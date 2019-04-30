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Оздоев: «У меня мало свободного времени, чтобы смотреть „Игру Престолов“»

30 апреля 2019, 18:24

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев​ признался, что не смотрел известный телесериал «Игра Престолов».

Если честно, не смотрел ни одного сезона. Все говорят вокруг, но у меня не так много свободного времени. Хотя сериалы иногда смотрю. Из того, что действительно зацепило – «Табу», очень жду второй сезон, мне нравится Том Харди. Еще «Настоящий детектив» – первый сезон там самый сильный. Мэтью Макконахи – топовый актер, как и Леонардо Ди Каприо. Они вытаскивают любой фильм.

Ранее сообщалось, что финальную серию «Игры престолов» покажут на «РЖД Арене». 

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Все комментарии
fckrasnodar
fckrasnodar
01 мая в 18:25
и так хрусталь, получай травму и смотри и игру престолов и все что угодно
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   189 / 954
30 апреля в 20:23
Кокора и Мамаев плюсуют
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
30 апреля в 20:20
Из интервью Тома Харди :
"Если честно, не смотрел ни одного сезона РПЛ.Все говорят вокруг,но у меня не так много свободного времени.Хотя иногда футбол смотрю.Из того действительно зацепило - "Зенит".Он там самый сильный.Магомед Оздоев - топовый игрок,как и Азмун.Они вытаскивают любую игру."
dino-hsv
dino-hsv
   100 / 954
30 апреля в 19:31
"нет времени смотреть сериал" - и перечисляет целый список сериалов, которые смотрит
Питермен
Питермен
   22 / 954
30 апреля в 18:56
Молодец, зачем всякое г.... смотреть
Parovoznic
Parovoznic ответил Athletic Club de Bilbao
   56 / 954
30 апреля в 18:51
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А-аа, понятно...
Я, честно гря, даж рекламу не видел
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao ответил Parovoznic
   262 / 954
30 апреля в 18:46
А если не смотришь, то откуда знаешь, что хавно?
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Parovoznic
Parovoznic ответил Athletic Club de Bilbao
   56 / 954
30 апреля в 18:45
Я вообще это хавно не смотрю.
А если не смотришь, то откуда знаешь, что хавно?
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   764 / 954
30 апреля в 18:43
И зря не смотрите, сериал топ
xajaks
xajaks
30 апреля в 18:43
ни одной серии ни одного сезона не смотрел
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   262 / 954
30 апреля в 18:34
Я вообще это хавно не смотрю.
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