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«Реал» vs «Барселона». Кто в Эль Класико значимее?

02 марта 2019, 10:45

Кто в этой паре главный? Гранды сыграют в третий раз за короткое время, а «Соккер.ру» использует глобальный подход. 

Пример простого вопроса. Кто значимее для истории футбола - «Реал» или «Барселона»? Или кто успешнее? Ответить проще, если знать вводные данные – кто, сколько и чего выиграл, как играют между собой и чем могут похвастаться. 

Матчи между собой

Собственно, повод столкнуть лбами. Многие после победы «Барселоны» сообщили, что сейчас в Эль Класико у двух сторон по 95 побед в официальных матчах и 51 мировая, то есть полное равенство. Но не все принимают один из древних матчей 1902 года как официальный. Для испанских чиновников счет скорее 95:94 в пользу «Реала». Но и это тоже не победа, ведь для других историков та вычеркнутая игра - официальная. В товарняках чаще выигрывала «Барселона», но интересуют только серьезные Эль Класико, где даже по голам почти что равенство. 

Результат: ничья.  

Испанские чемпионства

Переходим от схваток, которые определяют Эль Класико как особенный для истории футбола матч, к титулам в Испании. 33 раза первым был «Реал». 23 раза команда из Мадрида занимала второе место (в том числе шесть раз за последние 10 сезонов). И 9 раз «сливочные» приходили к финишу на третьей строчке. У «Барселоны» 25 чемпионств, столько же вторых мест и 12 «бронзовых» медалей. Даже 4 победы за 6 лет исторический расклад пока не перевернули.

Результат: победа «Реала». 

Победы в Кубке чемпионов

Недавно фанаты «Барселоны» могли заявить, что шесть кубков чемпионов – дела давно минувших дней, а по победам именно в ЛЧ у команд было равенство – 4:4. Но затем «Реал» выиграл четыре «ушастых» за пять лет. Как ни крути, мадридцы здесь впереди каталонцев. 13 кубков – рекорд турнира, который разыгрывают уже более 60 лет, а у «Барселоны» суммарно 5 первых мест. Речь о королях Лиги чемпионов, но и в этой паре есть победитель. Жаль, когда Месси и Роналду были на пике, в финале ЛЧ между собой так и не сыграли. 

Результат: победа «Реала». 

Чемпионы мира в составах

Варан стал одиннадцатым для «Реала». Первым оказался Гюнтер Нетцер – немец обыграл команду Кройфа в 1974 году. Вальдано представляет в списке Аргентину, Карамбе – Францию, как и Рафа. Роберто Карлос в 2002 году принес еще одну победу. И сразу пять испанцев отличились в 2010 году – с Рамосом и Касильясом во главе. И Хедира привез медаль через четыре года. А у «Барселоны» на одного чемпиона  мира больше – 12. Сразу 8 испанцев – у всех, кроме Вильи, есть «Ла Масия» в прошлом. Открывает список бразилец Ромарио, затем идет Ривалдо, а закрывают Дембеле и Умтити – свежие чемпионы. «Реал» своих триумфаторов нередко подписывал, а «Барселона» многих воспитала. 

Результат: победа «Барселоны». 

Успехи в Кубке Короля

Мадридская пресса считает, что и пенальти на Винисиусе во второй игре нужно было ставить. И в первом матче в официальной трансляции матча почему-то не показали эпизод, когда Альба схватил за футболку бразильца, хотя у фотографов много снимков, подтверждающих скандальность полуфинала Кубка Короля. Того самого, что «Барселона» выигрывала 30 раз, а еще в 11 случаях уступала в финале. У «Реала» суммарно не 42, как станет у каталонцев после игры с «Валенсией», а 39, побед только 19. На данный момент у «сливочных» больше проигранных финалов Кубка Короля, чем выигранных – 19:20. 

Результат: победа «Барселоны». 

Другие международные кубки

Лига чемпионов – отдельная история, а здесь просто суммируем, что «Реал» и «Барселона» собрали в других еврокубках или международных турнирах, вроде КЧМ или Международного Кубка. У «Барселоны» 15 трофеев, в том числе 4 победы в Кубке Кубков, а у «Реала», вы не поверите, но тоже 15. И что ты с этими ребятами будешь делать, если нос к носу в большинстве номинаций?

Результат: ничья. 

Чемпионы Европы в заявках

У «Барселоны» сразу 13 человек выигрывали «золото» на чемпионатах континента. А если брать комплекты медалей, то соберете сразу 15, ведь Хави и Иньеста по два раза праздновали успехи на Евро – в 2008 и 2012 годах. Для звезд из «Реала» престижный турнир для сборных тоже складывался неплохо. Ведь в их случае, кроме испанцев, присоединяются также иностранцы – немец Штилике в 1980 году, Анелька и Карамбе в 2000-м, Пепе и Роналду – в 2016-м. Всего получается 15 комплектов медалей у каталонцев против 16 у «Реала».

Результат: победа «Реала». 

Мировой интерес к клубам

Популярность важна в современном футбольном мире, ведь интерес связан с доходами. У «Реала» в подписчиках 69.2 млн человек в Инстаграме - сократилось количество после ухода Роналду, 31.5 млн читателей в Твиттере и 107 миллионов подписантов в Фейсбуке. У «Барселоны»  66.1, 29.2 и 100 миллионов человек соответственно по тем же социальным сетям. Делами «Реала» интересуется минимум 208 миллионов человек на планете – заметно больше, чем население России, примерно как народу в Бразилии, а «Барселона» привлекла 195 млн подписчиков. Понятно, там и ботов полно, но размах впечатляет. У испанских клубов сотни миллионов фанатов по всему миру. 

Результат: победа «Реала». 

Лучшие снайперы Европы

Сколько «Золотых бутс» держали в руках футболисты испанских грандов? Если считать легенд «сливочных», то тут все просто, ведь только мексиканец Уго Санчес в 1990 году и трижды португалец Роналду – в 2011, 2014 и 2015 годах, выигрывали для мадридцев престижный приз. У «Барселоны» история с «Золотыми бутсами» похожая. Лидирует один. Месси отхватил пять наград (исторический рекорд) и сейчас идет за шестой. Также «Барселону» радовали «Золотой бутсой» Роналдо в 1997 году и Луис Суарес в 2016-м. Все красавцы, но Лионель приносит «Барселоне» победу – 7:4. 

Результат: победа «Барселоны». 

Голевые показатели топ-10

Голевые рекорды значимы для истории. Интересно сравнить, нивелировав влияние количества матчей, насколько отличается средняя результативность десяти самых успешных снайперов в истории «Барселоны» и такой же десятки из «Реала». Ведь голы определяют места этих клубов на футбольной вершине, значит, имеют значения. За голы Месси и Роналду выдавали «Золотые мячи», голы выводят в финалы. Так что оцениваем среднюю результативность первой десятки лучших у «Реала» - речь о 0.581 гола за игру, а у «Барселоны» - 0.649 за матч. Каталонские шустрее! 

Результат: победа «Барселоны». 

Обладатели «Золотых мячей»

В списке легенд Ди Стефано (2 мяча), Копа, Фигу, Роналдо и Каннаваро – по 1 «Золотому мячу» в статусе игроков «Реала». Также Роналду – 4 победы, а Модрич – 11-й обладатель легендарного приза в истории «Реала». У «Барселоны» только у Месси пять мячей с «блаугранас», но это не единственный победитель. Также Суарес (испанский, не уругвайский, конечно же), дважды Кройф, Стоичков, Ривалдо и Роналдиньо получали звание игроков года в Европе или мире (после 1995 года «Золотой мяч» начали вручать не только гражданам европейских стран). В сумме получается счет 11:11 - удивительно. 

Результат: ничья. 

Общий счет. «Реал» - «Барселона» - 7:7  

По официальным играм (одной из версий футбольных историков) сейчас в Эль Класико полное равенство – 95 на 95. Сегодня кто-то может выйти вперед, если не будет ничьей. А если Солари снова проиграет, то Моуриньо (или другой тренер, вроде Конте) может возглавить «Реал». Но это тема для другого разговора. А из этого понятно, что только поклонник футбола может выбрать при таком количестве триумфов лучшего в паре «Реала» и «Барселоны». 

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Все комментарии
112910415
112910415
   69 / 886
02 марта в 20:50
и вечный бой...
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum ответил амурец
   651 / 886
02 марта в 20:07
Реал играет лучше, ну у Барселоны есть исполнители такие как Суарес и Дембеле которые реально решают в барсе, если Реал сможет их выключить то остальные опасности не представляют
Очень интересный взгляд на Барселону из за Амура. Почаще бы таких свежих мыслей.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   293 / 886
02 марта в 19:16
Ждём покер от Месси в ворота сливочных девиц дабы разорвать их пуканы :)
Армани
Армани
02 марта в 18:23
Автор статьи, у Роналду 5 золотых мячей.
Месси и Роналду встречались в финале лиги чемпионов на пике формы. С одной лишь разницнй, Роналду тогда играл за МЮ
амурец
амурец ответил Нгуша_с_двойными_стандартами
   191 / 886
02 марта в 14:50
да про Месси никто и не вспомнил бы не будь твоего жалкого комментария ну в так Месси что есть что его нет без разницы
амурец
амурец ответил aigaziFIGHTER
   191 / 886
02 марта в 14:05
Это надо но этих тоже надо держать
Real_Naiman
Real_Naiman
   883 / 886
02 марта в 13:58
Мое мнение такого что кто больще выйграл Лч(самый значимый турнир среди топ комманд) тот лучший в мире! На данный момент Реал лучший в мире! Если через лет 100 Барса выйграет больше Лч тогда и станет лучшим в мире! Но и Реал за это время просто стоять не будут.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответил амурец
   462 / 886
02 марта в 13:57
Причем тут Суарес и Дембеле. Реалу всего-то надо моменты реализовать и все.
амурец
амурец
   191 / 886
02 марта в 12:56
Реал играет лучше, ну у Барселоны есть исполнители такие как Суарес и Дембеле которые реально решают в барсе, если Реал сможет их выключить то остальные опасности не представляют
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   219 / 886
02 марта в 12:22
Барса круче!
Roman73
Roman73
   299 / 886
02 марта в 11:45
Что главное в футболе ?- мысль, её быстрота.
Что такое креатив, фантазиста ? И в чём разница между Давидом Сильвой и Иско ?
Не буду упоминать всуе имена великих Хави , Иньесты и даже ученика их Месси.
Это когда Иско 60 минут за матч остервенело таскает мяч и не может придумать ни один пас на гол, а стоячий Месси сделает парочку асистов.
Итак дубль Барсы оказался сильнее полуРеала.
А ЦСКА ?
...А Пеле ? а что Пеле обясняю Зине я,
Ест Пеле крем-брюле вместе с Жаирзиньо.
Почему ЦСКА называют "кони" ?...
Из старого...
Roman73
Roman73
   299 / 886
02 марта в 11:20
Реал сильнее всех на свете.
А Барса сильнее Реала.
Сегодня будет битва , если Барселона не хочет проиграть.
obana777
obana777
   335 / 886
02 марта в 10:54
Барсе победы! Покажите, кто в футбольной Испании хозяин!
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