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ЦСКА снова захватил «Открытие Арену»

сегодня, 21:45

«Соккер.ру» радуется, что дерби получилось живым! Фанаты «красно-белых» надеялись на большее, но «армейцы» оказались ловчее и хитрее.

Классика игры на три результата, в которой все точки расставили во втором тайме. Кононов изначально выбрал состав без жесткой опорной зоны. Зобнин и Глушаков не могли справиться с Ахметовым, Обляковым и Влашичем, который оттягивался назад, то есть «Спартак» сознательно рисковал, оставив Гулиева и Фернандо в запасе. Хотя второй, разумеется, не может быть готов на девяносто минут.

Зобнин и Глушаков взяли на себя большую ответственность, ведь «Спартак» задал высокий темп – в атакующей группе сразу четыре футболиста, что позволяло круто контратаковать, но любой ответ ЦСКА мог оказаться смертельным. Хотя первую правильную атаку разогнали именно хозяева – Зе Луиш едва не замкнул прострел с левого края уже после того, как Акинфеева отыграли.

Ритм матча радовал, футболисты «Спартака» и ЦСКА к середине первого тайма были мокрыми от пота – гоняли, как заведенные. «Армейцам» было непросто, ведь комбинации не получались и мяч часто переходил к «красно-белым». У хозяев получалась игра, а Бекао, Дивееву и Набабкину (Магнуссон получил травму накануне поединка) допускали «спартаковцев» к воротам Акинфеева.

Например, Игорь потащил выход один на один с Мельгарехо. А на старте второго тайма сработало вечное правило – ЦСКА отбился и ответил. Причем реализация была лучше, чем у соперника, хотя не сказать, что моменты у ворота Селихова были явными. Но сначала Жиго и Селихов, а потом Кононов и Айртон помогли сопернику. Олег Георгиевич зачем-то призвал к вбрасыванию аута в сторону защиты – бразилец обрезался, а Фернандес создал дубль Сигурдссону.

ЦСКА ожил, а «Спартак» проигрывал фланги, уступал перед штрафной площадью, были проблемы в опорной зоне – Глушаков и Зобнин не начинали атаки ни коротким, ни длинным пасом. Кононов пытался перестроить игру заменами, но «армейцы» решили дважды подряд победы со счетом 2:0 не терять.

Цифровое описание дерби «Спартак» - ЦСКА

- между прочим, третья победа в гостях из пяти попыток. ЦСКА обживается на чужом стадионе, даже поддержка местной публики «Спартаку» не сильно помогает. Солидная заявка на финиш выше врага в таблице;

- Фернандес отдал пятую голевую передачу в РПЛ. Не будь Антон Миранчук в шикарной форме, можно было бы пошутить, что бразилец – лучший российский футболист здесь и сейчас. Но один из лучших точно, и это не комплимент лимиту;

- Акинфеев в 13-й раз в чемпионате этого сезона ушел с поля без пропущенного мяча. Разумеется, это лучший результат всего сезона. Игорь пропустил всего 12 голов, тогда как вратари «Спартака» теперь уже 22, а это еще мало, учитывая игру обороны;

- Арнору Сигурдссону лишь 19 лет, но если будет так играть, то через два года окажется в клубе из АПЛ или Бундеслиги. Молодой универсал ищет себя в атаке, и пока Влашич и Чалов отвлекали внимание – стянул на себя ключевые моменты, сделал дубль;

- у ворот Акинфеева были моменты, из шести точных ударов половина проходит под грифом «парированные». Ключевым шансом «Спартака», пожалуй, был момент Мельгарехо, а Зе Луиш просто неудачно пробил – не было столь же опасно;

- ЦСКА перепахал «красно-белых» - больше верховых побед, намного больше отборов, заметная разница по перехватам и небольшой перевес по блокированным ударам и передачам. «Спартак» больше владел мячом – 57 % игрового времени, но гостям такая игра оказалась выгодной;

- у «Спартака» было 10 моментов с игры, у ЦСКА – 14. К разговору о том, кому повезло. У «армейцев» набралось 18 ударов, у их соперника – 13. Гости 46 % атак провели по правому краю – браво, Марио, и хотя у соседей равенство по точным выстрелам – 6:6, когда у «Спартака» реализация 0 %, ни о какой победе речь идти не может.

Неудачник вечера. Самуэль Жиго («Спартак»)

Глушаков, Кононов, Айртон или Зе Луиш тоже не герои, но как же не повезло именно Жиго! Вернулся после длительного восстановления, вышел на решающий матч против ЦСКА и сразу включил режим «защитник „Спартака“». Сначала Жиго не разобрался с Селиховым и создал первый гол «армейцев», а потом мяч после удара Сигурдссона пролетел между ног у француза – рикошет смутил вратаря.

Герои дерби. Акинфеев, Фернандес и Сигурдссон (ЦСКА)

Командная победа. Хронологически первый герой – Игорь, вратарь работал надежно и до перерыва не пропускал от «Спартака». Дальше вступил Арнор, хотя исландцу и повезло. Зато чутье при нем, ведь когда Акинфеев смог создать ЦСКА важный момент, то исландец его завершил. И второй гол забил – снова не без доли везения. Такие герои четко описывают характер победы «армейцев». Акинфеев отвечает за труд и мастерство, Сигурдссон – за удачливость, чутье и находчивость. А Марио как мост, соединяющий опыт и интуицию.

ЦСКА по делу обыграл «Спартак»?

План Кононова на игру – а тренер с «армейцами» раньше играл довольно удачно и думал, что хорошо их знает, был слишком откровенным. Ганчаренко до матча сказал, что важно играть дерзко, нагло и агрессивно. У ЦСКА получилось сначала спокойно наблюдать, как первым номером пытался сыграть «Спартак», а потом сработал важный козырь «армейцев» - опыт соединяется с молодостью.

Опытный Акинфеев потащил выход один на один, а потом создал гол в ворота «Спартака». Опытный Фернандес, когда пришлось накрутить Айртона – справился без проблем. Молодые Обляков и Ахметов, допустив ошибки в первом тайме, прибавили во втором – а Зобнин и Глушаков параллельно потерялись. Наконец, юный Сигурдссон сыграл хитрее, чем Чалов и Влашич, хотя и эти атакующие футболисты в отдельных эпизодах работали правильно.

ЦСКА немножко повезло, но кто «Спартаку» виноват? «Красно-белые» ведь в первом тайме получили шанс – не реализовали, а в раздевалке у Кононова был шанс объяснить, что Ганчаренко в соседнем помещении вносит коррективы. К мелким, но важным перестроениям «армейцев» более опытный по составу соперник не был готов. Унижать персонально Жиго или Айртона вряд ли стоит – в дерби обе команды выдавали живые отрезки и матч в целом понравился, а вот Кононов не справился.

В пяти дерби до Олега Георгиевича у «Спартака» было одно поражение и три победы, а сегодня ЦСКА перетянул одеяло на себя и сделал шаг в сторону топ-3. Попасть туда будет сложно, зато у «армейцев» есть и другие матчи с прямыми конкурентами. Игры фаворитов между собой – шанс «Спартака», но серию из своих восьми матчей в рамках топ-5 завершили болезненным поражением. Правильно ли управляют клубом «Спартак», если через два года после чемпионства их обыгрывает команда, собранная за стоимость продажи Витиньо прошлым летом?

ЦСКА показывает желание, терпение, везение – и невезение тоже показывает. А «Спартак» слишком прямолинейный, чтобы обыгрывать «Зенит», «Краснодар» или «армейцев» в 2019 году. Стараются – этого не отнять, но разве увидели последовательный футбол? Резвый старт не значит, что победу в дерби отдадут просто так. ЦСКА сыграл более зрело, чем «Спартак», если суммировать неудачный для них первый и толковый второй таймы. Ганчаренко, как показалось поначалу, проигрывал Кононову – коллега пытался взять лобовой атакой, но в итоге победила команда, которая успокоилась и обернула панические решения соперника в свою пользу.

«Армейцам» далеко до эталонной стабильности – иначе, пожалуй, быть не могло, но в этом сезоне у них ничья и победа над «Спартаком». Порадовали фанатов, до матча «Локомотива» и «Зенита» поднялись на третью строчку в таблице. А могли быть на чистом втором месте, если бы не упустили чистую и заслуженную по игре победу над «Уфой». Но что смогла новая команда Евсеева, то у коллектива Кононова не получилось. Характерность не входит в список доблестей наставника, вот и «Спартак» эмоциональный, взрывной, но непоследовательный и пока бесхарактерный. А для камбэка была нужна не только реализация.

У ЦСКА теперь на четыре пункта больше, но сезон еще не завершен. В таблице будут перестановки, а пока «Спартак» - первый кандидат на пятое место. Или даже шестое, если Карпин поставит цель любой ценой опередить бывшую команду?

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   28 / 970
сегодня в 23:49
Если я имел коня!
Это был бы номер!
Если конь победил!
Я бы помер ))
Тарасята я Вас поздравляю!
Читайте что писал!
Новость Федунище продает Тарасятник! На волне этой новости крючкохвостые продуют ))
piercman
piercman
   21 / 970
сегодня в 23:48
стыдно за тарасовское образование! позор просто! и за спартак до сих пор стыдно!
piercman
piercman ответил Краповый берет
   21 / 970
сегодня в 23:45
Наплясались, хинеровцы? А теперь слушайте эксперта. * Влашич это полный тормоз, мог делать 3:0, но опять спижонил, с этим чюдом цска и на 11 место свалится * Дыркинфеев подвёл команду, выходил из ворот, подстраховали его * Спартак всю игру был лучше, две ошибки всё перечеркнули
"чЮдом"? хаха! "чу-щу" пиши через "у"! второй класс)
papic337
papic337
   206 / 970
сегодня в 23:43
В настоящий момент Спартак это команда середняк. Сезон провален. Посмотрим что будет в следующем сезоне. Состав Спартака надо основательно чистить.
Краповый берет
Краповый берет
   76 / 970
сегодня в 23:41
Наплясались, хинеровцы? А теперь слушайте эксперта.
* Влашич это полный тормоз, мог делать 3:0, но опять спижонил, с этим чюдом цска и на 11 место свалится
* Дыркинфеев подвёл команду, выходил из ворот, подстраховали его
* Спартак всю игру был лучше, две ошибки всё перечеркнули
Юрниекс
Юрниекс
   126 / 970
сегодня в 23:28
При объективном судействе, у хряков 0 шансов. Не покупали бы судей, давно бы были в ФНЛ..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Великолепный
   30 / 970
сегодня в 23:21
С победой Эдуард Григорьевич! А спартачу n1 будет урок не буди лихо пока тихо!)))
Согласен Георгий , не надо будить лихо одноглазое!!!
С праздником.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   103 / 970
сегодня в 23:07
Жига был ну очень хорош!
Великолепный
Великолепный ответил Дед за ЦСКА
   35 / 970
сегодня в 22:48
С победой Георгий! Сергей (№1) в отключке,)))) Успехов нам.
С победой Эдуард Григорьевич!
А спартачу n1 будет урок
не буди лихо пока тихо!)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил вавппрр
   30 / 970
сегодня в 22:44
Цска позор!! а их болельщики 5ы)))
Это от беcсилия,
Импотенция у вас сударь.
вавппрр
вавппрр
сегодня в 22:41
Цска позор!! а их болельщики 5ы)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Великолепный
   30 / 970
сегодня в 22:40
- Акинфеев в 13-й раз в чемпионате этого сезона ушел с поля без пропущенного мяча. Разумеется, это лучший результат всего сезона. Игорь пропустил всего 12 голов, тогда как вратари «спартака» теперь уже 22, АХА-ХА-ХА-ХА-ХА! спартач n1, ты где? Где картинки про ваших вратарей?
С победой Георгий! Сергей (№1) в отключке,))))
Успехов нам.
Delight
Delight
   764 / 970
сегодня в 22:37
Коней можно поздравить с победой. Я хз, что там в руководстве думают, но это клиника. Выпускать 2-х людей, которые лечились пол года, в дерби.
P.S. чё, как там без Карреры? На первом месте идём, да? Ага)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Scuderia Ferrari
   30 / 970
сегодня в 22:34
- Там, где поднимают Армейцы свой флаг, На поле сливают Московский спартак. Там в дубль глушакова Ссылают скорей, Чтоб слёз не увидел Никто из людей. На белой берёзе, На чёрном суку Висела табличка: Позор спартаку. - Но, если армейцев спартак победит, Над ромбом вторая Звезда заблестит! И купит Валера Всех судей опять, И с новою верой Начнём побеждать! И объявим весною На весь стадион Над всею страною: спартак - чемпион! - Ах, милый мой де Зеув, Беспечный мой друг! Не знаешь ты футбола, Не знаешь мук! Болей беззаботно И песни пой; Найдём в ФНЛ мы Свой вечный покой!
Зе был хорош, но ЗУВ не в дугу, как и Жиго)))))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   460 / 970
сегодня в 22:25
С этим руководством у Спартака шансов нет. Армейцев с победой. Но у них тоже шансов никаких стать реально лидером лиги, это как в ЛЧ, Реал переиграли, а в итоге...
Великолепный
Великолепный
   35 / 970
сегодня в 22:22
- Акинфеев в 13-й раз в чемпионате этого сезона ушел с поля без пропущенного мяча. Разумеется, это лучший результат всего сезона. Игорь пропустил всего 12 голов, тогда как вратари «спартака» теперь уже 22, АХА-ХА-ХА-ХА-ХА!

спартач n1, ты где? Где картинки про ваших вратарей?
Союзник противников
Союзник противников
   42 / 970
сегодня в 22:16
Можно согласиться.Про победителей всегда легче говорить,но и проигравшим отдал должное.Я концовку проплакал от жалости и пропустил главное:На какой минуте начали стремительно пустеть трибуны,и был ли шарфопад? Когда слёзы вытер,стадион был похож на казанский.
112910415
112910415
   107 / 970
сегодня в 22:09
проиграли по делу, бывает (
Великолепный
Великолепный
   35 / 970
сегодня в 22:07
ЦСКА с победой! Игорян великолепен!
Сокол 9
Сокол 9
   411 / 970
сегодня в 22:02
Коников с победой. Реабилитировались после Уфы. Игоряна с очередным сухоряном.)))
mikysss
mikysss
   140 / 970
сегодня в 22:00
Про76и абсолютно по делу, больше добавить нечего. Клоуны...
piercman
piercman
   21 / 970
сегодня в 21:50
очень стыдно за спартак и его зулусов, местами крашенных!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   2 / 970
сегодня в 21:48
- Там, где поднимают
Армейцы свой флаг,
На поле сливают
Московский спартак.
Там в дубль глушакова
Ссылают скорей,
Чтоб слёз не увидел
Никто из людей.
На белой берёзе,
На чёрном суку
Висела табличка:
Позор спартаку.

- Но, если армейцев
спартак победит,
Над ромбом вторая
Звезда заблестит!
И купит Валера
Всех судей опять,
И с новою верой
Начнём побеждать!
И объявим весною
На весь стадион
Над всею страною:
спартак - чемпион!

- Ах, милый мой де Зеув,
Беспечный мой друг!
Не знаешь ты футбола,
Не знаешь мук!
Болей беззаботно
И песни пой;
Найдём в ФНЛ мы
Свой вечный покой!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   2 / 970
сегодня в 21:48
федунарена - тренировочный стадион Великого ЦСКА!
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