Топ-10 необычных полуфиналов Кубка/Лиги чемпионов

вчера, 15:00

«Аякс» и «Тоттенхэм» оспорят одну из путевок в финал, и это весьма необычная пара для тех, кто не первый год следит за Лигой чемпионов. «Соккер.ру» поковырялся в истории.

Чем позднее стадия Лиги чемпионов – тем «жирнее» участники. В последние годы, когда пропасть между богатыми и бедными растет, этот принцип незыблем. Конечно, тот же «Тоттенхэм» не назовешь бедняками – все-таки команда из топ-6 АПЛ , пусть и без трансферов в два последних окна, но видеть «шпор» в четверке сильнейших клубов Старого Света необычно. Как и «Аякс», который четырежды брал Кубок чемпионов, но в полуфинале турнира в последний раз играл еще в прошлом веке. Ниже десятка самых необычных, на наш сугубо субъективный взгляд, полуфинальных пар в Кубке/Лиге чемпионов за последние тридцать лет.

Сезон 1988/1989

1. «Стяуа» - «Галатасарай»

Сейчас трудно в это поверить, но в конце 80-х «Стяуа» с разницей в три года дважды играла в финале Кубка чемпионов! В 1986-м румынский клуб переиграл в серии пенальти «Барселону» и взял трофей, а в 1989-м в пух и прах, со счетом 0:4 уступил в решающем матче «Милану» Аригго Сакки. С таким же счетом 4:0 «Стяуа» выиграл первый полуфинальный матч у «Галатасарая», забивали Хаджи, Петреску, Думитреску и Балинт, в ответной встрече была ничья 1:1. Но если у «Стяуа» была предыстория высокого полета, то «Галатасарай» взлетел без всякого предупреждения. Полуфинальная пара «Стяуа» - «Галатасарай» и тогда смотрелась необычно, особенно на фоне другого полуфинала «Милан» - «Реал», а уж сейчас выглядит просто какой-то фантасмагорией.

Сезон 1990/1991

2. «Спартак» - «Марсель»

3. «Црвена Звезда» - «Бавария»

Нужно обладать отличным воображением, чтобы сейчас представить российский клуб в полуфинале Лиги чемпионов, а «Спартак» в 1991 году играл в полуфинале Кубка чемпионов. Соперником «красно-белых» был «Марсель», набравший страшную силу в ту пору, но тоже не относившийся к числу завсегдатаев поздних стадий. Собственно, это было всего лишь четвертое участие «Олимпика» в розыгрыше Кубка чемпионов, годом раньше французский клуб в полуфинале уступил «Бенфике», а на этот раз пошел дальше, побив московский «Спартак» в обоих матчах – 3:1 и 2:1. Параллельная пара получилась тоже не вполне обычная, и хотя «Баварию» как раз привычно видеть среди полуфиналистов престижнейшего турнира, о «Црвене Звезде» этого сказать нельзя. А ведь именно «звездаши» выиграли трофей, оставив за бортом «Баварию» и выиграв финал у «Марселя» в серии пенальти.

Сезон 1995/1996

4. «Аякс» - «Панатинаикос»

«Аякс» был действующим победителем Лиги чемпионов, в середине 90-х амстердамский клуб был сказочно талантлив и силен, а вот прорыв «Панатинаикоса» в полуфинал стоит признать событием нерядовым. Грекам, конечно, повезло с жеребьевкой в предыдущем раунде, четвертьфинал с их участием тоже был необычным, ведь играли против польской «Легии». Между тем, в полуфинале голландцы и греки обменялись победами, причем виктория «Аякса» получилась увесистее, он-то и вышел в финал, чтобы там проиграть «Ювентусу», который в соседней полуфинальной паре обыграл тоже не заурядного участника полуфиналов Лиги чемпионов – французский «Нант».

Сезон 1998/1999

5. «Динамо» (Киев) - «Бавария»

Киевское «Динамо» - единственный клуб с постсоветского пространства, сумевший добраться до полуфинала Лиги чемпионов после распада СССР . Украинский чемпион выбил на предыдущей стадии действующего обладателя «ушастого» - мадридский «Реал», а в первом полуфинальном матче с «Баварией» команда Лобановского вела 2:0 и 3:1, но не удержала победу и после 3:3 дома минимально проиграла на выезде. «Бавария» после этого упустила верную, казалось, победу над «Манчестер Юнайтед» в финальном матче на «Камп Ноу», пропустив два мяча в добавленное время второго тайма в одном из самых выдающихся финалов Лиги чемпионов.

Сезон 2000/2001

6. «Лидс» - «Валенсия»

«Валенсия» невезучего Эктора Купера на стыке веков дважды играла и проигрывала в финалах Лиги чемпионов, причем для «Лос Чес» это были всего лишь второе и третье участие в турнире сильнейших клубов Старого Света, а первое датировано сезоном 1971/72. «Лидс» и вовсе появился ниоткуда, заставил о себе говорить всю Англию и всю Европу, а потом так же неожиданно вернулся в небытие. Но однажды судьба все же столкнула эти симпатичные команды Эктора Купера и Дэвида О’Лири, которые как будто не успели сказать своих последних слов, чтобы их истории выглядели завершенными. А в том полуфинале выиграла «Валенсия», забившая англичанам три безответных гола в домашнем матче.

Сезон 2003/2004

7. «Порту» - «Депортиво»

Тот розыгрыш Лиги чемпионов получился в высшей степени необычным, ведь все записные гранды вылетели до полуфинала. В другой паре играли «Монако» и «Челси», и если для монегасков это был третий полуфинал ЛЧ за десять лет, то для лондонцев - всего лишь второй розыгрыш турнира в долгой и славной истории. «Синие» будут наверстывать в отношениях с Лигой чемпионов в XXI веке. «Порту» против «Депортиво» - еще необычнее, особенно сейчас, когда галисийцы даже в высшей испанской лиге не выступают. В первой половине «нулевых» у «Депора» была крутая команда, а у «Порту» был голодный до побед Моуриньо. Исход противостояния решил единственный гол будущего динамовца Дерлея, и «драконы», как известно, выиграли ту Лигу чемпионов.

Сезон 2004/2005

8. «Милан» - ПСВ

«Милан» - гранд и сила, один из сильнейших клубов начала XXI века, хотя мы стали об этом подзабывать в последнее время, а ПСВ после победы в Кубке чемпионов в 1988-м обычно сходил с дистанции после группового этапа. Но тут вернулся тренер-победитель Гус Хиддинк и вновь проложил завидный маршрут для ПСВ : команда из Эйндховена добралась полуфинала, где была близка к сенсации, но «Милан» в последнюю секунду выскользнул и пробился в финал, чтобы там, в стамбульской битве с «Ливерпулем», пережить одно из главных потрясений в своей истории.

Сезон 2005/2006

9. «Арсенал» - «Вильярреал»

«Арсенал» - большой клуб, но «канониры» лишь дважды за все время добирались до полуфинала Лиги чемпионов, так что видеть их конкретно на этой стадии было так же необычно, как сейчас «Тоттенхэм». А «Вильярреал» и вовсе всего трижды участвовал в Лиге чемпионов, причем сезон 2005/2006 стал дебютным для «подводной лодки», которая после этого уже вылетала из испанской Примеры, возвращалась, а сейчас снова претендует на понижение в классе. Тогда все решил гол Коло Туре, а в финальном матче «Арсенал» проиграл другому испанскому клубу – «Барселоне».

Сезон 2017/2018

10. «Ливерпуль» - «Рома»

До прошлого сезона «Ливерпуль» 10 лет не появлялся в полуфиналах Лиги чемпионов, а «Рома» была на такой стадии единственный раз в сезоне 1983/84, который закончился для «волков» поражением от этого самого «Ливерпуля» в финале. Пусть команды и знаменитые, но как для полуфинала Лиги чемпионов их прошлогодняя стычка выглядела необычно. Зато получилась крайне увлекательная дуэль: 13 забитых мячей в сумме!

Бонус. Сезон 2018/2019

«Аякс» - «Тоттенхэм»

В этом сезоне мы получим не только нетривиальную пару в полуфинале, но и неординарного финалиста. «Аякс», конечно, четырежды выигрывал Кубок чемпионов, еще дважды играл в финале, но когда это было?! С последнего финала прошло 23 года. «Тоттенхэм» и вовсе не слишком близко знаком с Кубком/Лигой чемпионов, количество участий можно пересчитать по пальцам одной руки, хотя до полуфинала «шпоры» однажды добрались, но это было в бородатом сезоне 1961/62, 57 лет назад! Эти команды уже прыгнули выше головы, но турнир для них не окончен, борьба за «ушастого» продолжается!