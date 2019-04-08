Когда трёх трофеев мало

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«Соккер.ру» рассказывает, как «Ливерпуль» Жерара Улье в сезоне-2000/01 выиграл всё, кроме самого главного.

Гувернёр из Франции

Француз Жерар Улье тренировал «Ливерпуль» шесть лет и оставил в истории клуба весьма неоднозначный след. С одной стороны, он вывел «красных» из штопора лихих девяностых, когда самый титулованный в ту пору клуб Англии резко сдавал позиции. При Улье команда вновь обрела своё лицо, на котором, правда, нередко появлялась кислая гримаса. Вся многомиллионная армия болельщиков клуба ловила сводки о здоровье тренера, желала ему удачи во время операции на сердце и ждала выздоровления наставника и возвращения его к работе. При французском тренере раскрылись Стивен Джеррард и Джейми Каррагер. Но при нём ушли Робби Фаулер и Стив Макманаман, а Майкл Оуэн так и не смог реализовать свой огромный талант.

Критики в адрес Улье было написано немало, а высказано ещё больше. Это и нестабильность команды, выражавшееся в разбрасывании очков направо и налево. Как следствие, - «Ливерпуль» при французском специалисте не только ни разу не выиграл чемпионский титул, но и по сути толком не претендовал на него. Второе место в сезоне-2001/02 больше заслуга Фила Томпсона, подменявшего перенесшего операцию на сердце босса. Улье мог ввести в состав казалось бы отработанного игрока, как Гари Макаллистер, и сорвать с ним банк. Но он же настоял на приобретении многих футболистов, которым не стоило было появляться на «Энфилде» в красной форме. Чего было больше в период Улье хорошего или плохого - вопрос спорный. Но уход француза красная часть Ливерпуля восприняла с облегчением.

Но пять Кубков, выигранных с «Ливерпулем» в 2001 году, никуда не денутся, они вписаны в историю. И победы эти были достигнуты под руководством французского учителя, благодаря его тренерскому дару. Вот об этих победах мы и поговорим. Точнее о тех трёх, что пришлись на сезон-2000/01. Суперкубок Европы и Черити Шилд - это уже следующий сезон

Жерар Улье, как и многие известные тренеры, на профессиональном уровне в футбол не играл. Выступал за любительскую команду, потом стал её тренером, стажировался в школе «Ливерпуля», работал учителем физкультуры. А в восьмидесятые карьера тренера Улье резко пошла вверх. Сначала «Ланс», потом «Пари Сен-Жермен». Ну а потом и сборная Франции. Сначала в качестве помощника Мишеля Платини, едва заменившего свою славную карьеру футболиста. Потом уже работал сам, без Платини. Но лавров не снискал на чемпионате Европы 1992 года, а в отборочном цикле ЧМ -94 и вовсе пролетел. Тогда французская сборная, уже подыскивавшая себе базу в США , совершила самоубийство, проиграв дома сначала команде Израиля, а потом болгарам.

Уход в юношескую, а потом и в молодёжную сборные Франции выглядел шагами назад в карьере. И тут про Улье вспомнили в «Ливерпуле». Так бывший школьный учитель стал первым небританским тренером в истории клуба. Правда, первый год Улье трудился в тандеме с Роем Эвансом, а начиная с 1998 года уже самостоятельно. К седьмому месту в первом сезоне француза болельщики отнеслись снисходительно. Но четвёртая позиция в сезоне-1999/2000 уже вызвала вопросы и к тренеру, и к руководству, пригласившему француза.

Перемен в составе был много. И в межсезонье, и по ходу розыгрыша. Ещё летом ушли защитники Стиг-Инге Бьорнабю, Филл Бэбб, полузащитник Дэвид Томпсон (а его в юношеских командах ставили выше Стиви Джи). В августе выгодно продали «Лидсу» защитника Доминика Мэттио. Зимой «Ливерпуль»расстался с вратарём Брэдом Фриделем, защитниками Ригобером Сонгом и Стивеном Стонтоном, нападающими Тити Камара и Эриком Мейером. Новичков так было достаточно. Самым спорным выглядело приглашение 36-летнего (а на вид ему было все пятьдесят) полузащитника Гари Макаллистера, оказавшегося лишним в «Ковентри». Хорошо хоть шотландец достался бесплатно. Шесть миллионов было выплачено враждебному «Эвертону» за крайнего полузащитника Ника Бармби, пять с половиной перевели на счёт «Мидлсбро» за ещё одного левшу Кристиана Циге. Чемпион мира француз Бернард Диомед, ранее игравший в «Осере», обошёлся в три миллиона. Защитник «Баварии» Маркус Баббель достался бесплатно, как и вратарь «Лестера» Пэгги Арфаксад. По ходу чемпионата добавились левый защитник Грегори Виньяль (500 тысяч, «Монпелье») и хорватский опорник Игор Бишчан, за которого загребскому»Динамо» заплатили 5,5 млн. А в январе приехал из «Барселоны» сильнейший футболист в истории Финляндии Яри Литманен.

А теперь знакомимся с составом «красных». Основной вратарь - голландец Сандер Вестервелд. Голкипер сильный, но небезупречный. Бывало Улье хватался за сердце от его действий. Похожий внешне на Бернара Лама Пэгги Арфаксад расположился на лавочке. Ярко выраженных крайних защитников, во всяком случае, в оптимальном составе не было. Маркус Баббель держался больше справа, а Джейми Каррагер - слева. Центр составляли финн Сами Хююпя и швейцарец Стефан Аншо. В запасе Стивен Райт, Грегори Виньяль, Джими Траоре, Вегард Хеггем и Кристиан Циге, способный сыграть и в обороне, и в средней линии.

В полузащите - справа Дэнни Мёрфи или Стивен Джеррард, слева Владимир Шмицер или Ник Бармби, как вариант Кристиан Циге. В центре Дитер Хаманн и Гари Макаллистер. Или Стивен Джеррард. Будущий герой «Энфилда» и в юности был универсалом. Игор Бишчан мог сыграть в опорной зоне и справа. Капитан Джейми Реднапп пропустил весь сезон из-за травмы колена. Яри Литманен мог сыграть атакующего полузащитника или усилить нападение. Равно, как ещё один чех Патрик Бергер.

Линия атаки «Ливерпуля» по праву считалась одной из сильнейшей в Премьер-Лиге. Мощный несколько прямолинейный Эмил Хески и юркий, хитрый Майкл Оуэн прекрасно дополняли друг друга. Ещё был измученный травмами, но не ставший от этого менее талантливым, Робби Фаулер. А Бернар Диомед не прижился. Три миллиона были выброшены на ветер.

С чемпионством надо подождать

«Ливерпуль» десять лет не был чемпионом Англии, и от Жерара Улье в первую очередь ждали первого места в Премьер-Лиге. Тем более все чемпионства приходились ещё на старый первый дивизион. Но сразу всё пошло как-то не так. Вымученная победа на «Энфилде» у «Брэдфорда» благодаря голу Хески, проигрыш «Арсеналу» на «Хайбери», результативная ничья в Саутгемптоне 3:3. Даже домашние выигрыши у «Астон Виллы» 3:1 и «Манчестер Сити» 3:2 оставили некое ощущение несерьёзности мерсисайдцев. Первого соперника в Кубке УЕФА , румынский «Рапид», прошли со скрипом. Вот тут-то пригодился Ник Бармби, забивший единственный мяч в двух матчах. А в чемпионате то ничьи, то проигрыши. Уже осенью было ясно, такой «Ливерпуль» не способен обойти «Манчестер Юнайтед». Равно, как и то, что Улье сделал ставку на Кубок УЕФА .

«Слован» из чешского города Либерец был обыгран дважды - Хески сломил сопротивление соперника в Англии, а в гостях соперники были куда более щедры на голы 3:2. «Олимпиакос» оказал сопротивление у себя в Пирее - 2:2. На голы Бармби и Оуэга дважды отвечал точными ударами Алексиос Александрис. Но на «Энфилде» Бармби и Хески подчеркнули более высокий класс «Ливерпуля».

В Кубке Лиги «красные» выполнили осеннюю программу, пробившись в полуфинал. Сначала гол Фаулера в дополнительное время принёс победу над «Челси». Затем команда Улье отсчитала восемь безответных голов в ворота «Сток Сити». В четвертьфинале «Ливерпуль» столкнулся с сопротивлением стремительно растущего «Фулхэма». В основное время по нулям, но потом Оуэн, Шмицер и Бармби расставили всё и всех по местам - 3:0.

А вот в чемпионате «Ливерпуль» отличался непредсказуемостью, которая не радовала болельщиков. Вести 2:0 и 3:2 у «Лидса», а потом проиграть 3:4. Проиграть «Тоттенхэму», «Ньюкаслу» и «Ипсвичу», а потом взять, да одолеть чемпиона прямо на «Олд Траффорд». Победу со счётом 1:0 принёс гол Мёрфи. А следом на «Энфилде» команда Улье отправила в нокаут «Арсенал» Арсена Венгера - 4:0. Первый круг «Ливерпуль» встретил на четвёртом месте по соседству с «Арсеналом», «Лестером», «Ипсвичем», «Сандерлендом», но с отставанием в десять очков от МЮ .

Больше кубков хороших и разных

Будучи человеком трезвомыслящим, Улье понимал, что бороться за чемпионский титул смысла нет. Зато выигрыш обоих домашних кубков стал бы достойной компенсацией. В январе «Ливерпуль» проиграл в полуфинале «Кристал Пэласу», игравшему в первом дивизионе, со счетом 1:2. К счастью для «красных» полуфинал состоял из двух встреч, и в ответной от «орлов» полетели пух и перья - 5:0. Есть первый финал, куда пробился также представитель первого дивизиона «Бирмингем Сити». В Кубке Англии с дороги были убраны «Ротерхэм» 3:0, затем «Лидс» 2:0. После чего пришла пора «Манчестер Сити». И ему досталось 4:2.

Но ещё нужно было съездить в Рим, на матч 1/8 финала Кубка УЕФА с «Ромой». Блестящая игра «Ливерпуля» и особенно Оуэна. Майкл положил два мяча и создал прочный фундамент для суммарной победы. Оба гола оказались полезны, ибо на «Энфилде» победу праздновала «Рома». Но со счётом 1:0. Как ни старались Марко Дельвеккио, Винченцо Монтелла, а потом и Абель Бальбо забить Вестервелду, ничего не вышло.

А там, через три дня и финал Кубка Лиги подоспел. «Бирмингем», для которого само участие в главной встрече было счастьем, дал бой на новенькой арене «Миллениум» в Кардиффе. Главный стадион «Уэмбли» к тому времени строился заново. Робби Фаулер на 30 минуте всё же пробил дальним ударом прекрасно игравшего вратаря «синих» Йана Беннетта. Но бирмингемцы на 90 минуте сумели уйти от поражения. Стефан Аншо уронил в штрафной Мартина О’Коннора, и Даррен Пёрс реализовал 11-метровый.

В дополнительное время соперники осторожничали, и дело дошло до послематчевых пенальти. Тут-то и преуспели старшие по классу. Сандер Вестервелд отбил два удара и принёс «красным» Кубок Лиги, который они не держали в руках с 1995 года. Первый трофей есть. Но отдыхать было некогда. Впереди ждали кубковый матч с «Транмером», европейские баталии с «Порту».

В Порту «Ливерпуль» добился нулевой ничьей и был рад этому. На очереди стоял скромный «Транмер». Игра с аутсайдером первого дивизиона доставила немало хлопот. В первом тайме Мёрфи и Оуэн создали ощутимый задел. Но после перерыва «красные» успокоились и дважды позволяли «Роверс» сокращать отставание в счёте. Все вопросы снял очень нужный гол Хески - 4:2.

Стиви Джи, ещё не капитан, но уже потенциальный лидер, сделал результат в ответной игре с «Порту». Сначала он выдал голевой пас Мёрфи, а потом, через пять минут, навесил так, что невысокий Оуэн нанёс точный удар головой. Двух голов оказалось вполне достаточно для выхода в полуфинал Кубка УЕФА . А через две недели «Ливерпуль» во второй раз в чемпионате обыграл «Манчестер Юнайтед». Теперь уже на «Энфилде». Джеррард и Фаулер до перерыва забили по мячу в ворота Фабьена Бартеза. Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве после удаления Мёрфи. Но ничего. Выстояли.

Отдохнуть как следует не получилось. Надо было ехать в Барселону на полуфинал Кубка УЕФА . Выдержал «Ливерпуль» яростные атаки каталонцев, забеги Марка Овермарса, мощные выстрелы Ривалдо и кинжальные уколы Патрика Клюйверта. Ноль-ноль. Не заезжая домой, Улье повёз команду в гости к «Уикомбу». Тоже полуфинал, только Кубка Англии. А здесь уже победа. Непростая, со счётом 2:1. Сказалось мастерство Хески и Фаулера. Есть финал Кубка Англии.

Тот самый Макаллистер

А после ответной игры с «Барселоной» можно было громко прокричать - есть финал Кубка УЕФА . Медленно передвигавшийся по полю, но быстро думавший старик Макаллистер отменно дирижировал игрой «Ливерпуля». И гол, решивший судьбу путёвки в финал, забил именно шотландский ветеран. За две минуты до перерыва Клюйверт сыграл рукой в собственной штрафной, судья Урс Майер это заметил и назначил пенальти. Макаллистер переиграл с точки будущего стража ворот «красных» Пепе Рейну.

Два финала игрались с интервалом в четыре дня. Сначала «Арсенал» и «Ливерпуль» сошлись в Кардиффе в борьбе за Кубок Англии. Нули горели на табло «Миллениума» до 71 минуты, пока Фредрик Юнгберг после передачи Робера Пиреса не вывел «канониров» вперёд. Через две минуты Тьерри Анри должен был решать судьбу Кубка. Француз дважды бил наверняка. Но в первый раз Вестервелд как-то успел среагировать, а во втором вратаря выручил Хююпя. Тут же Рэй Парлор пощадил мерсисайдцев.

83 минута. Рутинный штрафной. К мячу подошёл вышедший на замену Макаллистер и выдал такой пас Оуэну, что Майкл не мог не забить с 8 метров. А через пять минут Оуэн, получив пас от Патрика Бергера, словно слаломист проскочил мимо Тони Адамса и Ли Диксона, после чего разобрался с Дэвидом Симэном. «Ливерпуль» после девятилетнего перерыва овладел Кубком Англии.

Две вершины покорены. Оставалась третья. Кубок УЕФА , финал которого проводился в Дортмунде. Соперник - испанский, точнее баскский - «Алавес». Не «Рома», не «Порту» и тем более не «Барселона». Тем не менее, слабак бы не смог добраться столь высоко, а поэтому к клубу из Витории нужно было отнестись с должным уважением.

Макаллистер вышел в стартовом составе. И уже на четвёртой минуте закрутил мяч с углового на голову Баббелю. Так легко «Ливерпуль» вышел вперёд. Через пять минут Макаллистер вывел к воротам Хески, но Эмил запорол голевой момент, пробив во вратаря Мартина Эрреру. Не беда. Джеррард после паса Хаманна удвоил счёт.

Тут английский клуб расслабился. Особенно рослый Баббель, позволивший вышедшему ещё в первом тайме Ивану Алонсо перепрыгнуть себя при розыгрыше углового - 2:1. За три минуты до перерыва Оуэна сбили в штрафной «Алавеса». Макаллистер не дрогнул при исполнении 11-метрового. После первого тайма 3:1. Казалось, что в исход предрешён. Но клуб из Басконии был иного мнения.

Прошло три минуты после возобновления игры, как прострел Космина Контры с правого фланга замкнул Хави Морено. Ещё три минуты, и тот же Морено со штрафного вогнал третий мяч в ворота Вестервелда. Вот и нету преимущества «Ливерпуля». Макаллистер тоже хотел забить со штрафного, но угодил в стенку. Однако Гари вскоре нашёл в штрафной Фаулера, и Робби вновь вывел команду Улье вперёд.

До финального свистка оставалось две минуты, когда Вестервелд без особой надобности отбил мяч на угловой. Подача, и державшийся доселе в тени Жорди Кройф сделал счёт равным - 4:4. Ещё полчаса игры. А может и меньше. Ведь тогда в силе было правило «золотого гола». Или «внезапной смерти». Как кому больше нравится.

В дополнительное время «Алавес» потерял двух игроков. Сначала красную карточку увидел Магно, а потом и капитан басков Антонио Кармона. За три минуты до послематчевых пенальти «Ливерпуль» получил право на очередной угловой. Макаллистер умело закрутил в штрафную, где опытнейший Дельфи Хели оказал медвежью услугу своей команде - 5:4. «Ливерпуль» впервые с 1976 года выиграл Кубок УЕФА . Гари Макаллистер, получивший приз лучшего игрока финала, посвятил победу своей неизлечимо больной жене.

Тяжелейший сезон и хет-трик как награда. Правда, не все остались довольны. Многим чемпионство подавай или Лигу чемпионов. А в чемпионате «красные» финишировали третьими, даром, что оба раза обыграли чемпиона. Но большинство болельщиков были благодарны французскому учителю. Давно «Ливерпуль» не собирал такой урожай. Давно не было такой интересной команды. Главное было не останавливаться.