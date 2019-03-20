Аршавин: «Руководству надо помочь Семаку. Он достойный тренер для „Зенита“»

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о проблемах в игре петербургской команды. Аршавин полагает, что руководству клуба следует дать шанс главному тренеру «сине-бело-голубых» Сергею Семаку и не менять его в межсезонье.
У «Зенита» перебор центральных полузащитников: их восемь. А крайних, наоборот, недобор. Кто-то болеет, кто-то травмирован. И даже возвращение Ригони сейчас, как свежая холодная водица. Он не замылен в этих схемах и выглядит неплохо в последних матчах. По сути Семаку приходится затачивать схему под тех футболистов, которых не он набирал в клуб. Иногда команда играет в четыре центральных полузащитника, вообще без крайних. Троих игроков этой позиции явно нужно продавать.
Думаю, сейчас Семак просто не может полностью реализовать то, что хочет, по причине, о которой я уже сказал. Думаю, его расчёт – это кулак в середине поля, надёжная игра в обороне и два нападающих, которые реализуют свои моменты.
Появится ли летом у Семака возможность формировать состав под себя? Если выиграет чемпионат, то 100%. Если не возьмёт золото, все будет зависеть от руководства. Решат оставить Семака на своём посту – должны дать ресурсы для реализации себя в клубе. В том числе и формировать состав по предпочтению тренера. Почему-то когда приезжает иностранный специалист, ему сразу дают всё, а наших загоняют в угол. А потом ещё ждём результатов. Так быть не должно. Надо Семаку помочь, он достойный тренер для «Зенита». Но второй сценарий я не рассматриваю, так как он должен выигрывать чемпионство в этом сезоне, и уже в следующем мы увидим тот клуб, который хочет Семак.
Напомним, недавно «Зенит» покинул Лигу Европы, уступив «Вильярреалу» (1:3, 1:2) на стадии 1/8 финала.
А как же без неё????? :)))
А как же без неё????? :)))
1-2 раза ошибка, нон здесь уже статистика. Необходимо на 70 % поменять состав на молодЁжь 17-19 лет как Аякс и Монако делают
1-2 раза ошибка, нон здесь уже статистика. Необходимо на 70 % поменять состав на молодЁжь 17-19 лет как Аякс и Монако делают
Ан-нет, купите физруку Месси - вот тады он покажет, чего стоит его тренерский "талант" )
Ан-нет, купите физруку Месси - вот тады он покажет, чего стоит его тренерский "талант" )
А кто ж тогда те кто ниже в таблице и не дошли даже и до этой стадии еврокубков ???
Мегапозор???Ультрапозор???Суперпозор???Экстрапозор???
Или ты поклонник МС пишущий мне эти строки ??...сидящий в манчестерском пабе и предвкушающий финал ЛЧ ???
Не думаю...)))
А кто ж тогда те кто ниже в таблице и не дошли даже и до этой стадии еврокубков ???
Мегапозор???Ультрапозор???Суперпозор???Экстрапозор???
Или ты поклонник МС пишущий мне эти строки ??...сидящий в манчестерском пабе и предвкушающий финал ЛЧ ???
Не думаю...)))
Тот кто даёт советы руководству спустя месяц после возвращения, утверждая "так быть не должно"...и имеет чёткое представление дальнейшего развития - тот кто вскоре будет востребован...))
Давай Андрей !!!!!
И поддержка тебе гарантирована...от тех кто хочет чтоб была Команда которой и Москалёв не в силах будет помешать выигрывать....кто понимает что замена Жулиано на Заболотного - не во благо.....что Зенит не курорт с функцией "всё включено" для синьоров Манчини........что пора перестать приглашать синьоров Маркизио ради их посещения Эрмитажа....
Тот кто даёт советы руководству спустя месяц после возвращения, утверждая "так быть не должно"...и имеет чёткое представление дальнейшего развития - тот кто вскоре будет востребован...))
Давай Андрей !!!!!
И поддержка тебе гарантирована...от тех кто хочет чтоб была Команда которой и Москалёв не в силах будет помешать выигрывать....кто понимает что замена Жулиано на Заболотного - не во благо.....что Зенит не курорт с функцией "всё включено" для синьоров Манчини........что пора перестать приглашать синьоров Маркизио ради их посещения Эрмитажа....