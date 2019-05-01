Беззубый «Тоттенхэм», разыгравшийся «Аякс»

сегодня, 02:29

Команда из Амстердама продолжает творить историю и обыгрывает «Тоттенхэм» на его же новеньком поле. «Соккер.ру» - о логичном и неожиданном исходе.

«Аякс» после противостояний с «Реалом» и «Ювентусом» показал, что не стоит его недооценивать, хотя эксперты, болельщики и другие люди, хорошо знакомые с футболом, по-прежнему не понимают, с каких таких дрожжей возник феномен «Аякса», в составе которого нет футболистов с громким именем и баснословными окладами.

Поэтому в любом случае каждый следующий соперник «Аякса» рассматривается в качестве фаворита. А против амстердамцев работает знакомый лозунг: «Ну должно же это когда-то закончиться». Ждали, что после «Реала» закончится, но «Ювентус» пал очередной жертвой. Теперь ждут, что в полуфинале наверняка всё прекратится, а матч в Лондоне показал обратное. Хотя здесь были свои нюансы.

Одним из основных нюансов стало отсутствие у «Тоттенхэма» главных ударных сил в лице Харри Кейна и Сон Хын-Мина. Можно сколько угодно восхищаться способностью Маурисио Почеттино делать шикарную игру команды без усиления на протяжении целого года, но рано или поздно истощенность даст о себе знать и вынудит выходить на полуфинал Лиги чемпионов с Фернандо Льоренте в стартовом составе в роли главной надежды атаки.

Конечно, есть еще более шустрый Лукас Моура, но нынешний «Аякс» и не с такими шустрыми справлялся. Потеря Кейна из-за травмы сказывается на игре «Тоттенхэма» существенно. Однако был зимний отрезок без Харри, который «шпоры» провели блистательно. Но тогда сверкал неудержимый Сон, который в последнее время именно в решающих матчах выдает феноменальную игру. Но матч с «Аяксом» он пропускал из-за дисквалификации.

Поэтому «Тоттенхэм» в этой встрече буквально остался без зубов. И это ощущалось очень явственно. В первом тайме некому было зацепиться за контратакующие выпады лондонцев. Расчет, видимо, был на Моуру, но он выглядел впереди сиротливо и легко перекрывался противниками. Льоренте вообще курил в стороне. Легко можно было представить на их месте Кейна или Сона – всё выглядело бы совершенно иначе. И будет выглядеть так наверняка в ответном матче, где кореец сыграет.

Еще один нюанс – игра «Аякса» в давление. Сложно сказать, ждал ли «Тоттенхэм», что амстердамцы в первом матче на выезде будут действовать агрессивно и напористо. Думаю, что Почеттино предполагал эту модель, поскольку «Аякс» всегда так играет, а по-другому просто не умеет. Если он останавливается, то просто теряет всё.

«Аякс» – команда, которая живет на скорости. Когда колесо катится с горки, оно уверенно крутится, стоит ему замедлиться – начинает «вилять» и падает. Вот игра «Аякса» такая же – она работает только на скорости. И «Тоттенхэм» в первом тайме дал эту скорость амстердамцам. Он рассчитывал ловить их в ответ и сбивать с толку высоким агрессивным прессингом. Однако «шпоры» недооценили способность «Аякса» разыгрывать мяч в условиях цейтнота и на малом пространстве. Отсюда пришли все самые опасные моменты матча, отсюда пришел и гол изумительного Донни ван де Бека.

Надо сразу оговориться, что по остроте и количеству моментов «Аякс» значительно превзошел «Тоттенхэм». И не только из-за попадания в штангу во втором тайме – амстердамцы имели завершение, а «шпоры» – только пути подходов к штрафной. В этом огромная разница. «Тоттенхэм» дал «Аяксу» в первом тайме распоряжаться территорией, самой игрой, что привело к пропущенному голу. Перестроиться сразу не получилось – только во втором тайме. И то благодаря всё тому же «Аяксу».

И это еще один нюанс. Ведь что мы знаем про чемпионат Нидерландов? Там много забивают. Но значит, и много пропускают. Причем речь не только об аутсайдерах всяческих, а и о топовых командах наподобие «Аякса». Амстердамцы действительно пропускают немало, в прошлом матче, например, от команды Леонида Слуцкого – «Витесса» - пропустили два мяча, правда, забили при этом четыре. «Аяксу» свойственен открытый футбол и для него не очень характерна надежная игры сзади. Так вот во втором тайме с самого начала амстердамцы решили сыграть по счету.

И это был сумасшедший баланс на грани ошибки. Буквально в каждом движении ощущалось, что игроки «Аякса» не очень это умеют, не очень это любят. В командном взаимодействии эта оборонительная тактика почти не работала – всё за счет личной самоотдачи, персональной ответственности и индивидуального чтения игры. Каждый сам бросался под удар, под прострел, под передачу, блокируя всё.

Да, такая тактика тоже имеет право на существование, но вряд ли ее можно поставить в шкафчик на полку, где располагаются стратегии действия на тот или иной случай. Нет, это ситуативный подход, который сработал в конкретной истории, однако вряд ли сработает в каких-то других условиях. У Эрика тен Хага была сложная дилемма. Он мог предложить команде атаковать и дальше, играть агрессивно и напористо, рискуя при этом и тратя силы, но имея надежду забить еще в такой же манере.

Либо мог предложить попробовать удержать преимущество и попытать счастья в лотерее контратак. Он прекрасно понимает слабость своей команды в ряде компонентов. Однако его утешало то, что речь идет о первом матче, в котором и 1:1 вполне приемлемый счет. Он подстраховался. И не прогадал в итоге. Сила настроя и стремления сыграть с предельной самоотдачей и концентрацией оказалась сильнее попыток «Тоттенхэма» за счет подобия класса перевернуть игру, когда кроме редко проходящих навесов ничего не получается.

«Аякс» был больше заточен на результат и добился его. «Тоттенхэм», лишенный острия копья и измотанный жизнью, просто не сумел найти подход к построению амстердамцев. И только Сон Хын-Мин в хорошей форме способен перевернуть игру в Амстердаме. Важно еще и то, что ответный матч пройдет в Нидерландах, тогда как с «Реалом» и «Ювентусом» «Аякс» играл на выезде. Это важно. И это не в пользу «Аякса».

Потому что он живет в своей стихии, когда ему нужно атаковать. Такая необходимость была в Мадриде и Турине, где он воодушевленно сметал соперника. В Амстердаме этой нужды не будет, и «Аякс» может впасть в смятение, какое наблюдалось иногда во втором тайме этой игры. Судьбу противостояния решит правильная психологическая настройка тен Хага – всё зависит только от него.