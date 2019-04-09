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Азар обошел Роналду по числу голов в АПЛ

сегодня, 08:25
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Полузащитник «Челси» Эден Азар оформил дубль в матче 33-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».

Таким образом, на счету бельгийца стало 85 голов в карьере в чемпионате Англии. Хавбек опередил экс-игрока МЮ Криштиану Роналду (84 мяча).

Любопытно, что Азар может повторить карьерный путь португальца: футболистом активно интересуется «Реал».

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ДСА
ДСА
   168 / 950
сегодня в 09:02
Это какие-то надцатые результаты для АПЛ.
Брулин
Брулин
   42 / 950
сегодня в 08:58
(АПЛ)Эден Азар 238 матчи (84) г К.Роналду(АПЛ 196 матч) 84 г
ОПС
ОПС
   350 / 950
сегодня в 08:48
Обошел, ну и ладно.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   145 / 950
сегодня в 08:46
Даже какие то азарты уже бьют липовые рекорды пеналду) 😂
А если учесть что пеналду играл в идеальной команде МЮ фергюсена, то Азар вообще красавец.
От липовых рекордов пеналду в АПЛ не осталось ничего))
А в Испании их и так не было в связи с тем что там играет сам Месси.
cevin cigan
cevin cigan
   92 / 950
сегодня в 08:45
Вот к чему это? Каждый идёт своим путём.
Бестрофейный
Бестрофейный
   98 / 950
сегодня в 08:44
Медленно, но верно.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   588 / 950
сегодня в 08:33
В АПЛ Рон за 5 сезонов = 84 гола
Азар 7ой сезон = 85 гола
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   443 / 950
сегодня в 08:30
Слишком долго он к этому шел.
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