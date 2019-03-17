Теневой лидер гонки за Лигу чемпионов

вчера, 10:05

И нет, это не ничейный «Краснодар», а его нынешний соперник. «Соккер.ру» напоминает, чем хорош «Локомотив» Семина.

Кто диктует условия в противостоянии?

Смотрим на результаты последних матчей между командами – видим две подряд победы «Краснодара». Смотрим чуть глубже – 4 победы москвичей в 7 последних матчах между действующим чемпионом России и командой, которая исторический шанс убрать «Зенит» в свою чемпионскую тень пока теряет.

У «горожан» много осечек в успешном сезоне, но их чаще хвалят, чем ругают. «Локомотив» же критиковали за старт чемпионата и били ногами за провал в ЛЧ . Но второй отстает от первого всего на три пункта. А все потому, что «Краснодар» потерял четыре очка за два тура, тогда как «Локомотив» набрал столько же и вышел в полуфинал Кубка России, откуда «быки» вылетели.

Команда Семина более волевая, если хотите, хотя и скучнее. Поскольку в первом круге победу «Краснодар» получил на 93-й минуте, и с того времени «железнодорожники» одумались – нет оснований называть «горожан» фаворитами в московском матче. Тем более, в столице они не всегда играют удачно.

Семин и Мусаев могут поставить всех лучших?

Сначала о парафии Юрия Павловича. В схеме «4-2-3-1», которую использует «Локомотив», интересно ведут себя и второй центральный, и крайние атакующие хавбеки, и формальный «плеймейкер». Им теперь работает не смещенный влево Фернандеш – у португальца, по словам его агента, травма связок колена, а оттянутый назад форвард Фарфан (он же – левый вингер по ситуации).

Поддержат его братья Миранчуки – универсалы из атаки. Впереди с «Анжи» справился Смолов. Против «Краснодара» логично поставить в основе именно Федора. Денисов отбыл дисквалификацию, хотя Баринов живо играл и, если бы не травма, мог появиться на поле. Позиции Крыховяка, Кверквелии, Чорлуки, Игнатьева и Гильерме под сомнения не ставят – основные. Фактически вопрос в имени левого бека, и там сейчас играет Хеведес.

«Краснодар» же по скандальным причинам потерял форварда Игнатьева. Иван, поговаривают, чуток загулял. А еще хуже, что нашел агентов, которые доложили ему, сколько платят штатным работникам других клубов РПЛ уровня «горожан». В результате молодой воспитанник не захотел продлевать контракт на условиях клуба, и в назидание остальным Галицкий перевел его в дубль. Имеют право, хотя вряд ли команда от этого выигрывает.

Молодой и перспективный форвард сборной России Ари в национальную команду вызова не получил, а еще хуже, что снова травмирован. Из всего «Краснодара» заметили одного Газинского. Хотя лимит обязывает «Краснодар» набрать россиян в основу в РПЛ . Синицын, Стоцкий (или Скопинцев), Петров и Сулейманов решат проблему, но вариантов усиления игры в таком случае мало.

Учитывая хорошую форму Перейры, именно уругвайца ждем в основе. А Рамирес может снова стать жертвой лимита – начнет игру на скамейке. Также должен вернуться после дисквалификации Мартынович в оборону. Составы команд в целом получатся традиционными и, в принципе, почти что оптимальными, не считая потери Ари – бывшего форварда «Локомотива».

Ориентировочные составы

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Хеведес – Денисов, Крыховяк – Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан – Смолов.

«Краснодар» (4-2-3-1): Синицын – Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий (Скопинцев) – Каборе, Газинский – Сулейманов, Перейра, Классон – Вандерсон.

Интересные факты

- в 10 последних матчах между соперниками всего одна ничья. И этот результат сегодня не нужен ни Семину, ни Мусаеву, ведь будет строго в пользу конкурентов – и «Зенита», и соседей «Локомотива» по столице;

- за всю историю противостояния увидели 15 матчей и целых 9 побед «Локомотива». «Краснодар» выиграл 5 матчей. Ничья 0:0 в Москве в 2014 году так и остается единственной, «быки» умеют включить в расчетливом сопернике режим «матадора»;

- разница мячей в пользу «железнодорожников» показывает, что дуэль не однобокая – 25:18. Средняя результативность 14 матчей с голами равна 3.07, и это много для российского противостояния;

- дома «Локомотив» проиграл лишь раз, и хотя у «Краснодара» всего два гостевых поражения, вряд ли можно говорить о каком-то преимуществе или фаворитизме. Между соперниками три пункта. Сегодня команда Семин показывает, насколько им снова хочется в Лигу чемпионов;

- из семи матчей в Москве «быки» выиграли ровно один – в 2017 году, когда у «Локомотива» не клеилась игра накануне сезона с чемпионским прорывом. Также была одна ничья, но сразу пять поражений;

- в этой паре разница в три мяча – рекорд, и ее фиксировали лишь один раз, в самом первом поединке, когда «Краснодар» уступил дома «Локомотиву» со счетом 1:4. Теперь же в 7 подряд матчах счет или 2:1 (5 случаев), или 2:0;

- «Локомотив» в чемпионате России не проигрывал в 17 из последних 18 матчей – прекрасная серия подчеркивает, насколько хороши могут быть москвичи, когда у них идет игра или получается держаться в обороне без ошибок;

- «Краснодар» устал сильнее, чем соперник. Темп Лиги Европы истощает силы, соперник попался сложный - «Валенсия», к сожалению, дожала «быков». Из Кубка России вылетели. С «Оренбургом» победу на радость спонсора «Зенита» упустили. «Локомотив» же сыграл против «Анжи», и просто должен быть свежее.

«Локомотив» - теневой лидер гонки за второе место?

Многие ждали прорыв ЦСКА – уже проиграли разок, а затем выдали Бердыеву первый за много лет разгром в РПЛ . Фанаты «Спартака» ругают команду, но привычно ожидают чудесной развязки сезона – второго места. От «Зенита» требуют только титул. А от «Краснодара» - борьбу за оный. Только от «Локомотива» ничего не ждут особо. И это их огромный козырь.

Семин опытный, а команда у него - с чемпионскими званиями. Усиленные Смоловым, Крыховяком и Хеведесом, явно мечтали успешнее провести сезон в Лиге чемпионов. И те проколы – не столько ужасную игру в каждом туре, как постоянные поражения, нужно отработать. Теперь полезно напомнить, что «Локомотив» в прошлом сезоне успешно играл с конкурентами, а осенью – наоборот. Если весной вернутся к старым привычкам, имея сыгранный состав, то с пятого места прыгнут на второе.

А это прямая путевка в Лигу чемпионов. Но есть одна загвоздка – календарь. «Локомотив» до 24 апреля ждет серия из матчей с солидными соперниками. После «Краснодара» дерби с «Динамо». Позже «Ростов» в Кубке России. Затем реванш дома против «Зенита», выезд в Грозный к «Ахмату», а потом домашнее дерби с ЦСКА и два подряд матча с «Ростовом» - в чемпионате и ответный полуфинал Кубка страны.

Намек понят. Если не начать сумасшедшую серию из победы сегодня, то можно скатиться туда, откуда вынырнули перед чемпионством – ближе к середине таблицы. На восьмое место вряд ли отправятся, ведь некому их подменить в первой пятерке, но если «Краснодару» нужна Лига чемпионов – сегодня их выход. Круто, что в РПЛ лидеры настолько равны, что никто точно не скажет, кто победит в паре чемпиона и команды, которая мечтает им когда-то стать.

Прогноз «Соккер.ру»: Определяющий день. «Локомотив» может отобрать очки у «Краснодара» - и даже победить, хотя в этой паре вырабатывается общая привычка – первый ничейный тайм и вторая половина в пользу «быков».