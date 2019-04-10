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«Интер» претендует на одного из лидеров «Тоттенхэма»

сегодня, 17:56

Согласно информации итальянского издания Gazzetta dello Sport, «Интер» летом постарается оформить трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио лично посетил матч между «шпорами» и «Манчестер Сити» (1:0) в Лиге чемпионов. СМИ предполагают, что внимание специалиста привлек именно датский плеймейкер.

Будущее Эриксена в Лондоне находится под вопросом, по контракту с «Тоттенхэмом» остается еще год. Чаще всего в последнее время имя футболиста связывают с «Реалом».

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