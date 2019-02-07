Гамшик и Ко. Лучшие снайперы крутых итальянских клубов

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.35 5 8.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.5 3.9 1.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 33’ Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус 0:0 Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
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Гамшик и Ко. Лучшие снайперы крутых итальянских клубов

сегодня, 18:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Тотти Франческо
Тотти Франческо
Нападающий
Гамшик Марек
Гамшик Марек
Полузащитник
Дель Пьеро Алессандро
Дель Пьеро Алессандро
Нападающий

Казалось, что отъезд Гамшика в Китай – вопрос решенный, но возникла заминка. «Соккер.ру» пользуется ей, чтобы вспомнить коллег Марека – лучших бомбардиров клубов Италии.

«Наполи». Марек Гамшик (Словакия) – 121 гол

2-е место. Диего Марадона (Аргентина) – 115

3-е место. Атилла Саллюстро – 108

Трансфер Марека Гамшика в «Далянь Ифан» приостановлен. По другой информации, сделка близка к срыву, и если это произойдет, то словак сможет увеличить свой голевой счет в «Наполи», который и так самый «жирный» в истории клуба. 23 декабря 2017 года Гамшик опередил Марадону и стал самым результативным игроком «партенопейцев» в истории. Диего держался на вершине 26 лет, а сам побил рекорд Саллюстро, лидировавшего больше полувека. Гамшик – легенда «Наполи», лучший бомбардир и главный гвардеец, но если говорить именно о результативности, то Мареку помогло терпение. Все-таки словак выступал за «Наполи» почти дюжину лет, а если говорить о скорострельности, то самый крутой – Эдинсон Кавани. Уругваец всего за три сезона на «Сан-Паоло» отличился 104 раза, Игуаин за тот же срок забил 91 мяч.

«Ювентус». Алессандро Дель Пьеро (Италия) – 290 голов

2-е место. Джампьеро Бониперти (Италия) – 179

3-е место. Роберто Беттега – 178

Дель Пьеро стал истинным ювентини, символом и легендой клуба, но он не воспитанник «Старой Синьоры», начинал профессиональную карьеру в «Падове», пусть оказался в Турине и совсем молоденьким. Алессандро отыграл за «Ювентус» 19 сезонов, заслужил бессмертие среди «бьянконери», когда остался с командой, несмотря на ссылку в Серию B. В списке лучших стрелков в истории великого клуба Сандро опережает ближайшего преследователя более чем на сотню мячей, причем сам Бониперти лидировал 60 лет. В обозримом будущем не видать героя, который превзойдет Дель Пьеро, Криштиану Роналду мог бы, но для этого нужно было приехать в Турин хотя бы лет на пять раньше.

«Милан». Гуннар Нордаль (Швеция) – 221 гол

2-е место. Андрей Шевченко (Украина) – 175

3-е место. Джанни Ривера – 164

Самые результативные игроки в истории «Милана» - иностранцы, причем Шевченко мог бы дотянуться до легендарного Нордаля, если бы не переход в «Челси». Гуннар – величайший форвард середины XX века, он играючи забил свои две с лишним сотни голов за семь лет в красно-черных цветах. Олимпийский чемпион 1948 года занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров Серии A всех времен. Сам Нордаль, помимо «Милана», забивал еще за «Рому», а выше него только двое – Франческо Тотти и Сильвио Пиола.

«Интер». Джузеппе Меацца (Италия) – 284 гола

2-е место. Алессандро Альтобелли (Италия) – 209

3-е место. Роберто Бонинсенья – 171

Парадоксально, что в «Милане», который в свое время породил «многонационального» соседа, отказавшись от услуг легионеров, бал правят иностранцы, в то время как «Интернационале» гордится своими итальянскими бомбардирами (занимают шесть верхних строчек в списке). На первом месте, конечно же, Джузеппе Меацца, человек и стадион, двукратный чемпион мира и герой завирательных легенд. Известно, что Джузеппе носился по полю со скоростью ветра, а в юности болел за «Милан», в составе которого позже отметится, как и в «Ювентусе». Джузеппе восседает на троне вот уже почти 80 лет. И кто его сдвинет оттуда? Одна надежда – на Мауро Икарди. Аргентинец забил уже 121 гол, и ему только 25 лет. Если проведет в «Интере» всю карьеру, не сбавит нынешний темп результативности, то догонит и перегонит самого Меаццу.

«Лацио». Сильвио Пиола (Италия) – 143 гола

2-е место. Джузеппе Синьори (Италия) – 126

3-е место. Томмазо Рокки (Италия) – 105

Сильвио Пиола – лучший бомбардир Серии A в истории, на счету чемпиона мира 1938 года 274 точных удара! Большую часть голов в своей карьере знаменитый форвард забил в составе «Лацио», но также он радовал результативной игрой поклонников «Про Верчелли», «Торино», «Ювентуса» и «Новары». Семь лучших стрелков в истории «орлов» - итальянцы, причем замыкает «Великолепную семерку» Чиро Иммобиле, у которого есть все шансы войти в топ-5 уже в нынешнем сезоне.

«Рома». Франческо Тотти (Италия) – 307 голов

2-е место. Роберто Пруццо (Италия) – 138

3-е место. Амедео Амадей (Италия) – 111

А кого вы ожидали здесь увидеть?! Конечно же, Император забил больше голов, чем любой другой игрок, носивший футболку «Ромы». Преимущество Тотти над вторым бомбардиром в истории «волков» чудовищно, да и вообще трудно представить, что кто-то в ближайшее время сумеет хотя бы приблизиться к Франческо. В Серии A больше Ческо забил только Сильвио Пиоло, которого чествовали чуть выше, на счету Тотти 250 голов в матчах итальянского элитного дивизиона.

«Фиорентина». Курт Хамрин (Швеция) – 208 голов

2-е место. Габриэль Батистута (Аргентина) – 207

3-е место. Мигель Анхель Монтуори (Аргентина/Италия) – 84

Курт Хамрин играл за «Фиорентину» с 1958-го по 1967-й год, забил за девять лет 208 мячей и ушел в «Милан», с которым выиграл Скудетто и Кубок чемпионов. Габриэль Батистута играл за «фиалок» на протяжении тех же девяти лет – с 1991-го по 2000-й, он тоже ушел в «Рому» за титулом чемпиона Италии. Досадно, должно быть, было «Королю Льву» покидать Флоренцию, остановившись в одном голе от клубного рекорда.

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