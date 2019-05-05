Спасительная шапочка Шомуродова

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«Ростов» и «Краснодар» выдали боевой матч, результат которого в целом не устроил никого, кроме «Локомотива». «Соккер.ру» - о южном противостоянии.

Поражение «Локомотива» в Туле принесло радость не только болельщикам «Зенита», который отметил досрочное чемпионство, но и поклонникам «Краснодара», чья любимая команда утратила инициативу в битве за второе место, а теперь могла ее вернуть – нужно было только победить «Ростов», чтобы настичь железнодорожников, которые пока тепло уселись на позиции, дающей прямую путевку в Лигу чемпионов.

Можно предположить, что и третье место – это здорово, тоже Лига чемпионов. Но между этими позициями огромная стратегическая разница. Помимо очевидной разницы, заключающейся в необходимости третьей команде пробиваться через квалификацию, есть и более тонкие. Например, нужно иначе готовить команду к сезону, выстраивать подготовку в такой манере, которая не обязательно подойдет для успешного старта в чемпионате, где тоже нельзя на начальном этапе терять темп.

К тому же под гарантированное участие в Лиге чемпионов проще выстраивать финансовое планирование – это же огромные деньги. В нынешних условиях они точно не помешают ни «Краснодару», ни «Локомотиву», ни ЦСКА . Под точное понимание, на какие дополнительные деньги можно рассчитывать, а также под гарантированное участие в главном еврокубке можно смелее строить и трансферную политику на лето – соблазнять более мастеровитых игроков, удерживать лидеров.

Когда клуб в подвешенном квалификационном состоянии, ощущение уже не то. Ценность для «Ростова» заключается в возможности прорваться в Лигу Европы, хотя сейчас более проходимой кажется дверь через Кубок России, но там есть неприятные преграды – думать об этом, сдавая чемпионат, было бы крайне неправильно.

Особняком стоит та упертость, которую эти команды проявляют в противостоянии друг с другом. За последние два года они провели семь встреч, включая эту. И только в двух был выявлен победитель – по разу выигрывали «Ростов» и «Краснодар». Остальное – ничьи, причем наполненные бескомпромиссной борьбой. Как и в этот раз.

«Краснодар» на протяжении большей части матча диктовал свои условия, и создавалось полное впечатление, что матч проходит на родной арене «быков» - настолько уверенно они контролировали мяч, напирая на соперника. Процент владения мячом в первом тайме заваливал за 70. Во втором тайме «Ростов» подравнял ситуацию, но все равно итоговые цифры красноречивы – 62 процента владения мячом у «Краснодара».

В первом же тайме случился и момент, который потом Валерий Карпин с присущей ему прямотой охарактеризует. Речь о пенальти, назначенном в ворота «Ростова». Кому-то могло показаться, что судья перебдел и свистнул на обычное единоборство, коих в штрафных полно. Другие посчитают, что фол есть фол, и на него надо реагировать. Самое забавное, что оценка ситуации в «Ростове» различается.

Сергей Паршивлюк (защитник «Ростова») – о пенальти: «Пенальти – это ошибка. Нельзя так играть в своей штрафной. Уже говорили, что нельзя так играть у своих ворот на стандартах. Это рано или поздно должно было случиться. Если мы так играем, можно пенальти ставить хоть в каждой игре».

Валерий Карпин (главный тренер «Ростова») – о пенальти: «Пенальти? Не хочу комментировать. Можно пять таких ставить в каждой игре».

Интересно, что оба сказали про «ставить в каждой» игре, но совсем в разных контекстах. Еще более любопытно, что слова обоих могли быть подтверждены вскоре после первого пенальти. Потому что Гацкан в похожей ситуации через несколько минут руками в штрафной сдерживал нагло Мартыновича. Но на этот раз арбитр на «точку» не указал. Вероятно, эта непоследовательность и смущает тех, кто недоволен судейством.

Первый тайм остался по счету и по содержанию за «Краснодаром», который создавал достаточно моментов, давил и – главное – не позволял «Ростову» раскручивать его фирменные контратаки. В том числе благодаря интересному решению Мурада Мусаева поместить защитника Фьолусона в опорную зону. Он должен был разрушать сообразно своим способностям и начинать атаки, разводя мяч.

Пока сохранялась свежесть, со своей задачей Фьолусон и «Краснодар» справлялись. В перерыве Карпин неплохо поработал над эмоциональной составляющей, потому что «Ростов» начал планомерно переламывать игру и уже сам становился опасным. При этом очевидную роль лидера в переходах в атаку брал на себя Роман Еременко, об игре которого после матча высказался красноречиво тот же Карпин:

Еременко по мышлению и скорости решений сильно опережает партнеров? Да он 90 процентов лиги опережает. И что с этим делать? А что делать? Опустить его до общего уровня, что ли? А подняться до его уровня хотелось бы многим.

Действительно, порой создавалось ощущение, что скоростной потенциал «Ростова» что-то сдерживает в нем самом. Подуставший «Краснодар» уже оставлял свободные зоны, но ростовчане не очень успевали их заполнять – Еременко не видел поддержки.

Тут сработали замены Карпина, точнее, главная – выход Шомуродова, который в страстной борьбе сначала получил травму, которую врачи «Ростова» примечательным образом подправили – помимо бинтов на голову Шомуродова нацепили натурально шапочку для плавания. Возможно, через нее Карпин подрубил и свою энергетику, потому что Элдор буквально взорвался и ударно провел последние минуты.

Он начал голевую контратаку, снабдив мячом Еременко, от которого получил радиоуправляемую подачу точно на шапочку, которой и забил. Мог через пару минут дубль оформить, но вратарь «Краснодара» был против. Концовка осталась за «Ростовом», что признал и Мусаев:

В целом мы контролировали ход матча, играли лучше, но отдали концовку. Стали под конец матча играть менее компактно, менее агрессивно в отборе. В принципе до того у нас было немало возможностей – мы должны были забивать и доводить матч до победы спокойно. Недоработали в нескольких эпизодах. И получили ту атаку, к которой готовились – знали, что они так делают. Потеря концентрации. Нет одного виноватого – все недоработали понемножку. Мы провели хороший матч, должны были забивать второй мяч и доводить игру до победы.

Исходя из течения матча, результатом остался доволен в большей степени «Ростов» и Карпин. Но он особо подчеркнул, что сама игра его не устроила. Очевидно, из-за тех проблем в фирменном переходе из обороны в атаку, который на протяжении большей части игры просто не получался. А без него «Ростов» весьма беззуб.

Но он достаточно терпелив и силен волей, чтобы терпеть и выжидать, когда уставший противник даст слабину. Это было достойное противостояние соперников, которые по ходу поединка показали свои сильные стороны, показали свои слабости, а по итогу разошлись миром, как и в большинстве случаев до этого.