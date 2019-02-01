«Рубин» и «Зенит» достигли договоренности по переходу Азмуна

сегодня, 23:26

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун продолжит карьеру в «Зените». Клубы договорились по трансферу иранца. Сумма сделки составит 12 млн евро, а футболист подписал контракт на 3,5 года. Уже в ближайшие часы «Зенит» внесет форварда в заявку на Лигу Европы.

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Также на счету Азмуна — 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.