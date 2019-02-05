Топ-10 самых ценных легионеров РПЛ

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.4 3.15 3.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.6 4.9 1.42
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.6 4.3 4.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Топ-10 самых ценных легионеров РПЛ

сегодня, 15:15
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Разобравшись с россиянами, «Соккер.ру» переходит к изучению иностранных футболистов в чемпионате России. Зимой этот зачет потерял лидера с отъездом Паредеса из «Зенита».

Краешком глаза заглянем дальше первой десятки и посмотрим, кто входит в топ-30 самых ценных легионеров РПЛ. Итак, открывает рейтинг…

25-30 место. Маурисио Перейра («Краснодар»; Уругвай) – 5 млн евро.
25-30 место. Кристиан Куэва («Краснодар»; Перу) – 5 млн евро.
25-30 место. Хойдур Магнуссон (ЦСКА; Исландия) – 5 млн евро.
25-30 место. Арнор Сигурдссон (ЦСКА; Исландия) – 5 млн евро.
25-30 место. Роберт Мак («Зенит»; Словакия) – 5 млн евро.
25-30 место. Мануэл Фернандеш («Локомотив»; Португалия) – 5 млн евро.
22-24 место. Шарль Каборе («Краснодар»; Буркина-Фасо) – 5.5 млн евро.
22-24 место. Клаудио Маркизио («Зенит»; Италия) – 5.5 млн евро.
22-24 место. Матиас Краневиттер («Зенит»; Аргентина) – 5.5 млн евро.
16-21 место. Родриго Бекао (ЦСКА; Бразилия) – 6.5 млн евро.
16-21 место. Абель Эрнандес (ЦСКА; Уругвай) – 6.5 млн евро.
16-21 место. Кристиан Рамирес («Краснодар»; Эквадор) – 6.5 млн евро.
16-21 место. Урош Спаич («Краснодар»; Сербия) – 6.5 млн евро.
16-21 место. Бенедикт Хеведес («Локомотив»; Германия) – 6.5 млн евро.
16-21 место. Луис Адриано («Спартак»; Бразилия) – 6.5 млн евро.
14-15 место. Эмилиано Ригони («Зенит»; Аргентина) – 7 млн евро.
14-15 место. Зе Луиш («Спартак»; Кабо-Верде) – 7 млн евро.
12-13 место. Ярослав Ракицкий («Зенит»; Украина) – 7.5 млн евро.
12-13 место. Самуэль Жиго («Спартак»; Франция) – 7.5 млн евро.

В клубах РПЛ на сегодняшний день 30 легионеров, чью трансферную стоимость «Трансфермаркт» оценивает в 5 миллионов евро или дороже. Напомню, что россиян с такими же параметрами 27, то есть здесь царит почти равенство. 

10-11 место. Соломон Кверквелия («Локомотив»; Грузия) – 8 млн евро (+2.2*).
10-11 место. Софьян Ханни («Спартак»; Алжир) – 8 млн евро (+1).

*изменение ориентировочной стоимости за последний год.

Последнее место в топ-10 делят представители двух московских клубов. Соломон Кверквелия за последний год подорожал на 2.2 млн евро, а за два года в «Локомотиве» грузинский защитник прибавил 5 миллионов. Софьян Ханни, несмотря на застой, обусловленный малым количеством игрового времени при Каррере, сумел за год в «Спартаке» вырасти на один миллион евро. Сейчас алжирский хавбек оценивается немецкими экспертами ровно в ту сумму, которую на него потратил «Спартак».

9 место. Вандерсон («Краснодар»; Бразилия) – 9 млн евро (+5).

Год назад оценивался в 4 миллиона евро, бразильцу потребовалось время на адаптацию в РПЛ, но потом разыгрался под теплым краснодарским солнышком, «нагулял» 5 миллионов евро и ворвался в десятку самых дорогих легионеров чемпионата России.

8 место. Сердар Азмун («Зенит»; Иран) – 9.5 млн евро (+0.5).

Год назад делил 6-7 место, сейчас опустился на восьмую строчку, хотя и прибавил полмиллиона евро. Этой зимой Азмун сменил клуб, но не чемпионат. Говорят, в «Зените» у него будет больше возможностей вырасти в профессиональном плане

6-7 место. Эммануэль Маммана («Зенит»; Аргентина) – 12 млн евро (+2). 

Несмотря на тяжелую травму, из-за которой Эммануэль почти не играл в 2018 году, его стоимость поднялась на пару пунктов. 

6-7 место. Вильмар Барриос («Зенит»; Колумбия) – 12 млн евро (+7).

Колумбийскому новичку «Зенита» только предстоит попробовать РПЛ на вкус, но Вильмар в последний год добился ощутимого игрового прогресса, что сказалось на его трансферной стоимости: с 5 миллионов подрос до 12, а фактически «Зенит» заплатил 15 за трансфер из «Бока Хуниорс», а это вполне адекватное вложение.

5 место. Фернандо («Спартак»; Бразилия) – 13 млн евро (-1).

Пусть и не значительно, но Фернандо потерял в цене за 2018 год, что вполне логично: так же мощно и качественно, как в чемпионском сезоне, бразилец больше не играл, хотя впечатлял периодически классными ударами со штрафных. Год назад Фернандо был третьим по ценности игроком РПЛ после Леандро Паредеса и Квинси Промеса, которые уже уехали за границу, сейчас хавбек «Спартака» только пятый. 

4 место. Себастьян Дриусси («Зенит»; Аргентина) – 13.5 млн евро (+1.5).

Себастьян Дриусси прибавил 1.5 миллиона к своему личному «счету» и остался на четвертой позиции, которую занимал и год назад.

3 место. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция) – 14 млн евро (+9).

После отъезда Промеса именно Классон – самый яркий пример футболиста, ставшего звездой непосредственно в нашем чемпионате. На момент покупки «Краснодаром» шведа в январе 2017 года его оценочная стоимость равнялась 1.5 млн евро («быки» заплатили 2), сейчас Виктор стоит 14, причем за последний год он подорожал на 9 миллионов! Классон – самый дорогой легионер, если говорить о футболистах, права на которых принадлежат нашим клубам.

1-2 место. Гжегош Крыховяк («Локомотив», на правах аренды из ПСЖ; Польша) – 18 млн евро (-2).
1-2 место. Никола Влашич (ЦСКА, на правах аренды из «Эвертона»; Хорватия) – 18 млн евро (+10).

На вершине топа два футболиста, которых объединяет то обстоятельство, что и Влашич, и Крыховяк выступают за ЦСКА и «Локомотив» на правах аренды из «Эвертона» и ПСЖ. В конце сезона оба должны будут вернуться в свои клубы, а ЦСКА и «Локомотив» вряд ли потянут их полноценные трансферы. 

Резюме. Год назад 18 миллионов евро стоил второй по дороговизне легионер РПЛ, сейчас это цена лидеров, причем оба они не связаны контрактами с нашими клубами. Среди российских игроков был заметен общий рост: стоимость десятки лучших за год увеличилась со 110 млн евро до 154.5 – почти в полтора раза. У иностранцев из клубов РПЛ было 118 миллионов евро, а стало 127. То есть и здесь есть рост. Лидеры подешевели, но общий уровень поднялся: год назад было 20 футболистов стоимостью от 5 миллионов евро, сейчас – 30; по цене 10+ в начале 2018-го шли пятеро, теперь – семеро, а Сердар Азмун мог быть восьмым, но не добрал всего 500 тысяч евро. 

Количество легионеров стоимостью 5+ миллионов евро в клубах РПЛ (всего 30)

«Зенит» - 9
«Краснодар» - 7
ЦСКА, «Спартак» – 5 
«Локомотив» - 4 

Количество легионеров стоимостью 10+ миллионов евро в клубах РПЛ (всего 7)

«Зенит» - 3
ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» – 1

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   40 / 784
сегодня в 15:55
+100500
Don trambon
Don trambon
   104 / 784
сегодня в 15:44
Хорошая статья, как и про россиян.

Хотя по некоторым игрокам есть вопросы.

Единственное что портит, это присутствие родного брата 25 процентного клоуна - вцспс 3.
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   188 / 784
сегодня в 15:35
Байкал, объясни, почему у Спартака больше легионеров с 5+ млн, чем у Локомотива, который так хайпили недавно; и наравне с "кузницей кадров" цдса?
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   188 / 784
сегодня в 15:32
И влашич, и криховяк - временщики. Им наплевать на московские середняки. Они приехали напилить бабла, летом вернутся в футбол.)))))

Хинера и ржд знатно облапошили.
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   188 / 784
сегодня в 15:31
Лавочник Спартака Ханни выше Куэвы, Магнуссена, Мака, Фернандеша, Каборе, Бекао, Ракицкого и внимание, Эрнандеса, Маркизио и Хёведеса. Которых тут пиарили как великих звёзд, бомботрансферы.)))))

Кстати, а Арнора Сигурдссона кто-то хоть на поле видел? Он вообще у кого-то на виду? Попал парень в цска....
Сантус
Сантус
   61 / 784
сегодня в 15:10
Ооо,Ракицкому уже и паспорт аргентинский сделали.....:)Он, кстати в курсе?)
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