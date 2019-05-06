«Ливерпуль» - «Барселона». Без сил и без надежды

сегодня, 22:30

«Красные» попытаются сотворить невозможное: пройти «Барселону» без ряда лидеров и с отставанием в три мяча. «Соккер.ру» - о предстоящем противостоянии.

История отношений

В первом матче все по счету сложилось весьма однозначно. «Барселона» в Испании сурово расправилась не только с «Ливерпулем», но и с теми, кто любит интриги и верит в них. «Красные» имели возможности забить, но не использовали их. А гол на выезде создал бы совсем другую атмосферу. Но отыгрываться со счета 0:3 против «Барселоны» - это невероятная задача. Хотя в истории встреч этих клубов пока баланс в пользу «Ливерпуля»: четыре раза выигрывали «красные», три победы у «Барселоны», еще три матча завершились вничью.

Правда, на «Энфилде» «Ливерпуль» не очень удачно играет с «Барселоной». Два последних матча на своем поле мерсисайдцы проиграли. Это случилось в 2007 году со счетом 0:1, но тогда «Ливерпуль» прошел каталонцев в 1/8 финала Лиги чемпионов за счет выездной победы 2:1. Проиграл «Ливерпуль» дома и во втором групповом раунде Лиги чемпионов в 2001 году – со счетом 1:3.

Но в этом же году ранее, в полуфинале Кубка УЕФА «Ливерпуль» выиграл на своем поле – 1:0. А последнюю встречу этих команд, еще до игры недельной давности, вряд ли стоит воспринимать всерьез. В 2016 году на «Уэмбли» в рамках Международного Кубка чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Барселону» со счетом 4:0. Сейчас фанаты «красных» мечтают о повторении того результата больше всего.

Текущее положение дел

«Барселона» давно переключилась на Лигу чемпионов, поскольку задача в чемпионате Испании была решена досрочно и уверенно – титул в кармане. В «Барселоне» так и говорят, что никаких особых эмоций от победы в Ла Лиге не испытали, а хотят приплюсовать к этому триумфу выигрыш в Лиге чемпионов. Поражение в прошлом туре чемпионата Испании от «Сельты» (0:2) не должно никого смущать, поскольку заранее было известно, что за каталонцев сыграет, по сути, дубль, все резервисты.

У букмекеров перед игрой «Сельта» котировалась как фаворит. Так что оценка формы «Барселоны» должна производиться по тем играм, которые команда проводила в полную силу. А с этим все в порядке. «Ливерпуль» может подтвердить – на прошлой неделе получил, убедился. До матча с «Сельтой» «Барселона» проигрывала в январе в Кубке Испании «Севилье», которой потом отомстила, смачно разгромив – 6:1. У «Ливерпуля» совсем другой фон. «Красные» выдают сумасшедший сезон, но им не повезло, что таков он не только у них.

«Манчестер Сити» гоняется с мерсисайдцами, подстегивая их в чемпионате Англии, где чемпионская интрига сохраняется до заключительного тура. «Ливерпулю» и физически, и эмоционально тяжело переключаться с турнира на турнир – в обоих нужно играть с предельной концентрацией, никто не отдает просто так очки. На выходных, например, с колоссальным трудом был обыгран «Ньюкасл» (3:2), чтобы шансы на титул сохранились.

Сравните с прогулкой «Барселоны», которая отдыхала уже, пока оппонент напрягал все силы и жилы. Разный уровень эмоционального напряжения, разный уровень физического состояния, разный уровень уверенности. И все – в пользу «Барселоны».

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Шакири, Ориги, Мане.

Ориентировочный состав «Барселоны»: тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Видаль, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Суарес, Месси.

Ко всем бедам «Ливерпуля», которые описаны выше, добавляем еще и потери ключевых исполнителей в атаке. Роберто Фирмино и Мохамед Салах матч пропустят. И это колоссальный удар. Об этом рассказал наставник команды Юрген Клопп:

Оба завтра не будут нам доступны. У Салаха сотрясение, а это значит, что ему нельзя играть. Он чувствует себя нормально, но с медицинской точки зрения - недостаточно нормально. Он рвется в бой и всё такое, но мы не можем себе этого позволить

Снова обидная потеря в самый важный момент. Вспомним, что в прошлом сезоне Салах, выдававший еще более изумительный сезон, был травмирован прямо по ходу финала Лиги чемпионов. И вот теперь практически повторение истории. Как раз этого риска могла себе позволить избегать «Барселона», которая уже все решила и играет в чемпионате в экономном осторожном режиме. «Ливерпуль» бьется, беречь себя не может позволить.

Вот такие следствия и выходят из этого. Есть еще риск, что Вирджил ван Дейк не сыграет – он пропустил тренировку накануне матча. Это еще и на надежности крест поставит, а пропускать на своем поле «Ливерпуль» права не имеет. Хотя попробуй удержи атаку «Барселоны» и с ван Дейком. Ситуация аховая. У каталонцев же из потерь стоит отметить Усмана Дембеле – с его отсутствием на фоне всех этих проблем у «Ливерпуля» «Барселона» должна справиться легко.