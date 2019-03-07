Четверть смелых. Наши клубы в 1/8 Лиги Европы

вчера, 12:30

У клубов РПЛ 14 выходов в 1/8 ЛЕ на всех. «Соккер.ру» - об успехах и неудачах наших команд на стадии турнира, испытание которой предстоит «Зениту» и «Краснодару».

Перед стартом плей-офф Лиги Европы мы вспоминали о том, как выступали наши команды на стадии 1/16 финала. «Краснодар» и «Зенит» дополнили эту статистику: у 9 российских клубов 25 участий в первом раунде плей-офф ЛЕ на всех. Баланс улучшился: 17 выходов в следующую стадию (68%) и 8 вылетов (32%). Чаще всех и лучше всех в 1/16 играл «Зенит», у которого теперь шесть заходов в плей-офф Лиги Европы и пять преодолений стартового раунда. А как себя чувствовали санкт-петербуржцы и другие российские клубы, игравшие в 1/8 финала?

Сезон 2009/2010

«Рубин» - «Вольфсбург» – 1:1; 1:2

В сезоне, когда была образована Лига Европы, в плей-офф Россию представляли только казанцы. И «Рубин», и «Вольфсбург» на тот момент были действующими чемпионами своих стран и начинали европейский сезон в Лиге чемпионов, откуда перешли в турнир ниже рангом, заняв третьи места в своих квартетах. Во втором раунде плей-офф Лиги Европы получилось сражение «от ножа»! В Казани на гол Нобоа ответил Мисимович, в Германии «Рубин» снова открыл счет усилиями Касаева, но пропустил от своего будущего игрока Мартинса. Выяснение отношений перекочевало в овертайм, где было удаление Сесара Наваса и гол Кристиана Гентнера на предпоследней, 119-й минуте.

Сезон 2010/2011

ЦСКА – «Порту» – 0:1; 1:2

«Аякс» - «Спартак» - 0:1; 0:3

«Твенте» - «Зенит» - 3:0; 0:2

В следующем сезоне в 1/8 финала Лиги Европы пробились сразу три российских клуба – это наш рекорд, который впоследствии будет повторен, но не превзойден. ЦСКА достойно сражался с будущим победителем турнира «Порту», но банда Виллаш-Боаша во главе с Халком, Хамесом, Фалькао и Гуарином оказалась сильнее. Будущий клуб Андре «Зенит» пропустил три безответных мяча от «Твенте» на выезде, что позже стало поводом для мема, который породил острый на язык Валерий Карпин: «Твенте» ср**** «Зениту» с Бруну Алвешем и Данни трешку загрузил!»

На своем поле питерцы были близки к камбэку, но одного гола не хватило – выиграли со счетом 2:0. В четвертьфинал вышел только «Спартак», в соперниках у которого был «Аякс». В Амстердаме Дикань творил чудеса, а классный гол Алекса помог москвичам одержать нелогичную, но такую нужную победу, зато в Москве уже сам «Спартак» под руководством тренера Карпина «трешку отгрузил» толстому вратарю «Аякса» по прозвищу «Пицца». По голу в «Лужниках» забили Дмитрий Комбаров, Веллитон и Алекс.

Сезон 2011/2012

Не все коту Масленица, год назад было три команды во втором раунде плей-офф Лиги Европы, а теперь – ни одной. В 1/16 финала играли «Рубин» и «Локомотив», но в следующий раунд они пробиться не сумели, уступив «Олимпиакосу» и «Атлетику» из Бильбао соответственно.

Сезон 2012/2013

«Базель» - «Зенит» - 2:0; 0:1

«Леванте» - «Рубин» - 0:0; 0:2 (овертайм)

«Анжи» - «Ньюкасл» - 0:0; 0:1

Густо – пусто – снова густо. В сезоне 2012/13 три российских клуба выступали в 1/8 финала Лиги Европы, один из них прошел дальше. Это «Рубин» сломил сопротивление неуступчивых «лягушек» из Испании. «Леванте» и будущий обладатель трех Кубков чемпионов Кейлор Навас отказывались пропускать больше трех часов, но в овертайме казанского матча Рондон и Дядюн все же забили по голу и вывели команду Бердыева в четвертьфинал. А вот «Зенит» и «Анжи» не справились со своими оппонентами и сошли с дистанции.

Сезон 2013/2014

«Аз Алкмар» - «Анжи» - 1:0; 0:0

«Анжи» был единственным представителем России в 1/8 финала того розыгрыша Лиги Европы, но в четвертьфинал махачкалинцы пробиться не сумели. Исход противостояния с АЗ решил единственный гол с пенальти.

Сезон 2014/2015

«Наполи» - «Динамо» - 3:1; 0:0

«Зенит» - «Торино» - 2:0; 0:1

Итало-российская дуэль завершилась со счетом 1:1. «Наполи» обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги Европы в первом матче на «Сан Паоло», где «Динамо» Черчесова уступило 1:3. Кевин Кураньи открыл счет на 2-й минуте, но потом Гонсало Игуаин оформил хет-трик, а Роман Зобнин получил красную карточку в дебюте второго тайма. В ответной встрече зафиксирована нулевая ничья. «Зенит» обменялся домашними победами с «Торино», но успех «сине-бело-голубых» получился весомее, поэтому они пошли дальше.

Сезон 2015/2016

В 1/16 играли два клуба, но оба уступили: «Фенербахче» выбил «Локомотив», а «Краснодар» с общим счетом 0:4 по сумме двух встреч проиграл пражской «Спарте».

Сезон 2016/2017

«Ростов» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1; 0:1

«Сельта» - «Краснодар» - 2:1; 2:0

Южные клубы впервые выступали на такой стадии Лиги Европы, но дальше 1/8 не пошли. «Краснодар» дважды проиграл с «Сельтой», а «Ростов» достойно сражался с будущим обладателем Кубка УЕФА , но все же чуда не случилось.

Сезон 2017/2018

ЦСКА – «Лион» - 0:1; 3:2

«РБ Лейпциг» - «Зенит» - 2:1; 1:1

«Атлетико» - «Локомотив» - 3:0; 5:1

И еще разок три клуба от России скопом выступили в 1/8 Лиги Европы. «Атлетико» выпотрошил будущих чемпионов России с общим счетом 8:1, «Зенит» проиграл нуворишам из Германии, а вот ЦСКА преподнес большущий сюрприз. После поражения «Лиона» никто не верил в армейцев, однако команда Виктора Ганчаренко чудом не пропустила авоську мячей в дебюте матча на стадионе грядущего финала Лиги Европы, а потом выиграла с подходящим счетом!

Клубы РПЛ в 1/8 Лиги Европы

Клуб У В П Б Кого обыграли Кому проиграли «Спартак» 1 1 0 +1 «Аякс» - «Рубин» 2 1 1 = «Леванте» «Вольфсбург» ЦСКА 2 1 1 = «Лион» «Порту» «Ростов» 1 0 1 -1 - «Манчестер Юнайтед» «Краснодар» 1 0 1 -1 - «Сельта» «Локомотив» 1 0 1 -1 - «Атлетико» «Динамо» 1 0 1 -1 - «Наполи» «Зенит» 4 1 3 -2 «Торино» «Твенте», «Базель», «РБ Лейпиг» «Анжи» 2 0 2 -2 - «Ньюкасл», АЗ

У – количество участий; В – выигрыши; П – поражения, Б – баланс побед и поражений.

- Нынешний заход «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы – пятый. Из четырех предыдущих попыток лишь однажды питерцы сумели выйти в четвертьфинал.

- «Спартак» - единственный российский клуб, который не проигрывал в 1/8 финала Лиги Европы и имеет положительный баланс. «Красно-белые» реализовали свою единственную попытку, выбив «Аякс» восемь лет назад.

- «Краснодар» стал пятым клубом РПЛ , у которого больше одного попадания в 1/8 финала Лиги Европы. «Рубин», ЦСКА , «Зенит» и «Анжи» сделали это раньше.

- На общем счету российских клубов 15 участий в 1/8 финала Лиги Европы. Только четыре попытки принесли выход в четвертьфинал (26.7%). Вылеты случались куда чаще – 11 неудач из 15 попыток (73.3%).