«Бавария» - «Боруссия» Д: наступил момент истины

вчера, 22:56

В чемпионате Германии наступает «день Икс» - матч дортмундской «Боруссии» и «Баварии». «Соккер.ру» - о встрече, которая может стать ключевой для судьбы титула.

Положение дел

На первом этапе чемпионата «Боруссия» ушла в отрыв, кто-то торопился короновать команду Люсьена Фавра, однако сам специалист высказывался с присущей ему осторожностью. И не зря. Дортмундцы стали чаще пробуксовывать, а «Бавария» критикуемого Нико Ковача, напротив, взялась за ум. Так разрыв минимизировался, а потом вовсе сошел на нет. В какой-то момент «Бавария» даже перехватывала лидерство. Но сейчас отрыв составляет два очка в пользу «Боруссии». Зато разница мячей на стороне «Баварии» - +41 у мюнхенцев и +36 у дортмундцев. Мало ли. Всегда нужно иметь в виду и этот показатель.

Текущая форма

Обе команды покинули Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, что добавляет остроты нынешнему противостоянию. Поскольку давление сразу усилилось, а Бундеслига стала главным турниром на остаток сезона. В Лиге чемпионов «Боруссия» вылетела от «Тоттенхэма», причем весьма жестко — 0:3 и 0:1. А «Бавария» уступила «Ливерпулю» - 0:0 на выезде и 1:3 дома. Тоже обидно. Эти осечки, конечно, до сих пор отдаются чувствительно.

Но на этом фоне «Бавария» шла относительно бесперебойно в чемпионате. Имела не так давно серию из шести туров побед подряд. Причем были такие счета в трех кряду встречах: 5:1, 6:0, 6:0. Можно себе представить страх дортмундцев перед махиной такой. Но в последнем туре и на «Баварию» нашелся ломик - «Фрайбург», который увел очки, добыв ничью — 1:1.

«Боруссия» же, пережив значительный спад, видимо, избавилась от него, вылетев как раз из Лиги чемпионов. Будто это довлело. Сразу после «Боруссия» одержала три подряд победы. Вот и судите сами о текущей форме. С одной стороны, «Бавария» только что была на разгоне. С другой - «Боруссия» разошлась именно в последнее время, а мюнхенцы дали микросбой.

История отношений

Безусловно, это противостояние — одно из самых горячих в Германии. Острота к нему вернулась в последние годы. Не каждый сезон одна или другая команда оказывают друг другу достойное сопротивление, но в целом получается, что именно в их соперничестве определяются чемпионы последних лет.

Хотя нынешняя разборка выходит одной из наиболее плотных, тесных. В рейтинге УЕФА «Бавария» занимает высокое четвертое место, а «Боруссия» десятая. Очных встреч у них было 66. В исторической перспективе доминирование мюнхенцев велико: 30 побед против 18 у «Боруссии» и 18 ничьих.

Да и в последние годы перевес в очных встречах у «Баварии». Хотя в первом круге нынешнего чемпионата, в ноябре, «Боруссия» победила в драматичной встрече со счетом 3:2, хотя дважды по ходу игры уступала. По дублю тогда оформили Марко Ройс и Роберт Левандовски, а победный мяч за дортмундцев забил Пако Алькасер. Памятен и последний матч на «Альянц Арене». В марте 2018 года «Боруссия» потерпела максимальное унижение, проиграв со счетом 0:6.

Тогда Левандовски отгрузил в ворота бывшей своей команды три мяча, еще по разу отличились Хамес Родригес, Франк Рибери и Томас Мюллер. Обращает на себя внимание бескомпромиссность встреч в последние годы. Например, с 2014-го включительно из 18 встреч только одна закончилась вничью. Во всех остальных непременно отыскивался победитель, хотя иногда для этого требовалось дополнительное время или серия пенальти, если речь о Кубке или Суперкубке.

Слова перед матчем

Ули Хенесс (президент «Баварии»):

Если мы не победим, я по-прежнему хотел бы стать чемпионом Германии, но мы не будем этого заслуживать, учитывая первый матч. Наша команда должна показать победой над «Дортмундом», что хочет стать чемпионом. В субботу не может быть никаких оправданий. Команда обязана выйти и сыграть против «Боруссии». Я даже не думаю о поражении. Мы должны победить, для меня нет альтернативы.

Оттмар Хитцфельд (бывший тренер «Боруссии» и «Баварии»):

У «Боруссии» небольшое преимущество. В прошлом туре дортмундцы одержали победу, забив два гола в компенсированное время. Это, безусловно, прибавляет уверенности. «Бавария» же потеряла очки, хотя они играли и лучше соперника. Поэтому в эмоциональном плане преимущество будет на стороне «Боруссии».

Люсьен Фавр (главный тренер «Боруссии»):

Нас ждёт особенный матч. Две большие команды находятся рядом в таблице, а до конца чемпионата 7 туров. Если мы победим, это ничего не решит. Если сыграем вничью, это тоже ничего не решит, как и если мы проиграем... интрига будет сохранена! Как и у всех команд, у «Баварии» есть свои слабости. Они есть у любых команд, даже лучших в мире. Но у мюнхенцев их не так много, и, конечно, у них много сильных сторон. Мы об этом знаем.

Нико Ковач (главный тренер «Баварии»):

Всё будет решать ответственность и дисциплина. Франция стала чемпионом мира, потому что показывала хороший футбол, но также потому, что хорошо оборонялась. Мы должны вернуться к надёжной игре в обороне, как в индивидуальном плане, так и командном. Это будет интересная игра. Победит та команда, которая допустит меньше ошибок.

Фавр как всегда хочет успокоить обстановку, но всем понятно, что при такой небольшой дистанции до финиша каждое очко ценно. Особенно в очной встрече с главным оппонентом. Ведь в случае победы «Боруссия» оторвется на пять очков, а это прилично, учитывая психологический фон, который создаст этот результат.

Ничья, действительно, сохранит интригу. Как и победа «Баварии», которая сократит разрыв между первым и вторым местом до одного очка, но уже в пользу мюнхенцев. Это тоже сохранение интриги, однако при прочих равных психологически более устойчивой кажется опытная «Бавария», которая может этот запас лучше сохранить до победного, чем «Боруссия» свои два очка — ей для спокойствия нужен более приличный гандикап. Так или иначе настрой будет максимальным, искрометная игра гарантирована, а результат — непредсказуем.