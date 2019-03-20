Аршавин: «Не хочу, чтобы за нашу сборную играли одни бразильцы»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин отрицательно относится к тому, что в составе национальной команды страны есть натурализованные бразильцы.
В целом, состав сборной, наверное, оптимален. Но думаю, что вратарь «Спартака» Александр Селихов не помешал бы. Я вообще не понимаю, зачем сборной на позиции голкипера натурализованный бразилец (Прим. - Гильерме), если есть свои. Высказывания [Павла Погребняка] тут ни при чём. Я всегда говорил, что я против натурализации на уровне сборной страны. Возможно, наше поколение просто мыслит одинаково.
Проблема в достижении высоких результатов. Хотели на ЧМ добиться максимальных результатов – принимали для этого все возможные решения, в том числе и натурализацию. Но если говорить глобально, нужно просто растить своих футболистов. Даже в Казахстане, наверное, меньше натурализованных игроков в национальной команде, чем у нас. Возможно, я ошибаюсь, но разве это нормально? Я не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы, как в мини-футбольной сборной.
Конечно, бывают разные ситуации. Но для меня Марио Фернандес и Маринато Гильерме в любом случае будут бразильцами. Могу понять, когда речь идёт о Романе Нойштедтере или Константине Рауше, у которых русские корни. Они могут играть в сборной – вопросов нет. Но у Марио и Маринато другая ситуация. Где они будут жить после завершения карьеры? Какие будут паспорта у их детей? Они бразильцы, но играют за Россию, и мне это непонятно.
Это задевает других играющих в чемпионате....японцев....сербов....поляков....шведов...
Толерантней надо...
Всех по-немногу...
Это задевает других играющих в чемпионате....японцев....сербов....поляков....шведов...
Толерантней надо...
Всех по-немногу...
А что удивляться, и Казахстан и Россия страны не футбольные, ни там, ни там не развита система детско-юношеского воспитания футболистов...)))
Не знаю по поводу Маринато, равных воротчиков у нас сейчас человек шесть-восемь, а вот Марио, хоть и играет с бразильским футбольным вкусом, но с русским характером. Андрею бы поучиться, не видел ни одной игры, где Марио просто отбывал номер. Может, Андрею вспомнить свою патриотическую роль в некоторых играх за сборную?...)))
А что удивляться, и Казахстан и Россия страны не футбольные, ни там, ни там не развита система детско-юношеского воспитания футболистов...)))
Не знаю по поводу Маринато, равных воротчиков у нас сейчас человек шесть-восемь, а вот Марио, хоть и играет с бразильским футбольным вкусом, но с русским характером. Андрею бы поучиться, не видел ни одной игры, где Марио просто отбывал номер. Может, Андрею вспомнить свою патриотическую роль в некоторых играх за сборную?...)))
Высказывание Погребняка сдвинуто от контекста рассуждении журналистами.
Цвет кожи не при чём. Погребняк упомянул цвет кожи, только чтобы подчеркнуть ментальное несоответствие бигнатуралов российской сборной.
Одно дело , когда за Францию играют африканцы, выходцы из франкоязычной Африки, бывших французских колонии.Эти люди имеют, языковую и ментальную связь с Францией.
Такая же языковая и ментальная связь у выходцев из латинской Америки с Испанией и Португалией.
Ориунди , игравшие за Италию , потомки итальянских эмигрантов выступали за свою историческую родину. Можно понять выступление выходцев из бывших российских колонии
за сборную России, например языковая и ментальная связь Джикия с Россией очевидна.
Но вот выступление бразильца или южно-корейца за Россию ничем не отличается от простого контракта любого клуба с любым легионером.
И главное, любой спортсмен сначала должен стать гражданином России по духу, патриотом страны и народа, а потом получать приглашение в сборную, не наоборот, получать формальное гражданство из -за выступления в сборной.
Так где говорите теперь Жерар Депардье ? Разводит картошку где-нибудь в Зубчаниновке, на шести сотках ?
Афферисты...
Высказывание Погребняка сдвинуто от контекста рассуждении журналистами.
Цвет кожи не при чём. Погребняк упомянул цвет кожи, только чтобы подчеркнуть ментальное несоответствие бигнатуралов российской сборной.
Одно дело , когда за Францию играют африканцы, выходцы из франкоязычной Африки, бывших французских колонии.Эти люди имеют, языковую и ментальную связь с Францией.
Такая же языковая и ментальная связь у выходцев из латинской Америки с Испанией и Португалией.
Ориунди , игравшие за Италию , потомки итальянских эмигрантов выступали за свою историческую родину. Можно понять выступление выходцев из бывших российских колонии
за сборную России, например языковая и ментальная связь Джикия с Россией очевидна.
Но вот выступление бразильца или южно-корейца за Россию ничем не отличается от простого контракта любого клуба с любым легионером.
И главное, любой спортсмен сначала должен стать гражданином России по духу, патриотом страны и народа, а потом получать приглашение в сборную, не наоборот, получать формальное гражданство из -за выступления в сборной.
Так где говорите теперь Жерар Депардье ? Разводит картошку где-нибудь в Зубчаниновке, на шести сотках ?
Афферисты...
Когда зашла речь насчет привлечения Тчуйсе в сборную.
Когда зашла речь насчет привлечения Тчуйсе в сборную.
А Марио вообще свой тоже. После ЧМ мог в Европу уехать, но не захотел. Ему вообще альтернативы нет!
А Марио вообще свой тоже. После ЧМ мог в Европу уехать, но не захотел. Ему вообще альтернативы нет!
Гильерме понять можно. Его и не натурализовали, он сам гражданство получил, по-русски говорит практически свободно , дети выросли в России (рассказывал в интервью, что когда возит их в Бразилию, они спустя несколько дней просятся "домой в Россию"). До Эдерсона с Алиссоном мог попасть в бразильскую сборную, но не был замечен. Во общем, на общих основаниях в российской сборной без всякой протекции и давления на тренерский штаб.
Марио понять вот сложно. Уговорили парня как-то в ЦСКА, сделали гражданство воих логичных клубных целей в борьбе с лимитом, у. На своей позиции он однозначно сильнейший в лиге, опять таки тренерский штаб сборной только рад ухватиться, раз уж Гильерме пригласили, стесняться уже нечего.
Гильерме понять можно. Его и не натурализовали, он сам гражданство получил, по-русски говорит практически свободно , дети выросли в России (рассказывал в интервью, что когда возит их в Бразилию, они спустя несколько дней просятся "домой в Россию"). До Эдерсона с Алиссоном мог попасть в бразильскую сборную, но не был замечен. Во общем, на общих основаниях в российской сборной без всякой протекции и давления на тренерский штаб.
Марио понять вот сложно. Уговорили парня как-то в ЦСКА, сделали гражданство воих логичных клубных целей в борьбе с лимитом, у. На своей позиции он однозначно сильнейший в лиге, опять таки тренерский штаб сборной только рад ухватиться, раз уж Гильерме пригласили, стесняться уже нечего.
и так почти у всей власти в стране )
.
кстати ) украинского игрока уровня сборной страны, не взяли в сборную.
причина - не подходит по уровню.
российские болельщики увидели причину - играет в России. (а Россия как мы помни пару лет назад аннексировала часть чужой страны) т.е политическое решение.
Вопрос. даже если российские болельщики правы - правильно ли поступили в Украине?
и так почти у всей власти в стране )
.
кстати ) украинского игрока уровня сборной страны, не взяли в сборную.
причина - не подходит по уровню.
российские болельщики увидели причину - играет в России. (а Россия как мы помни пару лет назад аннексировала часть чужой страны) т.е политическое решение.
Вопрос. даже если российские болельщики правы - правильно ли поступили в Украине?
Мне охото смотреть футбол,а не этот балет.
Чует андрейка жаренным запахло,переживает за российский аусвайс.
Мне охото смотреть футбол,а не этот балет.
Чует андрейка жаренным запахло,переживает за российский аусвайс.
Зачем вообще лезть в эти вопросы? Ах да он же теперь умный у нас.
Зачем вообще лезть в эти вопросы? Ах да он же теперь умный у нас.