МЮ открыл «Манчестер Сити» двери к чемпионству

вчера, 02:11

Дерби Манчестера ждали многие и за его пределами. «Соккер.ру» - о том, кому это противостояние принесло радость, а кому – горе.

Всё меньше туров до окончания чемпионата, всё яснее становится, что даже минимальный разрыв между лидерами сейчас в Англии будет практически наверняка неизменным. Последним крупным препятствием на пути «Манчестер Сити» к титулу был «Манчестер Юнайтед». Поэтому даже сторонники «Ливерпуля» всей душой желали победы своему заклятому врагу – МЮ .

Ведь во многом от исхода матча на «Олд Траффорд» зависела судьба чемпионского титула – и «Сити» совершил этот новый скачок через голову «Ливерпуля», оседлав вершину таблицы с отрывом всего в одно очко. Если такой разрыв и сохранится, это будет одно из самых обидных вице-чемпионств «Ливерпуля». А всё к тому идет.

В первом тайме матча на «Олд Траффорд» могло показаться, что у МЮ есть неплохие шансы создать проблемы «горожанам». Подопечные Оле-Гуннара Сульшера не опасались глубоко обороняться и вовремя выходить в атаку, возникали намеки на опасные ситуации у ворот Эдерсона, однако Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд благополучно свои возможности губили.

Гости же, отыграв первый тайм невыразительно, но сохранив нулевую ничью и пространство для маневра, после перерыва заиграли совсем иначе. Видимо, в этом проявляется способность тренера легко управлять командой по ходу матча и видеть резервы для изменения игры и ее усиления. Мяч у «горожан» стал ходить привычно легко, а МЮ всё чаще оказывался в ситуации панического отступления, что в условиях, когда тебе противостоит техничный скоростной соперник, подобно смерти.

Долго ждать не пришлось. Бернарду Силва так запугал Люка Шоу, войдя в штрафную, что тот подпустил португальца на расстояние убойного удара – мяч был направлен в ближний угол, но из-под защитника. Поэтому на Давида Де Хеа косо пока никто не посмотрел. Чего не скажешь после второго гола. МЮ – надо отдать команде должное – активизировался, пропустив.

Но «Сити» примерно это и нужно было, чтобы снова заставить соперника стремительно отступать под напором контратаки, которую снова ударом в ближний угол завершил Лерой Сане. На этот раз косых взглядов в сторону Де Хеа стало больше. Иногда складывается ощущение, что испанец больше думает о том, как бы побольше денег выбить по новому контракту – участились его индивидуальные ошибки, хотя и спасения всё еще случаются, что не позволяет окончательно говорить, что Давид уже не тот, но лишь подчеркивает, что порой он теряет концентрацию.

В любом случае винить в этом поражении МЮ Де Хеа было бы совершенно неправильно. «Юнайтед» по ходу матча деградировал в качестве футбола, а «Сити» прибавлял – в этом принципиальное различие. Возможно, сказывалась неуверенность игроков МЮ , которая неизбежно возникла бы после такого чудовищного отрезка, который выдали подопечные Сульшера после легендарной уже победы в Париже.

Шесть поражений в восьми матчах – и это после фантастической удачной серии сразу после прихода норвежца в клуб. А теперь с учетом игры с «Сити» поражений стало семь в девяти встречах, а в трех последних поединках МЮ не забивал. В пору говорить о серьезном таком кризисе и проверке для Сульшера на стрессоустойчивость и способность не только к романтическим отношениям и медовым месяцам, но и к жестким решениям сложных вопросов.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (1) – 8 (5)

Красноречивый цифры, которые говорят, что в напряженном матче ударов самих по себе было не так много, однако качество исполнения у лидера чемпионата гораздо выше. Из 12 ударов МЮ только один попал в створ, а самым бьющим стал Поль Погба – но что толку? У «Сити» точность куда выше, несмотря на меньшее число ударов.

Владение мячом (точность передач): 36,6% (79%) – 63,4% (87%)

Здесь цифры скорее стандартные для игры с участием «Сити». Команда Гвардиолы любит и умеет играть в контроль мяча. Высочайшая точность и тотальное превосходство по передачам никого не удивляют. Почти в два раза больше точных передач сделали «горожане» в этой встрече: 609 против 319.

Слова

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»): «Мы добились нужной реакции. Нас просто обыграл соперник, который был сильнее. Но мы добились нужной реакции от болельщиков и игроков. С этим можно работать. Вы видели, что сегодня мы выложились, просто этого не хватило. Между командами существует разница в классе. Поэтому они на первом месте, а мы там, где сейчас находимся. Вы не можете сказать, что сегодня кто-то не бегал. Вы видели сосредоточенность и желание. Нам просто нужно работать над этим.



Игроки хотели показать, что им не все равно. К сожалению, во втором тайме пропустили два нелепых гола, которых можно было избежать. Я никогда не буду показывать пальцем на кого-то из игроков. Работать должна команда. Теперь „Сити“ ориентир для всех. Это лучшая команда страны».

Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»): «Я понимаю, под каким давлением мы находимся, особенно здесь, на „Олд Траффорд“. Я сказал ребятам, что нам нужно играть на победу, не имело значения, пропустим мы или нет. Важно оставаться спокойными. Мы еще не чемпионы. Осталось три матча – это невероятно, учитывая, сколько очков у нас и у „Ливерпуля“. „Ливерпуль“ преследует нас. Они делают невероятные вещи, но все в наших руках. Мы играли с соперником, который борется за топ-4. После их поражения от „Эвертона“ мы понимали, что они будут заряжены».

Итак, до чемпионства уже можно прочертить прямую линию. У «Сити» одно очко преимущества, впереди три матча. Команда Гвардиолы встретится в гостях с «Бернли», дома с «Лестером», а потом на выезде с «Брайтоном». У «Ливерпуля» впереди игра дома с «Хаддерсфилдом», матч на выезде с «Ньюкаслом» и домашняя встреча с «Вулверхэмптоном». Судите сами, кому с таким календарем будет проще, и смогут ли «красные» и «горожане» сохранить безумный победный ритм, в котором всё равно на половину шага впереди «Сити».