Пулишич, Игуаин, Пёнтек. Главные трансферы зимы-2019

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.1 3.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.5 4.35 1.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца 1.85 3.45 5.1
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:5 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 40 18 1.03
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.3 3.35 3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:4 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.8 5.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 3.6 3.2 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.5 3.15 2.7
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:1 Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2:2 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 4:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2 3.3 3.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.5 3.1 2.8
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.6 3.4 2.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.75 3.1 5.3
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 1:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 сегодня  Япония -:-  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3:3 Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2:0 Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:2 Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 0:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.8 3.7 4
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1.65 4 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 3.2 3.2 2.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.45 2.85 3.05
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.7 3.7 4.5
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.73 3.05 5.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.55 2.85 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.7 2.85 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.53 3.55 6.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.2 3.2 3.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.6 3.45 6.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 4 3.1 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.85 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.17 2.95 3.55
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.5 4 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.15 2.95
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Пулишич, Игуаин, Пёнтек. Главные трансферы зимы-2019

сегодня, 15:00
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В ночь с 31 января на 1 февраля трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов закрылось. «Соккер.ру» спешит с итогами. А какую сделку вы считаете главной?

Топ-10 самых дорогих трансферов

1. Кристиан Пулишич. Из «Боруссии» (Дортмунд) в «Челси» за 64 млн евро. Самый дорогой трансфер зимы де-факто будет осуществлен летом. «Челси» выкупил права на Пулишича, но остаток сезона Кристиан проведет в Дортмунде на правах аренды.

2. Паулиньо. Из «Барселоны» в «Гуанчжоу Эвергранд» за 42 млн евро. Бразилец полгода провел в Китае на правах аренды, а полноценный переход по документам состоялся именно зимой.

3. Леандро Паредес. Из «Зенита» в ПСЖ за 40 млн евро. По данным «Трансфермаркта», сумма трансфера составила 40 миллионов евро, хотя писали о 47 миллионах. Вероятно, этой отметки компенсация в пользу «Зенита» достигнет в случае успешных выступлений Леандро в Париже.

4. Лукас Пакета. Из «Фламенго» в «Милан» за 35 млн евро. «Россонери» заплатили щедрую компенсацию за «нового Кака». 21-летний бразилец уже отметился результативной передачей в кубковом матче с «Наполи».

5. Кшиштоф Пёнтек. Из «Дженоа» в «Милан» за 35 млн евро. Еще одна 35-миллионая покупка «Милана» начала оправдывать себя с первых же дней в клубе. Пёнтек провел два матча против «Наполи» - в чемпионате и Кубке Италии. В первом случае вышел на замену, а кубковый матч начал с первых минут и отметился победным дублем.

6. Мигель Альмирон. Из «Аталанты Юнайтед» в «Ньюкасл» за 24 млн евро. «Ньюкасл» подписал одну из главных звезд МЛС. Парагвайский атакующий полузащитник спешит на помощь «сорокам», которые хотят сохранить прописку в АПЛ.

7. Доминик Соланке. Из «Ливерпуля» в «Борнмут» за 21.2 млн евро. Талантливый форвард не пригодился Юргену Клоппу и отправился в клуб, где конкуренция в линии атаки не такая серьезная. В АПЛ даже середняк может заплатить за лавочника больше 20 миллионов евро.

8. Хонни Кастро. Из «Атлетико» в «Вулверхэмптон» за 20.5 млн евро. Учитесь у «Атлетико» бизнесу. Летом «матрасники» покупают у «Сельты» защитника Хонни Кастро, сразу же отправляют его в аренду в «Вулверхэмптон», а полгода спустя продают права на испанца «волкам» за 20.5 миллионов евро. Изи мани! Кастро, к слову, стал самым дорогим новичком в истории «Вулверхэмптона».

9. Талиска. Из «Бенфики» в «Гуанчжоу Эвергранд» за 19.2 млн евро. Еще один отложенный трансфер китайского гиганта. По сути, «Бенфика» получила за бразильского хавбека 25 миллионов евро (5.8 млн за аренду на полгода + 19.2 млн сейчас). Формально сделка осуществлена зимой, и она достаточно мощная, чтобы попасть в топ-10.

10. Амаду Хайдара. Из «Ред Булл Зальцбург» в «РБ Лейпциг» за 19 млн евро. 20-летний полузащитник из Мали сменил клуб, не выходя из империи «Ред Булл». Хайдара – очень талантливый парень, посмотрим, как он раскроется в Бундеслиге.

Топ-10 главных аренд

1. Гонсало Игуаин. Из «Ювентуса» в «Челси» за 9 миллионов евро. Первую половину сезона аргентинец провел в командировке в «Милане», а теперь отправился в Англию помогать своему старому учителю Маурицио Сарри, под чьим руководством в «Наполи» ставил рекорд результативности Серии A. За первые 147 минут в «Челси» Гонсало отличиться не сумел, а его команда «сгорела» в матче с «Борнмутом» 0:4.

2. Кристиан Пулишич. Из «Челси» в «Боруссию» (Дортмунд). Как уже сказано выше, «Челси» выкупил трансфер американца и оставил его в «Боруссии» до конца сезона на правах аренды.

3. Альваро Мората. Из «Челси» в «Атлетико». Главные аренды этой зимы связаны с «Челси» и это не последняя запись с участием лондонского клуба. Отправив Альваро в клуб детства, «синие» освободили место в центре нападения для Игуаина. Мората же пополнил длинный список игроков, выступавших за «Реал» и «Атлетико». 

4. Миши Батшуайи. Из «Челси» в «Кристал Пэлас». Не первая аренда для бельгийского форварда. В прошлом сезоне он ездил в Дортмунд, а первую часть нынешнего сезона провел в «Валенсии», теперь «Челси» отправил своего игрока в «Кристал Пэлас».

5. Желсон Мартинш. Из «Атлетико» в «Монако». Португалец не заиграл в «Атлетико» у Симеоне, зато рьяно принялся спасать «Монако» и даже помог отметиться первым голом за монегасков Александру Головину в своем дебютном матче.

6. Виктор Мозес. Из «Челси» в «Фенербахче». Нигериец не пригодился Маурицио Сарри и отправился в полуторалетнюю аренду в Турцию.

7. Юри Тилеманс. Из «Монако» в «Лестер». «Монако» и «Лестер» устроили арендный обмен полузащитниками: Тилеманс отправился в Англию, а в обратном направлении переехал португалец Адриен Силва.

8. Джейсон Мурильо. Из «Валенсии» в «Барселону» за 1.2 млн евро. «Барселона» арендовала колумбийского защитника у «Валенсии» с правом первоочередного выкупа в конце сезона за 25 миллионов евро.

9. Натаниэль Клайн. Из «Ливерпуля» в «Борнмут». Не только Соланке перешел в «Борнмут» из «Ливерпуля» этой зимой. Клайн стал «вишенкой» на время и уже успел разгромить под началом Эдди Хау «Челси», хотя мог провести январь и февраль в основе «Ливерпуля», так как его конкурент Александер-Арнольд выбыл из-за травмы.

10. Седрик Соареш. Из «Саутгемптона» в «Интер» за 0.5 млн евро. Португальский правый бек может быть выкуплен «Интером» летом за 11 миллионов евро.

10 трансферов, которые нельзя не заметить

1. Эмилиано Сала. Из «Нанта» в «Кардифф» за 17 млн евро. Самый трагичный трансфер зимы. Один из лучших бомбардиров Франции стал самым дорогим новичком в истории «Кардиффа», попрощался со своими партнерами по «Нанту», но до Уэльса не добрался: самолет исчез с радаров, Сала и пилот Айботссон пропали без вести.

2. Сеск Фабрегас. Из «Челси» в «Монако». Чемпион мира и Европы сменил Лондон на Лазурное побережье, опытный Фабрегас призван помочь «Монако» выпутаться из сложной турнирной ситуации.

3. Марио Балотелли. Из «Ниццы» в «Марсель» как свободный агент. Балотелли надоело в «Ницце» и с ним легко расстались как с обузой, но в «Марселе» Марио забил в первом же матче, выйдя на замену.

4. Денис Суарес. Из «Барселоны» в «Арсенал» на правах аренды за 2.5 млн евро. Денис выигрывал Кубок УЕФА под руководством Унаи Эмери в «Севилье», теперь собирается заиграть в Лондоне на радость знакомому наставнику.

5. Питер Крауч. Из «Сток Сити» в «Бернли». 38-летний долговязый форвард вернулся в АПЛ! «Бернли» шикарно представил «Мистера Робота».

6. Браим Диас. Из «Манчестер Сити» в «Реал» за 17 млн евро. «Королевский клуб» не обзавелся новыми звездами этой зимой, зато подписал талантливого паренька из «Манчестер Сити».

7. Леонардо Балерди. Из «Боки Хуниорс» в «Боруссию» (Дортмунд) за 15.5 млн евро. «Боруссия» сделает из 20-летнего центрального защитника лакомый кусочек и через пару лет продаст каким-нибудь толстосумам миллионов за 70. Приятного просмотра.

8. Диего Лайнес. Из «Америки» в «Бетис» за 14 млн евро. Очень одаренный 18-летний вингер из Мексики начнет свою европейскую карьеру в «Бетисе». Неплохая стартовая площадка для футболиста, которому прочат большое будущее.

9. Мбайе Диане. Из «Касымпаши» в «Галатасарай» за 10 млн евро. «Галатасарай» в середине сезона подписал лучшего бомбардира чемпионата Турции (20 голов в 17 встречах).

10. Кевин-Принс Боатенг. Из «Сассуоло» в «Барселону» на правах аренды за 1 миллион евро. Довольно неожиданно шанс проявить себя в «Барселоне» получил капризный ганский Принц. Этот переход уже успели окрестить самым необъяснимым трансфером зимы, хотя объяснение все же есть. 

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