Канчельскис: «3 очка в этих 2 матчах будут хорошим результатом для России»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящих отборочных матчей Евро-2020, в которых российская команда сыграет против Бельгии и Казахстана.

Сборную России ждут две тяжелейшие игры. В Астане, я вообще так понимаю, у нас будет игра на искусственном поле. Ну, сборная Бельгии – что тут говорить – очень хорошая команда, весёлая. Так что будут очень тяжёлые матчи.

Какой результат будет для нас успешным? Трудно на данный момент сказать что-то конкретное. Всё-таки сейчас у нас новый цикл начинается, новая команда – посмотрим, что будет: как они будут играть, какой схемы будут придерживаться, какой именно состав. Естественно, мы надеемся на положительный результат.

Понятно, по статусу мы выше сборной Казахстана. И если даже команде Бельгии проиграем, то в игре с Казахстаном должны свои очки брать. Мне лично кажется, что хорошим результатом за два эти матча будут три очка. Думаю, бельгийцев нам сложно будет обыграть, а вот сборную Казахстана обязаны побеждать. Надо учитывать, что два матча на выезде играем за короткий временной промежуток. Здесь и перелёты всё-таки будут.