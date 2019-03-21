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«Боруссия» не собирается продавать Санчо за сумму менее чем 100 млн фунтов

вчера, 11:00

Сообщается, что руководство дортмундской «Боруссии» не собирается продавать полузащитника Джейдона Санчо за сумму менее чем 100 млн фунтов. 

Если один из клубов согласится заплатить за 18-летнего футболиста такую сумму, то немецкая команда попытается приобрести вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   483 / 1015
вчера в 22:11
Стата (26 матчей 8/14) у парня кстати примерно такая же как у Дембеле в момент перехода к каталонским.
Erlov
Erlov
   291 / 1015
вчера в 16:48
Круто.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 12:57
100 лямо за мальчика никто отдаст, значит не хотят продавать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   22 / 1015
вчера в 12:18
Вот так взяли и купили за 8 млн....
А через полтора года продают за 100 млн...
Масштабище...

А мы тут сидим третий день обсуждаем в кого там Юрка Жирков мячиком попал и что Пашка Погребняк в интервью ляпнул...))))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1015
вчера в 12:13
Правильно, доить мешков :)
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 1015
вчера в 11:13
Вряд ли кто купил, подождут пока повзрослеет.
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