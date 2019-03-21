«Боруссия» не собирается продавать Санчо за сумму менее чем 100 млн фунтов

Сообщается, что руководство дортмундской «Боруссии» не собирается продавать полузащитника Джейдона Санчо за сумму менее чем 100 млн фунтов.
Если один из клубов согласится заплатить за 18-летнего футболиста такую сумму, то немецкая команда попытается приобрести вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои.
А через полтора года продают за 100 млн...
Масштабище...
А мы тут сидим третий день обсуждаем в кого там Юрка Жирков мячиком попал и что Пашка Погребняк в интервью ляпнул...))))
А через полтора года продают за 100 млн...
Масштабище...
А мы тут сидим третий день обсуждаем в кого там Юрка Жирков мячиком попал и что Пашка Погребняк в интервью ляпнул...))))