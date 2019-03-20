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Аршавин: «Руководству надо помочь Семаку. Он достойный тренер для „Зенита“»

вчера, 02:03

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о проблемах в игре петербургской команды. Аршавин полагает, что руководству клуба следует дать шанс главному тренеру «сине-бело-голубых» Сергею Семаку и не менять его в межсезонье.

У «Зенита» перебор центральных полузащитников: их восемь. А крайних, наоборот, недобор. Кто-то болеет, кто-то травмирован. И даже возвращение Ригони сейчас, как свежая холодная водица. Он не замылен в этих схемах и выглядит неплохо в последних матчах. По сути Семаку приходится затачивать схему под тех футболистов, которых не он набирал в клуб. Иногда команда играет в четыре центральных полузащитника, вообще без крайних. Троих игроков этой позиции явно нужно продавать. 

Думаю, сейчас Семак просто не может полностью реализовать то, что хочет, по причине, о которой я уже сказал. Думаю, его расчёт – это кулак в середине поля, надёжная игра в обороне и два нападающих, которые реализуют свои моменты. 

Появится ли летом у Семака возможность формировать состав под себя? Если выиграет чемпионат, то 100%. Если не возьмёт золото, все будет зависеть от руководства. Решат оставить Семака на своём посту – должны дать ресурсы для реализации себя в клубе. В том числе и формировать состав по предпочтению тренера. Почему-то когда приезжает иностранный специалист, ему сразу дают всё, а наших загоняют в угол. А потом ещё ждём результатов. Так быть не должно. Надо Семаку помочь, он достойный тренер для «Зенита». Но второй сценарий я не рассматриваю, так как он должен выигрывать чемпионство в этом сезоне, и уже в следующем мы увидим тот клуб, который хочет Семак.

Напомним, недавно «Зенит» покинул Лигу Европы, уступив «Вильярреалу» (1:3, 1:2) на стадии 1/8 финала.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   184 / 1081
вчера в 20:39
Молодец, Андрей. Надо дать время и тебя в подмогу. Должна не только команда своя становится, для чего надо легов поубавить, а и тренерский штаб полностью должен быть зенитовским.
Чист
Чист
   498 / 1081
вчера в 12:16
Как руководство должно помогать Семаку купить Роландо с Месси- просто Семак взялся за гуж не по зубам он что за тренер кто ему доверил первую команду страны - где он успел себя так проявить - ворде бы отца сенатора нету и видного деятеля а может ошибаюсь где нибудь собака зарыта - скажите на милость - как человек может и хорош не знаю но вибирают тренера не по этим качествам
Miaf
Miaf
   12 / 1081
вчера в 12:06
Согласен, руководству нужно построить новую Усадьбу Семаку, 5 квартир в центре москвы и еще 7 в питере и виллу в Испании, и тогда у Зенита попрет
Gunslinger
Gunslinger ответил Jeck Denielse
   290 / 1081
вчера в 11:00
Кто нибудь знает для чего здесь после интервью Аршавина идёт рубрика "Напомним"....???
Чтобы добавить традиционную на ресурсе ложку дёгтя!

А как же без неё????? :)))
Gunslinger
Gunslinger ответил Jeck Denielse
   290 / 1081
вчера в 10:59
Стоп... А кто ж тогда те кто ниже в таблице и не дошли даже и до этой стадии еврокубков ??? Мегапозор???Ультрапозор???Суперпозор???Экстрапозор??? Или ты поклонник МС пишущий мне эти строки ??...сидящий в манчестерском пабе и предвкушающий финал ЛЧ ??? Не думаю...)))
Те кто ниже, просто ТРЭШ!!! :)))
beefs
beefs
   284 / 1081
вчера в 10:40
Не боги горшки обжигают, нужно свою элиту выращивать, помогать им а не ставить палки в колеса...
time out
time out ответил Jeck Denielse
   61 / 1081
вчера в 10:13
Стоп... А кто ж тогда те кто ниже в таблице и не дошли даже и до этой стадии еврокубков ??? Мегапозор???Ультрапозор???Суперпозор???Экстрапозор??? Или ты поклонник МС пишущий мне эти строки ??...сидящий в манчестерском пабе и предвкушающий финал ЛЧ ??? Не думаю...)))
Верх таблицы - это не показатель отсутствия позора. А у тех, кто давно выскочил, за давностью, позор уже анулирован.Так что не выискивай умных сов. Позор зениту.
wingback
wingback
   343 / 1081
вчера в 09:22
Не надо искать в попе мёд, гнать физрука взашей, даже не думать...
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   952 / 1081
вчера в 09:15
Так как играет типа команда, моно смело сдлать вывод тренер ноль.
1-2 раза ошибка, нон здесь уже статистика. Необходимо на 70 % поменять состав на молодЁжь 17-19 лет как Аякс и Монако делают
FROBI
FROBI
   71 / 1081
вчера в 09:14
Плач о неукомплектованности Зенита просто умиляет... Да скажите это другим провинциальным клубам - у них слюни потекут от такого состава.
Ан-нет, купите физруку Месси - вот тады он покажет, чего стоит его тренерский "талант" )
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил time out
   25 / 1081
вчера в 08:58
Это для того, чтобы не забывали, что зенит - позор нашего футбола!
Стоп...
А кто ж тогда те кто ниже в таблице и не дошли даже и до этой стадии еврокубков ???
Мегапозор???Ультрапозор???Суперпозор???Экстрапозор???

Или ты поклонник МС пишущий мне эти строки ??...сидящий в манчестерском пабе и предвкушающий финал ЛЧ ???
Не думаю...)))
time out
time out ответил Jeck Denielse
   61 / 1081
вчера в 08:56
Кто нибудь знает для чего здесь после интервью Аршавина идёт рубрика "Напомним"....???
Это для того, чтобы не забывали, что зенит - позор нашего футбола!
Морозовский
Морозовский ответил Jeck Denielse
   7 / 1081
вчера в 08:51
Я кажется знаю кто будет рулить в Зените лет через 5..... Тот кто даёт советы руководству спустя месяц после возвращения, утверждая "так быть не должно"...и имеет чёткое представление дальнейшего развития - тот кто вскоре будет востребован...)) Давай Андрей !!!!! И поддержка тебе гарантирована...от тех кто хочет чтоб была Команда которой и Москалёв не в силах будет помешать выигрывать....кто понимает что замена Жулиано на Заболотного - не во благо.....что Зенит не курорт с функцией "всё включено" для синьоров Манчини........что пора перестать приглашать синьоров Маркизио ради их посещения Эрмитажа....
Это ваши проблемы. Их сейчас много, а лет через пять станет ещё больше!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 1081
вчера в 08:40
Я кажется знаю кто будет рулить в Зените лет через 5.....

Тот кто даёт советы руководству спустя месяц после возвращения, утверждая "так быть не должно"...и имеет чёткое представление дальнейшего развития - тот кто вскоре будет востребован...))

Давай Андрей !!!!!
И поддержка тебе гарантирована...от тех кто хочет чтоб была Команда которой и Москалёв не в силах будет помешать выигрывать....кто понимает что замена Жулиано на Заболотного - не во благо.....что Зенит не курорт с функцией "всё включено" для синьоров Манчини........что пора перестать приглашать синьоров Маркизио ради их посещения Эрмитажа....
Морозовский
Морозовский ответил Jeck Denielse
   7 / 1081
вчера в 08:17
Кто нибудь знает для чего здесь после интервью Аршавина идёт рубрика "Напомним"....???
Сорок пятый знает.
Морозовский
Морозовский
   7 / 1081
вчера в 08:15
Бред. Ну, наберёт Семак других - они, что, уже заточенные бегают где-то под Семака? А Семаку надо дать поработать!
shlomo
shlomo
   99 / 1081
вчера в 07:56
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1081
    вчера в 07:51
    Ригони не плохо возвратился. Гыгыгы
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум
       232 / 1081
    вчера в 07:25
    Ондрюшко как клифт моднючий напялил, укладочку заделал, да очочки для важности нацепил, так и распелся соловьем на все темы, так и распелся ! Но- во многом прав и интересен. Профессиональный футболист, все-таки, хоть и в прошлом.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       25 / 1081
    вчера в 06:42
    Кто нибудь знает для чего здесь после интервью Аршавина идёт рубрика "Напомним"....???
    Zenit_84
    Zenit_84
       89 / 1081
    вчера в 04:25
    Все верно
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       819 / 1081
    вчера в 03:03
    Это так
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