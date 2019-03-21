«Боруссия» не собирается продавать Санчо за сумму менее чем 100 млн фунтов

вчера, 11:00

Сообщается, что руководство дортмундской «Боруссии» не собирается продавать полузащитника Джейдона Санчо за сумму менее чем 100 млн фунтов.

Если один из клубов согласится заплатить за 18-летнего футболиста такую сумму, то немецкая команда попытается приобрести вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои.