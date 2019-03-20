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Аршавин: «Я бы сделал объединённый чемпионат до 19 лет из 5 стран»

вчера, 02:47

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие три главных изменения он бы в первую очередь провёл в российском футболе.

Во-первых, я бы построил пять-шесть академий по аналогии с той, которую сделали в Краснодаре. Перевёл бы чемпионат России на систему «весна-осень». И сделал бы объединённый чемпионат до 19 лет, включив туда команды из России, Беларуси, Казахстана, Армении и Азербайджана, если участникам из двух последних стран можно будет играть друг с другом. 

Насколько я знаю, сейчас хотят вместо молодёжного первенства сделать турнир между командами до 19 лет. В той же возрастной категории УЕФА проводит Юношескую Лигу чемпионов. Поэтому я считаю, что было бы интересно сделать не просто турнир дублирующих команд, а настоящий интересный чемпионат для молодых ребят из разных стран. Пусть лучше «Астана» будет играть с «Зенитом» и собирать 15 тыс. болельщиков на центральном стадионе в Казахстане. Это интереснее, чем смотреть матч питерцев с условным «Оренбургом» в каком-нибудь поле. 

Похоже на путь к объединённому чемпионату бывших республик СССР? Ну, а в целом это, действительно, хорошая идея. Насколько я понимаю, там всё упирается в регламент УЕФА и распределение путёвок в еврокубки. Но если сейчас это всё обкатать на турнире до 19 лет, и получится здорово, почему нет?

Что касается системы «весна-осень», летом в нашей стране надо проводить как можно больше матчей, а не делать огромную паузу. А нынешняя система «осень-весна» убила вторую лигу. Теперь там шесть месяцев нет соревновательного футбола. У них два огромных перерыва на отдых: зимой и летом.

Также Аршавин признался, что не поддерживает натурализацию в сборной России.

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Все комментарии
Одержимый хряк
Одержимый хряк ответил Брулин
   347 / 1081
вчера в 13:58
Без Украины любая подобная идея бессмысленна. Мы все понимаем, что ещё несколько десятилетий никаких контактов подобных с ними не будет. Причём такой взаимный треш выгоден лидерам обеих стран
Без украины сейчас делается всё.
Брулин
Брулин
   47 / 1081
вчера в 12:50
Без Украины любая подобная идея бессмысленна. Мы все понимаем, что ещё несколько десятилетий никаких контактов подобных с ними не будет. Причём такой взаимный треш выгоден лидерам обеих стран
Чист
Чист ответил сулейман шлагбаум
   498 / 1081
вчера в 12:28
От кого-то я уже слыхал подобный бред.... А, от Валеры- Депутата !
сам ты бред диванный
Чист
Чист
   498 / 1081
вчера в 12:27
ответ пессемистам это хоть что то делать чем ничего - пойдёт только на благо весна осень - давно пора что оно нам дало а ведь за то что бы наши две команды могли успешно выступать в Лиги всё это 62о было придумано но и где результаты а где те люди которые заставили миллионы людей мёрзнуть на стадионах они чем нибудь ответили
Чист
Чист ответил КЭТиК
   498 / 1081
вчера в 12:23
По стопам Газзаева пошел.
а что по твоим следовать
Чист
Чист ответил Т34
   498 / 1081
вчера в 12:23
Говорить у нас научились и толкать разные идеи, но только до того момента, когда попадают на руководящие должности, а потом обо всём этом забывают и катятся по накатанной дорожке, где меньше сопротивления и ответственности.
ну а ты сам то что предлагаешь или только 41ть умеешь
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   232 / 1081
вчера в 11:40
От кого-то я уже слыхал подобный бред.... А, от Валеры- Депутата !
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 09:26
У Шавы хорошие мысли, поддерживаю.
FROBI
FROBI
   71 / 1081
вчера в 09:10
Откуда деньги, Зин?
Сама РПЛ - заведомо распиловочная убыточная шаражка... а кто такой добрый сделает подарок 19-летним? Беларусь и Армения, которые и так не вылазят из нашего кармана безвозмездными кредитами?
Давай за твой счет, Андрюша )
Т34
Т34
   64 / 1081
вчера в 08:52
Говорить у нас научились и толкать разные идеи, но только до того момента, когда попадают на руководящие должности, а потом обо всём этом забывают и катятся по накатанной дорожке, где меньше сопротивления и ответственности.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 1081
вчера в 07:30
Кому это нужно.
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 1081
вчера в 04:45
По стопам Газзаева пошел.
mangoх12
mangoх12
   34 / 1081
вчера в 03:01
Трезвые идеи , Аршавина в РФС!
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