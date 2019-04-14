Как надо обыгрывать мешок в финале КА - «Уиган» Роберто Мартинеса сезон 2012/2013

вчера, 17:31

В этом розыгрыше кубка Англии в финале встретятся андер-дог и фаворит - «Уотфорд» сыграет с «Манчестер Сити». Я решил по такому случаю напомнить, когда на поле побеждает настоящий футбол, а не мешок денег. «Уиган» играл тогда в АПЛ под руководством Роберта Мартинеса нынешнего тренера сборной Бельгии. Сам клуб выступал в элите с 2005 года, тогда ими руководил Пол Джуэлл, который их поднял в элиту, и в первом же сезоне не только умудрился остановится на 10-месте, но и попутно дойти до финала кубка Лиги, в котором более мастеровитый соперник «Манчестер Юнайтед», как и положено фавориту разбил наглого андер-дога в пух и прах без шансов - 0:4. А теперь у «Сити» будет шанс добить соперника в финале, но что из этого получится, как говорится чуть позже.

«Три Амиго» - испанская гвардия в Англии.

Давайте поглядим, что для клуба означает Роберто Мартинес который пришел летом 95-го года, но начнем свой путь рассказа немного с самого начала. В 1995 году владельцем клуба стал Дейв Уилан, бывший игрок «Блэкберн Роверс» с которым в 60-ом году играл в финале кубка Англии против «Вулверхэмптона», закончил карьеру во многом из-за той травмы в финале на «Уэмбли», когда ему сломали ногу, и после которой долго лечился, хотя еще и поиграл несколько сезонов за «Крю Александра», также он был бизнесменом сети супермаркетов Whelan’s Discount Stores, и спортивного бренда - JJB Sports, а также до 2007 года был владельцем «Уиган Варриорз» - регбийного клуба. В середине 90-х «Уиган Атлетик» обитал во второй лиге, или в четвертом по значимости эшелоне английской иерархии футбола. И первое, что сделал владелец это пообещал им помочь добраться до самой вершины выйти в Премьер-Лигу в течении 10-ти лет. Многие его слова назвали пустой амбицией или шуткой, так как клуб обитал в низшем дивизионе, а стадион посещало от силы чуть больше тысячи зрителей.



(Три Амигос - Хесус Себа, Роберто Мартинес и Исидро Диас - революция или эволюция в клубе )

Началась закладка фундамента и в команду были приобретены сразу три испанца Исидро Диас, Хесус Себа и Роберто Мартинес. Вскоре они получили так сказать прозвище или даже имя «Три Амиго». Эти футболисты были выходцами в большей степени из «Реал Сарагосы» Диас и Себа отыграли несколько сезонов забив 19 голов на двоих, в отличии от Мартинеса, который как игрок отдал шесть лет верности клубу. Такие усиления явно означали, что клуб планирует движение на вверх, в те годы малые клубы редко прибегали к помощи иностранцев, так как в основном могли рассчитывать на местных игроков. Например Хесус Себа получил прозвище от местных фанатов «Иисус-Уиганец». Диас и Мартинес играли в полузащите, Себа был нападающим, но по середине сезона потерял место в основе, был приобретен из «Донкастера» Грэм Джонс, тренером клуба был Джон Дихан, который отработал три года. Эти три года были мучительными, так как клуб поднимался на вверх, но никак не могли попасть в первый дивизион или сегодня в чемпионшип, проигрывая стыковые матчи то «Манчестер Сити», да когда-то «горожане» играли так глубоко в 3 эшелоне с момента образования АПЛ , что мало кто это помнит, а позже «Джилленгему». Правда выиграли кубок трофейной Лиги - 99 года. В том же 1999 году был построен стадион «Ди-дабл-ю» первоначально назывался «Джей-Джей-Би Стэдиум» от спонсоровского название бренда - JJB Sports, а в 2009 когда будет продан другой спортивной компании DW Sports Fitness, от которой и получит современное название. До этого клуб базировался и выступал на «Спрингфилд Парк». Не смотря на то, что их возглавил Брюс Риох, команда продолжала выступать во втором дивизионе или в 3 эшелоне, снова проиграв в плейофф «Редингу», его сменит Пол Джуэлл в 2001, также их экс-игрок, который по своей работе и продвижением «Брэдфорда» в АПЛ сможет навести порядок, и поднять команду в элиту, правда это произойдет лишь в 2005 году. Но как и обещал владелец Дейв Уилан через 10 лет клуб добрался до вершины, правда к тому времени Роберто Мартинес уже покинет клуб.

Став тренером испанец вернулся в «Уиган» в 2009 году перейдя из «Суонси Сити», который тогда играл в чемпионшипе. Мартинес пояснил выбор тем, что именно «латикс» были стартом его карьеры на Туманном Альбионе. Да и владелец был все тем же Дейв Уилан был рад возвращению местного любимца. Первый сезон испанца сложился не слишком впечатлительно, не смотря на то, что первый матч начался с победы над «Астон Виллой», но по середине сезона «Атлетик» был несколько раз крупно унижен - 0:5 от «Манчестер Юнайтед» и вообще провалы такие как - 1:9 от «Тоттенхэма» или - 0:8 от «Челси», разница пропущенных была минус 42 мяча, но удалось занять 16 место. Не смотря на более чем скромные успехи клуба еще несколько сезонов подряд он оставался у руля команды.

Каким обладал составом тогда «Уиган Атлетик» в сезоне 2012/2013.

В воротах играл Али-Эль Хабси перешедший из «Болтон Уондерерс» в 2011 году и отыгравший большую часть сезона, вторым вратарем сменщиком в итоге стал испанец Хоэль Роблес взятый в аренду из «Атлетико Мадрида» по середине сезона, хотя запасным считался тогда ветеран и воспитанник «Манчестер Юнайтеда» Майкл Поллитт отыгравший 9 лет за команду в основном как запасной. Также команду перед сезоном покинет многолетний страж ворот Крис Киркланд, а по середине сезона уйдет молодой вратарь Ли Николс перейдя в аренду «Норгемптон Таун». В защите играли в центре шотландец Гэри Колдуэлл, испанец Иван Рамис купленный перед стартом сезона из «Мальорки», также в центре можно было увидеть и других испанцев это Адриан Лопес из «Депортиво Ла Корунья» и Роман Голобарт приобретенный из академии «Эспаньолы» еще в 2009 году, но так не попадавшего в основу и запас клуба, а также парагваец Антолин Алькарас; с права действовали в основе Эммерсон Бойс, вторым был голландец Ронни Стам , слева Майнор Фигероа, также универсальный защитник и полузащитник австриец Пауль Шарнер по прозвищу «чудак», который вернулся в команду по середине сезона в качестве арендованного игрока у немецкого «Гамбурга», хотя с 2006 по 10 годы был игроком «латикс». Были проданы ивуариец Стив Гохури и отдан в аренду Джон Мастоу.

Полузащита и нападение выглядело следующим образом: в центре действовали Джеймс Маккарти пришедший из шотландского «Гамильтона» в 2009 году ныне футболист играет в АПЛ за «Эвертон», в 2010 оттуда перейдет и Джеймс Маккартур, ныне он играет за «Кристал Пэлас», а также испанец Жорди Гомес и англичанин Бен Ватсон; на флангах был еще один шотландец Шон Малоуни, ныне ассистент Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, слева действовал чилиец Жан Босежур , также в полузащите можно было увидеть как запасных Дэвида Джонса, Фрейзора Файви, Роджера Эспинозу и Рё Миаити пришедших по середине сезона, команду покинул Мохамед Диаме перебравшийся в «Вест Хэм». В нападении были проданы Хуго Родалега перешедший в «Фулхэм» и Виктор Мойзес перешедший в «Челси», основную пару нападающих составляли ивуарийский нападающий Аруна Коне купленный из «Леванте» перед стартом сезона, и аргентинец Франко Ди Санто приобретенный еще в 2010 году из «Челси» в помощи им выполнял воспитанник англичанин Каллюм Макманаман, с 2018 года снова играет за команду, также играли чилиец Анхэло Энрикес и аргентинец Мауро Боселли взятые по ходу сезона.

Провал в чемпионате, но реабилитация в кубке Англии.

В чемпионате подопечные Мартинеса стартовали с проигрыша лондонскому «Челси» - 0:2, во втором туре был побежден новичок АПЛ «Саутгемптон» также - 2:0, голами отличился лишь во втором тайме Коне и Ди Санто. Ивуариец закончит чемпионат лучшим бомбардиром с 11 мячами, но они не особо помогут. В сентябре клуб ждало четыре проигрыша подряд в том числе от МЮ - 0:4, при чем «Уиган» проиграет и во втором круге «красным дьяволам» также пропустив четыре безответных мяча. Были выиграны два матча с другими представителями Лондона дома был обыгран «Вест Хэм Юнайтед» - 2:1 забили Рамис и Маккартур, вторым был обыгран на «Уайт Харт Лейне» «Тоттенхэм» благодаря единственному голу Бена Ватсона - 1:0.

В том сезоне клуб выступил ужасно победив всего в девяти играх, тогда борьбу за выживание вел «Сандерленд», при чем «латикс» проиграли «черным котам» обе игры в гостях - 0:1 за соперников забил нападающий Стивен Флэтчер, а дома в январе в результативном матче проиграли - 2:3, уже на четвертой минуте срезал мяч в свои ворота игрок «Санреленда» Дэвид Вон, но еще до перерыва соперник ответил тремя точными ударами с пенальти Крейг Гарднер и дубль как и в первой игре забил Флэтчер, во втором сократив до минимума смог Анхело Энриес. По середине сезона были такие болезные проигрыши как от «Челси» - 1:4, и от «Ливерпуля» - 0:4. К маю клуб еще имел шансы на сохранения прописки, так как «Сандерленд» тоже испытывал проблемы выиграв с февраля всего две игры и сыграв две ничьи, и после победы над «Вест Бромвичем» - 3:2, казалось еще есть шанс, но проигрыш «Арсеналу» а затем и вовсе «Суонси» выигрывая по ходу матча, в итоге умудрились проиграть - 2:3, и ничья с «Астон Виллой» в последнем туре - 2:2 оставило команду испанца в итоге на 18 строчке чемпионата.

В кубках дела обстояли лучше, из кубка лиги вылетели на стадии 4-го раунда, выбив по ходу с одинаковым счетом «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм» - 4:1, уступили клубу из второй лиги «Брэдфорду Сити», который в итоге дошел до финала кубка Лиги, но проиграл бывшей команде Роберта Мартинеса «Суонси Сити». А вот кубок Англии проходил с положительным успехом в 3-ем раунде клуб начал с ничей дома -1:1 против «Борнмута», понадобилась переигровка и благодаря единственному голу Мауро Боселли вернувшегося зимой из аренды принесшего важную победу для развития общего успеха. В четвертом раунде был обыгран представитель низшего дивизиона «Макальсфельд Таун», благодаря пенальти на седьмой минуте игры от испанца Жорди Гомеса, дает зеленый свет в пятый раунд. Дальше обыгран в гостях - 4:1 «Хаддерсфилд Таун» голами тогда отличился дублем Аруна Коне и по голу забили Маккартур и Макманаман. Шестой раунд оказался более чем удачным обыгран в гостях на «Гудисон Парк» «Эвертон» - 0:3, именно будущий клуб Роберта Мартиенса, а голами отличились Майнор Фигероа, снова Каллюм Макманаман, а также Жорди Гомес. В полуфинале их ждал гостевой визит к «Миллуолу», клуб отпраздновал победу - 2:0 голы забивали в первом тайме Шон Малоуни, во втором тайме в третьем матче подряд отличился Макманаман. И вот клуб, который не удержался в элите вышел в финал старейшего турнира, где им противостоял «Манчестер Сити» Роберта Манчини.

«Горожане» под руководством итальянского специалиста в 2012 году стали Чемпионом Англии впервые с 1968 года, в этом сезоне вели активно борьбу опять с МЮ в чемпионате, но повторить успех не удалось, лишь серебряные награды, Фергюсон оставил последнее слово за собой выиграв в итоге последний 13 титул для МЮ , и завершил карьеру тренера на «Олд Трафорде». «Сити» ужасно выступил в Лиге Чемпионов заняв 4-ое место в группе, пропустив вперед «Боруссию Дортмунд», «Реал Мадрид» и за третье место «Аякс». В кубке Лиги выбыли в третьем раунде проиграв дома неожиданно от «Астон Виллы» - 2:4, но оставался шанс в кубке Англии, хотя перед стартом сезона выиграли суперкубок Англии - 3:2 переиграв лондонский «Челси». По ходу на пути к финалу обыграли «Уотфорд», затем минимально «Сток Сити», дальше крупно подряд «Лидс Юнайтед» - 4:0, и «Барнсли» - 5:0, а в полуфинале снова повержен «Челси» - 2:0. Остался последний шанс хоть что-то выиграть в этом сезоне, да и соперник был «Уиган», который уже вылетел из премьер-лиги. В финале старейшего турнира играли два Роберто.

Мешок остался с носом.

«Манчестер Сити» на матче на «Уэмбли» был в роли номинальных хозяев, «Уиган» был гостем по всем параметрам. Манчини особо не стал мудрить с составом и выбрал 11 лучших: воротах англичанин Джо Харт, в защите с лева направо играли француз Гаэль Клиши, он уже имел опыт в подобных матчах выступая за «Арсенал» выигрывал национальный кубок в 2005 году, в центре обороны играл серб Матия Настасич и капитан и по сей день игрок обороны бельгиец Висант Компани, справа действовал аргентинец Пабло Сабалета; Яя Туре и Гарэт Бэрри в центре полузащиты, по флангам слева действовал испанец и игрок по сей день Давид Сильва, на другой половине поля играл француз Самир Насри; Пару нападающих составили два аргентинца Карлос Тевес и Серхио Агуэро, который до сих пор пылит в составе горожан, другие напы тех лет уже давно покинули их, а вот Агуэро обладает хорошим голевым чутьем, тогда только не так давно появился в команде перейдя из «Атлетико Мадрида». Схема выбранная итальянцем была классической для Англии 4-4-2, а вот Роберто Мартинес действовал по схеме 4-3-3: на воротах доверил первый номером своему соотечественнику испанцу Хоэль Роблесу, в защите действовали слева на бровке всю позицию закрыл Роджер Эспиноза, который сменил Фегироа, который выбыл перед игрой, хотя до этого отыграл в шести матчах на пути к финалу, в центре действовали Ананиоли Алькасар сменивший в итоге Гэри Колдуэлла, и много опытный Пауль Шарнер, справа неоспоримо действовал Эммерсон Бойс выйдя на поле с капитанской повязкой. трех полузащитников вполне хватило и выставили основных клуба Джеймс Маккарти, Джеймс Маккартур, и Жорди Гомес; по флангам атаки действовали слева практически как и весь сезон вингер Шон Маллоуни, справа нападающий Каллюм Макманаман, а центрального играл Аруна Коне.

Игроки «Манчестер Сити» как и положено контролировали игру, однако парни «Уигана» отвечали хорошими моментами, один из таких мог реализовать Каллюм Макманаман, который до этого забивал в трех стадиях турнира подряд, Коне хорошо зацепился за мяч в центре, и выдал на своего партнера, однако войдя в штрафную убрав защитника не смог чутка докрутить в дальний угол ворот защищаемые Хартом, да и позиция была с очень острого угла, правда Макманаман мог вернуть на ивуарийца, но решил сам пробить, хотя возможно и правильно поступил, Коне уже накрывало достаточно соперников, сам английский футболист будет признан игроком матча. «Горожане» сами ответили очень классной атакой Самир Насри на фланге стал смещаться к штрафной, перед ним много соперников, но нашел путь на партнера Сильву. Испанец ворвавшись с мячом в штрафную выдал чуть назад, и мяч попал под удар Карлоса Тевеса, тот ударил в противоход вратаря, но Роблес падая сумел сыграть ногами и мяч улетел на угловой. Это был сто процентный момент, который не использовали хозяева, а вратарь сыграл просто великолепно, не зря Мартинес выбрал его первым номером, и не зря был приобретен в аренду, к слову, когда тренер перейдет в «Эвертон» Роблес перейдет туда.

После перерыва Насри ушел, вышел Джеймс Милнер, на семидесятой минуте Тевеса сменил Джек Родуэлл. Опасный момент в исполнении игроков «Уигана» Шон Малони исполнял штрафной, и мяч попал в перекладину, а ведь классно задумал парашютом в дальний угол, но мяч попал точно сверху каркаса ворот, Харт просто глазами провожал этот коварный удар. На замену вышел Бен Ватсон на 81 минуте встречи заменив Жорди Гомеса, а через три минуты соперник получил красную карточку. Сабалета срубил в близости Макманамана, который мог убежать к воротам Джо Харта, и судья Андре Марринер показал аргентинцу вторую желтую за черезмерную грубость. Конечно «Уиган» оказался в большинстве, а это иногда бывает во вред клуба, потому что пойдут вперед, а соперник хоть в меньшенстве, но обладает чемпионским составом и может наказать на контратаки. Да и фаны «горожан», скорей всего после матча ни раз вспомнили дурным словом судью удалившего Сабалету, а кто нарушал, игрок по моему вообще не думал когда так рубил, ведь Макманамана окружало три соперника сразу, просто нужно было сыграть активнее и ловчее, хотя активность все понимают по разному, срубил как косолапый медведь березу, и пошел отдыхать, заслужил карточку как орден. И когда казалось что дополнительного времени просто не избежать, подопечные Мартинеса заработали угловой. Это тоже отличный шанс, я имею ввиду угловой, чтобы забить. Малоуни навесил, и мяч прилетел прямо точно на голову партнеру вышедшему на замену Бену Ватсону, все бурно праздновали тот гол. Ведь справедливости ради скажем они бились до конца, да соперник в меньшенстве, но это их проблема, они заслужили такую классную победу на последних минутах игры. На трибунах был такой шум, где располагались болелы «Уигана», что финальный свисток, кое как услышали. И владелец клуба на почетной ложе Дейв Уилан радовался победе любимой команды с итоговым счетом - 1:0.

Роберто Мартинес не смог оставить клуб в АПЛ , но выиграл для них, как бывший игрок на прощание кубок Англии, первый такой значимый трофей для клуба. Дальше испанец решит покинуть их возглавив «Эвертон», "Уиган"попадет в группу ЛЕ 2013/2014 на будущий сезон, оказавшись вместе с российским «Рубином», словенским «Марибором» и бельгийским «Зюлте Варегеном», но выступит неудачно и займет последнее место с пятью очками, а также вылети из чемпионшипа в первую лигу в 2014 году. «Манчестер Сити», после ужасного сезона уволит Роберто Манчини, и пригласят чилийца Мануэля Пеллегрини и выиграют АПЛ 14-го года. Как видим мешок всегда умел проигрывать в каких-то решающих матчах, клуб без менталитета кубкового бойца по этому и в ЛЧ выступают неудачно проигрывая даже не фаворитам, а в прошлом году в кубке Англии «Уиган» снова их обыграл минимально - 1:0, после игроки «Сити» были в бешенстве, ведь так унижать их умеет, и выводить из равновесия только"Уиган Атлетик", который сегодня обитает в низшей лиге.