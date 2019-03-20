Аршавин: «Я бы сделал объединённый чемпионат до 19 лет из 5 стран»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие три главных изменения он бы в первую очередь провёл в российском футболе.

Во-первых, я бы построил пять-шесть академий по аналогии с той, которую сделали в Краснодаре. Перевёл бы чемпионат России на систему «весна-осень». И сделал бы объединённый чемпионат до 19 лет, включив туда команды из России, Беларуси, Казахстана, Армении и Азербайджана, если участникам из двух последних стран можно будет играть друг с другом.

Насколько я знаю, сейчас хотят вместо молодёжного первенства сделать турнир между командами до 19 лет. В той же возрастной категории УЕФА проводит Юношескую Лигу чемпионов. Поэтому я считаю, что было бы интересно сделать не просто турнир дублирующих команд, а настоящий интересный чемпионат для молодых ребят из разных стран. Пусть лучше «Астана» будет играть с «Зенитом» и собирать 15 тыс. болельщиков на центральном стадионе в Казахстане. Это интереснее, чем смотреть матч питерцев с условным «Оренбургом» в каком-нибудь поле.

Похоже на путь к объединённому чемпионату бывших республик СССР ? Ну, а в целом это, действительно, хорошая идея. Насколько я понимаю, там всё упирается в регламент УЕФА и распределение путёвок в еврокубки. Но если сейчас это всё обкатать на турнире до 19 лет, и получится здорово, почему нет?

Что касается системы «весна-осень», летом в нашей стране надо проводить как можно больше матчей, а не делать огромную паузу. А нынешняя система «осень-весна» убила вторую лигу. Теперь там шесть месяцев нет соревновательного футбола. У них два огромных перерыва на отдых: зимой и летом.