Оливье не к столу

вчера, 11:00

Недовольство Оливье Жиру положением в «Челси» нарастает. «Соккер.ру» ждет, что летом форвард может вернуться во Францию.

К Оливье Жиру у всех любителей футбола двоякое отношение. Этот форвард никогда не обладал каким-то особенно привлекательным стилем игры, однако в лучшей своей форме был очень результативен, а главное – полезен. Ведь именно по нему больше всего вопросов было к главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму. У Дешама колоссальный выбор среди звезд любой величины, в атаке россыпь талантов и состоявшихся мастеров, а он в основном составе делал ставку на Жиру в роли центрфорварда, хотя тот за сборную не забивал какое-то очень продолжительное время.

Дешам объяснял свой выбор очень просто: он очень полезен и позволяет раскрыться своим партнерам по атаке. Жиру в любом состоянии привлекает внимание защиты, оттягивая на себя значительные силы соперника, который вынужден учитывать нахождение в своей штрафной такого игрока, который всегда может открыться под передачу и пробить опасно. Поэтому чуть свободнее себя чувствовали те же Килиан Мбаппе с Антуаном Гризманном или партнеры, подключающиеся из глубины.

Даже сам Жиру в какой-то момент прочувствовал прелесть вот такой полезной игры, которая не всегда, оказывается, для центрфорварда заключается в голах. Однако в «Челси» Дешама нет, в клубе строят состав по другим принципам. И тут Жиру вряд ли может винить тренерский штаб Маурицио Сарри. Ведь в первой части сезона Оливье получал в чемпионате Англии много шансов, он играл регулярно, поскольку у лондонцев просто не было альтернативы.

В итоге в какой-то момент Сарри пришлось уже ставить Эдена Азара в центр нападения, поскольку голов от Жиру ждать устали. Сарри не действовал подобно Дешаму, он ждал от француза результативности, а не освобождения зон под Азара, Педро и Виллиана. К тому же в чемпионате Англии соперники играют интенсивнее, чем многие сборные, поэтому наличием Жиру как отвлекающего фактора никого не удивишь. Вот и получается, что у Жиру всего один гол в нынешнем сезоне в Премьер-лиге. Забил он его «Тоттенхэму» в ноябре.

Зато в Лиге Европы он как рыба в воде и забил девять голов в девяти встречах, являясь лучшим бомбардиром турнира. И эта высокая результативность во втором по значимости еврокубке создает определенный диссонанс для самого Жиру, который считает, что это накладывает определенные обязательства на Сарри. Дескать Маурицио должен это учитывать и предоставлять игровое время Жиру в чемпионате Англии.

Как будто до этого, когда у «Челси» были времена и получше, у француза шансов не было. А пропадать они стали после появления в команде Гонсало Игуаина, на которого Сарри начал делать ставку. Интересна была реакция Жиру сразу после подписания аргентинца в январе, когда все понимали, на ком это скажется:

Я думаю, что для клуба хорошо иметь несколько нападающих. Команде на пользу хорошая конкуренция между бомбардирами. Поэтому мы постараемся вместе добиться прогресса и будем помогать команде достигать поставленных целей.

Как оказалось, «вместе» - это в Лиге Европы отдельно, в АПЛ – отдельно. И в Англии ставка была сделана не на француза, который совершенно потерял практику, отыгрывая свое только в Лиге Европы. Чаша терпения переполнилась и выплеснулась в публичную плоскость после того, как Сарри не поставил Жиру в состав в матче чемпионата, а перед этим Оливье оформил хет-трик в ворота киевского «Динамо». Тогда-то Жиру и заговорил более дерзко:

Конечно, меня расстраивает мое текущее положение в «Челси». У меня складывается впечатление, что в нападении отсутствует конкуренция. Я знаю, что буду играть только в Лиге Европы. При этом стараюсь делать все возможное, чтобы быть максимально эффективным для команды. Этим летом в моей карьере могут наступить перемены. Я не боюсь пойти на понижение, чтобы получать больше игрового времени. Возможно, я завершу свою карьеру в одном из французских клубов.

Почти наверняка Жиру покинет «Челси», поскольку многие изначально скептически относились к его перспективам в команде, несмотря на былые заслуги в «Арсенале», которые и там-то в последние сезоны не были выдающимися. Поэтому форварду важно сейчас не ошибиться с тем, куда отправиться летом.

Ведь ему уже 32 года, то есть следующий контракт вполне может стать последним. Он упомянул, что не боится понижения в статусе команды, но вряд ли стоит ожидать, что Жиру останется в чемпионате Англии и отправится в какой-то «Фулхэм». Конечно, по деньгам и это будет неплохой вариант, однако это будет означать падение в безвестность.

Тогда как есть прекрасные варианты во Франции, где Жиру считают потенциально полезными для себя клубы не из числа борющихся за выживание, а решающих задачи по выходу в еврокубки. Для Оливье это важнее, чем деньги на данном этапе. К тому же финансово и они не обидят, пусть не дотянут до уровня английских зарплат. В частности, называется «Лион», который рассматривает возможность приглашения опытного центрального нападающего с именем.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола ранее обмолвился, что в прошлом году пытался вернуть в команду Карима Бензема – не срослось. Жиру – тоже интересный вариант. Форварда такого типа у «Лиона» нет. Но подойдет ли он в принципе стилистике этой команды. Тут могут появиться сомнения, поскольку футбол «Лиона» «низовой», быстрый, комбинационный, там полно молодых атакующих игроков.

С другой стороны, им зачастую не хватает опыта и как раз способности работать на команду, что умеет делать Жиру. Возможно, где-то Ола хочет реализации плана Дешама, поскольку свои аналоги Гризманна и Мбаппе у «Лиона» есть, пусть и со скидкой. К тому же «Лион» всегда создает много моментов для своих форвардов. И у Жиру точно будут шансы.

Некоторые называют и «Марсель», который вроде как готов тратить немало, но не все туда идут. Вот Марио Балотелли выцепили, и он стал регулярно забивать. Конечно, пара Балотелли – Жиру выглядит невероятной, но все равно любопытно поведение Оливье, если его туда позовут. Ведь он раньше играл за «Монпелье», став там звездой. А это заклятый враг «Марселя».

Кстати, сам «Монпелье», возможно, не прочь бы его вернуть, но тут уже вопрос престижа и финансов более острый. Все-таки у «Лиона» и «Марселя» и имя, и возможности иные. Но для чемпионата Франции возвращение Жиру будет плюсом, как минимум обеспечит некий дополнительный интерес, когда глаз зацепится за его фамилию в каком-нибудь протоколе Лиги 1.