле этого слова! То ли еще в Зените будет через год - два!))) Вот мы и посмотрим какие песни Питерские петь будут!
    Evgen44
    Evgen44 ответил Так Себе Аналитик
       445 / 817
    сегодня в 23:30
    Просто еще один игрок, который будет унижать "Спартак". Все куда проще.
    Куда проще было неделю назад)...а это свежий афро американец,на радость быдловиражу Гимлеру)
    Лакшери
    Лакшери
       49 / 817
    сегодня в 23:30
    Добро пожаловть !
    ziborock
    ziborock ответил Так Себе Аналитик
       22 / 817
    сегодня в 23:29
    Просто еще один игрок, который будет унижать "Спартак". Все куда проще.
    Не все так просто! Зенит готовят к большим переменам состава а болел к толерантности, в лучшем смысле этого слова! То ли еще в Зените будет через год - два!))) Вот мы и посмотрим какие песни Питерские петь будут!
    RussianMango
    RussianMango
       267 / 817
    сегодня в 23:26
    зенит интересуется Бариосом
    зенит сделал предложение по Бариосу
    Бариоса силком сняли с клубного автобуса
    Бариос прилетел в Петербург
    Бариос прошел медобследование
    В ближайшее время Бариос станет бомжом
    зенит завершил трансфер Бариоса
    Бариос стал игроком зенита

    Скока шума на пустом месте...а в конечном итоге....

    Бариос стал главным полировщиком лавочки.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил EAGuar As
       2 / 817
    сегодня в 23:26
    Чё о5 аргентинец ?
    Колумбиец
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Шишанутый
       2 / 817
    сегодня в 23:25
    Первый негр в Зените! Что скажет Вираж?
    Ну, он не негр, а смешанной крови снова) А вообще Вираж сейчас такого слова не имеет.
    EAGuar As
    EAGuar As
       30 / 817
    сегодня в 23:23
    Чё о5 аргентинец ?
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       466 / 817
    сегодня в 23:23
    не кочегары мы не плотники ,а мы зенитчики высотники
    ну все следующий будет почерней
    Шишанутый
    Шишанутый
       41 / 817
    сегодня в 23:22
    Первый негр в Зените! Что скажет Вираж?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       2 / 817
    сегодня в 23:21
    Реально я не понимаю, лучше не могли отфотошопить, что ли, что за странное выражение лица у него на фото. И почему в "Зенит" нельзя нормального дизайнера взять?
    Морозовский
    Морозовский
       35 / 817
    сегодня в 23:21
    Просто, КРАСАФФЧИК!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил ziborock
       2 / 817
    сегодня в 23:20
    Вот и папуас подъехал!) Писерман или Литейный с пальмы снимали?)))
    Просто еще один игрок, который будет унижать "Спартак". Все куда проще.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       466 / 817
    сегодня в 23:20
    ой какой европейский парень подьехал к бакланам
    мюллер решил задобрить фифу ,а то наверно санкции
    обещали бакланам за расизм.
    allemz
    allemz
       18 / 817
    сегодня в 23:18
    Упустили его шпоры.
    ziborock
    ziborock
       22 / 817
    сегодня в 23:16
    Вот и папуас подъехал!) Писерман или Литейный с пальмы снимали?)))
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