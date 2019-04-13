Открытие сезона. Хитрюга за 120 миллионов

вчера, 10:06

Мбаппе и Санчо играют иначе, а Месси и Роналду начинали по-другому. «Соккер.ру» рад, что футбольные таланты ищут себя, а не копируют других.

Имя: Жоау Секейра Фелиш.

Клуб (гражданство): «Бенфика» (Португалия).

Позиция: второй форвард, атакующий хавбек.

Возраст: 19 лет (родился 10.11.1999).

Рост (вес): 180 см (64 кг).

Матчи (голы и ассисты): 30 (14+5).

Стоимость: 120 млн евро (отступные).

Контракт: до 2023 года.

Сильные стороны

Уверенность в себе. В 19 лет спокойно идет бить пенальти, если нужно, и попадает. Свежесть мыслей – одна из самых светлых голов сезона, поскольку принимает хитрые решения с невероятной легкостью в движениях. Быстро думает, что понятно из результативных передач. Неплохо играет на втором этаже у чужих ворот. И физиологически растет, ведь ему всего 19 лет. Сейчас уже 180 сантиметров, но может быть на 4-5 выше, примерно как Зидан.

У Жоау Фелиша есть голевое чутье в штрафной, не жадничает в атаках – делится мячом. Верно выбирает ударную позицию (отсюда 15 голов). Играет по двум флангам, из глубины – может вести игру. Есть задатки на приличный удар, не самый сильный, но коварный. Техника простая, без вычурных финтов, зато Жоау спокойно вступает в борьбу за мяч. Падает в основном после реального удара – мелочь, а приятно.

Слабые стороны

Первый его минус – агент Жорже Мендеш со всеми вытекающими. Также, как у любого вундеркинда – понятия не имеем, как выдержит испытание вторым полноценным сезоном, ведь раньше играл за «Бенфику В», а теперь только обживается в первой команде. На физику указывать не будем. Жоау – болельщик «Бенфики» с детства, семь лет был в школе «Порту», откуда его отчислили из-за роста и телосложения. А теперь «драконы» могут потерять около 100 млн евро, которые достанутся «орлам».

Фелиш наберет массу, если нужно будет. Но куда важнее, чтобы набрал точность паса. Как любой парень, который любит возить защитников, страдает от брака. По нацеленности на ворота вопросов нет – 2.3-2.4 удара за матч выдает, что для не центрального форварда отлично. И в прессинге участвует. Но пока не показывает чудеса при игре один в один – чаще ищет фол, чем успешно обводит соперников. Впрочем, его главная сила – редко вступать в игру, но часто забивать мячи. Пока получается отлично, «Айнтрахт» убедился, ведь Жоау сделал хет-трик и отдал голевой пас в плей-офф ЛЕ .

Паренек, которого не с кем сравнить

В его возрастной группе, разумеется. Но даже если вспоминать, как начинали большие действующие мастера, параллелей мало. Молодые Месси и Роналду в 19-20 лет были вингерами – классика жанра, а Фелиш лезет туда, где мяч. И у него получается направлять игру «Бенфики», когда стоит такая задача. Почему справляется со взрослой работой? Наиграл немало в «болоте». Жоау самый молодой дебютант клуба в Сегунде – за второй состав сыграл в 16 лет.

Во взрослом футболе впервые, но лидерские качества перенес с юношеского футбола. И по стилю отличается от других коллег. Мбаппе ставит на резкость и скорость – с отсылкой к бразильцу Роналдо, ведь Килиан является крепким парнем. А Санчо – человек-молния. И хотя у англичанина в столь юном возрасте есть понимание игрового момента, раз отдал 13 голевых передач в Бундеслиге, тут скорее отсылка к работе «Боруссии» Д как команды, нежели к тому, что вингер ведет игру сам.

Фактически, если брать ребят возрастной группы в двадцать или меньше из топ-5, то выделить можно, кроме Мбаппе и Санчо, лишь пару человек, работающих зрело. Александер-Арнольда и Хакими – двух фланговых защитников. Моизе Кина – вингер явно ставит на физику и пока сыграл мало минут, чтобы делать выводы. И отдельно Хавертса – футболиста из «Байера», который в 19 лет собрал 12 голов и сделал 3 ассиста в Бундеслиге. Но даже хавбек сборной Германии не такой проворный, как главное открытие этого сезона.

Наследник знаменитых плеймейкеров

Прекрасно видно, кого Жоау Фелиш наследует – Кака и Руй Кошту. Второго не застал в детстве в прямом эфире, но признавался, что изучает нарезки с его участием. Заметно, хотя сразу можно провести параллель и вывести разницу с двумя игроками «Милана». В отличие от Рикардо, Жоау удачно играет головой – какое-то нечеловеческое чутье для такого щуплого молодого человека. В отличие от Руй, Фелиш не обожает работать стоя, как классический плеймейкер.

Позицию португальца пока сложно определить. Его часто титруют как «нападающий», но это не совсем верно. Как Мбаппе не центральный форвард – даже когда без Кавани в основе ПСЖ на поле занимает эту позицию, так и Фелиш не классический нападающий. Пускай по голам можно подумать, что речь именно о форварде. Но, нахватавшись фокусов Кошты и Кака, сохраняет индивидуальность, поскольку сложно описать стиль Жоау. Лучше один раз увидеть.

ВИДЕО ИГРЫ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА

Отсылки к итальянцам – Индзаги, или португальцам – Руй Кошта, из девяностых очевидны. Это вообще тренд для юных игроков. Например, когда в Европе делал первые шаги молодой Жезус, то параллели с бразильским Роналдо напрашивались. Не потому, что играл один в один – хотя сходство было, а потому что мог стать наследником великолепного футболиста. Плюс Бразилия заждалась нового великого форварда. Но Жезус пока не справился с задачей, как десятки нападающих до него.

А у европейской Бразилии – отражение в зеркале, конечно же, ведь Португалия главную победу получила, пересев в «автобус», тоже со времен Паулеты серьезные проблемы с результативным напарником для Роналду. Им копия Криштиану не нужна – потому что оригинал цветет и пахнет, невзирая на 34 года отроду, зато нужна свежая кровь. Жоау Фелиш является не таким, как Роналду, не таким, как Нани, Куарежма, не говоря об Андре Силве.

Играет элегантно и легко. Так что у Зидана пополнение в полку футбольных сыновей. Если бы Зизу искал старшего сына и хотел, чтобы тот напоминал Марадону – с большой пятой точкой и слаломами, то выбрал бы Азара. Если бы Зинедин рассчитывал на нестабильного, но похожего на Эдена, хотя чуть более утонченного в командной игре, то поставил бы на Иско. А если искать младшего с задатками плеймейкера старой школы, коим был сам француз, то выбора не было.

Родной Энцо у Зидана есть, а второго Франческоли ждали. Мбаппе не такой, Санчо не такой, Стерлинг и все молодые звезды другие. Даже Алли благодаря Почеттино убил в себе «десятку». И вот появился парень, который по паспорту как Руй Кошта или Фигу, а по факту щуплый Зидан с Франческоли. Фелиш - феноменально хитрый игрок, который видит поле, ворота, принимает решения за секунды и более решительный, чем дрессированный аристократ Кака в юном возрасте.

Жоау Фелиш, если в «Бенфике» и следующем клубе, куда португалец попадет за 100-120 млн евро, не позволят сбавить, может вырасти в великого футболиста. Тут как с Мбаппе – важно попасть к тем, кто оценит, поймет твой талант, но не выпустит за рамки, ведь часть карьеры того же Зубастика Роналдо убили не только травмы коленей, но и женщины с гулянками. Жоау пока в нарушении режима не обвинялся, зато стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы.

Также Фелиш говорил, что мечтает поиграть в одной команде с Роналду – намек скорее на клуб, чем сборную, и Ла Лигу ставил для себя выше, чем АПЛ . Хотя летом, еще до дебюта в первой команде «Бенфики», едва не оказался в «Вест Хэме». Но правильно отказался, по стилю Фелиш больше похож на игрока южной лиги. В принципе, торги уже начались, и не случайно Роналду заглядывал на матч «орлов» в Лиссабон.

По пути в Мадрид, Барселону или Турин

Криштиану скоро будет искать себе новую профессию, а пока может на полставки поработать агентом «Ювентуса». Судьба Дибалы под вопросом, Бернардески хорош, но не настолько юный и впечатляющий, как Фелиш. А вот защитника Канселу дуэт лоббистов из Португалии (Роналду-Мендеш) семье Аньелли удачно посоветовал. Так что следим за парнем внимательно, ведь тут как с Мбаппе.

Повезет только одному! Не все гранды просчитали, что в юном парне, который помогал «Монако» в еврокубках (как сейчас Жоау выручает «Бенфику») и вел свой клуб к чемпионству (снова же – Фелиш ведет) живет талант, за которого стоит заплатить неприлично много денег. Перес отказался и пожалел. Современный трансферный мир поменял правила. Сейчас через три года победит тот, кто год назад первым поверил в следующего Килиана, Мохамеда, Кевина или Вирджила.

И в Жоау кто-то точно поверит, хотя «Бенфика» меньше чем 100 миллионов евро в качестве отступных не примет. Португальский не то плеймейкер, не то форвард, не то ложный нападающий умеет произвести впечатление, и что его явно отличает от юных Месси и Роналду – Фелиш куда увереннее в себе на поле. Будущие легенды были воспитанниками больших армий «Барселоны» и МЮ , а Жоау свою команду чемпионов в топ-5 еще предстоит найти.

От выбора многое зависит, ведь обычно видим, как агент Мендеш плох в отстаивании футбольных интересов клиентов, ему важнее сумма трансфера. По деньгам «Бенфика» точно не проиграет, что оставила у себя щуплого подростка, которого ей советовали не брать – отказаться, как сделал «Порту». А новый клуб получит одного из самых неординарных талантов. В нем есть что-то от Платини, Зико, Кака, Руй Кошты, Франческоли или Зидана. Есть что-то в самой штрафной от стиля проворных нападающих, которые неплохо играли головой – как Индзаги, например.

Также заметно, что он смотрит много видео с легендами – традиционные фокусы Тотти, Рауля и других в его исполнении уже видели. Жоау Фелиш является главным открытием именно этого сезона. В прошлом у него не было ни одного поединка в чемпионате Португалии, а в 19 лет уже 14 мячей и 5 ассистов в ЛЕ , Кубке Португалии и Примейре. Ворвался на футбольную арену и может порадовать. Причем еще ярче заиграл после того, как в 2019 году «Бенфика» сменила главного тренера.

Витория выпускал Жоау на поле как джокера, а Бруну Лаже, которому всего 42 года, поставил девятнадцатилетнего студента в основу и не прогадал. Только в 2019 году на счету Жоау 12 из 15 голов за весь сезон и 4 ассиста из 5. Очень солидно для девятнадцати лет. Рождается новая звезда, и главное не называть его «новым Роналду» - совершенно другой по стилю игрок, наследующий поколения тех, кем восторгался сам Криштиану.