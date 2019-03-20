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Аршавин: «Не хочу, чтобы за нашу сборную играли одни бразильцы»

вчера, 01:21

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин отрицательно относится к тому, что в составе национальной команды страны есть натурализованные бразильцы.

В целом, состав сборной, наверное, оптимален. Но думаю, что вратарь «Спартака» Александр Селихов не помешал бы. Я вообще не понимаю, зачем сборной на позиции голкипера натурализованный бразилец (Прим. - Гильерме), если есть свои. Высказывания [Павла Погребняка] тут ни при чём. Я всегда говорил, что я против натурализации на уровне сборной страны. Возможно, наше поколение просто мыслит одинаково.

Проблема в достижении высоких результатов. Хотели на ЧМ добиться максимальных результатов – принимали для этого все возможные решения, в том числе и натурализацию. Но если говорить глобально, нужно просто растить своих футболистов. Даже в Казахстане, наверное, меньше натурализованных игроков в национальной команде, чем у нас. Возможно, я ошибаюсь, но разве это нормально? Я не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы, как в мини-футбольной сборной. 

Конечно, бывают разные ситуации. Но для меня Марио Фернандес и Маринато Гильерме в любом случае будут бразильцами. Могу понять, когда речь идёт о Романе Нойштедтере или Константине Рауше, у которых русские корни. Они могут играть в сборной – вопросов нет. Но у Марио и Маринато другая ситуация. Где они будут жить после завершения карьеры? Какие будут паспорта у их детей? Они бразильцы, но играют за Россию, и мне это непонятно.

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Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   18 / 1081
вчера в 21:02
Аршавин - классический пример, как слава и деньги могут испортить талантливого игрока и порядочного семьянина... Поэтому его хотелки - его проблемы!)
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил RIR68
   18 / 1081
вчера в 21:00
Точно:) Почаще бы о своих детках вспоминал;)
Prazdnik
Prazdnik ответил Roman73
   978 / 1081
вчера в 19:56
В зубчаниновке его нет , проверенно :),))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 1081
вчера в 17:18
Никто не хочет... чтоб одни бразильцы..
Это задевает других играющих в чемпионате....японцев....сербов....поляков....шведов...
Толерантней надо...
Всех по-немногу...
Знатог
Знатог ответил Valdo Brunetti 9
   213 / 1081
вчера в 17:10
Было бы здорово если в составе появились негры с фамилиями Петров Иванов
Если бы эти негры Иванов и Петров могли обеспечить результат, то я не против. Но обеспечат ли вот вопрос. Руководители футбола (и не только) давно за натурализацию, да некого брать. Пока один Фернандес оправдывает. Как раз в Бразилии много таких, которые могли бы заиграть хорошо, но у них там высокая конкуренция, вот таких можно и сюда.
dino-hsv
dino-hsv
   320 / 1081
вчера в 16:35
согласен. натурализация уместна тогда, когда игрок либо с самого детства проживает в стране, либо когда выпустился из местной академии. а брать того, кто наемником отыграл в чемпионате 5-10 лет, не выучив язык, а после завершения карьеры уедет домой и забудет страну, за которую выступал - это не то
Багров-брат
Багров-брат ответил Valdo Brunetti 9
   153 / 1081
вчера в 16:12
Было бы здорово если в составе появились негры с фамилиями Петров Иванов
Скоро появятся, миграция и ассимиляция в самом разгаре...)))
Багров-брат
Багров-брат
   153 / 1081
вчера в 16:10
"Даже в Казахстане, наверное, меньше натурализованных игроков в национальной команде, чем у нас."
А что удивляться, и Казахстан и Россия страны не футбольные, ни там, ни там не развита система детско-юношеского воспитания футболистов...)))
Не знаю по поводу Маринато, равных воротчиков у нас сейчас человек шесть-восемь, а вот Марио, хоть и играет с бразильским футбольным вкусом, но с русским характером. Андрею бы поучиться, не видел ни одной игры, где Марио просто отбывал номер. Может, Андрею вспомнить свою патриотическую роль в некоторых играх за сборную?...)))
Roman73
Roman73
   289 / 1081
вчера в 15:44
Некорректный суд.
Высказывание Погребняка сдвинуто от контекста рассуждении журналистами.
Цвет кожи не при чём. Погребняк упомянул цвет кожи, только чтобы подчеркнуть ментальное несоответствие бигнатуралов российской сборной.
Одно дело , когда за Францию играют африканцы, выходцы из франкоязычной Африки, бывших французских колонии.Эти люди имеют, языковую и ментальную связь с Францией.
Такая же языковая и ментальная связь у выходцев из латинской Америки с Испанией и Португалией.
Ориунди , игравшие за Италию , потомки итальянских эмигрантов выступали за свою историческую родину. Можно понять выступление выходцев из бывших российских колонии
за сборную России, например языковая и ментальная связь Джикия с Россией очевидна.
Но вот выступление бразильца или южно-корейца за Россию ничем не отличается от простого контракта любого клуба с любым легионером.
И главное, любой спортсмен сначала должен стать гражданином России по духу, патриотом страны и народа, а потом получать приглашение в сборную, не наоборот, получать формальное гражданство из -за выступления в сборной.
Так где говорите теперь Жерар Депардье ? Разводит картошку где-нибудь в Зубчаниновке, на шести сотках ?
Афферисты...
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   765 / 1081
вчера в 15:38
Было бы здорово если в составе появились негры с фамилиями Петров Иванов
Bon Scott
Bon Scott
вчера в 15:33
Это как Егорка Титов в прямом эфире говорил: - Тчуйсе ведь черненький, а в России нет черненьких...
Когда зашла речь насчет привлечения Тчуйсе в сборную.
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1081
вчера в 15:24
По мне - уж лучше Гильерме , чем "агент 07" !!!
А Марио вообще свой тоже. После ЧМ мог в Европу уехать, но не захотел. Ему вообще альтернативы нет!
Zimka
Zimka
   295 / 1081
вчера в 15:13
Почему бы не пойти дальше? Пусть в Зените играют петербуржцы, в ЦСКА москвичи и т.д. и смотреть будем не по регистрации, а по месту рождения.
RIR68
RIR68
   224 / 1081
вчера в 15:12
Аршавин заботится о детях. Уже смешно)))
Юрниекс
Юрниекс
   120 / 1081
вчера в 15:07
Нойштедтера заменить не сложно. Кто замент Фернандеса? Любого клоуна поставим главное штоб русский был? Не с хорошей жизни,всяких заболотных чертей,выставляем..
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин ответил mortid
   366 / 1081
вчера в 15:05
Так им дали такие условия, введя лимит. Где бы они были без него? - на лавке или в ФНЛ. Если сравнить команды на Евро 08 и ЧМ 18, какая лучше, интереснее, веселее? Кто победил Голландию, а не дряблую Испанию? То были игроки, выросшие вне лимита. Так что вся эта бесхребетность нынешних игроков обусловлена только лимитом
Палыч82
Палыч82 ответил LOpp
   368 / 1081
вчера в 14:36
все должно быть в меру. 2-3 натурализованных игроков (таких как Фернандес) в сборной картины не испортят. а что если в сборную вызовут КОРЕННОГО петербуржца Брайна Идову (мама на половину русская) что на это скажет Аршавин?
Вот коренной петербуржец Идову и знает менталитет российский, особенно в Питере,) Потому даже и не совался в "калашный ряд", мудро предложив себя нигерийской команде,)
Гильерме понять можно. Его и не натурализовали, он сам гражданство получил, по-русски говорит практически свободно , дети выросли в России (рассказывал в интервью, что когда возит их в Бразилию, они спустя несколько дней просятся "домой в Россию"). До Эдерсона с Алиссоном мог попасть в бразильскую сборную, но не был замечен. Во общем, на общих основаниях в российской сборной без всякой протекции и давления на тренерский штаб.
Марио понять вот сложно. Уговорили парня как-то в ЦСКА, сделали гражданство воих логичных клубных целей в борьбе с лимитом, у. На своей позиции он однозначно сильнейший в лиге, опять таки тренерский штаб сборной только рад ухватиться, раз уж Гильерме пригласили, стесняться уже нечего.
DorianGrey
DorianGrey ответил Sem25
   668 / 1081
вчера в 14:34
Приятель, раз для тебя дети Путина важнее футбола, мне тебя искренне жаль. Хотя, допускаю, что ты просто ошибся сайтом.
у президента страны дети живут. учатся. работают за границей )
и так почти у всей власти в стране )
.
кстати ) украинского игрока уровня сборной страны, не взяли в сборную.
причина - не подходит по уровню.
российские болельщики увидели причину - играет в России. (а Россия как мы помни пару лет назад аннексировала часть чужой страны) т.е политическое решение.
Вопрос. даже если российские болельщики правы - правильно ли поступили в Украине?
Alhunah
Alhunah
   968 / 1081
вчера в 14:28
Его хотелки его проблемы
mortid
mortid
   357 / 1081
вчера в 14:25
Не нравится ему, пусть играют разные Смоловы, Заболотные и Коко Мамай? Где свои то? одни долбоящеры, которые скулят как девки, видите ли тяжело им играть через два на третий. А немеренное бабло носить домой не тяжело?
poodle
poodle ответил Чист
   772 / 1081
вчера в 14:01
у нас всё дельноё предложение могут превратить в 62о мяч в голову а в Зените нет своих воспитанников раговор то про сборную и только идиоту не понятно что это за сборная России где играют все иностранцы - чиновник не болеет не ходит на стадион ему показатели что бы с кресло не выкинули и они начинают по короткой дороги идти на его срок этого хватит а там пусть у другого голова болит об этом надо думать а не о том что бы конкурентов 41ть
"а в Зените нет своих воспитанников...",а скажика в каком клубе есть свои воспитанники на уровне РФПЛ или сборной,назови имена,все вместе посмеёмся?!!))
Баба Яга против
Баба Яга против
   1004 / 1081
вчера в 13:46
Давайте будут играть алкаши и драчуны.
Мне охото смотреть футбол,а не этот балет.
Чует андрейка жаренным запахло,переживает за российский аусвайс.
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 13:31
Тогда пусть Андрюха на пару с Павом займётся поиском талантов в глухих и не очень деревнях Ленинградской области 🤣😂😁
Ron09
Ron09 ответил 15511551
   969 / 1081
вчера в 13:29
Ron09
Ron09
   969 / 1081
вчера в 13:26
Ваши ожидания это ваши проблемы... автор Аршавин.
Зачем вообще лезть в эти вопросы? Ах да он же теперь умный у нас.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Сетка между ног
   11 / 1081
вчера в 13:24
да это понятно,поэтому меня только само наполнение интересует а не счет ,64% брака и 25% владения мячем это не последние два позора конебомжей в этом году
alex074
alex074
вчера в 12:53
Да и по правде сказать, там не место и Нойштедеру и Раушу и Черешеву, которые матушку Россию видели только на картинке и никакого морального права играть за неё у них права нет. Что то рвения представлять интересы России в Сирии у них нет желания, а тут они сразу готовы. Ну а если глобально, то сдвига в воспитании своих футболистов в России не будет, пока во главе угла стоят деньги и бюрократия российских чиновников. Если способный мальчишка играет в футбол и показы определённые результаты, но у его родителей нет денег, то все эти способности и останутся в детстве. И затеряютсясреди миллионов мальчишек...
saviola_09
saviola_09
   742 / 1081
вчера в 12:42
Я тоже не понимаю почему за нашу сборную играют иностранцы. Посмотрите на Ари - он больше на африканца похож, чем на русского. Ведь идея какая: какая нация лучше играет в футбол. Если русские против англичан, то пусть играют русские и англичане, а не натурализованные африкано-бразильцы с одной стороны против таких же африкано-бразильцев с другой стороны.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Казанский
   76 / 1081
вчера в 12:15
Айнанэ это кто, Мак или Влашич? Аха-ха)
Чист
Чист
   498 / 1081
вчера в 12:07
у нас всё дельноё предложение могут превратить в 62о мяч в голову а в Зените нет своих воспитанников раговор то про сборную и только идиоту не понятно что это за сборная России где играют все иностранцы - чиновник не болеет не ходит на стадион ему показатели что бы с кресло не выкинули и они начинают по короткой дороги идти на его срок этого хватит а там пусть у другого голова болит об этом надо думать а не о том что бы конкурентов 41ть
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