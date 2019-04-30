Оздоев: «У меня мало свободного времени, чтобы смотреть „Игру Престолов“»

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев​ признался, что не смотрел известный телесериал «Игра Престолов».

Если честно, не смотрел ни одного сезона. Все говорят вокруг, но у меня не так много свободного времени. Хотя сериалы иногда смотрю. Из того, что действительно зацепило – «Табу», очень жду второй сезон, мне нравится Том Харди. Еще «Настоящий детектив» – первый сезон там самый сильный. Мэтью Макконахи – топовый актер, как и Леонардо Ди Каприо. Они вытаскивают любой фильм.