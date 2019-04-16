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«Барселона» - команда одного игрока. Таким сложно выигрывать ЛЧ

вчера, 13:30

«Ливерпуль» сильнее МЮ, но до матчей с Клоппом в полуфинале еще нужно добраться. «Соккер.ру» напоминает о ключевой слабости команды Месси.

Лионель тащит команду на себе

Больше, чем клуб? Но первая команда сейчас меньше, чем Месси. Лучшие снайперы АПЛ – Салах и Агуэро, забивают по 22-25 % голов своих клубов, лидеров лиги с огромным отрывом. Мане добавляет еще 23 % для «Ливерпуля», но есть ван Дейк, Алиссон, Робертсон, Фирмино и другие. У Клоппа не команда одного игрока.

Как и у Гвардиолы. «Манчестер Юнайтед» Сульшера, хотя у хавбека Погба 21 % мячей в АПЛ, не является коллективом, где все зависит от чемпиона мира. А вот «Барселона» - нынешний соперник манкунианцев и потенциальный оппонент мерсисайдцев в полуфинале, если Вальверде и Клопп туда выберутся, стала командой культа личности.

Справедливо, ведь это не разговор о недостатках Месси. Форвард забил 33 мяча в Ла Лиге, что на 13 больше, чем второй в списке Суарес, или на 15 – чем любой другой футболист чемпионата Испании. Лионель невероятный в этом сезоне. А так ли хороша «Барселона» без него? И аргумент, что побеждали кризисный «Реал», даже когда Месси не мог сыграть, не принимается.

Хотя бы потому, что «сливочные» были в глубоком кризисе и нарвались на Суареса, а в ЛЧ у Луиса ни одного забитого мяча после семи сыгранных матчей. А гол в ворота Де Хеа перешел к Шоу – уругваец не попал в створ, но английский защитник подправил круглого в сетку. И в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов влияние Месси невероятное. 41 % голов «Барселоны» в чемпионате и 40 % в еврокубках забил один человек.

И это еще не все! Учтите, что у аргентинца много голевых передач – 15 штук. Получается, из 101 мяча команды в Ла Лиге и ЛЧ целых 56 создал один человек. И это еще не считаем предпоследние пасы, как на Суареса в Манчестере! По старой присказке вратарь – половина команды, и тер Штеген собрал 98 спасений (что намекает на игровые проблемы в обороне), но у «Барселоны» половина команды – Месси. И это лучшая их половина!

«Барселона» хуже версии-2014/15

Сначала «Реал» набирал ход, чтобы добраться до первой победы в Лиге чемпионов. Потом умудрился уступить «Ювентусу» место в финале с «Барселоной», хотя был фаворитом полуфиналов. Но затем три сезона подряд выживали и выжимали максимум. Другими словами, Зидан закрепил стабильность, которую без него растеряли за пару месяцев неудачных перестановок. «Реал» в лучших сезонах играл одним составом!

Но ведь и у «Барселоны» с финала-2015 в основе осталось 7 человек. Кто в списке показательно прибавил? Суарес в сезоне-15/16 забил 59 мячей, а теперь для него 30-35 голов – максимум. Ракитича постоянно отправляют в другие клубы. Бускетс лишился поддержки Иньесты – лучшего выхода в атаку, и в защите не всегда мышей ловит. Пике собрался ради игры на «Олд Траффорд», но Ленгле так себе напарник, а связка с Умтити разрушилась.

Бартомеу заявил, что Дембеле круче Неймара, а французы – лучшие центральные защитники мира, но это ведь лицемерие и обман. Потому и говорят о покупке безумно дорогого де Лигта. Добавьте тер Штегена – с 2015 года однозначно прибавил, и получите, что «Барселона»-2019 отличается от команды четырехлетней давности на Семеду (Роберто), Ленгле (Умтити), Видаля (Артура), Коутиньо (Дембеле), но 5 из 7 старых чемпионов стали хуже.

Отличие не в лучшую сторону. Не найдете в этом списке человека, который демонстрировал бы стабильность Иньесты из прошлого, или личностный рост молодого Неймара – бразилец в 2014-м забил 15 голов за сезон, а через год под финал ЛЧ – 39. «Барселона»-2019 ничем не может перекрыть показатели «Барселоны»-2015. Даже в теории уже не смогут набрать 94 пункта в Примере, пропустили 31 мяч – в год победы в ЛЧ в Ла Лиге была всего 21 ошибка за 38 туров.

Забили 81 мяч, но вряд ли Месси осилит 110 за чемпионат, как трио Луиса Энрике. Ведь в таком случае форварду нужно 45 мячей только в лиге, а староват для 12 голов в шести турах. Да и не во всех сыграет – дадут отдых ради Лиги чемпионов. Но если у «Барселоны» личный прогресс с того времени у одного игрока основы – тер Штегена, один сохранил уровень – Месси, и ни один из ключевых новичков не стал откровением – ни Артур, ни Коутиньо, ни Дембеле, то вывод прост. В финал ЛЧ впервые за четыре сезона пытаются пролезть на гении Месси. «Барселона» лучше сборной Аргентины, но методы те же.

Для триумфа прохода МЮ мало

«Манчестер Юнайтед», если им снова нужен выездной скальп чемпиона большой лиги – «Ювентус» и ПСЖ уже обыгрывали, а «Барселону» мечтают обставить, не стоит пытаться «остановить Месси». Лионеля в нынешнем состоянии можно оттолкнуть на время, разозлить, разбив нос, но не стоит пытаться поймать на его родном поле.

Не забил в Манчестере и лишь раз отличился с «Вильярреалом» в гостях, выйдя на замену, но в четырех последних домашних матчах «Барселоны» вся команда создала 12 голов, и из них 9 – на счету Месси. У каталонцев за весь сезон только 9 матчей, когда Лионель играл и не забил или не создал гол пасом. Знаете, какие там результаты? В основном минимальные победы и ничьи. Никакой феерии, сложные матчи.

Иногда Месси отличался, а каталонцы проигрывали – «Леганесу» и «Бетису», но вся мощь «блаугранас» в сезоне, когда у Лионеля 33 поединка с результативными действиями, заключается в его фигуре. Даже с «Реалом», когда обыгрывали их 3:0 и 1:0, присутствие аргентинца на поле влияло на соперника, хоть и не отличился. Но феноменальная форма лидера и зависимость результатов «Барселоны» от одного человека – опасность для Вальверде и его подопечных.

Например, в Манчестере форвард получил по носу и за весь матч один раз попал в створ ворот. Сколько без него отличились меткими попытками огорчить Де Хеа? Было два попадания на весь состав! Когда у Лионеля плохой матч, особенно решающий, то соперники действуют одинаково. «Атлетико», Чили, Германия, «Ювентус» или «Рома» не обращали внимания на игру главного футболиста «Барселоны». А Францию не смутила сильная попытка Лионеля.

У «Манчестер Юнайтед» вряд ли получится так, как у команды Погба на чемпионате мира, но чудеса случаются. А проход каталонцами неидеальных в сезоне «дьяволов» не означает, что у Вальверде получится решить проблему, которую за последние семь сезонов смог преодолеть только опытный любитель экстремальных марафонов Луис Энрике. Но жесткий тренер сначала конфликтовал с Лионелем, а потом поставил на трио Неймара, Суареса и Месси.

Теперь прошло четыре года, бразилец уехал, а Луис и Лионель нахватались мин на поле в ЛЧ, где «Реал» выживал постоянно. В 2015 году «Барселона» была командой невероятной тройки в атаке и, как важное дополнение – коллективом злых Алвеса и Альбы на флангах, голодного к победам большого калибра Ракитича, смелого Маскерано, молодого Бускетса и не старого Иньесты. Сейчас «блаугранас» не оставляют того же свежего и побеждающего впечатления.

Лионель – неудачливый фаворит

От Месси зависят так, как ни одна другая элитная команда мира не зависит от одного единственного человека. Лионель сделал три хет-трика, у него много дублей, но есть 15 поединков с одним забитым мячом. И вес таких включений, как и голевых передач, очень большой. Отдельных соперников уничтожал сам – «Леганесу» отомстил за поражение хет-триком и дублем из ассистов, а со многими помогал штрафными в дни, когда игра у «Барселоны» не шла.

Настолько большое влияние - огромный минус фаворита. Особенно для ЛЧ. «Реал» как раз и побеждал столько раз в турнире, что у них была команда чемпионов. Спасителями становились и Рамос, и Навас, мог забить решающий гол Бэйл, очень важную роль сыграло трио Каземиро, Модрича и Крооса. Там была команда, которую украшал Роналду. А у «Барселоны» разве полная аналогия или вторая «Бавария» Хайнкеса? Нет, ведь ни разу в финалы не выходили, хотя по сетке с Зиданом не пересекались.

Сам Вальверде не похож на Зинедина, Луиса Энрике, Анчелотти, Хайнкеса или Гвардиолу. И это не случайный список, а перечень тренеров, которые выиграли восемь последних кубков чемпионов. Эрнесто и его подопечным пора соответствовать уровню игры Месси. Все так не могут, конечно. Но расти нужно, соперников уважать важно. А «Барселона» словно считает, что «Атлетико», «Рома», «Ювентус» или МЮ им были должны проход в следующую стадию. Помните, чем завершились матчи, в которых фанаты команды Лионеля в день жеребьевки говорили о будущих финалах?

В Манчестере каталонцам повезло, что счет не 0:0 с удалением Бускетса – сегодня было бы сложнее. Но вспомните важное. За последние пять сезонов сборная Аргентины и каталонский клуб на крупных турнирах девять раз ставили на то, что Лионель сам выведет в финал и сам его выиграет. Восемь раз из девяти проиграли, а сегодня десятая ставка. Идет сезон, когда вся «Барселона» в тени одного Месси. И внутри этого маленького силуэта большого игрока обычно остаются без грандиозных трофеев.

«Барселона» без Лионеля, если играют не с «Реалом» - не самая свежая, хотя и напористая, ненадежная в обороне команда. И футболисты не прибавляют все как один. Дежурный фаворит, но обычно дежурят за пределами стадионов, где разыгрывают «ушастого». Никогда не поздно все изменить, но как вы видите себе победу «Барселоны» в ЛЧ-2019? Как победу Месси. А он пока ни разу самостоятельно ни один большой турнир не выиграл.

По словам великого эксперта Мостового, Лионелю не нужен нос, чтобы играть? Но выдающегося чутья на решающие голы именно в ЛЧ у аргентинца нет. У форварда за карьеру, начиная с четвертьфиналов, 16 голов, тогда как у Роналду – 41. Даже разница в попытках не мешает понять, что в решающих играх турнира Лионелю в последние годы намного чаще не везло, чем улыбалась удача.

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Все комментарии
Максим Блинов
Максим Блинов
сегодня в 10:43
Не плачь, Стасик, Мессизависимость есть, да. Но главное, чтобы Месси не сломался до финала ЛЧ
GKN
GKN
   284 / 1023
сегодня в 09:15
А нам в детстве тренер не разрешал сидеть на мяче
Ver
Ver ответил Ruslik1982
   976 / 1023
сегодня в 06:32
представляю что было бы, если бы в Барсе было 2 таких игрока
Такого даже в мире одновременно не бывает...
Ruslik1982
Ruslik1982
   117 / 1023
сегодня в 01:04
представляю что было бы, если бы в Барсе было 2 таких игрока
steelhead
steelhead
   589 / 1023
вчера в 21:32
Барселона вполне может играть без Лионеля, это, вроде, не раз подвержденный факт. У Месси без Барселоны получается гораздо хуже, это тоже не раз доказанный сборной Аргентины факт. Так о чем спор? И тот и другой факт абсолютно не означают, что Месси не гений в футболе.
Roman73
Roman73
   188 / 1023
вчера в 21:04
Что у Барсы в атаке помимо Месси.
Вспомним гол на Олд-Трафорд. Пассе фильтрада от Бускетса прямо во вратарскую,-- мягкая обработка и передача от Месси --удар Суареса.
Проникаюший , вертикальный пас умеет дать и Ракитич. Переводы мячв а на фланги от Бускетса и Ракитича . Хорошая, надёжная распасовка в центре у Артура. Интересный тандем Семеду-Дембеле складывался на правом фланге, скорость Дембеле, удары Суареса. Подключения Жорди Альба и рейды Ракитича . Если же вам надо убить игру, нужен костолом, пожалуйста на это есть Артуро Видаль.
И главное у Барселоны есть свой давний стиль игры, независимый от Месси, Рональдиньо, Стоичкова или Ромарио.
( продолжение сл)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил alexfor
   73 / 1023
вчера в 20:51
что ты имеешь в виду-то? разговор идет между нами, ты зачем-то мне мнение других фанатов примешиваешь сюда. ты за себя говорю, я говорю за себя. а ты подхватываешь мнение толпы, получается. от себя ничего нет. "все говорят, месси - игрок одно команды, значит, месси - игрок одной команды". при этом не говоришь, почему так считаешь, а если говоришь, то это вообще смешные аргументы. крутые партнеры в атаке - не аргумент. нужно много факторов рассматривать, почему так. это футбол, а не теннис.
Ну, Месси и правда игрок одной команды. Но он в этом плане лучший в мире. Нет второго такого, кто был бы заточен на команду, как Месси на Барселону. Это хорошо для Барселоны, плохо для сборной, но это проблемы сборной, клуба не касаются.
BARCDJIN
BARCDJIN
   236 / 1023
вчера в 20:41
    eleven LC
    eleven LC ответил alexfor
       183 / 1023
    вчера в 19:42
    А я и не пытался тебя в чем то убедить,я лишь высказывал своё мнение!
    А то что Месси по разному играет за Барсу и за сборную это факт,ты ведь это понимешь!?
    Roman73
    Roman73 ответил Luk Bessson
       188 / 1023
    вчера в 19:04
    Автор, не будь занудой, не смотри статистику, смотри матчи И тогда ты увидишь, как спасает ворота Тер Штеген, как носится Альба в атаке и как он молнией возвращается в защиту, как опытно играет Пике в защите, как Семеду постоянно дурит на замахе соперников на фланге, как Ракитич всё чёрную работу выполняет в центре, начиная от отбора и прессинга, заканчивая режущими острыми и точными передачами.... Барса не на топе, но именно как команда сильнее Манчестера Да, многое стоит поменять в команде, но согласись, хорошо быть художником, когда у тебя есть и холст и краски и кисти...я про Месси что плохого, что у команды есть виртуозный забивающий лидер?) пока команда играет, Лео пешком ходит, а в нужный момент открывается и забивает, часики работают, всё ок)) а статистика ничего не объясняет
    Грамотно сказано, чуток дополню.
    Тер-Штеген на момент сильнее Ноера.
    Гениальная игра Пике на Олд-Трафорд. Жерар не просто отбивал чужие подачи, сильные подачи он скидывал аккуратно Альбе или Ракитичу и превращал их в первый пас ,и выход в атаку.Это было красиво смотреть.
    Альба в числе лучших ассистентов Примеры.
    По уровню таланта Бускетса поставлю рядом с Месси, не меньше. Не было в истории такого опорника, который бы так элегантно, красиво выполнял свою задачу . В фотошопе есть понятие "магнитное лассо" --это про ноги Бускетса.
    Я не сразу раскусил игру Ракитича, долго не мог понять его полезность, даже необходимость для Барсы. Иван Ракитич работает по владеющему мячом, он не сносит соперника в корпус, не ломает ему ноги, даже не отбирает мяч. Представьте себе мяч у вас и к вам прилепляется тень , пластилин , пластичный и подвижный, такой же как вы. И вы не можете ни ударить по воротам , ни отдать толковый пас, ни двигаться быстро вперёд., а там уже вся Барса заняла свои места, мяч давно уже в ногах Бускетса, пас на Месси и всё это летит на ваши ворота
    Ракитич --главный тормоз чужой атаки, его задача выиграть время для команды, время, вот что важно.
    (продолжение сл )
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
       473 / 1023
    вчера в 19:01
    Кто-то всерьёз надеется что никакущий МЮ-МЮ пройдёт Барселону? Смешно....
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил ИсаДузов
       245 / 1023
    вчера в 18:25
    Так кому верить ? Тебе или нгу?
    я не знаю о ком ты говоришь ) я не слежу за ним.
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       245 / 1023
    вчера в 18:24
    Так это говорит лишь о том, что Месси индивидуально сильнее португальца, ведь остальные игроки плюс/минус равны по классу у команд.
    Это говорит о том, что Барса больше заточена под Месси, чем Реал был заточен под Роналду. Не было бы проблем, Если бы Перес позаботился о замене достойной. Вместо этого увидели ставку на Бейла, Асенсио и Иско. Которые провалили в общем сезон. Как и Модрич/Кроос после ЧМ.
    alexfor
    alexfor ответил eleven LC
       185 / 1023
    вчера в 18:05
    Ну вот видишь ,теперь я надеюсь ты понял что я имею ввиду,надеюсь обьяснять не надо?!
    что ты имеешь в виду-то? разговор идет между нами, ты зачем-то мне мнение других фанатов примешиваешь сюда. ты за себя говорю, я говорю за себя. а ты подхватываешь мнение толпы, получается. от себя ничего нет. "все говорят, месси - игрок одно команды, значит, месси - игрок одной команды". при этом не говоришь, почему так считаешь, а если говоришь, то это вообще смешные аргументы. крутые партнеры в атаке - не аргумент. нужно много факторов рассматривать, почему так. это футбол, а не теннис.
    eleven LC
    eleven LC ответил alexfor
       183 / 1023
    вчера в 18:02
    Ну вот видишь ,теперь я надеюсь ты понял что я имею ввиду,надеюсь обьяснять не надо?!
    alexfor
    alexfor ответил eleven LC
       185 / 1023
    вчера в 17:58
    А зачем искать? Фаны Месси всегда пишут что зм 2013 Роналду не заслужил! Вот и скажи мне своё мнение,это так?
    ахахха. вот ты угораешь, фаны месси. мне неинтересно, что пишут остальные, фаны роналду тоже много чего пишут, но ты про это молчишь. двойные стандарты?

    конечно, за 2013 он не заслужил. что он там сделал, что выиграл? отобрали в наглую у рибери мяч.
    eleven LC
    eleven LC ответил alexfor
       183 / 1023
    вчера в 17:57
    А зачем искать?
    Фаны Месси всегда пишут что зм 2013 Роналду не заслужил!
    Вот и скажи мне своё мнение,это так?
    alexfor
    alexfor ответил eleven LC
       185 / 1023
    вчера в 17:56
    Что скажу? опять же двойные стандарты так и прут,когда Роналду обыграл Щвецию и вывел на чм 2014 свою сборную он получил золотой мяч за тот сезон,у вас же тот мяч незаслуженный!
    и да, потом обгадился жидко на этом чм, но вы че-то не говорили, какая роналду игрок одной команды и ноль в сборной.
    alexfor
    alexfor ответил eleven LC
       185 / 1023
    вчера в 17:55
    Что скажу? опять же двойные стандарты так и прут,когда Роналду обыграл Щвецию и вывел на чм 2014 свою сборную он получил золотой мяч за тот сезон,у вас же тот мяч незаслуженный!
    у кого. у вас? найди-ка, где я написал про это.
    alexfor
    alexfor
       185 / 1023
    вчера в 17:54
      eleven LC
      eleven LC ответил alex lebedev
         183 / 1023
      вчера в 17:52
      Что скажу?
      опять же двойные стандарты так и прут,когда Роналду обыграл Щвецию и вывел на чм 2014 свою сборную он получил золотой мяч за тот сезон,у вас же тот мяч незаслуженный!
      League1
      League1 ответил alex lebedev
         59 / 1023
      вчера в 17:48
      ква-ква. миллион раз тебе приводили стату с роялькой и прочими "середняками". но ты отмалчиваешься по этому поводу. и еще, если они там пару раз рояль без месси натянули, не значит, что и весь чмп затащат. вспомнить хотя бы, как мучились с райо.
      Иди своей дорогой. Ни ума ни фантазии. Ступай в игнор.
      alex lebedev
      alex lebedev ответил eleven LC
         266 / 1023
      вчера в 17:46
      Мы опять спорить чтоли будем? И чего это ты так защищаешь Лео,поверь мне он не нуждается в защите,тем кто в нём сомневается он отвечает на поле голами,пасами и титулами но лишь в футболке Барселоны!
      дело не в защите, просто кровь из глаз льется, когда такой необъективный бред пишут на футбольном сайте пишут горе-критики.
      ага, и в футболке аргов тоже. если бы не он, в россии бы аргов вообще не увидели. что на это скажешь?
      alex lebedev
      alex lebedev ответил League1
         266 / 1023
      вчера в 17:44
      Барса сильна сама по себе. Она это неоднократно доказала играя без меськи. У неё самый дорогой состав в мире. Жаль только, что этот дорогущий и мощнейший состав затачивается на обслуживание гнома, который способен неприлично и недостойно громить маленькие команды и привычно лажать против сильных команд.
      ква-ква. миллион раз тебе приводили стату с роялькой и прочими "середняками". но ты отмалчиваешься по этому поводу. и еще, если они там пару раз рояль без месси натянули, не значит, что и весь чмп затащат. вспомнить хотя бы, как мучились с райо.
      eleven LC
      eleven LC ответил alex lebedev
         183 / 1023
      вчера в 17:43
      Мы опять спорить чтоли будем?
      И чего это ты так защищаешь Лео,поверь мне он не нуждается в защите,тем кто в нём сомневается он отвечает на поле голами,пасами и титулами но лишь в футболке Барселоны!
      League1
      League1
         59 / 1023
      вчера в 17:43
      Барса сильна сама по себе. Она это неоднократно доказала играя без меськи. У неё самый дорогой состав в мире. Жаль только, что этот дорогущий и мощнейший состав затачивается на обслуживание гнома, который способен неприлично и недостойно громить маленькие команды и привычно лажать против сильных команд.
      alex lebedev
      alex lebedev ответил eleven LC
         266 / 1023
      вчера в 17:36
      И ещё пару слов,знаешь чем отличаются фаны Месси от обычных,тем что у них преобладют двойные стандарты,у вас в Барсе он один выигрывает титулы,забивает голы,а в сборной по вышему у него слабая команда,чувствуешь мысль? Ты ведь не будешь отрицать что в лч например он по всем статьям второй?
      пфф, ты за всех не говори, ок? я также могу найти ярых фанатов роналды, каких-нибудь нгуш или шишанутых, которые будут кричать, что роналду все выигрывает, и что это покажет? такие есть у всех. вот я и говорю, женская логика у тебя.

      да, сборная слабая. а что, нет? чем тебе не пример хотя бы отбор на чм, не говоря уже про сам чм? огребать по 3 гола от середняков и аутсайдеров - это сильная команда? или тоже месси виноват? чувствуешь, к чему я клоню. хоть 1000 раз у тебя топовые напарники в атаке, оборона днищенская пропустит больше всегда.

      ну по абсолютным показателям второй, а по системе гол на матч нет. и да, вы равняете его с кристинычем по голам, но почему-то забываете, что месси какой год уже из глубины играет, а роналду прям ночует в штрафной. достаточно посмотреть, как крыли мю месси по 4 чела, и как роналду ез опеки вбегает в штрафную и замыкает. есть разница?
      eleven LC
      eleven LC ответил alex lebedev
         183 / 1023
      вчера в 17:30
      И ещё пару слов,знаешь чем отличаются фаны Месси от обычных,тем что у них преобладют двойные стандарты,у вас в Барсе он один выигрывает титулы,забивает голы,а в сборной по вышему у него слабая команда,чувствуешь мысль?
      Ты ведь не будешь отрицать что в лч например он по всем статьям второй?
      alex lebedev
      alex lebedev ответил eleven LC
         266 / 1023
      вчера в 17:26
      Во первых почему именно "девочки" аргументируй свои слова если не трудно! Во вторых то что Месси игрок одной команды это моё сугубо личное мнение и я его никому не навязываю,тем более его ярым фанам как ты!
      потому что полное отсутствие логики в твоей фразе. не выигрывает со сборной - игрок одной команды. ну офигеть логика, при этом отбрасываешь различные важные факторы.
      причем тут ярый фанат? просто это субъективная бредятина, которую через раз каждый повторяет, никакого анализа.
      eleven LC
      eleven LC ответил alex lebedev
         183 / 1023
      вчера в 17:24
      Во первых почему именно "девочки" аргументируй свои слова если не трудно!
      Во вторых то что Месси игрок одной команды это моё сугубо личное мнение и я его никому не навязываю,тем более его ярым фанам как ты!
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