Оздоев: «У меня мало свободного времени, чтобы смотреть „Игру Престолов“»

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев признался, что не смотрел известный телесериал «Игра Престолов».
Если честно, не смотрел ни одного сезона. Все говорят вокруг, но у меня не так много свободного времени. Хотя сериалы иногда смотрю. Из того, что действительно зацепило – «Табу», очень жду второй сезон, мне нравится Том Харди. Еще «Настоящий детектив» – первый сезон там самый сильный. Мэтью Макконахи – топовый актер, как и Леонардо Ди Каприо. Они вытаскивают любой фильм.
Ранее сообщалось, что финальную серию «Игры престолов» покажут на «РЖД Арене».
"Если честно, не смотрел ни одного сезона РПЛ.Все говорят вокруг,но у меня не так много свободного времени.Хотя иногда футбол смотрю.Из того действительно зацепило - "Зенит".Он там самый сильный.Магомед Оздоев - топовый игрок,как и Азмун.Они вытаскивают любую игру."
"Если честно, не смотрел ни одного сезона РПЛ.Все говорят вокруг,но у меня не так много свободного времени.Хотя иногда футбол смотрю.Из того действительно зацепило - "Зенит".Он там самый сильный.Магомед Оздоев - топовый игрок,как и Азмун.Они вытаскивают любую игру."
Я, честно гря, даж рекламу не видел
Я, честно гря, даж рекламу не видел