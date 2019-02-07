Гамшик и Ко. Лучшие снайперы крутых итальянских клубов

сегодня, 18:00

Казалось, что отъезд Гамшика в Китай – вопрос решенный, но возникла заминка. «Соккер.ру» пользуется ей, чтобы вспомнить коллег Марека – лучших бомбардиров клубов Италии.

«Наполи». Марек Гамшик (Словакия) – 121 гол

2-е место. Диего Марадона (Аргентина) – 115

3-е место. Атилла Саллюстро – 108

Трансфер Марека Гамшика в «Далянь Ифан» приостановлен. По другой информации, сделка близка к срыву, и если это произойдет, то словак сможет увеличить свой голевой счет в «Наполи», который и так самый «жирный» в истории клуба. 23 декабря 2017 года Гамшик опередил Марадону и стал самым результативным игроком «партенопейцев» в истории. Диего держался на вершине 26 лет, а сам побил рекорд Саллюстро, лидировавшего больше полувека. Гамшик – легенда «Наполи», лучший бомбардир и главный гвардеец, но если говорить именно о результативности, то Мареку помогло терпение. Все-таки словак выступал за «Наполи» почти дюжину лет, а если говорить о скорострельности, то самый крутой – Эдинсон Кавани. Уругваец всего за три сезона на «Сан-Паоло» отличился 104 раза, Игуаин за тот же срок забил 91 мяч.

«Ювентус». Алессандро Дель Пьеро (Италия) – 290 голов

2-е место. Джампьеро Бониперти (Италия) – 179

3-е место. Роберто Беттега – 178

Дель Пьеро стал истинным ювентини, символом и легендой клуба, но он не воспитанник «Старой Синьоры», начинал профессиональную карьеру в «Падове», пусть оказался в Турине и совсем молоденьким. Алессандро отыграл за «Ювентус» 19 сезонов, заслужил бессмертие среди «бьянконери», когда остался с командой, несмотря на ссылку в Серию B. В списке лучших стрелков в истории великого клуба Сандро опережает ближайшего преследователя более чем на сотню мячей, причем сам Бониперти лидировал 60 лет. В обозримом будущем не видать героя, который превзойдет Дель Пьеро, Криштиану Роналду мог бы, но для этого нужно было приехать в Турин хотя бы лет на пять раньше.

«Милан». Гуннар Нордаль (Швеция) – 221 гол

2-е место. Андрей Шевченко (Украина) – 175

3-е место. Джанни Ривера – 164

Самые результативные игроки в истории «Милана» - иностранцы, причем Шевченко мог бы дотянуться до легендарного Нордаля, если бы не переход в «Челси». Гуннар – величайший форвард середины XX века, он играючи забил свои две с лишним сотни голов за семь лет в красно-черных цветах. Олимпийский чемпион 1948 года занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров Серии A всех времен. Сам Нордаль, помимо «Милана», забивал еще за «Рому», а выше него только двое – Франческо Тотти и Сильвио Пиола.

«Интер». Джузеппе Меацца (Италия) – 284 гола

2-е место. Алессандро Альтобелли (Италия) – 209

3-е место. Роберто Бонинсенья – 171

Парадоксально, что в «Милане», который в свое время породил «многонационального» соседа, отказавшись от услуг легионеров, бал правят иностранцы, в то время как «Интернационале» гордится своими итальянскими бомбардирами (занимают шесть верхних строчек в списке). На первом месте, конечно же, Джузеппе Меацца, человек и стадион, двукратный чемпион мира и герой завирательных легенд. Известно, что Джузеппе носился по полю со скоростью ветра, а в юности болел за «Милан», в составе которого позже отметится, как и в «Ювентусе». Джузеппе восседает на троне вот уже почти 80 лет. И кто его сдвинет оттуда? Одна надежда – на Мауро Икарди. Аргентинец забил уже 121 гол, и ему только 25 лет. Если проведет в «Интере» всю карьеру, не сбавит нынешний темп результативности, то догонит и перегонит самого Меаццу.

«Лацио». Сильвио Пиола (Италия) – 143 гола

2-е место. Джузеппе Синьори (Италия) – 126

3-е место. Томмазо Рокки (Италия) – 105

Сильвио Пиола – лучший бомбардир Серии A в истории, на счету чемпиона мира 1938 года 274 точных удара! Большую часть голов в своей карьере знаменитый форвард забил в составе «Лацио», но также он радовал результативной игрой поклонников «Про Верчелли», «Торино», «Ювентуса» и «Новары». Семь лучших стрелков в истории «орлов» - итальянцы, причем замыкает «Великолепную семерку» Чиро Иммобиле, у которого есть все шансы войти в топ-5 уже в нынешнем сезоне.

«Рома». Франческо Тотти (Италия) – 307 голов

2-е место. Роберто Пруццо (Италия) – 138

3-е место. Амедео Амадей (Италия) – 111

А кого вы ожидали здесь увидеть?! Конечно же, Император забил больше голов, чем любой другой игрок, носивший футболку «Ромы». Преимущество Тотти над вторым бомбардиром в истории «волков» чудовищно, да и вообще трудно представить, что кто-то в ближайшее время сумеет хотя бы приблизиться к Франческо. В Серии A больше Ческо забил только Сильвио Пиоло, которого чествовали чуть выше, на счету Тотти 250 голов в матчах итальянского элитного дивизиона.

«Фиорентина». Курт Хамрин (Швеция) – 208 голов

2-е место. Габриэль Батистута (Аргентина) – 207

3-е место. Мигель Анхель Монтуори (Аргентина/Италия) – 84

Курт Хамрин играл за «Фиорентину» с 1958-го по 1967-й год, забил за девять лет 208 мячей и ушел в «Милан», с которым выиграл Скудетто и Кубок чемпионов. Габриэль Батистута играл за «фиалок» на протяжении тех же девяти лет – с 1991-го по 2000-й, он тоже ушел в «Рому» за титулом чемпиона Италии. Досадно, должно быть, было «Королю Льву» покидать Флоренцию, остановившись в одном голе от клубного рекорда.