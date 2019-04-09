Азар обошел Роналду по числу голов в АПЛ

Полузащитник «Челси» Эден Азар оформил дубль в матче 33-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».
Таким образом, на счету бельгийца стало 85 голов в карьере в чемпионате Англии. Хавбек опередил экс-игрока МЮ Криштиану Роналду (84 мяча).
Любопытно, что Азар может повторить карьерный путь португальца: футболистом активно интересуется «Реал».
А если учесть что пеналду играл в идеальной команде МЮ фергюсена, то Азар вообще красавец.
От липовых рекордов пеналду в АПЛ не осталось ничего))
А в Испании их и так не было в связи с тем что там играет сам Месси.
А если учесть что пеналду играл в идеальной команде МЮ фергюсена, то Азар вообще красавец.
От липовых рекордов пеналду в АПЛ не осталось ничего))
А в Испании их и так не было в связи с тем что там играет сам Месси.
Азар 7ой сезон = 85 гола
Азар 7ой сезон = 85 гола