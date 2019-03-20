Аршавин: «Руководству надо помочь Семаку. Он достойный тренер для „Зенита“»

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о проблемах в игре петербургской команды. Аршавин полагает, что руководству клуба следует дать шанс главному тренеру «сине-бело-голубых» Сергею Семаку и не менять его в межсезонье.

У «Зенита» перебор центральных полузащитников: их восемь. А крайних, наоборот, недобор. Кто-то болеет, кто-то травмирован. И даже возвращение Ригони сейчас, как свежая холодная водица. Он не замылен в этих схемах и выглядит неплохо в последних матчах. По сути Семаку приходится затачивать схему под тех футболистов, которых не он набирал в клуб. Иногда команда играет в четыре центральных полузащитника, вообще без крайних. Троих игроков этой позиции явно нужно продавать.

Думаю, сейчас Семак просто не может полностью реализовать то, что хочет, по причине, о которой я уже сказал. Думаю, его расчёт – это кулак в середине поля, надёжная игра в обороне и два нападающих, которые реализуют свои моменты.

Появится ли летом у Семака возможность формировать состав под себя? Если выиграет чемпионат, то 100%. Если не возьмёт золото, все будет зависеть от руководства. Решат оставить Семака на своём посту – должны дать ресурсы для реализации себя в клубе. В том числе и формировать состав по предпочтению тренера. Почему-то когда приезжает иностранный специалист, ему сразу дают всё, а наших загоняют в угол. А потом ещё ждём результатов. Так быть не должно. Надо Семаку помочь, он достойный тренер для «Зенита». Но второй сценарий я не рассматриваю, так как он должен выигрывать чемпионство в этом сезоне, и уже в следующем мы увидим тот клуб, который хочет Семак.