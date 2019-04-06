ЦСКА снова захватил «Открытие Арену»

сегодня, 21:45

«Соккер.ру» радуется, что дерби получилось живым! Фанаты «красно-белых» надеялись на большее, но «армейцы» оказались ловчее и хитрее.

Классика игры на три результата, в которой все точки расставили во втором тайме. Кононов изначально выбрал состав без жесткой опорной зоны. Зобнин и Глушаков не могли справиться с Ахметовым, Обляковым и Влашичем, который оттягивался назад, то есть «Спартак» сознательно рисковал, оставив Гулиева и Фернандо в запасе. Хотя второй, разумеется, не может быть готов на девяносто минут.

Зобнин и Глушаков взяли на себя большую ответственность, ведь «Спартак» задал высокий темп – в атакующей группе сразу четыре футболиста, что позволяло круто контратаковать, но любой ответ ЦСКА мог оказаться смертельным. Хотя первую правильную атаку разогнали именно хозяева – Зе Луиш едва не замкнул прострел с левого края уже после того, как Акинфеева отыграли.

Ритм матча радовал, футболисты «Спартака» и ЦСКА к середине первого тайма были мокрыми от пота – гоняли, как заведенные. «Армейцам» было непросто, ведь комбинации не получались и мяч часто переходил к «красно-белым». У хозяев получалась игра, а Бекао, Дивееву и Набабкину (Магнуссон получил травму накануне поединка) допускали «спартаковцев» к воротам Акинфеева.

Например, Игорь потащил выход один на один с Мельгарехо. А на старте второго тайма сработало вечное правило – ЦСКА отбился и ответил. Причем реализация была лучше, чем у соперника, хотя не сказать, что моменты у ворота Селихова были явными. Но сначала Жиго и Селихов, а потом Кононов и Айртон помогли сопернику. Олег Георгиевич зачем-то призвал к вбрасыванию аута в сторону защиты – бразилец обрезался, а Фернандес создал дубль Сигурдссону.

ЦСКА ожил, а «Спартак» проигрывал фланги, уступал перед штрафной площадью, были проблемы в опорной зоне – Глушаков и Зобнин не начинали атаки ни коротким, ни длинным пасом. Кононов пытался перестроить игру заменами, но «армейцы» решили дважды подряд победы со счетом 2:0 не терять.

Цифровое описание дерби «Спартак» - ЦСКА

- между прочим, третья победа в гостях из пяти попыток. ЦСКА обживается на чужом стадионе, даже поддержка местной публики «Спартаку» не сильно помогает. Солидная заявка на финиш выше врага в таблице;

- Фернандес отдал пятую голевую передачу в РПЛ . Не будь Антон Миранчук в шикарной форме, можно было бы пошутить, что бразилец – лучший российский футболист здесь и сейчас. Но один из лучших точно, и это не комплимент лимиту;

- Акинфеев в 13-й раз в чемпионате этого сезона ушел с поля без пропущенного мяча. Разумеется, это лучший результат всего сезона. Игорь пропустил всего 12 голов, тогда как вратари «Спартака» теперь уже 22, а это еще мало, учитывая игру обороны;

- Арнору Сигурдссону лишь 19 лет, но если будет так играть, то через два года окажется в клубе из АПЛ или Бундеслиги. Молодой универсал ищет себя в атаке, и пока Влашич и Чалов отвлекали внимание – стянул на себя ключевые моменты, сделал дубль;

- у ворот Акинфеева были моменты, из шести точных ударов половина проходит под грифом «парированные». Ключевым шансом «Спартака», пожалуй, был момент Мельгарехо, а Зе Луиш просто неудачно пробил – не было столь же опасно;

- ЦСКА перепахал «красно-белых» - больше верховых побед, намного больше отборов, заметная разница по перехватам и небольшой перевес по блокированным ударам и передачам. «Спартак» больше владел мячом – 57 % игрового времени, но гостям такая игра оказалась выгодной;

- у «Спартака» было 10 моментов с игры, у ЦСКА – 14. К разговору о том, кому повезло. У «армейцев» набралось 18 ударов, у их соперника – 13. Гости 46 % атак провели по правому краю – браво, Марио, и хотя у соседей равенство по точным выстрелам – 6:6, когда у «Спартака» реализация 0 %, ни о какой победе речь идти не может.

Неудачник вечера. Самуэль Жиго («Спартак»)

Глушаков, Кононов, Айртон или Зе Луиш тоже не герои, но как же не повезло именно Жиго! Вернулся после длительного восстановления, вышел на решающий матч против ЦСКА и сразу включил режим «защитник „Спартака“». Сначала Жиго не разобрался с Селиховым и создал первый гол «армейцев», а потом мяч после удара Сигурдссона пролетел между ног у француза – рикошет смутил вратаря.

Герои дерби. Акинфеев, Фернандес и Сигурдссон ( ЦСКА )

Командная победа. Хронологически первый герой – Игорь, вратарь работал надежно и до перерыва не пропускал от «Спартака». Дальше вступил Арнор, хотя исландцу и повезло. Зато чутье при нем, ведь когда Акинфеев смог создать ЦСКА важный момент, то исландец его завершил. И второй гол забил – снова не без доли везения. Такие герои четко описывают характер победы «армейцев». Акинфеев отвечает за труд и мастерство, Сигурдссон – за удачливость, чутье и находчивость. А Марио как мост, соединяющий опыт и интуицию.

ЦСКА по делу обыграл «Спартак»?

План Кононова на игру – а тренер с «армейцами» раньше играл довольно удачно и думал, что хорошо их знает, был слишком откровенным. Ганчаренко до матча сказал, что важно играть дерзко, нагло и агрессивно. У ЦСКА получилось сначала спокойно наблюдать, как первым номером пытался сыграть «Спартак», а потом сработал важный козырь «армейцев» - опыт соединяется с молодостью.

Опытный Акинфеев потащил выход один на один, а потом создал гол в ворота «Спартака». Опытный Фернандес, когда пришлось накрутить Айртона – справился без проблем. Молодые Обляков и Ахметов, допустив ошибки в первом тайме, прибавили во втором – а Зобнин и Глушаков параллельно потерялись. Наконец, юный Сигурдссон сыграл хитрее, чем Чалов и Влашич, хотя и эти атакующие футболисты в отдельных эпизодах работали правильно.

ЦСКА немножко повезло, но кто «Спартаку» виноват? «Красно-белые» ведь в первом тайме получили шанс – не реализовали, а в раздевалке у Кононова был шанс объяснить, что Ганчаренко в соседнем помещении вносит коррективы. К мелким, но важным перестроениям «армейцев» более опытный по составу соперник не был готов. Унижать персонально Жиго или Айртона вряд ли стоит – в дерби обе команды выдавали живые отрезки и матч в целом понравился, а вот Кононов не справился.

В пяти дерби до Олега Георгиевича у «Спартака» было одно поражение и три победы, а сегодня ЦСКА перетянул одеяло на себя и сделал шаг в сторону топ-3. Попасть туда будет сложно, зато у «армейцев» есть и другие матчи с прямыми конкурентами. Игры фаворитов между собой – шанс «Спартака», но серию из своих восьми матчей в рамках топ-5 завершили болезненным поражением. Правильно ли управляют клубом «Спартак», если через два года после чемпионства их обыгрывает команда, собранная за стоимость продажи Витиньо прошлым летом?

ЦСКА показывает желание, терпение, везение – и невезение тоже показывает. А «Спартак» слишком прямолинейный, чтобы обыгрывать «Зенит», «Краснодар» или «армейцев» в 2019 году. Стараются – этого не отнять, но разве увидели последовательный футбол? Резвый старт не значит, что победу в дерби отдадут просто так. ЦСКА сыграл более зрело, чем «Спартак», если суммировать неудачный для них первый и толковый второй таймы. Ганчаренко, как показалось поначалу, проигрывал Кононову – коллега пытался взять лобовой атакой, но в итоге победила команда, которая успокоилась и обернула панические решения соперника в свою пользу.

«Армейцам» далеко до эталонной стабильности – иначе, пожалуй, быть не могло, но в этом сезоне у них ничья и победа над «Спартаком». Порадовали фанатов, до матча «Локомотива» и «Зенита» поднялись на третью строчку в таблице. А могли быть на чистом втором месте, если бы не упустили чистую и заслуженную по игре победу над «Уфой». Но что смогла новая команда Евсеева, то у коллектива Кононова не получилось. Характерность не входит в список доблестей наставника, вот и «Спартак» эмоциональный, взрывной, но непоследовательный и пока бесхарактерный. А для камбэка была нужна не только реализация.