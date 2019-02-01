Пулишич, Игуаин, Пёнтек. Главные трансферы зимы-2019

сегодня, 15:00

В ночь с 31 января на 1 февраля трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов закрылось. «Соккер.ру» спешит с итогами. А какую сделку вы считаете главной?

Топ-10 самых дорогих трансферов

1. Кристиан Пулишич. Из «Боруссии» (Дортмунд) в «Челси» за 64 млн евро. Самый дорогой трансфер зимы де-факто будет осуществлен летом. «Челси» выкупил права на Пулишича, но остаток сезона Кристиан проведет в Дортмунде на правах аренды.

2. Паулиньо. Из «Барселоны» в «Гуанчжоу Эвергранд» за 42 млн евро. Бразилец полгода провел в Китае на правах аренды, а полноценный переход по документам состоялся именно зимой.

3. Леандро Паредес. Из «Зенита» в ПСЖ за 40 млн евро. По данным «Трансфермаркта», сумма трансфера составила 40 миллионов евро, хотя писали о 47 миллионах. Вероятно, этой отметки компенсация в пользу «Зенита» достигнет в случае успешных выступлений Леандро в Париже.

4. Лукас Пакета. Из «Фламенго» в «Милан» за 35 млн евро. «Россонери» заплатили щедрую компенсацию за «нового Кака». 21-летний бразилец уже отметился результативной передачей в кубковом матче с «Наполи».

5. Кшиштоф Пёнтек. Из «Дженоа» в «Милан» за 35 млн евро. Еще одна 35-миллионая покупка «Милана» начала оправдывать себя с первых же дней в клубе. Пёнтек провел два матча против «Наполи» - в чемпионате и Кубке Италии. В первом случае вышел на замену, а кубковый матч начал с первых минут и отметился победным дублем.

6. Мигель Альмирон. Из «Аталанты Юнайтед» в «Ньюкасл» за 24 млн евро. «Ньюкасл» подписал одну из главных звезд МЛС . Парагвайский атакующий полузащитник спешит на помощь «сорокам», которые хотят сохранить прописку в АПЛ .

7. Доминик Соланке. Из «Ливерпуля» в «Борнмут» за 21.2 млн евро. Талантливый форвард не пригодился Юргену Клоппу и отправился в клуб, где конкуренция в линии атаки не такая серьезная. В АПЛ даже середняк может заплатить за лавочника больше 20 миллионов евро.

8. Хонни Кастро. Из «Атлетико» в «Вулверхэмптон» за 20.5 млн евро. Учитесь у «Атлетико» бизнесу. Летом «матрасники» покупают у «Сельты» защитника Хонни Кастро, сразу же отправляют его в аренду в «Вулверхэмптон», а полгода спустя продают права на испанца «волкам» за 20.5 миллионов евро. Изи мани! Кастро, к слову, стал самым дорогим новичком в истории «Вулверхэмптона».

9. Талиска. Из «Бенфики» в «Гуанчжоу Эвергранд» за 19.2 млн евро. Еще один отложенный трансфер китайского гиганта. По сути, «Бенфика» получила за бразильского хавбека 25 миллионов евро (5.8 млн за аренду на полгода + 19.2 млн сейчас). Формально сделка осуществлена зимой, и она достаточно мощная, чтобы попасть в топ-10.

10. Амаду Хайдара. Из «Ред Булл Зальцбург» в «РБ Лейпциг» за 19 млн евро. 20-летний полузащитник из Мали сменил клуб, не выходя из империи «Ред Булл». Хайдара – очень талантливый парень, посмотрим, как он раскроется в Бундеслиге.

Топ-10 главных аренд

1. Гонсало Игуаин. Из «Ювентуса» в «Челси» за 9 миллионов евро. Первую половину сезона аргентинец провел в командировке в «Милане», а теперь отправился в Англию помогать своему старому учителю Маурицио Сарри, под чьим руководством в «Наполи» ставил рекорд результативности Серии A. За первые 147 минут в «Челси» Гонсало отличиться не сумел, а его команда «сгорела» в матче с «Борнмутом» 0:4.

2. Кристиан Пулишич. Из «Челси» в «Боруссию» (Дортмунд). Как уже сказано выше, «Челси» выкупил трансфер американца и оставил его в «Боруссии» до конца сезона на правах аренды.

3. Альваро Мората. Из «Челси» в «Атлетико». Главные аренды этой зимы связаны с «Челси» и это не последняя запись с участием лондонского клуба. Отправив Альваро в клуб детства, «синие» освободили место в центре нападения для Игуаина. Мората же пополнил длинный список игроков, выступавших за «Реал» и «Атлетико».

4. Миши Батшуайи. Из «Челси» в «Кристал Пэлас». Не первая аренда для бельгийского форварда. В прошлом сезоне он ездил в Дортмунд, а первую часть нынешнего сезона провел в «Валенсии», теперь «Челси» отправил своего игрока в «Кристал Пэлас».

5. Желсон Мартинш. Из «Атлетико» в «Монако». Португалец не заиграл в «Атлетико» у Симеоне, зато рьяно принялся спасать «Монако» и даже помог отметиться первым голом за монегасков Александру Головину в своем дебютном матче.

6. Виктор Мозес. Из «Челси» в «Фенербахче». Нигериец не пригодился Маурицио Сарри и отправился в полуторалетнюю аренду в Турцию.

7. Юри Тилеманс. Из «Монако» в «Лестер». «Монако» и «Лестер» устроили арендный обмен полузащитниками: Тилеманс отправился в Англию, а в обратном направлении переехал португалец Адриен Силва.

8. Джейсон Мурильо. Из «Валенсии» в «Барселону» за 1.2 млн евро. «Барселона» арендовала колумбийского защитника у «Валенсии» с правом первоочередного выкупа в конце сезона за 25 миллионов евро.

9. Натаниэль Клайн. Из «Ливерпуля» в «Борнмут». Не только Соланке перешел в «Борнмут» из «Ливерпуля» этой зимой. Клайн стал «вишенкой» на время и уже успел разгромить под началом Эдди Хау «Челси», хотя мог провести январь и февраль в основе «Ливерпуля», так как его конкурент Александер-Арнольд выбыл из-за травмы.

10. Седрик Соареш. Из «Саутгемптона» в «Интер» за 0.5 млн евро. Португальский правый бек может быть выкуплен «Интером» летом за 11 миллионов евро.

10 трансферов, которые нельзя не заметить

1. Эмилиано Сала. Из «Нанта» в «Кардифф» за 17 млн евро. Самый трагичный трансфер зимы. Один из лучших бомбардиров Франции стал самым дорогим новичком в истории «Кардиффа», попрощался со своими партнерами по «Нанту», но до Уэльса не добрался: самолет исчез с радаров, Сала и пилот Айботссон пропали без вести.

2. Сеск Фабрегас. Из «Челси» в «Монако». Чемпион мира и Европы сменил Лондон на Лазурное побережье, опытный Фабрегас призван помочь «Монако» выпутаться из сложной турнирной ситуации.

3. Марио Балотелли. Из «Ниццы» в «Марсель» как свободный агент. Балотелли надоело в «Ницце» и с ним легко расстались как с обузой, но в «Марселе» Марио забил в первом же матче, выйдя на замену.

4. Денис Суарес. Из «Барселоны» в «Арсенал» на правах аренды за 2.5 млн евро. Денис выигрывал Кубок УЕФА под руководством Унаи Эмери в «Севилье», теперь собирается заиграть в Лондоне на радость знакомому наставнику.

5. Питер Крауч. Из «Сток Сити» в «Бернли». 38-летний долговязый форвард вернулся в АПЛ ! «Бернли» шикарно представил «Мистера Робота».

6. Браим Диас. Из «Манчестер Сити» в «Реал» за 17 млн евро. «Королевский клуб» не обзавелся новыми звездами этой зимой, зато подписал талантливого паренька из «Манчестер Сити».

7. Леонардо Балерди. Из «Боки Хуниорс» в «Боруссию» (Дортмунд) за 15.5 млн евро. «Боруссия» сделает из 20-летнего центрального защитника лакомый кусочек и через пару лет продаст каким-нибудь толстосумам миллионов за 70. Приятного просмотра.

8. Диего Лайнес. Из «Америки» в «Бетис» за 14 млн евро. Очень одаренный 18-летний вингер из Мексики начнет свою европейскую карьеру в «Бетисе». Неплохая стартовая площадка для футболиста, которому прочат большое будущее.

9. Мбайе Диане. Из «Касымпаши» в «Галатасарай» за 10 млн евро. «Галатасарай» в середине сезона подписал лучшего бомбардира чемпионата Турции (20 голов в 17 встречах).

10. Кевин-Принс Боатенг. Из «Сассуоло» в «Барселону» на правах аренды за 1 миллион евро. Довольно неожиданно шанс проявить себя в «Барселоне» получил капризный ганский Принц. Этот переход уже успели окрестить самым необъяснимым трансфером зимы, хотя объяснение все же есть.