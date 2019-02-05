Топ-10 самых ценных легионеров РПЛ

сегодня, 15:15

Разобравшись с россиянами, «Соккер.ру» переходит к изучению иностранных футболистов в чемпионате России. Зимой этот зачет потерял лидера с отъездом Паредеса из «Зенита».

Краешком глаза заглянем дальше первой десятки и посмотрим, кто входит в топ-30 самых ценных легионеров РПЛ . Итак, открывает рейтинг…

25-30 место. Маурисио Перейра («Краснодар»; Уругвай) – 5 млн евро.

25-30 место. Кристиан Куэва («Краснодар»; Перу) – 5 млн евро.

25-30 место. Хойдур Магнуссон ( ЦСКА ; Исландия) – 5 млн евро.

25-30 место. Арнор Сигурдссон ( ЦСКА ; Исландия) – 5 млн евро.

25-30 место. Роберт Мак («Зенит»; Словакия) – 5 млн евро.

25-30 место. Мануэл Фернандеш («Локомотив»; Португалия) – 5 млн евро.

22-24 место. Шарль Каборе («Краснодар»; Буркина-Фасо) – 5.5 млн евро.

22-24 место. Клаудио Маркизио («Зенит»; Италия) – 5.5 млн евро.

22-24 место. Матиас Краневиттер («Зенит»; Аргентина) – 5.5 млн евро.

16-21 место. Родриго Бекао ( ЦСКА ; Бразилия) – 6.5 млн евро.

16-21 место. Абель Эрнандес ( ЦСКА ; Уругвай) – 6.5 млн евро.

16-21 место. Кристиан Рамирес («Краснодар»; Эквадор) – 6.5 млн евро.

16-21 место. Урош Спаич («Краснодар»; Сербия) – 6.5 млн евро.

16-21 место. Бенедикт Хеведес («Локомотив»; Германия) – 6.5 млн евро.

16-21 место. Луис Адриано («Спартак»; Бразилия) – 6.5 млн евро.

14-15 место. Эмилиано Ригони («Зенит»; Аргентина) – 7 млн евро.

14-15 место. Зе Луиш («Спартак»; Кабо-Верде) – 7 млн евро.

12-13 место. Ярослав Ракицкий («Зенит»; Украина) – 7.5 млн евро.

12-13 место. Самуэль Жиго («Спартак»; Франция) – 7.5 млн евро.

В клубах РПЛ на сегодняшний день 30 легионеров, чью трансферную стоимость «Трансфермаркт» оценивает в 5 миллионов евро или дороже. Напомню, что россиян с такими же параметрами 27, то есть здесь царит почти равенство.

10-11 место. Соломон Кверквелия («Локомотив»; Грузия) – 8 млн евро (+2.2*).

10-11 место. Софьян Ханни («Спартак»; Алжир) – 8 млн евро (+1).

*изменение ориентировочной стоимости за последний год.

Последнее место в топ-10 делят представители двух московских клубов. Соломон Кверквелия за последний год подорожал на 2.2 млн евро, а за два года в «Локомотиве» грузинский защитник прибавил 5 миллионов. Софьян Ханни, несмотря на застой, обусловленный малым количеством игрового времени при Каррере, сумел за год в «Спартаке» вырасти на один миллион евро. Сейчас алжирский хавбек оценивается немецкими экспертами ровно в ту сумму, которую на него потратил «Спартак».

9 место. Вандерсон («Краснодар»; Бразилия) – 9 млн евро (+5).

Год назад оценивался в 4 миллиона евро, бразильцу потребовалось время на адаптацию в РПЛ , но потом разыгрался под теплым краснодарским солнышком, «нагулял» 5 миллионов евро и ворвался в десятку самых дорогих легионеров чемпионата России.

8 место. Сердар Азмун («Зенит»; Иран) – 9.5 млн евро (+0.5).

Год назад делил 6-7 место, сейчас опустился на восьмую строчку, хотя и прибавил полмиллиона евро. Этой зимой Азмун сменил клуб, но не чемпионат. Говорят, в «Зените» у него будет больше возможностей вырасти в профессиональном плане.

6-7 место. Эммануэль Маммана («Зенит»; Аргентина) – 12 млн евро (+2).

Несмотря на тяжелую травму, из-за которой Эммануэль почти не играл в 2018 году, его стоимость поднялась на пару пунктов.

6-7 место. Вильмар Барриос («Зенит»; Колумбия) – 12 млн евро (+7).

Колумбийскому новичку «Зенита» только предстоит попробовать РПЛ на вкус, но Вильмар в последний год добился ощутимого игрового прогресса, что сказалось на его трансферной стоимости: с 5 миллионов подрос до 12, а фактически «Зенит» заплатил 15 за трансфер из «Бока Хуниорс», а это вполне адекватное вложение.

5 место. Фернандо («Спартак»; Бразилия) – 13 млн евро (-1).

Пусть и не значительно, но Фернандо потерял в цене за 2018 год, что вполне логично: так же мощно и качественно, как в чемпионском сезоне, бразилец больше не играл, хотя впечатлял периодически классными ударами со штрафных. Год назад Фернандо был третьим по ценности игроком РПЛ после Леандро Паредеса и Квинси Промеса, которые уже уехали за границу, сейчас хавбек «Спартака» только пятый.

4 место. Себастьян Дриусси («Зенит»; Аргентина) – 13.5 млн евро (+1.5).

Себастьян Дриусси прибавил 1.5 миллиона к своему личному «счету» и остался на четвертой позиции, которую занимал и год назад.

3 место. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция) – 14 млн евро (+9).

После отъезда Промеса именно Классон – самый яркий пример футболиста, ставшего звездой непосредственно в нашем чемпионате. На момент покупки «Краснодаром» шведа в январе 2017 года его оценочная стоимость равнялась 1.5 млн евро («быки» заплатили 2), сейчас Виктор стоит 14, причем за последний год он подорожал на 9 миллионов! Классон – самый дорогой легионер, если говорить о футболистах, права на которых принадлежат нашим клубам.

1-2 место. Гжегош Крыховяк («Локомотив», на правах аренды из ПСЖ ; Польша) – 18 млн евро (-2).

1-2 место. Никола Влашич ( ЦСКА , на правах аренды из «Эвертона»; Хорватия) – 18 млн евро (+10).

На вершине топа два футболиста, которых объединяет то обстоятельство, что и Влашич, и Крыховяк выступают за ЦСКА и «Локомотив» на правах аренды из «Эвертона» и ПСЖ . В конце сезона оба должны будут вернуться в свои клубы, а ЦСКА и «Локомотив» вряд ли потянут их полноценные трансферы.

Резюме. Год назад 18 миллионов евро стоил второй по дороговизне легионер РПЛ , сейчас это цена лидеров, причем оба они не связаны контрактами с нашими клубами. Среди российских игроков был заметен общий рост: стоимость десятки лучших за год увеличилась со 110 млн евро до 154.5 – почти в полтора раза. У иностранцев из клубов РПЛ было 118 миллионов евро, а стало 127. То есть и здесь есть рост. Лидеры подешевели, но общий уровень поднялся: год назад было 20 футболистов стоимостью от 5 миллионов евро, сейчас – 30; по цене 10+ в начале 2018-го шли пятеро, теперь – семеро, а Сердар Азмун мог быть восьмым, но не добрал всего 500 тысяч евро.

Количество легионеров стоимостью 5+ миллионов евро в клубах РПЛ (всего 30)

«Зенит» - 9

«Краснодар» - 7

ЦСКА , «Спартак» – 5

«Локомотив» - 4

Количество легионеров стоимостью 10+ миллионов евро в клубах РПЛ (всего 7)