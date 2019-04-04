Они возвращаются? Судьбы командированных легионеров «Спартака»

сегодня, 19:04

Педро Роша отправился в аренду в «Крузейро», а «Соккер.ру» приводит в пример судьбы других легионеров «Спартака», которые ездили в командировки. Что с ними было потом?

Клементе Родригес (Аргентина) – провел год в команде после командировки

В «Спартаке»: 2004 – 2009

Аренды: «Бока Хуниорс» (2007), «Эспаньол» (2007 – 2008).

Олимпийский чемпион Афин был основным левым защитником «Спартака» и до отъезда в командировки провел за «красно-белых» 54 матча и забил два мяча. После возвращения «попылил» в Москве еще годик (23 матча, 2 гола), познакомился с Карпиным и уехал в Аргентину свободным агентом.

Квинси Овусу-Абейе (Гана) – не заиграл после серии аренд

В «Спартаке»: 2006 – 2010

Аренды: «Сельта» (2007-2008), «Бирмингем» (2008), «Кардифф» (2009), «Портсмут» (2010).

Талантливый вингер был щедро одарен природой, но не в плане спортивного характера и интеллекта, поэтому большим футболистом не стал. Из четырех лет на контракте со «Спартаком» большую часть времени провел в арендах. Последнюю попытку внедрить нерадивого Квинси в команду предпринял Валерий Карпин в 2009-м, Овусу-Абейе тогда сыграл 8 матчей и забил 2 мяча, но потом была еще одна короткая командировка и продажа в «Аль-Садд».

Кристиан Майдана (Аргентина) – не заиграл после аренды

В «Спартаке»: 2008 – 2011

Аренды: «Рекреативо» (2008-2009), «Уракан» (2011).

В 2008-м Майдана был основным игроком «Спартака», потом отправился в полугодичную аренду в «Рекреативо», а по возвращении получил несколько шансов от Валерия Карпина, который хорошо отзывался об аргентинце, но подчеркивал, что ему не хватает спортивной наглости. Сыграв 13 матчей за полтора года, Кристиан отправился в аренду в «Уракан», а через полгода был дистанционно продан чилийскому клубу «Рейнджерс».

Радослав Ковач (Чехия) – не вернулся из аренды

В «Спартаке»: 2005 – 2009

Аренда: «Вест Хэм» (2009).

Чешский полузащитник отправился в аренду в «Вест Хэм», не помышляя о возвращении в «Спартак». Зимой Радослав Ковач был прикомандирован к лондонскому клубу, а летом «молотобойцы» выкупили его трансфер за 4 миллиона евро.

Малик Фатхи (Германия) – не вернулся из аренды

В «Спартаке»: 2008 – 2011

Аренда: «Майнц» (2010 - 2011).

В 2008-м был основным защитником «Спартака», в следующем году с приходом Валерия Карпина на тренерский мостик стал утрачивать свои позиции и уехал в полуторагодичную аренду в «Майнц», откуда не вернулся – был продан этому самому клубу.

Рафаэль Кариока (Бразилия) – после возвращения из аренды три года играл в основе

В «Спартаке»: 2009 – 2015

Аренды: «Васко да Гама» (2010), «Атлетико Минейро» (2014 – 2015).

Кариока приехал в Россию совсем молодым и не смог сходу адаптироваться в РПЛ , скучал по родине и был отправлен в Бразилию, откуда через год вернулся повзрослевшим и уверенным в своих силах, стал железным игроком стартового состава, хотя и часто подвергался критике. Карпин был фанатом Кариоки, а после ухода Валерия Георгиевича с тренерского мостика и Рафаэль покинул «Спартак». Сначала хавбек уехал в аренду в «Атлетико Минейро», а еще через год, летом 2015-го, был продан этому клубу с концами.

Стипе Плетикоса (Хорватия) – не вернулся после аренды

В «Спартаке»: 2007 – 2011

Аренда: «Тоттенхэм» (2010 - 2011).

Один из сильнейших вратарей в новейшей истории «Спартака» потерял место в основе, потому что Карпин решил, что в воротах из-за лимита должен играть россиянин. Сезон 2010/2011 Стипе провел в «Тоттенхэме», а по истечении срока аренды закончился и его контракт со «Спартаком», и Плетикоса на правах свободного агента присоединился к «Ростову».

Веллитон (Бразилия) – не вернулся после аренды

В «Спартаке»: 2007 – 2011

Аренды: «Гремио» (2013), «Сан-Паулу» (2013), «Сельта» (2014).

«Спартак» не захотел продавать на пике дважды лучшего бомбардира РПЛ Веллитона и дождался, пока бразилец закис. Реанимировать Веллитона с помощью аренд не удалось: после полуторалетних скитаний нападающего «Спартак» продал его в Турцию за скромные деньги.

Деми Де Зеув (Нидерланды) – не вернулся после аренды

В «Спартаке»: 2011 – 2014

Аренда: «Андерлехт» (2013 – 2014).

В Москве от финалиста чемпионата мира ждали большего, но Де Зеув подвел «Спартак». Последний год контракта с «красно-белыми» голландец провел на правах аренды в «Андерлехте», после чего «Спартак» порвал с ним отношения, а Деми полгода оставался без клуба.

Николас Пареха (Аргентина) – не вернулся после аренды

В «Спартаке»: 2010 – 2014

Аренда: «Севилья» (2013 – 2014).

После годичной командировки в «Севилью» Пареха сразу же был продан андалусийскому клубу.

Хуан Инсаурральде (Аргентина) – провел один сезон после аренды

В «Спартаке»: 2012 – 2015

Аренда: ПАОК (2014).

Инсаурральде не убедил в своей исключительности ни Эмери, ни Карпина. Вторую половину сезона 2013/2014 он провел в Греции, а по возвращении встретил Мурата Якина, который давал аргентинцу играть регулярно – 20 матчей из 30 в чемпионате. Впрочем, в том сезоне «Спартак» занял шестое место, а Хуан отправился восвояси.

Джано (Грузия) – после аренды провел в «Спартаке» еще пять лет и стал чемпионом России

В «Спартаке»: 2009 – 2019

Аренды: «Ростов» (2013/2014), «Крылья Советов» (2019).

Джано стал лидером «Ростова» и завоевал под руководством Миодрага Божовича Кубок России, а потом вернулся в «Спартак», где продолжил бороться с травмами. Но пришел праздник и на улицу грузинского хавбека: в сезоне 2016/2017 он стал чемпионом России со «Спартаком», забив несколько важных мячей в первой части сезона.

Маджид Уорис (Гана) – не вернулся после аренды

В «Спартаке»: 2013 – 2014

Аренда: «Валансьен» (2014).

Уорис запомнился победным голом в Ростове-на-Дону на последних минутах матча и участием в победном дерби с ЦСКА . Это был один из четырех матчей, что Маджид провел после возвращения из «Валансьена», а потом был неожиданно и выгодно продан «Трабзонспору».

Ким Чельстрем (Швеция) – после возвращения из аренды провел сезон в основе

В «Спартаке»: 2012 – 2015

Аренда: «Арсенал» (2014).

Карпин не особенно жаловал Чельстрема, и когда лондонский «Арсенал» позвал Кима в полугодичную аренду, никто не стал удерживать шведа. Когда Чельстрем вернулся, тренером «Спартака» был уже Мурат Якин, и при нем Ким стал ключевым игроком центра поля, но затем у полузащитника закончился контракт, и он покинул Москву.

Марек Сухи (Чехия) – не вернулся после аренды

В «Спартаке»: 2010 – 2014

Аренда: «Базель» (2014).

Марек тоже попал в немилость к Карпину и уехал в «Базель» - сначала в аренду, а через полгода швейцарский клуб выкупил контракт чеха. Сухи до сих пор выступает в «Базеле», дослужился до капитанского звания.

Сальваторе Боккетти (Италия) – вернулся из аренды, стал чемпионом России, до сих пор в команде

В «Спартаке»: 2013 – 2019

Аренда: «Милан» (2015).

Мурат Якин в упор не замечал сильных качеств Боккетти, зато Сальваторе пригодился «Милану», где провел полгода. Вернувшись в «Спартак», продолжил курсировать между стартовым составом и скамейкой, стал чемпионом России и до сих пор входит в обойму центральных защитников.

Лукас Барриос (Парагвай) – не вернулся после аренды

В «Спартаке»: 2013 – 2015

Аренда: «Монпелье» (2014 – 2015).

Забил два мяча за год в «Спартаке» и был отправлен в аренду в «Монпелье». Не возвращая Барриоса в команду, москвичи продали его бразильскому «Палмейрасу».

Тино Коста (Аргентина) – не вернулся после аренды

В «Спартаке»: 2013 – 2016

Аренды: «Дженоа» (2015 – 2016), «Фиорентина» (2016).

Последние полтора года контракта со «Спартаком» провел в командировках в клубах Серии A, после чего на правах свободного агента покинул «красно-белых».

Юра Мовсисян (Армения) – не вернулся после аренды

В «Спартаке»: 2013 – 2016

Аренда: «Реал Солт-Лейк» (2016).

Нападающий, начавший в «Спартаке» с хет-трика в ворота «Ахмата» и забивавший три мяча в одном матче «Зениту», 2016 год провел в клубе МЛС «Реал Солт-Лейк» на правах аренды, а потом был продан туда же за 3 миллиона евро.

Сердар Таски (Германия) – играл в основе и стал чемпионом России после возвращения из аренды

В «Спартаке»: 2013 – 2018

Аренда: «Бавария» (2016).

Таски не жаловал Дмитрий Аленичев, а у «Баварии» во второй половине сезона 2015/2016 сложилась печальная ситуация в центре обороны, и мюнхенцы пригласили Таски для подстраховки. Сердар играл не слишком много, но стал чемпионом Германии и завоевал Кубок. Вернувшись в «Спартак», встретил Массимо Карреру и стал основным защитником в чемпионском сезоне.

Ивелин Попов (Болгария) – не заиграл после возвращения из аренды

В «Спартаке»: 2015 – 2018

Аренда: «Рубин» (2018).

В следующем сезоне после чемпионства Попов стал все реже появляться на поле в «Спартаке» и уехал в командировку в «Рубин». У Курбана Бердыева играл в нападении и играл здорово, летом вернулся в «Спартак» и получил еще один шанс, но не воспользовался им. Этой зимой Ивелин покинул «Спартак» свободным агентом и теперь играет за «Ростов». Как видите, редкий легионер «красно-белых», съездивший в командировку, после этого возвращается в команду и добивается успехов. Такая же участь ждет и Педро Рошу?