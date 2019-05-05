Спаситель Шунин и дождливое безумие

сегодня, 19:19

Гроза задала тон дерби ЦСКА и «Динамо», и «Соккер.ру» рад увиденному – ошибки в защите подарили футбол с моментами и ярким сюжетом.

Космическая концовка матча позволяет смело заявить – увидели одно из самых зрелищных московских дерби сезона. Защитные линии забыли выйти на поле, Шунин сыграл великолепно, ЦСКА , скорее всего, рискует потерять теперь десятки миллионов евро – попасть в тройку после ничьей будет непросто, а Хохлов снова может сожалеть. Ведь его команда по моментам наиграла на победу.

Почему получилось так круто? В попытке описать «Динамо» и ЦСКА одним словом можно выйти на эпитет «упрямые». А когда речь о майском ливне как отягчающем игру обстоятельстве на старте игры, то получаем в первую очередь бой, а во вторую – футбол. Но, к чести соперников, старались держать темп, не заставляли скучать. Дерби получилось свежее, чем ожидали, ведь в этой паре много голов видим редко.

Зато у «Динамо» Хохлова бывают активные завязки, а у ЦСКА показательные паузы, которые позволяют подстроиться к собственной игре – Ганчаренко часто экспериментирует в защите, тасует состав и позиции, поэтому не удивляет, что у «динамовцев» в дебюте было больше подходов к чужим воротам. Хотя не было конкретики. В результате не удивительно, что счет открыли не гости.

Когда дождь стеной, а главная особенность твоей команды – плохая реализация, то ждешь солнышка и переживаешь, как бы ливень не принес момент у Чалова в контратаке или стандарт. Федор не забил первым, а вот Бийол удачно сыграл головой. Зато довольно быстро «армейцы» начали допускать грубые ошибки в центре защиты. Сначала Кардозу выпустили на ворота – момент реализовал, а чуть позже отличился Панченко.

И если бы на 52-й минуте матча Луценко хватило скорости, чтобы завершить голом выход один на один после очередного провала ЦСКА в защите, то вряд ли хозяева так уверенно работали на камбэк. Но минимальный разрыв означал, что «Динамо» попробует больше не пропускать – и так «перевыполнили норму», а дерби будет напряженным до самого конца матча. Так и получилось – вышедший на замену Нисимура свой момент реализовал, а вот Марков, как и Луценко – не смог.

Также был отмененный арбитрами третий победный гол «Динамо», но обо всем важном - по порядку.

Цифровое измерение дерби ЦСКА – «Динамо»

31 удар на две команды. Прекрасная иллюстрация шутки, что на матч не вышли защитники, один Набабкин появился с перепугу и не вошел в игру. Вспомним, что в четырех предыдущих дерби было всего четыре мяча, а сегодня сразу четыре за поединок. Такой результативный матч ЦСКА и «Динамо» выдали впервые с 2014 года – пять лет прошло!

4 удара в створ у «Динамо». Из 12! Всего четыре, хотя было двенадцать подходов. Снова команда Хохлова разочаровала, работая у чужих ворот. Причем не из-за того, что не умеют проходить чужую оборону, а по причине реализации. Но если не забивать после выходов один на один, сложно побеждать фаворитов. Даже если твой вратарь…

9 сэйвов совершил Антон Шунин. Поскольку шла игра на встречных курсах, то могло показаться, что некоторые спасения Антона «рядовые». Но это не так, ведь четыре раза он отражал очень опасные удары, а еще четыре работал спокойнее и увереннее, чем Акинфеев и пять центральных защитников вместе взятые.

2 голевые передачи отдал Обляков. Жоаозиньо укрепил позиции на вершине списка лучший ассистентов лиги, но отметим также очередной продуктивный матч молодого Ивана. Была такая интенсивная игра, что заметить каждый ход сложно, но без подач Облякова ЦСКА бы сегодня проиграл наверняка. А с ними – получил ничью.

15 перехватов у «динамовцев». Один из секретов, почему у команды Хохлова часто есть моменты. Они читают игру – собраны достаточно опытные и мастеровитые люди, чтобы и ошибаться, и радовать. Вот только перехваты, которые продолжались атаками, не привели к нужному количеству голов. Два мяча – немало, но стоило реализовать один из 10 неиспользованных шансов. Отдельные были опаснее, чем подходы ЦСКА .

Уважение матча. Поведение Панченко

Жоаозиньо создал еще один гол «Динамо» в сезоне – так закрутил мяч, что у Акинфеева было мало шансов достать мяч. Тем более, что Панченко подставил голову и плечо. Мяч почти не изменил траекторию, но гол записал на Кирилла, и к чести бывшего игрока ЦСКА – не стал праздновать, показав, что уважает и «Динамо», и бывший клуб. Достойно себя повел и Акинфеева дезориентировал удачно.

А был ли в дерби реальный фаворит?

Команда Хохлова в очередной раз – четвертый подряд, отобрала очки у Ганчаренко. ЦСКА догоняет командная незрелость – «Арсенал», «Уфа», «Оренбург» и «Краснодар» их именно что обхитрили, пустив игру в нужное для себя русло. А «Динамо», если бы набирали очки, на которые наработали по созданным моментам, могли рассчитывать на 40-41 пунктов, как подсказывает математическая модель ожидаемых очков.

Так что соперник у ЦСКА был не просто соседский, принципиальный и неудобный, а банально невезучий в большинстве случаев. Вот и сегодня «армейцы» скажут, что у них было больше точных ударов – что правда, счет 11:4, но разве увидели на поле команду из Лиги чемпионов, которая играла против слабого середняка? Нет, скорее сэйвы Шунина, выходы Луценко и Маркова можно вспомнить, да отмененный гол Кардозу. «Динамо» упустили два очка далеко не первый раз за сезон.

21 век на дворе, где повторы?

По отмененному арбитру голу Кардозу сказать что-то трудно, поскольку качественного повтора не было. Возможно, позже найдут картинку точно с бровки, чтобы четко провести линию. На игре в тестовом режиме работала система VAR , но судья не имел права подсказывать Карасеву. А мы не имеем права отбрасывать версию, что Кардозу был в маленьком офсайде – и он не может быть пассивным, даже если бы мяча не касался. С другой стороны, если не было положения вне игры, то Карасев впервые не принес «Динамо» удачу в дерби с ЦСКА . До этого было 4 игры и 4 победы, а сегодня – ничья.

Герой матча. Антон Шунин («Динамо»)

Технически сэйвы вратаря «Динамо» были очень сложными. Грамотно сложился, когда отбил мяч в первом тайме – и не его вина, что Теттех и компания упустили в итоге Бийола, а позже и Нисимуру. Между голами Шунин с размаха выбил мяч с линии ворот после коварного удара – очень непростой мяч вытащил.

А окончательно Антон убедил защиту, что пора взяться за ум, когда вытащил коварный обводящий удар низом от Чалова. Когда поле мокрое, может показаться, что удары легкие, но на самом деле мяч тяжелее, так что Шунин сегодня показал класс в сложном матче против настроенного соперника – ЦСКА мечтал о тройке и ЛЧ . Но капитан «Динамо» сыграл прекрасно.

Голкипер сделал все, чтобы команда Хохлова набрала очки. Не его вина, что парочку роскошных моментов у чужих ворот напарники не реализовали. И если у ЦСКА был герой момента – Нисимура помог избежать нового поражения, на которое «армейцы» в целом наиграли, невзирая на все удары по воротам «Динамо» - парни Ганчаренко грубо ошибались в обороне, то у всего матча героем выступает голкипер с девятью сэйвами.

Не все моменты одинаково опасные, как обычно, но в целом без уверенной игры Шунина не было бы счета в дерби в пользу «Локомотива», «Краснодара», «Спартака» и даже «Арсенала». Нас ждет непростая борьба за места со второго по шестое, а «Динамо» - попытка избежать стыковых матчей. Подтянут реализацию – выполнят задачу.