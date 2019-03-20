Аршавин: «Не хочу, чтобы за нашу сборную играли одни бразильцы»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин отрицательно относится к тому, что в составе национальной команды страны есть натурализованные бразильцы.

В целом, состав сборной, наверное, оптимален. Но думаю, что вратарь «Спартака» Александр Селихов не помешал бы. Я вообще не понимаю, зачем сборной на позиции голкипера натурализованный бразилец (Прим. - Гильерме), если есть свои. Высказывания [Павла Погребняка] тут ни при чём. Я всегда говорил, что я против натурализации на уровне сборной страны. Возможно, наше поколение просто мыслит одинаково.

Проблема в достижении высоких результатов. Хотели на ЧМ добиться максимальных результатов – принимали для этого все возможные решения, в том числе и натурализацию. Но если говорить глобально, нужно просто растить своих футболистов. Даже в Казахстане, наверное, меньше натурализованных игроков в национальной команде, чем у нас. Возможно, я ошибаюсь, но разве это нормально? Я не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы, как в мини-футбольной сборной.

Конечно, бывают разные ситуации. Но для меня Марио Фернандес и Маринато Гильерме в любом случае будут бразильцами. Могу понять, когда речь идёт о Романе Нойштедтере или Константине Рауше, у которых русские корни. Они могут играть в сборной – вопросов нет. Но у Марио и Маринато другая ситуация. Где они будут жить после завершения карьеры? Какие будут паспорта у их детей? Они бразильцы, но играют за Россию, и мне это непонятно.