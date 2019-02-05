Топ-10 самых ценных легионеров РПЛ

Разобравшись с россиянами, «Соккер.ру» переходит к изучению иностранных футболистов в чемпионате России. Зимой этот зачет потерял лидера с отъездом Паредеса из «Зенита».
Краешком глаза заглянем дальше первой десятки и посмотрим, кто входит в топ-30 самых ценных легионеров РПЛ. Итак, открывает рейтинг…
25-30 место. Маурисио Перейра («Краснодар»; Уругвай) – 5 млн евро.
25-30 место. Кристиан Куэва («Краснодар»; Перу) – 5 млн евро.
25-30 место. Хойдур Магнуссон (ЦСКА; Исландия) – 5 млн евро.
25-30 место. Арнор Сигурдссон (ЦСКА; Исландия) – 5 млн евро.
25-30 место. Роберт Мак («Зенит»; Словакия) – 5 млн евро.
25-30 место. Мануэл Фернандеш («Локомотив»; Португалия) – 5 млн евро.
22-24 место. Шарль Каборе («Краснодар»; Буркина-Фасо) – 5.5 млн евро.
22-24 место. Клаудио Маркизио («Зенит»; Италия) – 5.5 млн евро.
22-24 место. Матиас Краневиттер («Зенит»; Аргентина) – 5.5 млн евро.
16-21 место. Родриго Бекао (ЦСКА; Бразилия) – 6.5 млн евро.
16-21 место. Абель Эрнандес (ЦСКА; Уругвай) – 6.5 млн евро.
16-21 место. Кристиан Рамирес («Краснодар»; Эквадор) – 6.5 млн евро.
16-21 место. Урош Спаич («Краснодар»; Сербия) – 6.5 млн евро.
16-21 место. Бенедикт Хеведес («Локомотив»; Германия) – 6.5 млн евро.
16-21 место. Луис Адриано («Спартак»; Бразилия) – 6.5 млн евро.
14-15 место. Эмилиано Ригони («Зенит»; Аргентина) – 7 млн евро.
14-15 место. Зе Луиш («Спартак»; Кабо-Верде) – 7 млн евро.
12-13 место. Ярослав Ракицкий («Зенит»; Украина) – 7.5 млн евро.
12-13 место. Самуэль Жиго («Спартак»; Франция) – 7.5 млн евро.
В клубах РПЛ на сегодняшний день 30 легионеров, чью трансферную стоимость «Трансфермаркт» оценивает в 5 миллионов евро или дороже. Напомню, что россиян с такими же параметрами 27, то есть здесь царит почти равенство.
10-11 место. Соломон Кверквелия («Локомотив»; Грузия) – 8 млн евро (+2.2*).
10-11 место. Софьян Ханни («Спартак»; Алжир) – 8 млн евро (+1).
*изменение ориентировочной стоимости за последний год.
Последнее место в топ-10 делят представители двух московских клубов. Соломон Кверквелия за последний год подорожал на 2.2 млн евро, а за два года в «Локомотиве» грузинский защитник прибавил 5 миллионов. Софьян Ханни, несмотря на застой, обусловленный малым количеством игрового времени при Каррере, сумел за год в «Спартаке» вырасти на один миллион евро. Сейчас алжирский хавбек оценивается немецкими экспертами ровно в ту сумму, которую на него потратил «Спартак».
9 место. Вандерсон («Краснодар»; Бразилия) – 9 млн евро (+5).
Год назад оценивался в 4 миллиона евро, бразильцу потребовалось время на адаптацию в РПЛ, но потом разыгрался под теплым краснодарским солнышком, «нагулял» 5 миллионов евро и ворвался в десятку самых дорогих легионеров чемпионата России.
8 место. Сердар Азмун («Зенит»; Иран) – 9.5 млн евро (+0.5).
Год назад делил 6-7 место, сейчас опустился на восьмую строчку, хотя и прибавил полмиллиона евро. Этой зимой Азмун сменил клуб, но не чемпионат. Говорят, в «Зените» у него будет больше возможностей вырасти в профессиональном плане.
6-7 место. Эммануэль Маммана («Зенит»; Аргентина) – 12 млн евро (+2).
Несмотря на тяжелую травму, из-за которой Эммануэль почти не играл в 2018 году, его стоимость поднялась на пару пунктов.
6-7 место. Вильмар Барриос («Зенит»; Колумбия) – 12 млн евро (+7).
Колумбийскому новичку «Зенита» только предстоит попробовать РПЛ на вкус, но Вильмар в последний год добился ощутимого игрового прогресса, что сказалось на его трансферной стоимости: с 5 миллионов подрос до 12, а фактически «Зенит» заплатил 15 за трансфер из «Бока Хуниорс», а это вполне адекватное вложение.
5 место. Фернандо («Спартак»; Бразилия) – 13 млн евро (-1).
Пусть и не значительно, но Фернандо потерял в цене за 2018 год, что вполне логично: так же мощно и качественно, как в чемпионском сезоне, бразилец больше не играл, хотя впечатлял периодически классными ударами со штрафных. Год назад Фернандо был третьим по ценности игроком РПЛ после Леандро Паредеса и Квинси Промеса, которые уже уехали за границу, сейчас хавбек «Спартака» только пятый.
4 место. Себастьян Дриусси («Зенит»; Аргентина) – 13.5 млн евро (+1.5).
Себастьян Дриусси прибавил 1.5 миллиона к своему личному «счету» и остался на четвертой позиции, которую занимал и год назад.
3 место. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция) – 14 млн евро (+9).
После отъезда Промеса именно Классон – самый яркий пример футболиста, ставшего звездой непосредственно в нашем чемпионате. На момент покупки «Краснодаром» шведа в январе 2017 года его оценочная стоимость равнялась 1.5 млн евро («быки» заплатили 2), сейчас Виктор стоит 14, причем за последний год он подорожал на 9 миллионов! Классон – самый дорогой легионер, если говорить о футболистах, права на которых принадлежат нашим клубам.
1-2 место. Гжегош Крыховяк («Локомотив», на правах аренды из ПСЖ; Польша) – 18 млн евро (-2).
1-2 место. Никола Влашич (ЦСКА, на правах аренды из «Эвертона»; Хорватия) – 18 млн евро (+10).
На вершине топа два футболиста, которых объединяет то обстоятельство, что и Влашич, и Крыховяк выступают за ЦСКА и «Локомотив» на правах аренды из «Эвертона» и ПСЖ. В конце сезона оба должны будут вернуться в свои клубы, а ЦСКА и «Локомотив» вряд ли потянут их полноценные трансферы.
Резюме. Год назад 18 миллионов евро стоил второй по дороговизне легионер РПЛ, сейчас это цена лидеров, причем оба они не связаны контрактами с нашими клубами. Среди российских игроков был заметен общий рост: стоимость десятки лучших за год увеличилась со 110 млн евро до 154.5 – почти в полтора раза. У иностранцев из клубов РПЛ было 118 миллионов евро, а стало 127. То есть и здесь есть рост. Лидеры подешевели, но общий уровень поднялся: год назад было 20 футболистов стоимостью от 5 миллионов евро, сейчас – 30; по цене 10+ в начале 2018-го шли пятеро, теперь – семеро, а Сердар Азмун мог быть восьмым, но не добрал всего 500 тысяч евро.
Количество легионеров стоимостью 5+ миллионов евро в клубах РПЛ (всего 30)
«Зенит» - 9
«Краснодар» - 7
ЦСКА, «Спартак» – 5
«Локомотив» - 4
Количество легионеров стоимостью 10+ миллионов евро в клубах РПЛ (всего 7)
«Зенит» - 3
ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» – 1
Хотя по некоторым игрокам есть вопросы.
Единственное что портит, это присутствие родного брата 25 процентного клоуна - вцспс 3.
Хотя по некоторым игрокам есть вопросы.
Единственное что портит, это присутствие родного брата 25 процентного клоуна - вцспс 3.
Хинера и ржд знатно облапошили.
Хинера и ржд знатно облапошили.
Кстати, а Арнора Сигурдссона кто-то хоть на поле видел? Он вообще у кого-то на виду? Попал парень в цска....
Кстати, а Арнора Сигурдссона кто-то хоть на поле видел? Он вообще у кого-то на виду? Попал парень в цска....