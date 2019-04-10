Команда-призрак. Наслаждайтесь, пока не разбежались!

сегодня, 18:00

Первыми забили 100 мячей в своей лиге в сезоне, но «Соккер.ру» уверен - принесут куда больше миллионов евро, чем придумали голов.

«Аякс» в нынешнем составе доживает последние месяцы. Мечтают на прощанье отпраздновать чемпионство в Голландии. Почти все на прицеле у скаутов, а Де Йонг уже игрок «Барселоны» с лета этого года. Но Френки, за трансфер которого голландцы получат 75 млн евро, не единственный, кто покинет Амстердам.

Удачным ответным матчем против «Реала» хотят воспользоваться многие из состава. Фактически нет линии, где не было бы ярких людей, за которыми сейчас активно следят скауты интересных больших клубов. Пора узнать, сколько может стоить состав «Аякса», и какие клубы футболисты могут представить в следующем сезоне?

Матийс де Лигт (центрбек, 19 лет)

Цена вопроса? 70 млн евро.

Среди возможных клубов, где может припарковаться напарник dан Дейка по сборной Нидерландов, называют буквально всех с деньгами. Заинтересовал «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ювентус» и ПСЖ . О «Баварии» не говорят, ведь вряд ли, имея такой выбор, Матийс остановится на Бундеслиге. Из «Аякса» парень попадет в другой великий клуб. Хорошие центральные защитники в цене, а де Лигт может через пару лет вырасти в грандиозного мастера. Куда лучше пойти? Уютно будет в «Ювентусе» или «Ливерпуле», но вопрос ценника важен. Будет аукцион, как за Де Йонга!

Хаким Зийех (вингер, 26 лет)

Цена вопроса? 50 млн евро.

Марокканец хорош и достаточно молод. Хотя его по какой-то скрытой причине обходили стороной большие клубы чуть раньше. Может, дисциплина хромает? Но сейчас не только диагоналями через половину поля впечатляет, а еще огромным количеством забитых мячей. 17 мячей, 11 голевых передач – Зийех растет в цене с каждым матчем, когда его провозглашают лучшим на поле у «Аякса». У Хакима разве что реализация хромает порой. Еще в прошлом году открыто говорил, что может уйти. И если в деле появятся клубы из Бундеслиги («Бавария»), Серии А («Интер» или «Рома») или Примеры («Атлетико» или «Севилья»), то не сомневайтесь - уедет.

Николас Тальяфико (левый бек, 26 лет)

Цена вопроса? 25 млн евро.

Сами голландцы писали, что Тальяфико, у которого контракт с «Аяксом» до 2022 года, собирается летом сменить клуб. Желает выступать в более сложной и увлекательной для футболиста с амбициями лиге. Николас в этом сезоне очень результативный парень – 5 мячей и 4 ассиста. Успешная игра в атаке привлекла к нему внимание. Могут закрыть глаза, что в защите аргентинец не настолько крут. Тальяфико оценивали «шпоры» и «канониры» еще в прошлом году, а теперь в деле «Реал» и «Атлетико». Не исключено, что будет новичком команды Симеоне.

Давид Нерес (вингер, 22 года)

Цена вопроса? 50 млн евро.

Пару недель назад проскочила информация, что Давид пообещал Леонардо – соотечественнику и спортивному директору «Милана», что дополнит Пёнтека и Пакету в атаке команды Гаттузо. Нерес не играет так зрело, как Зийех и Тадич – что не удивительно, ведь ему всего 22 года, но он быстрый, круто принимает решения и при этом привлек внимание не только «Милана», но и «Боруссии» Д, которая не откажется от сильных крайних атакующих игроков, ведь сомневаются, что Санчо получится удержать.

Андре Онана (вратарь, 23 года)

Цена вопроса? 30 млн евро.

Проскочила информация, что бывшему голкиперу «Аякса» Силессену надоело сидеть на скамейке и смотреть, как тер Штеген чередует великие матчи с редкими, но заметными ошибками. Может покинуть «Барселону», и тогда Андре – выпускник школы каталонского клуба, рискует вернуться в родной клуб. странное желание в 23 года оказаться вечно вторым голкипером, но сердцу не прикажешь. Быть может, камерунец ради «Барселоны» готов даже на скамейку?

Донни Ван де Бек (центрхав, 21 год)

Цена вопроса? 40 евро.

У скаутов глаза разбегаются! Де Йонг отказывал таким китам, как ПСЖ и «Манчестер Сити», и не удивительно, что за другими трансферными историями пропадают новости о Донни. Но ему всего 21 год. Немало талантов, и разрушает, и созидает. В прошлом году им интересовалась «Рома» - хотя после ухода Мончи их вкусы могут измениться, а зимой на матчах «Аякса» внимательные наблюдатели фиксировали скаутов ПСЖ . Центральные хавбеки парижанам нужны даже после покупки Паредеса – присматриваются к Эррере из МЮ , поэтому Ван де Бек может стать новичком команды Тухеля. Тем более, на фоне остальных голландцев Ван дер Бека можно урвать чуть дешевле.

Каспер Дольберг (нападающий, 21 год)

Цена вопроса? 30 млн евро.

Каспера могут задержать еще на год, поскольку из-за высокой конкуренции в линии атаки датчанин не всегда появляется на поле. Зато не затягивает с голами, когда ему доверяют. Впрочем, впечатления от игры Дольберга два сезона тому назад были сильнее. Сейчас речь о молодом форварде, который пока не нашел себя. Нет конкретной позиции, хотя по стилю именно Каспер может работать, как в прошлом играл Бергкамп. С ним продлили контракт до 2022 года, но летом его могут позвать в Серию А или АПЛ – интересовались им раньше и там, и там.

Душан Тадич (вингер, форвард, 30 лет)

Цена вопроса? 30 млн евро.

Будь серб на четыре года моложе, сейчас бы выстроилась очередь от Амстердама до Мюнхена, Манчестера и Мадрида. А так «Бавария» вправду лучший вариант для Душана. Тадич играет невероятно – 27 голов и 13 голевых передач. Однако вопрос возраста точно отпугнет клубы из АПЛ – уже рубился в этой лиге за «Саутгемптон». А для команды с Роббеном и Рибери – оба планируют покинуть «Баварию» летом, Тадич является отличным усилением. Причем может вернуться на фланг, где умеет играть не хуже, чем в центре атаки. Хотя тот же «Челси» легко может подписать Тадича, если потеряет Азара.

Получается, «Аяксу» вынесен приговор?

В нынешнем составе – однозначно. Причем не коварными клубами из топ-5, а собственными футболистами. Хорошо известный вам Овермарс – спортивный директор «Аякса», давно констатировал, что надо наслаждаться игрой молодых ребят из школы клуба, а также лучших покупных, вроде Тадича, пока не ушли, ведь удерживать их нереально, такую задачу не ставят. Сами игроки мечтают о новых вызовах в топ-5.

И если Дэйли Блинда в случае предложения ПСЖ можно будет убедить остаться – в Париже не гарантируют место в основе, как было в Манчестере, то те, кто не пробовал футбольную иммиграцию, обязательно последуют примеру Де Йонга. В принципе, «Аякс» всегда работает именно так. Доктрину продажи ради выживания выбрали давно, ведь не у всех есть миллиардер-спонсор, готовый работать в убыток.

В прошлом году амстердамцы отпустили одного Джастина Клюйверта – быть может, как раз поспешили, а летом 2019-го суммарно могут выручить за сразу девятерых футболистов с учетом новичка «Барселоны» Де Йонга целых 400 миллионов евро! Всех одновременно не отпустят, но сидят на золотой жиле. Целых 400 млн евро - колоссальные деньги для «Аякса», чей годовой бюджет составляет менее 100 миллионов евро в год.

Хайп от победы над «Реалом» может означать получение средств, которые обеспечат минимум 5 лет успешного развития клуба! Остается лишь грамотно распорядиться поступлениями в будущем – часть обязательно вложат в родную школу и новичков, а до этого поверить в молодых ребят против «Ювентуса». Чтобы интерес покупателей вылился в большие суммы трансферов, чем оценочные, новый «Аякс» должен зажечь, как зажигал старый в девяностых!