«Барселона» - команда одного игрока. Таким сложно выигрывать ЛЧ

вчера, 13:30

«Ливерпуль» сильнее МЮ , но до матчей с Клоппом в полуфинале еще нужно добраться. «Соккер.ру» напоминает о ключевой слабости команды Месси.

Лионель тащит команду на себе

Больше, чем клуб? Но первая команда сейчас меньше, чем Месси. Лучшие снайперы АПЛ – Салах и Агуэро, забивают по 22-25 % голов своих клубов, лидеров лиги с огромным отрывом. Мане добавляет еще 23 % для «Ливерпуля», но есть ван Дейк, Алиссон, Робертсон, Фирмино и другие. У Клоппа не команда одного игрока.

Как и у Гвардиолы. «Манчестер Юнайтед» Сульшера, хотя у хавбека Погба 21 % мячей в АПЛ , не является коллективом, где все зависит от чемпиона мира. А вот «Барселона» - нынешний соперник манкунианцев и потенциальный оппонент мерсисайдцев в полуфинале, если Вальверде и Клопп туда выберутся, стала командой культа личности.

Справедливо, ведь это не разговор о недостатках Месси. Форвард забил 33 мяча в Ла Лиге, что на 13 больше, чем второй в списке Суарес, или на 15 – чем любой другой футболист чемпионата Испании. Лионель невероятный в этом сезоне. А так ли хороша «Барселона» без него? И аргумент, что побеждали кризисный «Реал», даже когда Месси не мог сыграть, не принимается.

Хотя бы потому, что «сливочные» были в глубоком кризисе и нарвались на Суареса, а в ЛЧ у Луиса ни одного забитого мяча после семи сыгранных матчей. А гол в ворота Де Хеа перешел к Шоу – уругваец не попал в створ, но английский защитник подправил круглого в сетку. И в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов влияние Месси невероятное. 41 % голов «Барселоны» в чемпионате и 40 % в еврокубках забил один человек.

И это еще не все! Учтите, что у аргентинца много голевых передач – 15 штук. Получается, из 101 мяча команды в Ла Лиге и ЛЧ целых 56 создал один человек. И это еще не считаем предпоследние пасы, как на Суареса в Манчестере! По старой присказке вратарь – половина команды, и тер Штеген собрал 98 спасений (что намекает на игровые проблемы в обороне), но у «Барселоны» половина команды – Месси. И это лучшая их половина!

«Барселона» хуже версии-2014/15

Сначала «Реал» набирал ход, чтобы добраться до первой победы в Лиге чемпионов. Потом умудрился уступить «Ювентусу» место в финале с «Барселоной», хотя был фаворитом полуфиналов. Но затем три сезона подряд выживали и выжимали максимум. Другими словами, Зидан закрепил стабильность, которую без него растеряли за пару месяцев неудачных перестановок. «Реал» в лучших сезонах играл одним составом!

Но ведь и у «Барселоны» с финала-2015 в основе осталось 7 человек. Кто в списке показательно прибавил? Суарес в сезоне-15/16 забил 59 мячей, а теперь для него 30-35 голов – максимум. Ракитича постоянно отправляют в другие клубы. Бускетс лишился поддержки Иньесты – лучшего выхода в атаку, и в защите не всегда мышей ловит. Пике собрался ради игры на «Олд Траффорд», но Ленгле так себе напарник, а связка с Умтити разрушилась.

Бартомеу заявил, что Дембеле круче Неймара, а французы – лучшие центральные защитники мира, но это ведь лицемерие и обман. Потому и говорят о покупке безумно дорогого де Лигта. Добавьте тер Штегена – с 2015 года однозначно прибавил, и получите, что «Барселона»-2019 отличается от команды четырехлетней давности на Семеду (Роберто), Ленгле (Умтити), Видаля (Артура), Коутиньо (Дембеле), но 5 из 7 старых чемпионов стали хуже.

Отличие не в лучшую сторону. Не найдете в этом списке человека, который демонстрировал бы стабильность Иньесты из прошлого, или личностный рост молодого Неймара – бразилец в 2014-м забил 15 голов за сезон, а через год под финал ЛЧ – 39. «Барселона»-2019 ничем не может перекрыть показатели «Барселоны»-2015. Даже в теории уже не смогут набрать 94 пункта в Примере, пропустили 31 мяч – в год победы в ЛЧ в Ла Лиге была всего 21 ошибка за 38 туров.

Забили 81 мяч, но вряд ли Месси осилит 110 за чемпионат, как трио Луиса Энрике. Ведь в таком случае форварду нужно 45 мячей только в лиге, а староват для 12 голов в шести турах. Да и не во всех сыграет – дадут отдых ради Лиги чемпионов. Но если у «Барселоны» личный прогресс с того времени у одного игрока основы – тер Штегена, один сохранил уровень – Месси, и ни один из ключевых новичков не стал откровением – ни Артур, ни Коутиньо, ни Дембеле, то вывод прост. В финал ЛЧ впервые за четыре сезона пытаются пролезть на гении Месси. «Барселона» лучше сборной Аргентины, но методы те же.

Для триумфа прохода МЮ мало

«Манчестер Юнайтед», если им снова нужен выездной скальп чемпиона большой лиги – «Ювентус» и ПСЖ уже обыгрывали, а «Барселону» мечтают обставить, не стоит пытаться «остановить Месси». Лионеля в нынешнем состоянии можно оттолкнуть на время, разозлить, разбив нос, но не стоит пытаться поймать на его родном поле.

Не забил в Манчестере и лишь раз отличился с «Вильярреалом» в гостях, выйдя на замену, но в четырех последних домашних матчах «Барселоны» вся команда создала 12 голов, и из них 9 – на счету Месси. У каталонцев за весь сезон только 9 матчей, когда Лионель играл и не забил или не создал гол пасом. Знаете, какие там результаты? В основном минимальные победы и ничьи. Никакой феерии, сложные матчи.

Иногда Месси отличался, а каталонцы проигрывали – «Леганесу» и «Бетису», но вся мощь «блаугранас» в сезоне, когда у Лионеля 33 поединка с результативными действиями, заключается в его фигуре. Даже с «Реалом», когда обыгрывали их 3:0 и 1:0, присутствие аргентинца на поле влияло на соперника, хоть и не отличился. Но феноменальная форма лидера и зависимость результатов «Барселоны» от одного человека – опасность для Вальверде и его подопечных.

Например, в Манчестере форвард получил по носу и за весь матч один раз попал в створ ворот. Сколько без него отличились меткими попытками огорчить Де Хеа? Было два попадания на весь состав! Когда у Лионеля плохой матч, особенно решающий, то соперники действуют одинаково. «Атлетико», Чили, Германия, «Ювентус» или «Рома» не обращали внимания на игру главного футболиста «Барселоны». А Францию не смутила сильная попытка Лионеля.

У «Манчестер Юнайтед» вряд ли получится так, как у команды Погба на чемпионате мира, но чудеса случаются. А проход каталонцами неидеальных в сезоне «дьяволов» не означает, что у Вальверде получится решить проблему, которую за последние семь сезонов смог преодолеть только опытный любитель экстремальных марафонов Луис Энрике. Но жесткий тренер сначала конфликтовал с Лионелем, а потом поставил на трио Неймара, Суареса и Месси.

Теперь прошло четыре года, бразилец уехал, а Луис и Лионель нахватались мин на поле в ЛЧ , где «Реал» выживал постоянно. В 2015 году «Барселона» была командой невероятной тройки в атаке и, как важное дополнение – коллективом злых Алвеса и Альбы на флангах, голодного к победам большого калибра Ракитича, смелого Маскерано, молодого Бускетса и не старого Иньесты. Сейчас «блаугранас» не оставляют того же свежего и побеждающего впечатления.

Лионель – неудачливый фаворит

От Месси зависят так, как ни одна другая элитная команда мира не зависит от одного единственного человека. Лионель сделал три хет-трика, у него много дублей, но есть 15 поединков с одним забитым мячом. И вес таких включений, как и голевых передач, очень большой. Отдельных соперников уничтожал сам – «Леганесу» отомстил за поражение хет-триком и дублем из ассистов, а со многими помогал штрафными в дни, когда игра у «Барселоны» не шла.

Настолько большое влияние - огромный минус фаворита. Особенно для ЛЧ . «Реал» как раз и побеждал столько раз в турнире, что у них была команда чемпионов. Спасителями становились и Рамос, и Навас, мог забить решающий гол Бэйл, очень важную роль сыграло трио Каземиро, Модрича и Крооса. Там была команда, которую украшал Роналду. А у «Барселоны» разве полная аналогия или вторая «Бавария» Хайнкеса? Нет, ведь ни разу в финалы не выходили, хотя по сетке с Зиданом не пересекались.

Сам Вальверде не похож на Зинедина, Луиса Энрике, Анчелотти, Хайнкеса или Гвардиолу. И это не случайный список, а перечень тренеров, которые выиграли восемь последних кубков чемпионов. Эрнесто и его подопечным пора соответствовать уровню игры Месси. Все так не могут, конечно. Но расти нужно, соперников уважать важно. А «Барселона» словно считает, что «Атлетико», «Рома», «Ювентус» или МЮ им были должны проход в следующую стадию. Помните, чем завершились матчи, в которых фанаты команды Лионеля в день жеребьевки говорили о будущих финалах?

В Манчестере каталонцам повезло, что счет не 0:0 с удалением Бускетса – сегодня было бы сложнее. Но вспомните важное. За последние пять сезонов сборная Аргентины и каталонский клуб на крупных турнирах девять раз ставили на то, что Лионель сам выведет в финал и сам его выиграет. Восемь раз из девяти проиграли, а сегодня десятая ставка. Идет сезон, когда вся «Барселона» в тени одного Месси. И внутри этого маленького силуэта большого игрока обычно остаются без грандиозных трофеев.

«Барселона» без Лионеля, если играют не с «Реалом» - не самая свежая, хотя и напористая, ненадежная в обороне команда. И футболисты не прибавляют все как один. Дежурный фаворит, но обычно дежурят за пределами стадионов, где разыгрывают «ушастого». Никогда не поздно все изменить, но как вы видите себе победу «Барселоны» в ЛЧ -2019? Как победу Месси. А он пока ни разу самостоятельно ни один большой турнир не выиграл.