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Канчельскис: «3 очка в этих 2 матчах будут хорошим результатом для России»

вчера, 01:42
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящих отборочных матчей Евро-2020, в которых российская команда сыграет против Бельгии и Казахстана.

Сборную России ждут две тяжелейшие игры. В Астане, я вообще так понимаю, у нас будет игра на искусственном поле. Ну, сборная Бельгии – что тут говорить – очень хорошая команда, весёлая. Так что будут очень тяжёлые матчи. 

Какой результат будет для нас успешным? Трудно на данный момент сказать что-то конкретное. Всё-таки сейчас у нас новый цикл начинается, новая команда – посмотрим, что будет: как они будут играть, какой схемы будут придерживаться, какой именно состав. Естественно, мы надеемся на положительный результат.

Понятно, по статусу мы выше сборной Казахстана. И если даже команде Бельгии проиграем, то в игре с Казахстаном должны свои очки брать. Мне лично кажется, что хорошим результатом за два эти матча будут три очка. Думаю, бельгийцев нам сложно будет обыграть, а вот сборную Казахстана обязаны побеждать. Надо учитывать, что два матча на выезде играем за короткий временной промежуток. Здесь и перелёты всё-таки будут.

Напомним, основной нападающий бельгийской сборной Ромелу Лукаку рискует пропустить матч с Россией.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Багров-брат
   73 / 1081
вчера в 17:04
Согласен на "хорошо"...)))
Это даже можно и как отлично рассматривать!
Багров-брат
Багров-брат ответил Байкал-38.
   153 / 1081
вчера в 16:37
Отлично 6 очков Хорошо 4 очка Удовлетворительно 3 очка Неуд 2,1, 0 очков
Согласен на "хорошо"...)))
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Т34
   232 / 1081
вчера в 11:51
Канчельскис никогда не был оптимистом. У него всегда и всё мрачно и с нытьем.
Ну-ка, засандаль что-нибудь оптимистичное !
112910415
112910415
   69 / 1081
вчера в 11:18
первый матч не сулит ничего, однозначно
Т34
Т34
   64 / 1081
вчера в 10:11
Канчельскис никогда не был оптимистом. У него всегда и всё мрачно и с нытьем.
FROBI
FROBI ответил Морозовский
   71 / 1081
вчера в 09:24
Очко бы увезти.
Сначала уберечь )
Морозовский
Морозовский
   7 / 1081
вчера в 09:03
Очко бы увезти.
Байкал-38.
Байкал-38.
   73 / 1081
вчера в 08:48
Отлично 6 очков
Хорошо 4 очка
Удовлетворительно 3 очка
Неуд 2,1, 0 очков
ДАША Д
ДАША Д
   239 / 1081
вчера в 04:46
Лучше его комментарии вообще не печатать.
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 03:59
Четыре было бы ещё лучше.
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